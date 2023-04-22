اليابان | الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية: زيادة معدل النجاة من السرطان لمدة 10 سنوات في اليابان

مجتمع 23/04/2023

في أحدث دراسة أجراها المركز الوطني للسرطان باليابان، كان معدل النجاة من السرطان لمدة 10 سنوات 53.3٪. تظهر النتائج أهمية الكشف في مرحلة مبكرة.

وجدت دراسة أجراها المركز الوطني للسرطان باليابان أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في عام 2010 كان 53.3٪. من هذه الدراسة فصاعدًا، اعتمد المركز صافي معدل البقاء على قيد الحياة، والذي يحسب الوفيات عندما يكون السرطان هو السبب الوحيد ويستخدم على نطاق واسع دوليًا، بدلاً من معدل البقاء النسبي المستخدم سابقًا. هذا هو سبب الانخفاض الواضح منذ المسح الأخير، في حين يستمر الاتجاه نحو تحسين البقاء على قيد الحياة.

استندت النتائج إلى إحصائيات لعدد 340 ألف شخص تم تشخيصهم في مستشفيات مخصصة لرعاية مرضى السرطان في اليابان. وسجل سرطان البروستاتا أعلى معدل بقاء بنسبة 84.3٪، يليه سرطان الثدي (النساء) بنسبة 83.1٪، ثم سرطان الرحم بنسبة 79.3٪. وسجل سرطان البنكرياس أدنى معدل للبقاء على قيد الحياة بنسبة 5.4٪.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، بناءً على تشخيص 940 ألف شخص بين عامي 2014 و2015 نسبة 66.2٪. وكانت أعلى معدلات البقاء على قيد الحياة لسرطان البروستاتا 95.1٪ وسرطان الثدي 91.6٪ وسرطان البنكرياس 12.7٪.

معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات لكل مرحلة من مراحل السرطان الأربع، مع كون المرحلة الأولى هي الأولى، تظهر بوضوح أهمية الكشف المبكر والعلاج. على سبيل المثال، معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات لسرطان المعدة من المرحلة الرابعة هو 6.0٪، ولكن إذا تم اكتشافه في المرحلة الأولى فإنه يرتفع إلى 80.4٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)