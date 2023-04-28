اليابان | هل آن الأوان للتخلص من كافة أشكال التمييز ضد مجتمع الميم في اليابان؟

أدى الغضب من الملاحظات التمييزية التي أدلى بها أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الياباني إلى بث روح جديدة في الجهود المبذولة لتمرير أول قانون وطني في اليابان يعزز الإدماج الاجتماعي للأقليات الجنسية. لكن العديد من نشطاء مجتمع الميم لديهم تحفظات عميقة بشأن مشروع القانون وهو قيد المراجعة حاليًا من قبل الحزب الحاكم.

تداعيات الملاحظات التمييزية

في فبراير/ شباط من هذا العام، أثار أراي ماسايوشي، السكرتير التنفيذي لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، عاصفة نارية بتصريحاته غير الرسمية حول موقف الحكومة من المثلية وغيرها من حقوق مجتمع الميم. في حديثه في مكتب رئيس الوزراء في 3 فبراير/ شباط، قال أراي للصحفيين أنه لن يرغب في العيش في مسكن يجاوره فيه زوجان مثليان، ولا أن يرى مثل هذين الزوجين. وعند سؤاله عن وجهات نظره حول زواج المثليين، أجاب قائلا: ”سلبية. كل سكرتيري رئيس الوزراء يعارضون ذلك“. ”أتحدّث عن نفسي، أنا لا أريد رؤية الأزواج المثليين. لا يعجبني أن يعيشوا في مسكن مجاور لي. إذا اعترفت اليابان بزواج المثليين فإن بعض الأشخاص سيغادرون هذا البلد“.

بعد فترة وجيزة من تسريب التصريحات، أقال كيشيدا أراي على أمل إخماد الصخب الذي تسببت فيه تعليقاته. لكن نشطاء وأنصار مجتمع الميم طالبوا بمزيد من الإجراءات الجوهرية، مشيرين إلى التزام اليابان الذي لم يتم الوفاء به كدولة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. في النهاية، كان لتعليقات المساعد تأثير إعادة إحياء مشروع قانون ”لتعزيز الفهم العام للتنوع في التوجه الجنسي والهوية الجنسية“، والذي كان حبيس الأدراج منذ عام 2021. ومع ذلك، فإن مجتمع الميم ليس موحدًا بأي حال من الأحوال وراء ”مشروع قانون تعزيز الفهم العام لمجتمع الميم“.

فيما يلي، سننظر في الظروف القانونية والاجتماعية المحيطة بالأقليات الجنسية في اليابان وننظر في أوجه القصور في مشروع القانون قيد المراجعة حاليًا داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. بمقارنة التقدم الذي أحرزته اليابان في تشريع حقوق مجتمع الميم بالتقدم المحرز في دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأخرى، سننظر فيما يجب على الحكومة اليابانية فعله، بصفتها تترأس الدورة الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، لتلبية توقعات المجتمع الدولي.

المشاكل والتقدم الجزئي

المعاناة والمشقة التي تعاني منها الأقليات الجنسية في اليابان موثقة بشكل جيد. وجدت دراسة استقصائية أجرتها مجموعة ReBit غير الربحية عام 2022 أن 48.1٪ من المراهقين المثليين قد فكروا في الانتحار خلال العام السابق، وأن 14.0٪ حاولوا ذلك بجدية - ما يقرب من أربعة أضعاف المعدلات الإجمالية لتلك الفئة العمرية. ذكر تقرير حكومي صدر عام 2019 عن التنوع في مكان العمل أن 8.6٪ فقط من السحاقيات، و5.9٪ من الرجال المثليين، و7.3٪ من ثنائيي الجنس، و15.3٪ من المتحولين جنسيًا قد أخبروا زميل واحد على الأقل بحقيقة ميلوهم الجنسية. ووجدت أيضًا أن ما بين 60٪ و70٪ من أفراد مجتمع الميم لم يثقوا بأي شخص خارج مكان العمل. هذه شهادة قوية على الخوف من التمييز والاضطهاد الذي يجبر الكثير من الناس في اليابان على إخفاء ميولهم الجنسية الحقيقية وهويتهم الجنسية.

استجابة لهذا الموقف، تبنت حوالي 60 حكومة بلدية في اليابان مراسيم تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، وأنشأت أكثر من 200 حكومة بلدية أنظمة ”شراكة“، وأصدرت شهادات تسهل على الأزواج من نفس الجنس تؤمن لهم الحصول على حقوق ومزايا معينة. في الوقت نفسه، بدأ عدد متزايد من الشركات اليابانية في تقديم مزايا وحقوق متساوية للأزواج من نفس الجنس.

