اليابان | إينوأُويه ناؤيا وحش الملاكمة الياباني: مسيرة حافلة وتاريخ يُسطر

في يناير/ كانون الثاني، أعلن إينوأُويه ناؤيا، أول بطل عالمي بدون منازع في وزن الديك في آسيا، أنه سيتخلى عن ألقابه للانتقال إلى وزن الريشة. في هذه المقالة يستعرض معنا الكاتب الرياضي شيبويا جون رؤية الملاكم وهو يستعد لهذا التحدي الجديد.

حقق كل شيء في وزن الديك

في 13 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وبعد الانتهاء من تربعه على وزن الديك، كشف بطل الملاكمة الياباني إينوأُويه ناؤيا عن المرحلة التالية في مسيرته. حيث أعلن بصحبة رئيس صالة الألعاب الرياضية أوهاشي هيديوكي في مؤتمر صحفي عُقد في يوكوهاما بأنه سيرتقي في الفئة الوزنية، معلناً، ”أنه اعتبارًا من اليوم، سأتخلي عن جميع ألقبي الأربعة“. معللاً أسبابه لهذه الخطوة الجريئة، بقوله بأنه: ”لم يتبق لي شيء لتحقيقه في وزن الديك ولا يوجد خصوم أرغب في مواجهتهم، لذلك قررت مواجهة التحدي الجديد المتمثل في وزن الريشة“.

وقبل شهر واحد فقط، هزم إينوأُويه البريطاني بول بتلر ليكمل مجموعته من الأحزمة بإضافة لقب منظمة الملاكمة العالمية. وقد جاء إعلانه للتخلي عن ألقابه بعد أربع سنوات وثمانية أشهر فقط منذ أن بدء البطل سجله الخاص بالألقاب مع حزام رابطة الملاكمة العالمية في مايو/ آيار 2018. وعلى الرغم من أن الترقي في الفئة الوزنية أمرًا كان في الحسبان في نهاية المطاف باعتباره أول بطل عالمي على الإطلاق في آسيا بأربعة أحزمة، والبطل بلا منازع في وزن الديك، والبطل التاسع فقط في التاريخ الذي يتفوق في جميع الألقاب الأربعة الرئيسية في فئة وزنه، إلا أن هناك من يرى بأنه كان بإمكانه قضاء المزيد من الوقت للاستمتاع بإنجازاته.

وعندما سُئل عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي، أجاب قائلا: ”بعد أن فزت بالأحزمة الأربعة، لم يتبق لي شيء في وزن الديك، لذلك لم يكن هناك فرق عندما تخليت عن الألقاب. وبالطبع الأحزمة شيءٌ قيم، لكن لا يمكنك التمسك بها إلى الأبد. لقد تحدثت إلى أوهاشي، واتفقنا على التوقيت معًا“.

وبالنسبة للملاكم الملقب بـ ”الوحش“، ربما يكون حصوله على الأحزمة الأربعة مجتمعين مجرد نقطة انطلاق في فئة وزنية جديدة. إلا أن عام 2022 على الأخص كان عامًا مميزًا حتى مع مسيرة إينوأُويه المهنية المتألقة حتى الآن، وأشعر بأنه يستحق أن نلقي عليه نظرة مرة أخرى.



بطل العالم بلا منازع في وزن الديك إينوأُويه ناؤيا يرفع أحزمته الأربعة في 13 يناير/ كانون الثاني 2023، في يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا، قبل وقت قصير من إعلانه خططه للتخلي عنها والانتقال إلى وزن الريشة. (إيه إف بي/ جيجي).

في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وضع حزامي رابطة الملاكمة العالمية واتحاد الملاكمة العالمي على المحك في مباراة العودة في اليابان ضد حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي وبطل العالم في أربعة أوزان نونيتو دونير من الفلبين. وعلى الرغم من مواجهتهم السابقة التي شهدت انتصار إينوأُويه بقرار الحكام بعد معركة شرسة دامت 12 جولة، إلا أنه هذه المرة انهال على خصمه اللامع بضربة قاضية فقط في الجولة الثانية ليعود إلى منزله حاملًا حزامه الثالث.

لقد كان انتصارًا دفع مجلة الملاكمة الأمريكية المرموقة (زا رينغ) إلى تصنيف اسم إينوأُويه في ترتيب متفوق على بعض أكبر الأسماء في اللعبة القتالية بوضعه في المرتبة الأولى في قائمة أعتى المقاتلين. كأول مقاتل ياباني يحصل على هذه المرتبة منذ أن بدأت المجلة في نشر تصنيفها الرائد لأفضل المقاتلين في جميع الفئات الوزنية قبل أكثر من ثلاثة عقود، الخطوة التي أحدثت صدمة في جميع أنحاء العالم.

