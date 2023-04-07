اليابان | هل لديك مثله في مدينتك.. جسر خشبي بُني منذ 400 عام مازال يبهر الزائرين بهندسته المعمارية الفريدة

يعد جسر كنتايكيو الجسر الخشبي الأكبر والأكثر جاذبية في اليابان، وقد بُني في الأصل للربط بين المقرات الإدارية في إقليم إيواكوني وبين البلدة المجاورة التي تحتضن القلعة. واليوم يجذب الجسر العديد من الزائرين لمشاهدة فنونه المعمارية الرائعة والاستمتاع بالإطلالات الخلابة لقلعة إيواكوني.

يمتد جسر كنتايكيو على طول نهر نيشيكي في محافظة ياماغوتشي، ويعد أحد آثار عصر إيواكوني الإقطاعي التي مازالت في حالة جيدة. تم بناء جسر المشاة الخشبي الذي يبلغ طوله 193.3 مترًا باستخدام التركيبات الخشبية فقط ويضم ثلاث قناطر مركزية مثبتة على تكوينات حجرية دون وجود دعامات لدعم الأقواس من الأسفل. وهناك أيضاً جبل شيروياما الذي يبلغ ارتفاعه 200 متر وتقبع فوق قمته قلعة إيواكوني. هذه اللوحة الرائعة التي خلفيتها جسر كنتايكيو ونهر نيشيكي تعد من أفضل المناظر الطبيعية الخلابة في اليابان.



منظر لجسر كنتايكيو من الضفة الشرقية لنهر نيشيكي. وفي الخلفية تقبع قلعة إيواكوني فوق قمة جبل شيروياما.



النظر إلى الجسر من ضفة النهر يكشف عن فنون النجارة والتركيبات الخشبية المعقدة المستخدمة في بنائه.

تاريخ القلعة

قد يعتقد البعض أن الجسر تم بناؤه ليكون تصميماً هندسياً جميلاً فحسب، لكن الواقع أنه بُني بدافع الحاجة إلى وجود جسر قوي يصمد أمام الفيضانات.

فرضت عائلة كيكاوا، التي كانت من كبار خدم عشيرة موري التي حكمت منطقة تشوشو (محافظة ياماغوتشي حاليًا)، سيطرتها على منطقة إيواكوني في وقت مبكر من فترة إيدو (1603-1868) واستخدم هيروي، اللورد الأول للإقليم، نهر نيشيكي كخندق خارجي يحيط بقلعته التي أقامها فوق جبل شيروياما في عام 1608. كانت المكاتب الإدارية للعشيرة تقع في سفوح تلال منطقة يوكوياما، حيث بنى أيضًا مقر إقامته وإقامة كل أتباعه.

على الرغم من أن الارتفاعات جعلت القلعة محصنة، إلا أنه لم يكن هناك مكان على هذا الجانب من النهر لبناء مساكن للخدم من الرتب الدنيا. وبدلاً من ذلك، تم إيواؤهم على الجانب الشرقي من النهر في البلدة التي تحتضن القلعة، مما اضطرهم إلى عبور النهر الذي يبلغ عرضه 200 متر للوصول إلى أماكن عملهم. وكلما حدث فيضان، كانت المياه تجرف الجسر بعيدًا، مما يجبر الخدم على عبور النهر بالقوارب.



منظر لقلعة إيواكوني من جسر كنتايكيو. أعيد بناء الحصن الرئيسي في عام 1962.



جسر كنتايكيو كما يُرى من حصن القلعة. في المقدمة منطقة يوكوياما التي توجد بها المكاتب الإدارية للعشائر. كان المسؤولون الأدنى رتبة وسكان البلدة يعيشون على الجانب الآخر من النهر.

تحفة معمارية مميزة

أخيرًا شرع كيكاوا هيرويوشي، اللورد الثالث للإقليم، في بناء جسر مقاوم للفيضانات. لقد توصل إلى فكرة استخدام تصميم مقوس بدون دعامات، لكن تقنية بناء الجسور في ذلك الوقت لم تكن ستتيح له سوى بناء قناطر قصيرة، فأخذ يبحث عن حل لهذه المشكلة، وفي تلك الأثناء عرض عليه كاهن صيني يعيش في اليابان لوحة للبحيرة الغربية في مدينة هانغتشو بالصين، وهنا جاءته الفكرة حيث أن اللوحة ظهر فيها جسر خماسي مقنطر بلا دعامات يمتد في خط مستقيم على امتداد أربع جزر. فراودت هيرويوشي فكرة بناء جسر مقنطر يقف على تكوينات حجرية بدلاً من الجزر.



