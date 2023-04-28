اليابان | المتنزهات الوطنية في منطقة كانتو... إطلالات خلابة على مقربة من العاصمة اليابانية

تضم منطقة كانتو متنزهات وطنية غنية بالإطلالات الخلابة وتتميز بسهولة الوصول إليها من طوكيو العاصمة مثل متنزه نِيكّو، الذي يشتهر بأوراقه الخريفية وغيرها من المناظر الطبيعية الرائعة، إلى جانب المزارات والمعابد التاريخية والينابيع الساخنة، ومتنزه أوزي الشهير بأراضيه المستنقعية، ومتنزه تشيتشيبو-تاما-كاي الغني بالمناظر الطبيعية البديعة.

منتزه نِيكّو الوطني (محافظات توتشيغي وغونما وفوكوشيما)



ألوان الخريف النابضة بالحياة في جبل نانتاي وبحيرة تشوزينجي، وهي جزء إلى جانب المزارات والمعابد التي تعد إحدى مواقع التراث العالمي في نِيكّو. (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)

يقع متنزه نِيكّو الوطني، الذي يمكن الوصول إليها بشكل أساسي من مدينة نِيكّو في شمال غرب محافظة توتشيغي، عبر محافظات توتشيغي وغونما وفوكوشيما. وعندما تم تصنيفه لأول مرة كمتنزه وطني في عام 1934، شمل منطقة أوزي بأراضيها الرطبة وتم توسيعه ليشمل مناطق (أوكو كينؤغاوا، كوري ياما، ناسو-كاشي، وشيؤبارا) في عام 1950. ويضم المتنزه اليوم جميع هذه المناطق باستثناء أوزي، التي تم فصلها لإنشاء متنزه أوزي الوطني في عام 2007.

ومعظم أراضي المتنزه عبارة عن منطقة وعرة داخل حزام جبل ناسو البركاني، مع عدة قمم يزيد ارتفاعها عن 2,000 متر. والتي تشمل جبل شيرانى (2,578 مترًا)، وهو أعلى جبل في شمال منطقة كانتو، وجبل نانتاي (2,486 مترًا)، والذي يعتلي المزارات والمعابد في نِيكّو. وشمالًا، ترتفع سلسلة جبال ناسو إلى 1,917 مترًا. وتتكون سفوح هذه الجبال من هضاب ومناطق المستنقعات الواسعة، جنبًا إلى جنب مع البحيرات والوديان والشلالات، وتجذب المنطقة الحشود التي تتوافد عليها للاستمتاع بأوراق الخريف الساحرة.



جبل نِيكّو-شيرانى المغطى بالثلوج، وبحيرة تشوزينجي في المقدمة. (بيكساتا)



جبل تشاؤسو، وهو القمة الرئيسية لسلسلة جبال ناسو، هو بركان نشط تنبعث منه أعمدة مستمرة من البخار والغازات. (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)



تزدهر أزهار التفاح البري في أراضي مستنقعات سنجوغاهارا بمنطقة أوكو-نِيكّو. (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)



جولة بالقارب وسط المناظر الخلابة عبر نهر كينوغاوا. (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)

ويعد متنزه نِيكّو وكينوغاوا من الوجهات الشهيرة للرحلات اليومية من طوكيو. ومن بين مواقع الجذب الرئيسية في المزارات والمعابد التي تعد إحدى بقاع التراث العالمي في متنزه نِيكّو، مزار توشوغو، و فوتاراسان، ومعبد رينوجي، بحيرة تشوزينجي، وشلالات كيغون. وتوفر الإطلالات الخلابة لطريق جبل إيروهازاكا، والينابيع الساخنة في نِيكّو يوموتو، وكينوغاوا، والمتنزهات الترفيهية مثل إيدو وندرلاند، و توبو وورلد سكوير، مجموعة متنوعة من عوامل الجذب للزوار الوافدين من جميع الأعمار.



