اليابان | محافظة إيهيمي

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 09/05/2023

تشتهر محافظة إيهيمي الواقعة شمال غربي جزيرة شيكوكو بإنتاج برتقال الماندرين ’’ميكان‘‘ وتضم مناطق جذب سياحية مثل ينابيع المياه الساخنة ومناظر طبيعية خلابة وقلاعا محفوظة بشكل جيد.

تمتلك محافظة إيهيمي الواقعة شمال غربي جزيرة شيكوكو خطا ساحليا طويلا يمتد على طول بحر سيتو الداخلي إلى الشمال وبحر أوا وقناة بونغو إلى الغرب. وتضم الكثير من الجزر البحرية ومن بين أراضي المحافظة رأس سادا في شبه جزيرة ساداميساكي، أرفع أرض رأسية في اليابان. كما أن المناطق الداخلية للمحافظة هي مناطق جبلية وقليلة السكان.

نبذة عن محافظة إيهيمي

تأسست عام 1873 (مكونة من مقاطعة إييو سابقا)

العاصمة: ماتسوياما

عدد السكان: 1.335 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 5676 كيلومتر مربع

تقع أجزاء كبيرة من محافظة إيهيمي داخل حدود متنزهين قوميين هما ”أشيزوري أوواكاي“ و ”سيتونابكاي“، ما يتيح للسائحين مشاهدة المناظر الخلابة والقيام بأنشطة في الهواء الطلق. يجذب ينبوع المياه الساخنة الشهير دوغو أونسين في ماتسوياما الزوار إلى المنطقة، كما تضم العاصمة قلعة أصلية. وبالمثل احتفظت مدينتا أوزو وأواجيما بأبراجهما التاريخية وغيرها من الأماكن الساحرة القديمة.



قلعة أوزو الجميلة (© بيكستا)

تستضيف محافظة إيهيمي أحواض بناء سفن تابعة لشركة ”إماباري لتشييد السفن“ وهي أكبر شركة من نوعها في اليابان، بالإضافة إلى صناعات رئيسية أخرى مثل المواد الكيميائية والورق والمنسوجات وتكرير النفط. وتعتبر الغابات وبساتين الحمضيات واستزراع اللؤلؤ أيضا قطاعات مهمة في الاقتصاد. كما تشتهر مدينة توبي بحرفة الخزف.



تعتبر بساتين الحمضيات مشهدا مألوفا في إيهيمي (© بيكستا)



”ميكان“ التميمة الرسمية لمحافظة إيهيمي، وهي مكونة من جزئين إحداهما على شكل جرو والآخر برتقال الماندرين ”ميكان“، (ميكان #502009، (©محافظة إيهيمي)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

نينوميا تشوهاتشي (1866-1936): من أوائل الطيارين، وقد نجح في اختبار نموذج طائرة صممه قبل رحلة الأخوين رايت بعدة سنوات.

أوي كينزابورا (1935-2023): روائي وحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 1994.

ناكامورا شوجي (1954-): مهندس كهرباء ساعد في اختراع مصابيح LED الزرقاء ما أهله للحصول على جائزة نوبل في الفيزياء مشاركة مع آخرين عام 2014.

سيوكورو مانابي (مانابي شوكورو) (1931-): عالم أرصاد جوية وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء مشاركة مع آخرين عام 2021 ”لمساهماته الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: الواجهة الأمامية لمبنى ينبوع المياه الساخنة دوغو أونسين في ماتسوياما،© بيكستا)