اليابان | ملصقات إرشادية مميزة تنقل بنظرة واحدة آداب القطارات اليابانية الفريدة!

إن القطارات اليابانية لها آداب فريدة، مثل الاصطفاف وركوب القطار بالترتيب والامتناع عن التحدث في القطار. وفي السنوات الأخيرة التي ارتفع فيها عدد السياح الأجانب بشكل مفاجئ، جربت شركات السكك الحديدية جميع الوسائل، وسعت إلى تصميم ”ملصقات إرشادية تنقل بنظرة واحدة آداب القطارات“ يمكن لأي شخص فهمها على الفور.

آداب القطارات اليابانية الفريدة التي تربك الأجانب

تسير القطارات في اليابان كما هو محدد في الجدول الزمني، وتلتزم بالمواعيد لدرجة أنه تتم إذاعة إعلان في القطار، حتى لو كان هناك تأخير لمدة دقيقة واحدة فقط. وتتميز بالأمان أيضا، ولا توجد مشكلة، حتى لو تم وضع الأمتعة على الرف، أو تم أخذ غفوة في داخل القطار. وعلى الرغم من أن الأجانب الذين يزورون اليابان يُقدِّرون بشدة درجة الراحة والأمان هذه، إلا أنهم غالبا ما يرتبكون بسبب الآداب اليابانية الفريدة التي تعتبر أساسا لذلك.

فعلى سبيل المثال، يجب الامتناع عن التحدث بالهاتف في داخل القطار في بعض البلدان، لكن مثل هذه البلدان قليلة جدا. وهناك قواعد محلية خاصة بالمدن في اليابان، حيث تكون القطارات الممتلئة ليست أمرا نادرا. ويصطف الركاب على الرصيف منتظرين قدوم القطار، وعندما يصل القطار وتفتح الأبواب، يفسحون المكان أمامها ويصطفون على جوانبها، مع إعطاء الأولوية للذين يريدون النزول من القطار. وينزل الأشخاص الذين يقفون بالقرب من الباب في داخل القطار إلى الرصيف مؤقتا، حتى لو لم تكن المحطة التي توقف فيها القطار هي المحطة التي يريدون النزول فيها، ويساعدون في جعل عملية النزول من القطار سلسة.

وفي الأساس، فإن الآداب هي لمراعاة الآخرين، ولا تحددها القوانين أو الأنظمة. وهناك العديد من التصرفات التي نشعر بأنه من غير المناسب القيام بها في الأماكن العامة حتى من قبل غير الأجانب.

وأود أن أقوم بالتعريف بإحصائيات جمعية شركات السكك الحديدية اليابانية الخاصة التي تنضم لها 72 شركة قطارات خاصة في جميع أنحاء اليابان، كمرجع للآداب التي يقوم مستخدمو القطارات بالتركيز عليها.



ملصق يصور أسوأ ستة تصرفات في ”ترتيب التصرفات المزعجة في داخل المحطات والقطارات“. نتائج عام 2020، وعام 2021 من اليسار (تقديم الصورة: جمعية شركات السكك الحديدية اليابانية الخاصة)

ترتيب أسوأ عشرة تصرفات مزعجة في داخل المحطات والقطارات (السنة المالية 2022)

المصدر: جمعية شركات السكك الحديدية اليابانية الخاصة (أجاب 3305 شخصا، استبيان بطريقة إجابات متعددة تصل إلى ثلاث إجابات)

إن أعلى التصرفات المزعجة ترتيبا هي نفسها تقريبا كل عام، على الرغم من التقلبات في الترتيب. وفيما يتعلق بـ ”الآداب عند الصعود والنزول“، فقد تبين أن تصرف ”البقاء بالقرب من الباب“ احتل أكثر من النصف، في حين أن نسبة الذين يقومون بـ ”الصعود دون انتظار الأشخاص الذين يريدون النزول“ أو ”اقتحام صف الانتظار“ هي نسبة قليلة، الأمر الذي يشير إلى أن القيام بالاصطفاف وركوب القطار بالترتيب هو أمر مترسخ لدى الناس بشكل كامل.

