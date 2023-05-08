اليابان | كوريا الشمالية وعواملها التمكينية – كيف يمكن التصدي للتهديد الكوري الشمالي المتزايد؟

صعدت كوريا الشمالية من تجاربها للصواريخ ذات القدرة النووية، ووصفت التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها ”استفزاز حرب“. يسلط الكاتب الضوء على العوامل الداخلية والخارجية وراء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، بما في ذلك علاقتها المتطورة مع الصين وروسيا.

أجرت كوريا الشمالية عددًا قياسيًا من عمليات إطلاق الصواريخ في عام 2022، ولا تظهر وتيرة الاختبار أي علامات على التراجع. ما هي العوامل التي تدفع وتمكِّن برنامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الذي يبدو متهورًا في كوريا الشمالية.

الردع والتأثير

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في 13 مارس/ آذار من هذا العام. في اليوم السابق لبدء التدريبات، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أن اللجنة العسكرية المركزية اجتمعت وتبنت ”خطوات عملية مهمة لاستخدام أكثر فعالية وقوة وهجومية لردع الحرب. . . في التعامل مع الوضع الحالي الذي وصلت فيه استفزازات الحرب للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الخط الأحمر “. بعد ذلك، اختبرت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية وصواريخ كروز، زعمت أنها يمكن أن تحمل رؤوس نووية. وأثارت سلسلة من المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا حفيظة بيونغ يانغ، ووصفتها بأنها استعداد ”لحرب شاملة“. وقامت كوريا الشمالية بعدد من الأنشطة العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ كشفت عن رؤوس حربية نووية جديدة صغيرة الحجم واختبرت ما وصفتها بأنها ”مُسيرة هجومية“ قادرة على حمل رأس نووية وشن هجوم تحت الماء، كما أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

ما الذي تسعى بيونغ يانغ للاستفادة منه من خلال تلك التجارب الصاروخية المتتالية؟

الهدف الأسمى، بالطبع، هو بقاء النظام - تمامًا كما كان منذ نهاية الحرب الباردة.

في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، مع انتهاء الحرب الباردة، واجهت كوريا الشمالية خسارة تحالفات حيوية. رداً على ذلك، شرع كيم جونغ إيل، ابن الزعيم الأعلى كيم إيل سونغ وخليفته في نهاية المطاف، في مسار جديد. تخليًا عن رؤية والده لدولة اشتراكية يقود فيها حزب العمال الكوري الأمة والجيش، بنى كيم جونغ إيل نظامًا شديد المركزية ”عسكريًا أولاً“ يوجه فيه هو نفسه - لا ينفصل عن الجيش - كل جانب من الحكومة. قد يفكر المرء في هذا على أنه نوع من نظام إدارة الأزمات المصمم لضمان بقاء النظام في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

اعتبر كيم جونغ إيل الولايات المتحدة أكبر التهديدات الوجودية بالنسبة له، والتعامل معها على رأس أولوياته. هذا هو السبب في أن كوريا الشمالية شرعت في برنامج تطوير نووي وحصلت في نهاية المطاف على أسلحة نووية رغم اعتراضات شديدة من المجتمع الدولي. في وقت وفاة كيم جونغ إيل، لم تكن كوريا الشمالية قد واجهت بعد التحدي المتمثل في تصغير الأسلحة النووية وتطوير نظام توصيل قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة، لكنها أحرزت تقدمًا ثابتًا نحو تلك الأهداف تحت قيادة زعيمها الأعلى الثالث كيم جونغ أون.