وحتى إينوأُويه المتحفظ عادةً أعرب عن سعادته خلال إعلانه الاخير قائلًا: ”بصفتي ملاكمًا، إنه لشرف عظيم أن أحصل على مثل هذا التقدير للعمل الشاق الذي قمت به للوصول إلى هذه المكانة. وسيمنحني هذا الأمر مزيدًا من الحافز للتأكد من إمكانية إرتقائي إلى الوزن المقبل“.

لكن ذروة مجد العام جاءت في ديسمبر/ كانون الأول، عندما حقق أخيرًا هدفه طويل الأمد المتمثل في توحيد جميع الأحزمة الرئيسية الأربعة (رابطة الملاكمة العالمية، اتحاد الملاكمة العالمي، مجلس الملاكمة العالمي، ومنظمة الملاكمة العالمية) ليصبح بطل وزن الديك بلا منازع. وبعد أن أوضح مسبقًا أن الحصول على جميع الألقاب الأربعة كان خير دليل على إثبات جودته كمقاتل، وضع إينوأُويه نقطة في نهاية سطر هذه الصفحة من تاريخ الملاكمة من خلال إيقافه لبول بتلر المذكور أعلاه في الجولة الحادية عشرة من نزالهم في طوكيو.

مزيدًا من الشعبية الجديدة للملاكمة في اليابان

نوع آخر من التقدير جاء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما حل إينوأُويه في المركز الرابع خلف النجوم المشهورين أوتاني شوهي، هانيو يوزورو، وسوزوكي إيتشيرو في الاستطلاع السنوي متعدد الأجيال التابع لمؤسسة ساساكاو الرياضية حول الرياضيين المفضلين في اليابان. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ بدء الاستطلاع في عام 1992التي يحتل فيها الملاكم مرتبة متقدمة جدًا، الأمر الذي يوضح مكانة المقاتل الصاعدة كنجم حقيقي أدى إلى رفع مستوى رياضته بشكل كبير بين الجمهور الياباني.



إينوأُويه يتحدث إلى الصحافة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بعد ظهوره الاحترافي لأول مرة وهو في سن التاسعة عشر بفوز بالضربة القاضية في صالة كوراكوإين بطوكيو. (جيجي برس)

وكما ذكرنا سابقًا، من المقرر أن يمثل عام 2023 نقطة تحول رئيسية في مسيرة إينوأُويه في الملاكمة. فعلى الرغم من أن الانتقال من وزن الديك (53,5 كجم) إلى وزن الريشة (55,3 كجم) يمثل قفزة بأقل من كيلوغرامين، إلا أن هناك الكثير من الإثارة حول كيفية تأثير ذلك على أداء إينوأُويه.

ففي أحد المؤتمرات الصحفية في 13 يناير/ كانون الثاني، ذكر إينوأُويه قائلًا: ”أعتقد أن 1,8 كيلوغرام إضافي سيكون أمرًا إيجابيًا. لقد كان من الصعب علي أن أحافظ على وزن الديك، وفي الحقيقة، ضد بتلر، لم تكن ساقي تسعفني بنسبة 100 في المائة“. وعلى الرغم من تأكيده بأن وزن الريشة سيسمح له بالملاكمة بتوازن أقوى، إلا أنه أقر أيضًا بأن خصومه سيكونون أكبر وأصعب، مضيفًا بثقة قائلًا: ”إذا استعدت بشكل صحيح، فينبغي أن تتوازن كل تلك الإيجابيات والسلبيات“.

فبعد نزال بتلر، كشف إينوأُويه بأنه لم يتمكن من شن هجومه على النحو المرغوب لأن فخذيه كانا على وشك التقلص. ومع افتراضه بأنه مع أريحة الوزن الجديد، سيشعر بأنه أقوى ويمكنه التحرك بتوازن أفضل في وزن الريشة. لكن يبقى أن نرى كيف سيتعامل مع البنيان الأكبر لخصومه.

فعند قتال خصم أطول، فإن المسافة المطلوبة للانقضاض تكون أطول بجزء بسيط. حتى اختلاف سنتيمتر واحد أو اثنين يمكن أن يقلل من قوة اللكمات لدرجة أن الضربة التي ربما تكون قد أوقعت أو فاجاءت خصمًا أصغر قد لا يكون لها نفس التأثير تمامًا. وهناك أيضًا حقيقة أن المقاتلين الأثقل يميلون بشكل طبيعي إلى الضرب بشكل أقوى، وهو الأمر الذي يتطلب من إينوأُويه البقاء على أصابع قدميه في الوضع الدفاعي.

إن اعتراف إينوأُويه بأنه قد يتعين عليه تعديل نهجه يعكس فهمًا بأن الأسلوب الذي أوصله إلى هذا الحد قد لا يكون كافيًا بالنسبة له للتغلب على خصوم فئة وزن الريشة بسهولة تامة.



