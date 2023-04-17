اليابان | أراء الأجانب حول مزايا وعيوب العمل في اليابان

مجتمع 17/04/2023

في دراسة استقصائية للموظفين الأجانب في الشركات في اليابان، كان يُنظر إلى التوظيف الثابت على أنه الميزة الرئيسية.

أجرت شركة Originator، وهي شركة توظيف تساعد الطلاب الأجانب في العثور على وظائف في اليابان من خلال موقع المعلومات الخاص بها Ryūkatsu ، مؤخرًا دراسة استقصائية تستهدف أعضائها المسجلين العاملين في شركات في اليابان. سُئل المستجيبون عن مزايا العمل في اليابان، مع وجود إجابات متعددة، وأجاب الغالبية، بنسبة 54.0٪ بميزة ”الاستقرار الوظيفي“. كان هذا أكثر من ضعف الاستجابة لثاني أكثر ميزة مذكورة وهي ”القدرة على القيام بالعمل الذي تريده“ بنسبة 25.8٪. مع استمرار عدم اليقين في النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، يبدو أن التوظيف طويل الأجل، السائد بين الشركات اليابانية، يجذب الموظفين الأجانب.

كانت الاستجابة الأولى للعوامل التي وجدوها مخيبة للآمال أثناء العمل في اليابان هي أن ”مستوى الأجور ليس مرتفعًا“، بنسبة 51.6٪. تبع ذلك شعور 30.6٪ بأنه ”لا يوجد اعتبار كاف لعدم التحدث باللغة اليابانية“، و29.0٪ قالوا ”لا يمكن للأجانب الحصول على زيادة في الراتب أو ترقية“، و27.4٪ شعروا أن هناك ”الكثير من العمل الإضافي“.

تظهر النتائج أنه من أجل الاحتفاظ بالموظفين الأجانب في مكان العمل والسماح لهم بالتطور، يجب أن يكون هناك تغيير في طريقة التفكير بين الموظفين اليابانيين ومراجعات لأنظمة تقييم الموظفين وأنماط العمل.

عند سؤالهم عن الإجراءات التي يرغبون في رؤيتها مطبقة حتى يتمكنوا من مواصلة العمل في اليابان، فإن أكثر من نصف المستطلعين يريدون نظامًا يسمح لهم بالحصول على إجازة متصلة لزيارة وطنهم أو حتى يتمكنوا من العمل عن بُعد، وذلك عند 54.8٪. وشملت التدابير الأخرى المرغوبة بشدة ”تقييم الأداء الموضوعي (على أساس أداء العمل)“ (41.9٪) و ”الدعم للحصول على المؤهلات“ (39.5٪).

كانت الأسباب الأكثر شيوعًا التي قدمها الموظفون الأجانب لإيجاد صعوبة في تحسين مهاراتهم وترقيتهم هي ”عدم منح الأجانب فرصًا للترقية“ و ”إعطاء الأولوية للأقدمية على القدرة“. دعت العديد من الردود المفتوحة في الاستطلاع إلى مراجعة نظام تقييم الموظفين. تضمنت الأمثلة ”أريد تغيير الترقيات من كونها قائمة على الأقدمية إلى كونها قائمة على الكفاءة“ و ”يحتاج تقييم الموظفين الأجانب إلى التحسين نظرًا لوجود حاجز لغوي، وإذا تم تقييمهم باستخدام نفس المعايير، فلا يوجد إمكانية زيادة الراتب“.

استهدف الاستطلاع، الذي أُجري في فبراير/ شباط 2023 باللغتين اليابانية والإنكليزية، الموظفين الأجانب الذين كانوا يعملون في اليابان. تم تلقي ردود صحيحة من 124 شخصًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)