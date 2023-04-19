اليابان | الرعاية الطبية في السجون اليابانية

تسلط الطبعة الجديدة من كتاب بوريزون دوكوتا (طبيب السجن) الضوء على العالم المجهول للأطباء الذين يكرسون حياتهم المهنية في نظام السجون والحياة اليومية التي يتقاسمونها مع السجناء. نتحدث مع الكاتبة أوتاوا فوميئه حول كتابها والتفاصيل المجهولة الذي يصفها.

إن علاج الأمراض الجسدية والعقلية لنزلاء السجون هو دور فريق من أطباء السجن المعينين من قبل مكتب المؤسسات الإصلاحية التابع لوزارة العدل اليابانية. يمارس هؤلاء الأطباء ما يعرف بالرعاية الصحية الإصلاحية. ويتغير عددهم باستمرار: اعتبارًا من عام 2022، كان هناك 291 طبيبًا فقط يعملون في 73 منشأة إصلاحية ومركز احتجاز في اليابان. يتم تعيين أطباء السجون في المؤسسات العقابية في جميع أنحاء البلاد، وبينما يعمل معظمهم كموظفين عموميين بدوام كامل، يعمل آخرين كأطباء متجولين ويزورون العديد من المؤسسات في أيام مختلفة.

توضح أوتاوا فوميئه، مؤلفة الكتاب الجديد عن مهنتها: ”أنا طبيبة متجولة مسؤولة عن ثلاث مؤسسات“ - ”سجن، وإصلاحية، ومركز احتجاز، وكلها تقع في مناطق مختلفة في منطقة كانتو ومناطق نائية أخرى. ومن بين الأشخاص الذين أعالجهم مجرمين من جميع الأطياف بما في ذلك القتلة، المغتصبين، الخاطفين، ومدمني المخدرات وحتى سجناء الأحداث. وبينما أشير إلى مرضاي على أنهم “سجناء”، فإن بعضهم في الواقع في مراكز الحجز الاحتياطي في انتظار المحاكمة“.

العيادة ”من الداخل“

يرغب العديد من المرضى في السجن في رؤية الطبيب. ويقوم الممرضون بجولات منتظمة يستفسرون فيها عن صحة السجناء. تقول أوتاوا: ”بدأ العديد من هؤلاء الممرضين في الواقع في العمل كحراس ثم تدربوا لاحقًا كممرضين حتى يتمكنوا من أداء المهمتين“. ”لذلك هناك بعض الممرضين الذكور ذوي العضلات المفتولة. وعادة ما يرافق السجناء الذكور ممرض ذكر حتى يسهل عليهم التعامل في حال وجود عراك أو وقوع مواقف غير متوقعة“. وتوضح أنه في بعض الأحيان يتظاهر السجين بالمرض حتى يتم نقله للعيادة، ولكن إذا قرر الممرض أن السجين يجب أن يرى الطبيب، يتم إحضاره للاستشارة. توظف السجون اليابانية أخصائيين في الباطنة وأطباء نفسيين وأحيانًا جراحي العظام وأطباء عيون وأطباء الأسنان. يُحظر على السجناء التحدث مع بعضهم البعض في غرفة الانتظار، ويجب على السجين الجلوس في صمت في مواجهة الحائط.

”العيادة ممتلئة بالعديد من الحراس والممرضين، لذلك لا نصبح وحدنا مع المرضى أبدًا. توجد عدة مكاتب، وفي بعض الأحيان يقوم العديد من الأطباء بفحص المرضى في وقت واحد. في العيادة الخارجية العادية، يوجد مكتب استشارة واحد في كل غرفة، ويُترك الطبيب والمريض بمفردهما. ولكن هذا لا يحدث في مكان عملنا“.

لمنع وقوع المعلومات الشخصية للعاملين في المجال الطبي في أيدي السجناء، الذين قد يميلون إلى البحث عن شخص ما بمجرد إطلاق سراحهم، فإن الأطباء والممرضات في العيادة لا ينادون بعضهم البعض بالأسماء. تشرح الكاتبة، ”لن تشير إليّ الممرضات باسم“ د. أوتاوا ”. “بدلاً من ذلك، سيوجهون السجين إلى، على سبيل المثال ”الطبيب الموجود في المكتب في المنتصف“. هناك أيضًا خط مرسوم على الأرض في كل مكتب يفصل الطبيب عن المريض ولا يُسمح للسجناء بتجاوزه”.