الغرض الظاهري من هذا النشاط، إذن، هو القضاء على ضعف كوريا الشمالية بعد الحرب الباردة أمام هجوم نووي أمريكي من خلال تطوير قدرة الردع النووي الخاصة بها. لكن الهدف الحقيقي الآن هو الاستفادة من تلك القدرة لوضع علاقتها مع الولايات المتحدة على أسس جديدة. وتعتبر بيونغ يانغ التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مؤشرا رئيسيا على موقف واشنطن تجاه كوريا الشمالية. في يونيو/ حزيران 2018، وبدعم من سيؤول، تمكنت بيونغ يانغ من ترتيب أول اجتماع قمة على الإطلاق بين رؤساء دولتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. كما تعهد كلا الجانبين بمواصلة ”علاقة جديدة“، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية. لا عجب أن بيونغ يانغ تضع مثل هذا التركيز على التدريبات.

يصر بعض المحللين على أن الهدف الرئيسي لكوريا الشمالية هو رفع العقوبات الدولية المفروضة على مر السنين بموجب سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي. ولكن استنادًا إلى سلوك بيونغ يانغ منذ قمة هانوي في فبراير/ شباط 2019، حيث انهارت المحادثات الثنائية، فإن قادة البلاد أقل اهتمامًا بالعقوبات من اهتمامهم بالتدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وهذا يفسر سبب رؤيتهم للحاجة إلى ”خطوات عملية مهمة“ ردًا على التدريبات العسكرية التي بدأت في 13 مارس/ آذار، والتي يُقال إنها أكبر تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على الإطلاق.

فرامل صينية للتجارب النووية

حتى وقت قريب، ربما كانت بيونغ يانغ تعتمد على كوريا الجنوبية لتوجيه العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في اتجاه يتوافق مع أهدافها الخاصة. وقد أثبتت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، التي أعطت الأولوية للتعامل مع كوريا الشمالية، أنها مفيدة للغاية في هذا الصدد. لكن خليفة مون، يون سوك يول - أول رئيس محافظ لكوريا الجنوبية منذ خمس سنوات - جعل الردع، وليس الانخراط، جوهر سياسته تجاه الشمال. لقد اتخذ خطوات ليس فقط لتعزيز التحالف الثنائي مع الولايات المتحدة، ولكن أيضًا لإصلاح العلاقات الأمنية الثلاثية بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. بهدف إقامة علاقات أكثر ودية وتعاونًا أوثق مع اليابان، طرح يون خطة يمكن أن تحل المأزق القائم منذ فترة طويلة بين البلدين بشأن تعويضات الكوريين الذين تم تجنيدهم كعمالة قسرية من قبل الشركات اليابانية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. وكما كان متوقعاً، أثارت هذه التحركات رد فعل عنيف من بيونغ يانغ. لقد تبنت موقفًا تصادميًا متزايدًا تجاه إدارة يوك، واستجابت بغضب لإشارات التعاون المتنامي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

مع قيام اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتعزيز التعاون الثنائي والثلاثي، من الواضح أن دعم الصين مهم لكوريا الشمالية. لكن لدى بيونغ يانغ شكوك حول مصداقية بكين. حتى في خضم العداء الصريح للمحادثات بين الولايات المتحدة والصين التي عقدت في أنكوريج في مارس/ آذار 2021 - بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه - حدد الجانبان كوريا الشمالية كمنطقة تلتقي فيها مصالحهما. كوريا الشمالية هي واحدة من أهم الأوراق التي تمتلكها بكين في علاقتها مع واشنطن، والتي لا تزال على رأس أولويات السياسة الخارجية للصين. قد تكون حملة الضغط المنسقة من قبل الولايات المتحدة والصين بمثابة كارثة لكوريا الشمالية.

في عام 2017، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة والأخيرة وأطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة القارية، انضمت بكين إلى الولايات المتحدة في الموافقة على عقوبات صارمة للغاية ضد كوريا الشمالية. لا شك أن بيونغ يانغ حريصة على منع تكرار هذا الفشل الذريع.