إيروهازاكا هي بقعة تشتهر بإطلالات خلابة لأوراق الشجر الكثيف. (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)



ينابيع يوموتو الساخنة، بمنطقة أوكو-نِيكّو الجبلية. (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)

منتجعي (ناسو-كاشي و شيؤبارا) هما من المنتجعات الصيفية الشهيرة التي تتميز أيضًا بالينابيع الساخنة. ومن معالمها السياحية مرتفعات ناسو، ووادي شيؤبارا، ومستنقعات نيمابّارا. وتعد غابة (ناسو هيسي نو موري)، التي تقع على جزء من أرض تم التنازل عنها من قصر ناسو الإمبراطوري، أحدث إضافة إلى مناطق الجذب في المنطقة.

(تاريخ التخصيص كمتنزه وطني: الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 1934. المساحة: 114,908 هكتار)



صنعت الغازات البركانية المناظر الطبيعية المتشحة بالبياض في (سيشوسيكي) ”الصخور القاتلة“ على منحدرات جبل تشاؤسو. ويؤدي الممر إلى منطقة مراقبة مرتفعات ناسو ذات المناظر الخلابة. (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)



يجذب جسر (موميجيداني) المعلق عبر وادي شيؤبارا العديد من الزوار خلال موسم تساقط أوراق الخريف. (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)



ناسو هيسي نو موري، هي إحدى غابات الزان الطبيعية، تم افتتاحها في عام 2011 (هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)

متنزه أوزي الوطني (محافظات غونما، توتشيغي، فوكوشيما، ونيغاتا)



الحشائش الخريفية في متنزه أوزي، وفي الأفق جبل شيبتسو. (من حملة غوغوتّو السياحية ، مكتب السياحة في محافظة غونما.

تنتشر أراضي متنزه أوزي عبر محافظات غونما، فوكوشيما، ونيغاتا. وهي أرض رطبة مسجلة بموجب (اتفاقية رامسار)، وهي ميثاق دولي يحمي الأراضي الرطبة وموائل الطيور المائية، إضافة إلى كونها معلم طبيعي خاص على الصعيد الوطني. وكجزء من أرض متنزه نِيكّو الوطني، تم تحديد أوزي كمتنزه وطني في عام 1934 ولكن تم فصله ودمجه مع المناطق المحيطة بجبل أيزو-كوماغاتاكى، جبل تاشيرو، وجبل تايشكو لإنشاء متنزه أوزي الوطني الجديد في عام 2007.

وهضبة أوزيغاهارا أو (هضبة مستنقعات أوزي)، التي تغطي مساحة 760 هكتارًا، هي واحدة من أكبر مناطق الأراضي الرطبة الجبلية في اليابان. وهي عبارة عن بحيرة سد على ارتفاع 1,660 مترًا، محاطة بجبل هيوتشي في جنوب غرب فوكوشيما (2,356 مترًا)، وهو أعلى قمة في منطقة توهوكو، وجبل شيبوتسو (2,228 مترًا)، في شمال شرق غونما، مما يوفر مناظر طبيعية خلابة.



إطلالة لجبل هيوتشي من مستنقعات أوزي في فصل الصيف. (بيكساتا)



إحدى البحيرات على طول سلسلة من التلال بين جبلي أيزو-كوماغاتا وتشومون. (بيكساتا)



شلالات سانجو، في الروافد العليا لنهر تادامي، الذي يتدفق من متنزه أوزي. (بيكساتا)

يشتهر متنزه أوزي بنبات (ميزوباشو) أو ملفوف الظربان الآسيوي، الذي ينمو على نطاق واسع في المنطقة. وتكون أزهار هذا النبات عريض الأوراق في أفضل حالاتها من أواخر مايو/ آيار إلى أوائل يونيو/ حزيران. وتشمل نباتات متنزه أوزي المميزة الأخرى: أوزيسو- إحدى أنواع النباتات المعمرة العشبية، زنبق النهار، والزنبق الفهدي، و كينكوكا (إحدى النباتات المستوطنة في اليابان). وتوفر الممرات عبر الأراضي الرطبة والمسارات الجبلية مجموعة متنوعة من طرق المشي لمسافات طويلة.