المواقف العامة تجاه مجتمع الميم تتغير أيضًا. في استطلاع للرأي عام 2019 أجرته كاواغوتشي كازويا من جامعة هيروشيما شودو، أيد 87.7٪ من المشاركين سن قوانين ومراسيم تحظر السلوك التمييزي ضد الأقليات الجنسية أو التنمر عليها.

ومع ذلك، لم تسن اليابان بعد أي قانون وطني يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية.

الترويج لسن مثل هذا القانون هو الهدف الأساسي للتحالف الياباني من أجل تشريعات مجتمع الميم، وهي منظمة شاملة تأسست في عام 2015. بالتعاون مع مجموعة برلمانية فوق حزبية مكرسة لقضايا مجتمع الميم- المشار إليها أدناه باسم تجمع LGBT- J- ضغطت المنظمة على الحكومة لتخصيص الأموال لمواجهة التحديات التي تواجه الأقليات الجنسية. لقد قدمنا شهادة الخبراء بناءً على طلب صانعي السياسات الحزبية والحكومية وعملنا على جعل مخاوف مجتمع الميم مسموعة على المستوى الحكومي.

في عام 2018، كنتيجة لهذه الجهود إلى حد كبير، أصدرت حكومة مدينة طوكيو مرسومًا يسعى إلى تحقيق مبدأ احترام حقوق الإنسان المنصوص عليه في الميثاق الأولمبي، والذي يحظر التمييز لأسباب تتعلق بالميول الجنسية أو الهوية الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، بموجب ما يسمى بقانون منع التسلط في مكان العمل (مراجعة لقانون النهوض الشامل بتدابير العمل، واستقرار توظيف العمال، وإثراء الحياة المهنية للعمال)، الذي تم إقراره في عام 2019، يتعين على الشركات اتخاذ خطوات ستكون الشركات ملزمة بمنع الكشف غير المرغوب فيه عن الهوية الجنسية للموظفين.

”الفهم“ وحده لا يكفي

في عام 2021، صاغ تجمع المثليين مشروع قانون لإنشاء برنامج حكومي دائم وجهاز إداري ”لتعزيز الفهم العام للتنوع في التوجه الجنسي والهوية الجنسية“. لسوء الحظ، لا يحتوي ”مشروع قانون تعزيز الفهم العام لمجتمع الميم“ هذا على أحكام تحظر المعاملة التمييزية للأقليات الجنسية، وهو أمر دافع عنه تحالف مجتمع الميم منذ إنشائه.

هذا أمر مؤسف. وذلك لأنه بدون حكم ”حظر المعاملة التمييزية“، سيكون من الصعب التعامل مع حالات محددة مثل ”الفصل لكون الموظف مثلي الجنس“. أيضًا، إذا تم سن قانون يشجع فقط على ”تعزيز الفهم“ على المستوى الوطني، فمن المرجح أن تركز المراسيم المحلية المستقبلية على نفس الهدف من حظر التمييز ضد الأقليات الجنسية. باختصار، قد يكون للتشريع قيد النظر الآن تأثير متناقض يتمثل في إبطاء تقدم الحكومات المحلية والشركات في مجال حقوق مجتمع الميم.

في عام 2021، منعت معارضة المحافظين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكومة من تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وتم تعليقه منذ ذلك الحين. ولكن في فبراير/ شباط، في أعقاب تعليقات أراي، أمر كيشيدا الحزب الليبرالي الديمقراطي بمراجعة مشروع القانون وتقديمه للمناقشة خلال الجلسة الحالية لمجلس النواب. مرة أخرى، يجب أن نتساءل عن الهدف من سن تشريع بلا أنياب لن يفعل الكثير لمعالجة التحديات الفعلية التي تواجه أفراد مجتمع الميم في اليابان.

بيان إلماو

من بين البلدان المتقدمة صناعياً في العالم، تبرز اليابان لفشلها في وضع أساس قانوني لإدماج المثليين والمساواة. يوجد في أكثر من 80 دولة حول العالم قوانين تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، بما في ذلك جميع دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى باستثناء اليابان. العديد من الإحصاءات الدولية أعطت اليابان درجات منخفضة للإدماج القانوني والمساواة. في تقرير عام 2020 عن شمولية مجتمع الميم، صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليابان في المرتبة 34 من بين 35 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالحماية والضمانات القانونية.