تمثال برونزي لكيكاوا هيرويوشي في منطقة يوكوياما على الضفة الغربية للنهر.

تم الانتهاء من بناء الجسر الأول في عام 1673، ولكن الفيضانات دمرته في العام التالي. وسرعان ما أعيد بناؤه بتكوينات حجرية أقوى وتم تحسينه بشكل أكبر. بعد ذلك كان يتم ترميمه بشكل دوري، وقد ظل في مكانه لمدة 276 عامًا قبل أن يتم تدميره بسبب إعصار كيجيا في عام 1950.



قناطر كنتايكيو الرائعة.

هندسة تتحدى عوامل الطبيعة

يعود تاريخ الجسر الحالي إلى عام 1957. كانت هناك مقترحات لإعادة بنائه باستخدام الخرسانة لكنها قوبلت بمعارضة من السكان المحليين فتم في النهاية بناؤه كجسر خشبي مكون من خمس قناطر، وبُنيت الدعامات الحجرية بارتفاع 1 متر وتمت تقويتها بالفولاذ والخرسانة.



يبلغ ارتفاع الدعامات 6.6 متر، والأساسات ضاربة في قاع النهر حتى عمق 10 أمتار. جدير بالذكر أنه لم يتم المساس بالعوارض الخشبية منذ وقت تأسيس الجسر.



يبلغ عرض الجسر 5 أمتار، وتم استبدال الألواح الخشبية في عام 2004.

تحتوي حديقة كيكو في منطقة يوكوياما، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق عبور جسر كنتايكيو، على العديد من المباني التاريخية التي تنتمي إلى إقليم إيواكوني، بما في ذلك بقايا مساكن عائلة كيكاوا. كما أن بها متحف كيكاوا التاريخي ومتحف إيواكوني اللذين يضمان الوثائق والأعمال الفنية التاريخية. تجاورها حديقة موميجيداني، التي كانت فيما مضى تضم العديد من المعابد التي مازالت آثارها باقية حتى اليوم.



حديقة كيكو أيضًا موقع شهير لمشاهدة أزهار الكرز.



بوابة شوميكان هي المدخل إلى متحف كيكاوا التاريخي والمباني المجاورة. تم تشييد الموقع في عام 1793 ويعد ملكية ثقافية وطنية مهمة.

يمكن الوصول إلى قلعة إيواكوني بواسطة التلفريك وهي على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من المحطة النهائية الموجودة فوق قمة الجبل.

خلال فترة إيدو، كان إقليم إيواكوني يتمتع بالحكم الذاتي، وكانت الحكومة المركزية تتعامل معه باعتباره شبه إقليم، رغم أن عشيرة كيكاوا كانوا يعتبرون أنفسهم دائمًا امتداداً لعشيرة موري. تمشيا مع المرسوم الذي يفرض إقامة قلعة واحدة فقط لكل إقليم، تم تفكيك قلعة إيواكوني في عام 1615 بعد سبع سنوات فقط من بنائها، وبحلول الوقت الذي اكتمل فيه جسر كنتايكيو، لم يعد المبنى الرئيسي للقلعة موجوداً.

إن المنظر الذي يضم الجسر والقلعة لم يظهر إلا في العصر الحديث، واليوم يعد الموقع مكانًا لإقامة العديد من الأنشطة الموسمية، مثل مشاهدة أزهار الكرز وصيد طيور الغاق وعروض الألعاب النارية.



أعيد بناء القلعة مع التركيز على شكلها من التلال السفحية.



منظر للجسر من الضفة الغربية لنهر نيشيكي.

كنتايكيو

العنوان: إيواكوني، محافظة ياماغوتشي

ساعات العمل: مفتوح طوال العام. يعمل كشك رسوم المرور من الساعة 8:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً (6:00 مساءً خلال الموسم السياحي و 7:00 مساءً في فصل الصيف)، ويوجد صندوق رسم المرور الليلي لتحصيل الرسوم بعد ساعات العمل.

الرسوم: البالغون 310 ين، والأطفال (من سن 6 إلى 12 عاماً) 150 ين، كما توجد تذكرة مجمّعة تصلح لركوب التلفريك إلى قلعة إيواكوني، قيمتها 970 ين للبالغين و460 ين للأطفال.

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