في يناير/ كانون الثاني 2021، في المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري، تبنت بيونغ يانغ خطة لتعزيز الدفاع الوطني، بما في ذلك تطوير أسلحة نووية تكتيكية وصواريخ برؤوس نووية متعددة. سيشمل التنفيذ الكامل لهذه الخطة إجراء تجارب نووية إضافية، ومن المعتقد على نطاق واسع أن الاستعدادات للاختبار السابع قد تقدمت بشكل جيد. لكن كوريا الشمالية تتقدم بحذر على هذه الجبهة، على الأرجح احترامًا للصين. دعت بكين باستمرار إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وانتقدت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. كما يقال إن الصينيين قلقون بشأن التأثير البيئي والجيولوجي للتجارب النووية الكورية الشمالية، التي يتم إجراؤها بالقرب من حدود البلدين. ربما يكون الضغط من الصين قد اشتد في عام 2022، عندما كان شي جين بينغ يهدف إلى فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة على رأس الدولة في بلده. يبدو أن كل هذه الظروف أقنعت كوريا الشمالية بالامتناع عن إجراء تجارب نووية في الوقت الحالي. لكن البيئة الدولية تغيرت.

الحافز الروسي

كان الحافز الرئيسي للتغيير هو الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. كانت كوريا الشمالية من بين أوائل من أعلنوا دعمهم لروسيا، وانضمت إلى أربع دول أخرى فقط في معارضة قرار الجمعية العامة في 2 مارس/ آذار الذي أدانوا الغزو، حتى الصين امتنعت عن التصويت. من الواضح أن روسيا تقدر مثل هذا الدعم ويمكن توقع أن ترد بالمثل.

من المفترض اعتمادها على دعم موسكو (مع الحرص على عدم استعداء بكين)، أطلقت كوريا الشمالية لاحقًا سلسلة من الصواريخ ذات القدرة النووية، بما في ذلك أحدث وأقوى صاروخ هواسونغ -17 في مايو/ أيار 2022، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن برعاية الولايات المتحدة لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية. (كما مارست الصين حق النقض في هذه المناسبة). وبهذه الطريقة، تسارع كوريا الشمالية للاستفادة من الوضع الروسي وإنشاء نظام جديد للحرب الباردة في شبه الجزيرة الكورية.

صعوبات اقتصادية

على الصعيد الاقتصادي، تعاني كوريا الشمالية من صعوبات شديدة. لقد أصبح الألم الناجم عن عقوبات الأمم المتحدة مزمنًا بالفعل عندما تم تعليق التجارة مع الصين استجابةً لجائحة كورونا، مما أدى إلى تفاقم الوضع بشكل كبير.

لقد مر بعض الوقت منذ أن عمل التقنين الحكومي - وهو سمة أساسية من سمات الاشتراكية في كوريا الشمالية - بشكل فعال، وأصبح الاقتصاد الحقيقي معتمداً بشكل كبير على الأسواق السوداء والأنظمة غير الرسمية الأخرى. على ما يبدو، كانت الحكومة تزود هذه الأسواق بالسلع المخزنة في محاولة لإبقاء الأسعار تحت السيطرة. لكن هذه الإجراءات الطارئة لها حدودها. مع تعافي العالم من الوباء، تعمل بيونغ يانغ جاهدة لإعادة فتح التجارة مع الصين على أمل إعادة بناء الاقتصاد الحقيقي. في اجتماعها العام في نهاية عام 2022، أعادت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الجنوبي التأكيد على سياسة تعزيز دفاع كوريا الشمالية، ولكن تم عقد جلسة مكتملة أخرى بعد شهرين فقط، في فبراير/ شباط 2023، مع التركيز على السياسة الزراعية - شهادة على الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها كوريا الشمالية.

كوريا الشمالية الآن في السنة الثالثة من خطتها الاقتصادية الخمسية الأخيرة، والتي تم تبنيها في يناير/ كانون الثاني 2021 في المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري المذكور أعلاه. في حين أن تعزيز الدفاع لا يزال يمثل أولوية قصوى للحكومة، يجب عليها أيضًا إعادة بناء الاقتصاد إذا أراد النظام البقاء على المدى الطويل. من أجل ذلك، تحتاج كوريا الشمالية لكل من الصين وروسيا.