علاوة على ذلك، بموجب القانون الياباني الحالي (قانون الحالات الخاصة في التعامل مع الوضع الجنساني للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية)، يمكن فقط للبالغين ”الذين ليس لديهم غدد تناسلية أو الذين فقدت غددهم الإنجابية وظيفتها بشكل دائم“ تغيير جنسهم القانوني. وقد تعرض هذا المطلب لانتقادات شديدة على الصعيدين المحلي والدولي باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.

يتضمن بيان قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الموقَّع في 28 يونيو/ حزيران 2022 في إلماو بألمانيا البيانات التالية تحت عنوان المساواة بين الجنسين:

”نعيد تأكيد التزامنا الكامل بالتركيز المستمر على تحقيق المساواة بين النساء والرجال وكذلك الأشخاص المتحولين جنسيًا وغير ثنائيي الجنس، وضمان حصول الجميع - بغض النظر عن هويتهم الجنسية أو تعبيرهم أو توجههم الجنسي - على نفس الفرص الحماية من التمييز والعنف.

”نعيد تأكيد التزامنا الكامل بتحقيق الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الشاملة لجميع الأفراد، ونؤكد على أهمية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في حالات الطوارئ في الأزمات الإنسانية. نحن ندرك الدور الأساسي والتحويل الذي تلعبه الصحة الجنسية والإنجابية في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وفي دعم التنوع، بما في ذلك الميول الجنسية والهويات الجنسية“.

لا يمكن المبالغة في أهمية هذه المقاطع. لقد ذهب بيان قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2021 (الذي تم تبنيه في قمة كورنوال) إلى حد التصريح بأن ”المساواة بين الجنسين تتقاطع مع خصائص أخرى وأن أفعالنا بحاجة إلى مراعاة هذه التقاطعات بطريقة هادفة، بما في ذلك العنف والتمييز ضد مجتمع الميم“. على النقيض من ذلك، يدعو بيان إلماو بشكل لا لبس فيه كل بلد إلى حماية الأقليات الجنسية، بما في ذلك المتحولين جنسياً وغير ثنائيي الجنس، من التمييز والعنف. بعد التوقيع على هذه الالتزامات بصفته مشاركًا في قمة إلماو، يتحمل رئيس الوزراء كيشيدا مسؤولية دولية للعمل وفقًا لها. يبدو أن كيشيدا يأمل في أن ”مشروع قانون تعزيز الفهم العام لمجتمع الميم“ سيمرر لمثل هذا الإجراء، على الرغم من افتقاره لأحكام مناهضة التمييز. هذا غير مرجح إلى أقصى حد، خاصة بعد أن تصريح كبير مساعدي كيشيدا وهو يتحدث عن وجهة نظر مناقضة لتلك التي تم تبنيها في إلماو.

هيبة اليابان على المحك

أكتب هذا أثناء زيارتي لأستراليا لحضور مؤتمر سيدني وورلد برايد 2023 ومؤتمر LGBTQI + لحقوق الإنسان. لقد تحدثت مع نشطاء ومسؤولين حكوميين وممثلي الأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم حول ”مشروع قانون تعزيز الفهم العام لمجتمع الميم“ في اليابان، وقد استجاب الجميع تقريبًا بدهشة واشمئزاز. بعد كل شيء، في المجتمع الدولي، من المسلم به أن التشريعات المناهضة للتمييز هي شرط أساسي مسبق لإدماج المثليين والمساواة.

كانت ملاحظات أراي التمييزية وفشل اليابان المستمر في سن تشريعات ذات مغزى لحقوق المثليين بمثابة تذكير صارخ بالتطور الياباني الموقوف عندما يتعلق الأمر بحماية الأقليات الجنسية. أجبر الوضع أيضًا الكثيرين على التساؤل عما إذا كانت اليابان مساوية لمسؤولياتها كرئيس لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في عام 2023. ولتبديد هذه الشكوك، يجب على اليابان أن تسن على الفور تشريعات مناهضة للتمييز كشرط أساسي لحماية الأقليات الجنسية من التمييز والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يواجهونها بشكل يومي.

مع اقتراب قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في هيروشيما في مايو/ أيار، تخضع الحكومة اليابانية لتدقيق مكثف من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج، فكيف ستستجيب؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: موكب طوكيو راينبو برايد في حديقة يويوغي، الذي أقيم في 24 أبريل / نيسان 2022، بعد توقف دام عامين. جيجي برس)