في حين أصبحت السجلات الطبية الإلكترونية الآن أمرًا عاديًا خارج مصلحة السجون، إلا أن الغالبية العظمى من السجون اليابانية لا تزال تستخدم الورق. يتم التعامل بالطريقة القديمة، وهناك معلومات لن تجدها في السجل الطبي العادي للمريض من معلومات عن سمات غير عادية مثل الوشم وعدد الأصابع المفقودة والجروح. أيضًا، بالإضافة إلى وصف حالة المريض، هناك دائمًا معلومات حول سبب تواجدهم، وعدد جرائمهم، ومتى تم سجنهم، ومتى يحين موعد إطلاق سراحهم.

تقول أوتاوا: ”بصفتي طبيبة سجن، أرى أربعة عشر أو خمسة عشر مريضًا في الجلسة الصباحية. ففي الخارج، كنت أرى أحياناً خمسين مريضًا في الصباح، لذا فإن عدد الحالات في السجن ليس مرتفعاً. هذا لا يعني أنه يمكنني قضاء وقت أطول مع كل مريض. فقد يحظر على المرضى إجراء محادثات مع الطبيب، يتحدثون فقط عن الأمور التي تخص موضوع الاستشارة. أحيانًا أقول بعض النكات أو أتحدث عن أي موضوع ما. أعتقد أن هذا جزء من الرعاية الطبية، فبعد كل شيء، أنت تعامل وتعالج إنسان مثلك، أحاول قضاء بضع دقائق على الأقل في محادثة قصيرة “. لسوء الحظ، إذا أخذ المريض وقتًا طويلًا للإجابة على الأسئلة، تتدخل الممرضة لاختصار الحديث.

لماذا أصبحت طبيبة سجن؟

فلماذا اختارت أوتاوا هذه المهنة؟ ”كان والدي طبيباً وله عيادته الخاصة، وكان بدافع الإحساس بالواجب ولتلبية توقعات من حولي، التحقت بكلية الطب وأصبحت طبيبة أيضًا. ومع ذلك، كنت دائماً منزعجة من فكرة أنني لا أعرف لماذا اخترت هذه المهنة. ذات يوم، سألني أحد معارفي إذا كنت مهتمة بالعمل في السجون. أثارت الفكرة اهتمامي. وكان ممثل وزارة العدل جاد جدًا في دعوتي للحضور وزيارة مكان العمل للوظيفة التي وافقت عليها. بعد رؤية كيف تدار العملية مباشرة، قررت أنني سأكون مناسبة للوظيفة. دون تردد، أخبرت المسؤول أنني سأتولى الوظيفة. لقد فوجئ تمامًا، لأن هذا لم يكن ما كان يتوقع سماعه. وبهذه الطريقة، حصلت على الوظيفة الجديدة“.

وتتذكر أوتاوا أن السبب وراء اعتقادها أنها ستكون طبيبة سجن جيدة هو أن الوظيفة لم تكن مخيفة على الإطلاق. ”يسألني الناس غالبًا ما إذا كان الأمر مخيفًا أن تكون“ داخل جدران السجن“. ”في الواقع، إن الذهاب إلى العيادة ورؤية السجناء الذين ينتظرون أن يعاينهم الطبيب جعلني أدرك أن العلاقة بين الطبيب والمريض لا تختلف عن العلاقة خارج السجن. ستجعل هذه المواقف بعض الناس يشعرون بالخوف أو المشاعر التمييزية أو السلبية، لكن ليس أنا. أعتقد أن الأطباء الذين لديهم هذا النوع من ردود الفعل الإيجابية هم بالتحديد الذين يجب أن يعملوا هنا“.

مشكلة نقص الأطباء

ولم أشعر بالخوف في وقت لاحق، خلال ممارستي المهنة كطبيبة سجن. أحد المرضى الذين رأيتهم اليوم قد فقد إحدى عينيه وفقد إصبعه تمامًا. العديد من المرضى أعضاء في عصابات إجرامية منظمة. ولأنهم عاشوا مقيدين بقواعد منظماتهم، فقد اعتادوا أن يخضعوا للقواعد. وفي ”داخل السجن“، هم معتدلون وحسنو السلوك”.

تقول أوتاوا إن أكبر مشكلة تواجه طب السجون هي النقص في عدد الأطباء. وبينما بدأ حل مشكلة نقص الموظفين في المناطق الحضرية أخيرًا، لا تزال المواقع الإقليمية تواجه نقصًا كبيرًا. إنها حالة مؤسفة عندما يمكن لمنشأة تضم عدة مئات من السجناء البقاء لأيام دون وجود طبيب واحد مناوب، وتؤكد أوتاوا على الحاجة إلى تحسين هذه الأماكن.