في عام 1999 عندما تم إجراء الاستبيان لأول مرة، كان ”استخدام الهاتف المحمول“ في المرتبة الأولى. وحتى الآن بعد أن حلت الهواتف الذكية محل الهواتف المحمولة العادية، فإن ذلك لا يزال في أعلى الترتيب كالمعتاد، ولكن نسبة ”صوت المكالمة ونغمة الرنين“، والتي كانت السبب الرئيسي في السابق قد انخفضت، وأصبحت نسبة ”استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي“ أكثر من النصف. ويُنظر إلى ذلك التصرف على أنه ليس مصدر إزعاج فحسب، بل كتصرف خطير.

واحتلت نسبة ”السعال والعطاس دون مراعاة الآخرين“ ترتيبا عاليا لمدة أربع سنوات متتالية. وبالإضافة إلى ذلك، في المسح الذي تم إجراؤه في عام 2022 تحت عنوان ”الأمور التي تثير القلق عند استخدام القطار في ظل جائحة كورونا“، كانت الإجابات التي تتعلق بالممنوعات الثلاثة (التجمع، الاختلاط، المكان المغلق)، بدءا بـ ”عدم ارتداء الكمامة“، و”التحدث مع الأشخاص المحيطين“، و”التهوية داخل القطار“، و”المسافة مع الشخص المجاور“ وغير ذلك، كانت كثيرة. ولا يمكن القول إنها تصرفات مزعجة، ولكن أريد التنبيه منها من أجل تجنب المشاكل غير الضرورية أيضا.

رد فعل كبير من الخارج أيضا!



سلسلة ”لوحات التصرفات المزعجة في القطار“. من اليسار تصور اللوحات ”ترك فراغ عند الجلوس“ و”الوقوف بالقرب من الباب“ كتصرفات مزعجة (تقديم الصورة: شركة سيبو للسكك الحديدية)

ويتم استخدام نتائج استبيان جمعية شركات السكك الحديدية اليابانية الخاصة من قبل تلك الشركات لتحسين خدماتها. كما أن ”ملصقات إرشادات الآداب“ المعروضة في المحطات والقطارات هي أيضا جزء من ذلك، وقد ازداد مؤخرا عدد الملصقات التي تأخذ بعين الاعتبار الأجانب الذين يزورون اليابان.

وكانت ردة الفعل من الخارج كبيرة بشكل خاص حول سلسلة ”لوحات التصرفات المزعجة في القطار“ التي أنتجتها شركة سيبو للسكك الحديدية في عام 2016. حيث يتم التعبير عن المشهد المحبط داخل القطار بلمسة من لوحات أوكيوئي التي يظهر فيها ممثلو مسرحيات الكابوكي وبائعات الهوى.

حيث أصبحت تلك اللوحات حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقت الشركة استفسارات تسأل ”هل هناك أية بطاقات بريدية؟“. وفي عام 2019، تم عرضها في متحف فيكتوريا وألبرت في بريطانيا باعتبارها ”عملا رائعا يناغم بين اليابان التقليدية واليابان الحديثة“.

ونجحت استراتيجية تلك الشركة المتمثلة في ”توسيع الهدف من مسار الأطفال المعتاد، والسعي إلى إنتاج تصاميم تنقل الفكرة إلى السياح الأجانب بنظرة واحدة“.

أفكار مبتكرة



”الصرخة“ لمونش على وجه شخص علق في باب القطار بعد محاولته الركوب فيه عند إغلاق الباب (تقديم الصورة: مكتب المرور في بلدية مدينة طوكيو)



اصطدمت حقيبة الظهر الموجودة على ظهر أحد الأشخاص بـ ”الفتاة ذات القرط اللؤلؤي“، مما تسبب في اضطراب كبير (تقديم الصورة: مكتب المرور في بلدية مدينة طوكيو)

يقوم مكتب المرور في بلدية مدينة طوكيو الذي يدير شركة توئي لقطارات الأنفاق بإضافة اللغة الصينية المبسطة والكورية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية بشكل نشط.

