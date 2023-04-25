اليابان | كيئتشيتسو.. فصل استيقاظ الحشرات

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس لتصبح أكثر دفئا في فصل ”كيئتشيتسو“، تستيقظ الحشرات والمخلوقات الصغيرة الأخرى من سباتها لتغادر أماكن اختبائها تحت الأرض.

يوافق فصل ”كيئتشيتسو (استيقاظ الحشرات)“ 6 مارس/آذار تقريبا حسب التقويم الحديث. يتزامن هذا الفصل مع الوقت الذي يصبح فيه الطقس أكثر دفئا حيث تبدأ الحشرات ومخلوقات صغيرة أخرى مثل الضفادع والثعابين والسحالي كانت في سبات تحت الأرض، في الظهور من جديد. وفي حوالي هذه الفترة أيضا، تبدأ أشجار الدراق في التفتح وتتحول اليرقات إلى فراشات، ومع كل زخة من زخات المطر يستحضر المرء الإحساس بالربيع. إنه أيضا فصل وضع الأهداف والانطلاق في بدايات جديدة.

تلقي هذه المقالة نظرة على الفعاليات والظواهر الطبيعية في الفترة الممتدة تقريبا من 6 إلى 20 مارس/آذار.

تفتح أزهار الدراق

تزهر أشجار الدراق بشكل عام من أواخر مارس/آذار إلى أوائل أبريل/نيسان بعد أزهار البرقوق. يعود أصل هذه الأشجار الميمونة إلى الصين، ولكن سرعان ما تم استيرادها إلى اليابان، وقد عُثر على نواة دراق في بقايا أثرية يعود تاريخها إلى فترة يايوي (حوالي 300 قبل الميلاد - 300 بعد الميلاد). في فترة هييان (794-1185)، أصبحت أزهار الدراق تستخدم في زخارف مهرجان ”هيناماتسوري (مهرجان الدمى)“، بينما تم تطوير أشجار الدراق المزهرة خلال فترة إيدو (1603-1868) لأهداف الزينة. إن الأصناف العديدة من هذه الأشجار تعتبر متعة للنظر مثل أشجار الدراق المتساقطة وشجرة غينبي هانامومو التي تتميز بوجود أزهار حمراء وزهرية وبيضاء على نفس الشجرة.

وفقا لأقدم كتاب للأساطير والمسائل التاريخية في اليابان، كوجيكي الذي يعود للقرن الثامن، عندما هرب الإله ”إيزاناغي“ من ”يومي (عالم الموتى)“ ألقى بثلاث بذور دراق لطرد الأرواح الشريرة، ولذلك أصبح الدراق يُعتبر فاكهة ميمونة. والآباء الذين يستخدمون أزهار الدراق في هيناماتسوري، إنما يصلون من أجل صحة بناتهم.



شجرة غينبي هانامومو مزهرة يمكن تمييز أزهار حمراء وزهرية وبيضاء على نفس الشجرة (حقوق الصورة لبيكستا).

جبال ضاحكة

هذه كلمة ”كيغو (كلمة موسمية)“ تُستخدم في حالات مثل شعر الهايكو و طقوس تقديم الشاي، وهي مشتقة من وصف الشاعر الصيني الذي عاش في القرن الحادي عشر ”غو شي“ لجبال الربيع. تصبح الأجواء في تلك الجبال مبهجة عندما تتفتح أشجار الدراق و ”يامازاكورا (الكرز الجبلي)“.



أزهار الأشجار المتفتحة ترسم ابتسامة على وجه الجبل (حقوق الصورة لبيكستا).

أزهار البنفسج

يوجد في اليابان أكثر من 100 صنف من أزهار البنفسج، والتي أتت على ذكرها قصائد شعرية منذ فترة طويلة. ويعد صنف تاتشيتسوبو سوميري (Viola grypoceras) مألوفا جدا حيث ينتشر من هوكّايدو إلى أوكيناوا.

كتب الشاعر ماتسو باشو (1644-1694) قصيدة من شعر الهايكو تقول: (على طريق جبلي/ فاتنة إلى حد ما/ زهور البنفسج)، أعرب فيها عن دهشته واستغرابه من وجود الأزهار الجميلة.



أزهار تاتشيتسوبو سوميري (حقوق الصورة لبيكستا).

