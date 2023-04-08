اليابان | متوسط الأجر الشهري في اليابان يصل إلى أعلى مستوى

مجتمع 09/04/2023

تقلصت فجوة الأجور بين الرجال والنساء في عام 2022، لكن أجور النساء لا تزال في المتوسط 75.7٪ فقط من أجور الرجال.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان أن متوسط الراتب الشهري للعامل بدوام كامل في عام 2022 كان 311،800 ين ياباني، بزيادة سنوية قدرها 1.4٪ وهو أعلى مستوى منذ هذه الإحصائيات التي تم جمعها لأول مرة في عام 1976.

ارتفع متوسط أجر النساء بنسبة 2.1٪ ليصل إلى 258900 ين ياباني، في حين زاد متوسط أجر الرجال بنسبة 1.4٪ ليصل إلى 342000 ين، وهو ما يمثل العام الثاني على التوالي الذي يزيد فيه دخل المرأة عن مثيله لدى الرجال. يُعتقد أن الزيادة في عدد المديرات هو أحد العوامل وراء ارتفاع أجور النساء. للعام الثاني على التوالي، تم تقليص فجوة الأجور بين الرجال والنساء إلى أضيق نقطة تصل لها حتى الآن، لكن أجور النساء لا تزال في المتوسط 75.7٪ فقط من أجور الرجال.

بالنظر إلى منحنى راتب الرجال والنساء يظهر أن الأجور تميل إلى الزيادة مع تقدم العمر لكليهما، وتبلغ ذروتها في مكان ما بين سن 55 و59، لكن الزيادة في منحنى راتب النساء أبطأ من تلك الخاصة بالرجال. الفجوة بين ذروة الراتب الشهري للرجال والنساء هي 127000 ين.

ارتفع متوسط الأجور على أساس سنوي بنسبة 2.5٪ ليصل إلى 348،300 ين للموظفين في الشركات الكبيرة، و1.1٪ إلى 303،000 ين في الشركات المتوسطة الحجم، و1.6٪ إلى 284،500 ين في الشركات الصغيرة. حسب المحافظة، كان لدى طوكيو أعلى متوسط للأجور الشهرية عند 375،500 ين، تليها كاناغاوا عند 335600 ين وأوساكا عند 330900 ين. أدنى متوسط للأجور الشهرية كان 247600 ين في محافظة أوموري.

بالنسبة للمسح، تم سؤال 78589 شركة على مستوى البلاد في يوليو/ تموز 2022 عن الأجور لشهر يونيو/ حزيران، مع معدل استجابة صالح بنسبة 70.5٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)