(تاريخ التخصيص كمتنزه وطني: 30 أغسطس/ آب 2007. المساحة: 37,222 هكتار)



أزهار ملفوف الظربان الآسيوي في فصل الربيع في إطلالة يقبع جبل شيبوتسو في خلفيتها. (بيكساتا)



أحد الممارات القابعة فوق التضاريس المستنقعية عبر مستعمرة نباتات زنابق النهار (نِيكّو كيسوغى). (من حملة غوغوتّو السياحية، مكتب السياحة في محافظة غونما)

متنزه تشيتشيبو تاما كاي (محافظات سايتاما، طوكيو، ياماناشي، وناغانو)



شروق الشمس، من قمة جبل كينبو، وجبل فوجي يقبع في الأفق البعيد. يعلو القمة نتوء ضخم من حجر الجرانيت. (بيكساتا)

متنزه تشيتشيبو-تاما-كاي الوطني، الذي يمتد مسافة 70 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب و 40 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب، هو المتنزه الوطني الأقرب إلى مدينة طوكيو. كان يسمى في البداية متنزه تشيتشيبو الوطني، وقد تم توسيع رقعته بنسبة 40٪ تقريبًا بناءً على طلب من محافظة ياماناشي، وقد عُرف باسمه الجديد منذ عام 2000.

ويضم المتنزه جبل كينبو (2,599 مترًا) وجبل كوبوشي (2,475 مترًا) في كتلة أوكو-تشيتشيبو، وجبل كوموتوري (على ارتفاع 2,017 مترًا، أعلى نقطة في مدينة طوكيو)، وجبل ميزوغاكي (2,230 مترًا) والعديد من القمم الأخرى التي يزيد ارتفاعها عن 2,000 متر. ولا يوجد من ضمنها أي جبل بركاني ، لذلك هناك عدد قليل من الينابيع الساخنة في المنطقة، ولكن تجري بالمنطقة العديد من الأنهار الرئيسية مثل تشيكوما، فوإيفوكي، تاما، ونهر أراكاوا. وقد نحتت مياه هذه الأنهار العديد من الخوانق، من بينها شوسينكيو و نيشيزاوا، حيث يعد المشي لمسافات طويلة نشاطًا محببًا هناك. وفي منطقة أوكو-تاما، يعتبر كهف نيبَّارا بقعة مميزة على وجه الخصوص وموقع جذب رئيسي.



الثلوج المتساقطة على جبل كينبو، إلى اليمين، وفي الخلفية تبزغ القمم البيضاء لجبال الألب اليابانية الجنوبية، والإطلالة من جبل كوبوشي. بيكستا.



أخدود شوسينكيو، بقعة غنية على الصعيد الوطني بالإطلالات الخلابة، شمال مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي. (هيئة السياحة في ياماناشي)



شلال ناناتسوغاما الرائع في وادي نيشيزاوا. (بيكساتا)

ونظرًا لقرب المتنزه من طوكيو، يجذب العديد من الزوار لتسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة والتخييم والسباحة أو التجديف النهري. وتعتبر منطقة أوكوتاما وقمم ميتسومينى الثلاثة في منطقة تشيتشيبو في محافظة سايتاما وأقصى غرب طوكيو هي وجهات شهيرة للرحلات اليومية.

(تاريخ التخصيص كمتنزه وطني: 10 يوليو/ تموز 1950. المساحة: 126,259 هكتار)



يستمتع العديد من الزوار بالجو الروحي لمجمع مزارات ميتسومينى. وفي الصورة هنا أحد مزاراته الثلاثة. (هيئة المنتجات والسياحة في محافظة سايتاما)



ممارسة التجديف النهري في أوكوتاما. (مكتب طوكيو للمؤتمرات والزوار)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية: صورة العنوان: أوراق الخريف في بحيرة تشوزينجي وشلالات كيغون. بإذن من هيئة السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)