كينوميدوكي (تبرعم الأشجار)

يُطلق على هذا الوقت من العام أيضا اسم كينوميدوكي وهي كلمة تعني ”تبرعم الأشجار“. وعلاوة على أن هذه الفترة من العام تشهد تقلبات في درجات الحرارة، فهي أيضا ذروة موسم الحساسية من حبوب الطلع التي تتناثر من أشجار الأرز والسرو. يقال إن الطماطم ونباتات الشيسو مفيدان في الوقاية من هذه الحساسية، ومن العلاجات الأخرى لها الزيوت الطيارة من شجرة الشاي والأوكالبتوس على سبيل المثال.



حبوب الطلع من أشجار الأرز (حقوق الصورة لبيكستا).

يطلق على ”براعم الأشجار“ أيضا كينومي وهو اسم بديل لـ ”سانشو (الفلفل الياباني)“. والطريقة المثلى لاستخدام السانشو هي أن يطحن ويخلط مع براعم الخيزران الفتية. كما يُرش فوق أسماك الأنقليس في أطباق كاباياكي. ومن الشائع استخدام الكلمة في تعابير مجازية للإشارة إلى شيء موهوب أو مؤثر، على الرغم من صغره.

وجبة براعم خيزران فتية متبّلة بميسو أبيض وسانشو مطحون مع أوراق سانشو فتية على الوجه (حقوق الصورة لبيكستا).

كاسوغاساي (13 مارس/آذار)

لا يزال معبد كاسوغاتايشا ضمن مواقع التراث العالمية في نارا، يحتفل بمهرجانه السنوي كاسوغاساي في الربيع منذ عام 849. ولأنه مكرّس للعائلة الإمبراطورية، يرسل الإمبراطور مبعوثا خاصا للصلاة من أجل السلام ورخاء الأمة.



الجزء الرئيسي من معبد كاسوغاتايشا (حقوق الصورة لبيكستا).

اليوم الأبيض (13 مارس/آذار)

يرد الرجال الذين تلقوا هدايا شوكولاتة من النساء في عيد الحب، الجميل في 14 مارس/آذار الذي يعرف في اليابان باليوم الأبيض. ويقال إن هذا التقليد نشأ بتشجيع من صانعي الحلويات اليابانيين.



(حقوق الصورة لبيكستا)

خضراوات الربيع

تظهر الأصناف الربيعية من الملفوف والبازلاء في محلات السوبر ماركت في هذا الوقت من العام، كما هو الحال مع بصل الموسم الجديد الذي يتميز بحلاوة مميزة ولذيذ في الحساء أو عند إضافته إلى السلطة. وهذه الخضراوات هي ألذّ ما تكون في موسمها.



سلطة بصل طازج مقطع (حقوق الصورة لـ nippon.com).

ساوارا

موسم سمك ساوارا الإسقمري يكون في فصل الربيع، ويجمع اسم هذه الأسماك المكتوب بالكانجي 鰆 بين الرمز الخاص بالأسماك والرمز الخاص بالربيع. لطالما اعتبرت هذه الأسماك غذاء مبشرا بالخير، وغالبا ما تُقدم في الاحتفالات. التقديم الأمثل لهذه الأسماك يكون كأطباق ساشيمي أو مشوية أو مطهية على شكل يخنة أو مع مرق سويمونو الصافي. يقال إن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في هذه الأسماك تعمل على تحسين تدفق الدم والصحة بشكل عام.



أسماك ساوارا غير مطبوخة (يسار)، ومشوية مع ميسو أبيض لعمل سايكيوياكي (حقوق الصورة لبيكستا).

سانساي (خضروات برية)

في هذا الموسم يبدأ بيع الخضراوات البرية مثل أودو وزينماي ووارابي، لا يمكن الاستمتاع بالطعم المر المميز لهذه الخضروات إلا في فصل الربيع. تُقدم هذه الخضروات على شكل أطباق تيمبورا أو مسلوقة ومنكهة بصلصة الصويا والسكر. تستخدم هذه الخضروات في الطب الشعبي لتحسين وظائف القلب والدورة الدموية.



الخضروات من اليسار إلى اليمين: كوغومي، وارابي، تارانومي، أوروي (حقوق الصورة لبيكستا).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. المقالة بإشراف إينوي شويي الباحث والمؤلف في التقويمات وهو أيضا كاهن شينتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. صورة العنوان: ضفدع في الحقل، الحقوق لبيكستا)