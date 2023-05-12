اليابان | محافظة ميئي

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 12/05/2023

يعتبر معبد إيسى في محافظة ميئي أهم مركز في اليابان للديانة الشنتوية، وتشتهر المحافظة كذلك بتاريخها مع النينجا وغواصي اللؤلؤ.

تقع محافظة ميئي في منطقة توكاي على الجانب الشرقي من شبه جزيرة كيئي على ساحل المحيط الهادي الياباني. وتقع العديد من مُدنها، بما في ذلك عاصمة المحافظة تسو، في سهل إيسى في شمال المحافظة. ويُعرف جبل أودايغاهارا في الجنوب الغربي بأنه أحد أكثر الأماكن الممطرة في اليابان.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1876 (سابقًا كانت عبارة عن مقاطعات جزيرة إيسى، وكيئي، وإيغا)

العاصمة: مدينة تسو

تعداد السكان: 1.770.000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 5774 كيلومتر مربع

يعتبر معبد إيسى، بمعبديه الرئيسين الداخلي والخارجي، أهم مركز للديانة الشنتوية في اليابان. ويتم إعادة بناء المعبدين الرئيسيين بالكامل كل 20 عامًا، وتمت آخر عملية ترميم في عام 2013. وقد كانت تتوافد جموع الحجاج إلى المنطقة لعدة قرون. وتشتهر مدينة إيغا بتاريخها الطويل مع النينجا، ويمكن لزوار المدينة الاستمتاع بمتحف إيغاريو لفنون النينجا، حيث يقدم عروضًا لبعض الحيل والفخاخ التي كان يستخدمها الجواسيس المتخفون.



متحف إيغاريو لفنون النينجا (© بيكساتا)

تتمتع محافظة ميئي بالصناعات التحويلية القوية، وبالأخص صناعات مثل شاشات الـ إل سي دي وماكينات بيع المشروبات. وتشتهر كذلك بصناعة اللؤلؤ المستزرع، والتي طورها في البداية رجل الأعمال المحلي ميكيموتو كوكيتشي (1858–1954). وفي ارتباط آخر بالأعمال البحرية، تشتهر المحافظة بالنساء الغواصات فيما يعرف بـ (أما) أو (غواصات البحر)، وهو تقليد متأصل الجذور تغوص فيه نساء المحافظة المحليات تحت الماء بحثًا عن المحار والمأكولات البحرية الأخرى.



إحدى النساء الغواصات أثناء عملية الصيد. (© بيكساتا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ماتسو باشو (1644-1694): شاعر وكاتب رحالة، كان له دور أساسي في تطوير شعر الـ هايكو.

إيدوغاوا رانبو (1894-1965): كاتب روايات غامضة، اشتهر بمواضيعه الغريبة والخيالية.

يوشيدا ساؤري (1982-): مصارعة حرة فازت بميداليات ذهبية في ثلاث دورات أولمبية متتالية، وكانت حاملة علم اليابان في أولمبياد عام 2012.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: شمس الصباح تبزغ على جسر أوجي، المؤدي إلى المعبد الداخلي في معبد إيسى بمحافظة ميئي.© بيكساتا)