وفي عام 2017، عندما بدأت الشركة باستخدام لغات متعددة، أصبحت سلسلة ”المتحف الفني العالمي للآداب“ التي تحاكي بشكل ساخر اللوحات الشهيرة حديث الساعة. مثل ”الصرخة“ لمونش على وجه شخص علق في باب القطار بعد محاولته الركوب فيه عند إغلاق الباب، و”الفتاة ذات القرط اللؤلؤي“ لفيرمير التي تحمل حقيبتها أمامها حتى لا تزعج الركاب الآخرين، وغيرها. وهي لوحات مليئة بالمرح لدرجة أنه لا يمكن تصور أن تقوم بتصميمها شركة عامة.

كما أنها تقوم بتصميم ملصقات فريدة وسهلة الفهم، مثل سلسلة ”بنفس القدر“ التي تعبر عن المواقف التي نصادفها في المحطات والقطارات باستخدام التشبيه الخيالي الغني.



”استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي“ على رصيف محطة القطار أمر خطير بنفس قدر المشي في غابة مليئة بالوحوش! (تقديم الصورة: مكتب المرور في بلدية محافظة طوكيو)



شعور الشخص المصاب بالسعادة عند منحه مقعد الحالات الخاصة بنفس قدر الشعور بالسعادة عند إرشاده إلى واحة في الصحراء! (تقديم الصورة: مكتب المرور في بلدية محافظة طوكيو)

تصاميم متقنة في مترو طوكيو

في مترو طوكيو الذي يفخر بأكبر عدد من الركاب من بين شركات السكك الحديدية الخاصة يتم عرض ملصقات الآداب وتغييرها بشكل شهري ولمدة نصف قرن منذ عام 1974 عندما كان لا يزال تحت إدارة شركة إيدان لقطارات الأنفاق. وعند ذكر الملصقات الرائعة في المرحلة المبكرة، هناك لوحة ”المحتكر“ (عام 1976) المعروفة لكاواكيتا هيديا البارز في عالم التصميم الجرافيكي. وهو عمل فني يحاكي بشكل ساخر قيام تشارلي تشابلن في فيلم ”الديكتاتور العظيم“ باحتلال أحد المقاعد فاتحا ساقيه على مصراعيهما.

إن طريقة التفكير التي تركز على ”الجاذبية“ التي تأسر قلوب المستخدمين بدلا من ”إثارة الانتباه بنظرة فوقية“ يتم تطبيقها في تصاميم ملصقات الآداب في الوقت الحالي أيضا.



التصميم الذي يضع شكل حروف الكانجي في داخل الرسم التوضيحي هو تصميم مميز يشير إلى ”أخلاقك شكلها جيد!“ (تقديم الصورة: مؤسسة ثقافة المترو العامة)

وخير مثال على ذلك سلسلة ”أخلاقك شكلها جيد!“ (عام 2016) التي تستخدم فن صياغة الحروف. حيث من السهل نقل الرسالة بشكل لحظي، وهي ابتكار بصري لـ ”حرف كانجي واحد“ يمكن أن يثير اهتمام الأجانب.

وتتمتع سلسلة ”GOOD MANNERS, GOOD TOKYO!“ التي انتشرت في عام 2018 بوجهة نظر مثيرة للاهتمام. فعلى العكس من ذلك، فهي تقتطع المشهد اليومي داخل القطار من منظور الأجانب الذين يقومون بزيارة اليابان، وتدعو إلى ”السعي إلى تحقيق آداب طوكيو التي يمكن الفخر بها في العالم“.

ويتم إرسال رسائل تخترق قلوب الكبار والصغار، وحتى المستخدمين الأجانب. وتواصل شركات السكك الحديدية صب أفكارها في تصميمات وشعارات تتناسب مع العصر، من أجل تحسين الآداب.



”GOOD MANNERS,GOOD TOKYO!“ التي تصور آداب مستخدمي القطارات اليابانية من منظور الأجانب الذين يزورون اليابان (تقديم الصورة: مؤسسة ثقافة المترو العامة)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، التصوير والنص: قسم التحرير في nippon.com )