هناك مشاكل أخرى يجب حلها أيضًا. ”بسبب قيود الميزانية، فإن مساحة التخزين محدودة، لذا لا يمكننا أيضًا تخزين سوى عدد قليل من الأدوية. لا توجد في السجون أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي، وحتى أجهزة المسح الضوئي المقطعي نادرة. عندما يكون ذلك ضروريًا، نرسل السجناء إلى مستشفيات خارجية، ولكن نظرًا لأن هذا يتضمن إخراج السجين من السجن، فإن العملية تتطلب عدة حراس وسيارة نقل. هذا الروتين الذي يستغرق وقتًا طويلاً يعني أن تشخيص مرض واحد يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً. ما يدهشني حقًا أنه حتى في الداخل، يجب على الأطباء التأكد من تشخيص أمراض مرضاهم قبل فوات الأوان“.

قد يشعر بعض قراء كتاب أوتاوا أن هؤلاء المرضى لا يستحقون العلاج المناسب لأنهم سجناء. لكنها تعترض بشدة. الرعاية شاملة قدر الإمكان: عندما يأتي السجناء لأول مرة، يتم فحصهم من قبل الطبيب، وفي فحوصاتهم الطبية السنوية، يتم تصويرهم بالأشعة السينية وإجراء اختبارات الدم.

دور الطب الإصلاحي

لأن السجناء يُحكم عليهم بقضاء عقوبتهم مع العمل، لذلك يتم إجبارهم على العمل. ولهذا السبب، قالت: ”نحن نضمن بقاءهم بصحة جيدة جسديًا وعقليًا. هذا مهم لتقليل معدل تكرار الجريمة مرة أخرى. وفي السنوات الأخيرة، تزداد قناعتنا أن العقوبة القاسية لم تعمل على إصلاح السجناء، وأن العملية الإصلاحية بدأت تتغير. نحن نعلم أنه يمكننا الحد من العودة إلى الإجرام من خلال التركيز على تعليم ودعم أولئك الذين يتم إدماجهم في المجتمع“.



أوتاوا فوميئه في مكتب Nippon.com في تورانومون، طوكيو (حقوق الصورة لأمانو هيساكي)

في مناطق السجن خارج العيادة، على سبيل المثال أماكن العمل وأماكن السكن، لا تزال الأوضاع فيها غير مريحة. إن الحياة الجماعية مرهقة، وبعض الحراس يمكن أن يكونوا صارمين للغاية. إنهم يصرخون على السجناء بسبب الرد عليهم، وعدم الامتثال في مثل تلك يؤدي إلى التعرض للعقاب، حيث يتم وضع السجناء الذين يقاومون في الحبس الانفرادي. تقول أوتاوا إن ”عيادة السجن هي في الواقع أكثر أماكن السجن هدوءًا وأمانًا“. ”أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل السجناء يرغبون في رؤية الأطباء“.

في العيادة، يقول الطبيب، يمكن للسجناء إخبار الطاقم الطبي بمكان إصابتهم، أو ما الذي يؤلمهم. أعتقد أن الوظيفة الأولى لطبيب السجن هي إرسال رسالة للسجناء بأنهم في مكان ما حيث سيتم الاستماع إليهم - وليس أنه ليس لديهم الحق في توصيل إذا كانوا يتألمون أو يعانون لمجرد أنهم ارتكبوا خطأ ما. الرسالة التي أريد أن أنقلها هي أنه إذا رفض المجتمع في الخارج قبول سجناء سابقين وعاملهم مثل المنبوذين، فلن يكون لديهم مكان يذهبون إليه. إن العودة إلى ارتكاب الجرائم ليست مشكلة يمكن حلها ”داخل جدران السجن“. يجب أيضًا أن يكون هناك مكان ما بالخارج ليذهب إليه السجناء السابقون. أعتقد أن المجتمع ككل هو الذي يستطيع أن يساعد المجرمين على التغيير”.





بوريزون دوكوتا (طبيب السجن)

بقلم أوتاوا فومئه

نشرت من قبل شينتشوشا في عام 2022

ردمك: 978-410610975

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية والترجمة من الأنكليزية. صورة العنوان: أوتاوا فوميئه في مكتب Nippon.com في تورانومون، طوكيو حقوق الصورة لأمانو هيساكي)