الحفاظ على السلالة الحاكمة

هناك قضية منفصلة نشأت في خضم موجة إطلاق الصواريخ التي بدأت في عام 2022 وهي مسألة الخلافة. خلال هذا الوقت، ظهر كيم جونغ أون مع ابنته الصغيرة في مواقع الإطلاق الرئيسية والاستعراض العسكري، مما أثار التكهنات بأنه تم إعدادها لتكون الزعيمة المقبلة للبلاد.

كيم جونغ أون هو الرئيس الثالث لسلالة وراثية تعود إلى ”القائد العظيم“كيم إيل سونغ”، ومن المسلم به أن سليلًا مباشرًا فقط فيما يسمى بسلالة جبل بايكتو يمكنه الانضمام إلى هذا المنصب الأعلى في المستقبل.

قد تكون الابنة المعنية (لديه ثلاثة أطفال كما يقال) مؤهلة جيدًا كمرشحة للخلافة، ولكن في هذه المرحلة يكون من المنطقي النظر إلى ظهورها في البيئات العسكرية على أنه أمر رمزي، وبادرة تقدير دافئة تجاه الجيش من خلال أحد أفراد العائلة ”الحاكمة“. في كلتا الحالتين، تؤكد هذه المظاهر على الأهمية المستمرة للنسب وتشير إلى أن الحكومة ستستمر في التأكيد على سلالة جبل بايكتو كوسيلة لتعزيز شرعيتها وضمان استمرار بقاء النظام.

الدور الدبلوماسي لليابان

التهديد من كوريا الشمالية أصبح أكثر واقعية من أي وقت مضى. في السابق، أصرت بيونغ يانغ على أن أسلحتها النووية كانت لغرض الدفاع عن النفس فقط، لكن كيم جونغ أون ألمح مؤخرًا إلى إمكانية الاستخدام الوقائي. في الجلسة العامة العام الماضي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، على سبيل المثال، قال: ”إن المهمة الأولى لقدرتنا النووية هي ردع الحرب، ولكن في حالة فشل الردع، فإنها ستؤدي مهمتها الثانية“، مضيفًا أن ”المهمة الثانية هي شيء آخر غير الدفاع عن النفس“. علاوة على ذلك، تم تصنيف عدد متزايد من عمليات إطلاق الصواريخ المتكررة لكوريا الشمالية على أنها تدريبات عسكرية، على عكس اختبارات أنظمة الأسلحة الجديدة.

ولمواجهة هذا التهديد المتزايد، من الضروري تكثيف التعاون الأمني بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. لكن من الضروري أيضًا إحياء دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يعاني من خلل وظيفي منذ غزو روسيا لأوكرانيا. ولكي يحدث هذا، يجب على المجتمع الدولي أن يستعيد دعم الصين وروسيا، اللتين تعتمد بيونغ يانغ على دعمهما. حتى الآن، كان مجلس الأمن يتصرف دائمًا بالإجماع - أي بموافقة الصين وروسيا - في إدانة التجارب النووية وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. لا يمكننا السماح للصين أو روسيا بممارسة حق النقض في المرة القادمة.

وتحقيقا لهذه الغاية، من الضروري ممارسة الضغط على الصين وروسيا بقوة وصبر، ولدى اليابان دور مهم في هذا الصدد. توترت علاقات طوكيو مع بكين وموسكو في الآونة الأخيرة، ولكن لدينا العديد من الأدوات المتاحة لنا، ويجب علينا استخدام كل السبل المتاحة لتأمين تعاون الصين وروسيا في مواجهة التهديد الكوري الشمالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وابنته يشاهدان التدرب على إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي ذي قدرة نووية في 19 مارس/ آذار 2023، في صورة وزعتها وكالة الأنباء المركزية الكورية في 20 مارس / آذار. أ ف ب/ جيجي برس)