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اليابان | رغم إلغاء الإلزام.. لماذا يصر طلاب المدارس اليابانية على الاستمرار في ارتداء الكمامات؟

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لايف ستايل 14/04/2023

وجدت دراسة استقصائية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في اليابان أن اثنين من كل ثلاثة خططوا لمواصلة وضع الكمامات في الفصل الدراسي الجديد، والسبب الأكثر شيوعًا هو أنهم لا يريدون إظهار وجوههم.

في 13 مارس/ آذار، خففت الحكومة اليابانية من توصياتها بشأن ارتداء الكمامات لمواجهة انتشار فيروس ، وتركت للأفراد الحرية لتقرير ما إذا كانوا سيرتدون الكمامات من عدمه. على الرغم من هذه الخطوة، استمر معظم الناس في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بما في ذلك داخل المباني وفي القطارات وفي شوارع المدينة.

استطلع استطلاع عبر الإنترنت أجراه Nifty Kids، وهو موقع يستهدف طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، الزوار حول آرائهم حول التغيير. ووجدت النتائج أن 52٪ قالوا إنهم راضون عنها، بينما أعرب 48٪ عن استيائهم.

ما هو شعورك حيال قرار الحكومة بترك حرية ارتداء الكمامات من عدمه للأفراد؟

ومع ذلك، قال حوالي 68٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيستمرون في ارتداء الكمامات في المدرسة عند بدء الفصل الدراسي الجديد، بينما قال 27٪ إنهم سيرون ما يفعله الآخرون قبل اتخاذ القرار. قال 5٪ فقط إنهم لن يرتدوا الكمامات.

هل سترتدي الكمامة عند بدء الفصل الدراسي الجديد؟

كانت الأسباب الرئيسية التي قدمها الطلاب لارتداء الكمامات هي عدم رغبتهم في إظهار وجوههم، بنسبة 35٪، يليها القلق بشأن فيروس كورونا (20٪) ، وبسبب الحساسية الموسمية (18٪)

ما هو سبب ارتداءك الكمامة في المدرسة؟

تم إجراء الاستطلاع من أوائل إلى منتصف مارس/ آذار وحصل على 1328 إجابة صالحة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)

الأطفال الصحة التعليم الياباني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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