إينوأُويه، بجواره شقيقه الأصغر تاكوما ووالده شينغو، بعد فوزه بلقب مجلس الملاكمة العالمي وزن الذبابة الخفيف في أبريل/ نيسان 2014 (جيجي برس)

الانطلاق بأقصى قوة

مسألة زيادة الوزن ليست بالأمر الجديد على إينوأُويه. فقد بدأ حياته المهنية بوزن الذبابة خفيف ثم قفز فئتين من الوزن ليصل إلى وزن فوق الذبابة قبل أن يستقر في وزن الديك. ولكن بعد أن اعترف في المؤتمر الصحفي الأخير بأن وزن الديك هو وزنه الطبيعي، فلن يكتسب إينوأُويه 1,8 كيلوغرامًا إضافيًا بشكل سهل. وفي الواقع، يبدو أنه كان يستعد بالفعل لهذه الخطوة الأخيرة لأكثر من عام.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عين بطل العالم السابق في ثلاثة أوزان يايغاشي أكيرا، كمدرب بدني له، وهو أمرٌ أكده من قبل بأنه كان موجهًا نحو أنشطته المستقبلية في وزن الريشة بدلاً من وزن الديك.

وقد يشعر البعض بأنه من السابق لأوانه البدء في زيادة الكتلة الجسمانية بينما لا يزال ينافس في وزن الديك، إلا أن إينوأُويه يرى الأشياء بشكل مختلف. ومع ذلك، فهو يعترف أنه حتى بعد أكثر من 12 شهرًا من التحضير، ما زالت لياقته البدنية ليست في المكانة التي يجب أن تكون فيها بسبب قسوة فئته الجديدة الأعلى وزنًا. ومن الواضح أنه ليس تحولًا يمكن أن يحدثه بين عشية وضحاها.

وفي الوقت الحالي، يضم قسم وزن الريشة بطلين، يحمل كل منهما اثنين من الأحزمة الأربعة الرئيسية: بطل مجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية الأمريكي ستيفن فولتون، وبطل رابطة الملاكمة العالمية واتحاد الملاكمة العالمي الأوزبكي موروجون أحمدالييف.

لقد جعل إينوأُويه هدفه لتكرار مآثره في وزن الديك والحصول على جميع ألقاب وزن الريشة الأربعة. وهو إنجاز لو تحقق قد يجعله أول بطل بلا منازع على الإطلاق في فئتين مختلفتين من الوزن في تاريخ الملاكمة للرجال.

ومن المتوقع أن تتم الخطوة الأولى في هذا المسعى في اليابان في يوليو/ تموز المقبل، عندما يواجه إينوأُويه فولتون في أريأكى أرينا بطوكيو. وعلى الورق، هو نزال رائع يضم اثنين من المقاتلين غير المهزومين. وحقق فولتون البالغ من العمر 28 عامًا 24 فوزًا وبدون هزيمة مع 8 انتصارات بالضربة القاضية، وإينوأُويه، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، حقق 24 فوزًا هو الآخر وبدون هزيمة أيضًا مع 21 انتصارًا بالضربة القاضية. ومع فارق السن الطفيف، فإن مهارات فولتون الرائعة ومدى وصول ذراعيه الأطول تجعل من المنافسة صعبة بكل المقاييس.

ومع عزم إينوأُويه على التقاعد في سن 35، يبدو أن وزن الريشة سيكون فئتة الوزنية النهائية. وسيراقب المحبون عن كثب في اليابان وأماكن أخرى باهتمام لمعرفة ما إذا كان جديرًا بالحفاظ على مكانة سمعته باعتباره ”الوحش“.

نبذة عن حياة إينوأُويه ناؤيا ولد في محافظة كاناغاوا في عام 1993. وبدأ مسيرته المهنية في عالم الهواة بينما كان لا يزال في المدرسة الثانوية، حيث جمع رقمًا قياسيًا من سبع مباريات قبل أن يصبح محترفًا في يوليو/ تموز 2012 وهو في التاسعة عشر من عمره. حقق رقمًا قياسيًا يابانيًا جديدًا لأسرع وصول إلى لقب عالمي من خلال حصوله على لقب مجلس الملاكمة العالمي في وزن الذبابة خفيف فقط في نزاله السادس للمحترفين. وحصل على لقب منظمة الملاكمة العالمي وزن فوق الذبابة في ديسمبر/ كانون الأول 2014، ثم لقب وزن الديك في مايو/ آيار 2018، ليصبح أسرع ملاكم في اليابان يفوز بثلاث فئات وزنية. وفي يناير/ كانون الثاني 2023، تخلى عن ألقابه الأربعة في وزن الديك وانتقل إلى وزن الريشة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: إينوأُويه ناؤيا يطلق يمينية مدوية تجاه بول بتلر في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في النزال الذي حسم به مكانته كبطل بلا منازع في وزن الديك. جيجي برس)