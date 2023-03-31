اليابان | نمو بطيء لمنصة «تشات جي بي تي» في اليابان!

تكنولوجيا 01/04/2023

أحدثت منصة تشات جي بي تي ضجة كبيرة حول العالم منذ إطلاقها في نوفمبر/ تشرين الأول 2022 في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن حوالي 70٪ من المشاركين في استطلاع في اليابان قالوا إنهم لم يسمعوا به من قبل.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها لاين ريسرش في اليابان في 6 مارس/ آذار أن 4.8٪ فقط من 1056 مشاركًا استخدموا منصة تشات جي تي بي للذكاء الاصطناعي التي أنشأتها الشركة الأميركية الناشئة ”أوبن إيه آي“ في نوفمبر/تشرين الثاني/ وسرعان ما ذاع صيتها مع انبهار المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقّة على العديد من الأسئلة الصعبة. كما يمكن للمنصة انشاء نصًا طبيعيًا يحاكي النصوص البشرية بـ 100 لغة، بما في ذلك اللغة اليابانية، كما يتميز تشات جي بي تي بقدرته على تقديم إجابات شاملة بدلا من روابط لمقالات، ويمكن أيضاً استخدام منصة ”تشات جي بي تي“ لكتابة برمجيات معلوماتية، من دون امتلاك المعارف التقنية. وفي غضون شهرين فقط أصبح لدى المنصة أكثر من 100 مليون مستخدم عالمي.

حوالي 70٪ من المستجيبين في اليابان لم يسمعوا قط عن تشات جي بي تي. كان مستوى الوعي أعلى بين الرجال، حيث بلغ حوالي 40٪ لمن هم في العشرينات والثلاثينات من العمر وأكثر من 35٪ لمن هم في الأربعينيات والستينيات من أعمارهم. حوالي 15.7٪ من الرجال في العشرينات من العمر استخدموا بالفعل تشات جي بي تي.

كان مستوى الوعي بين النساء متدنياً، عند مستوى 20٪ تقريباً لجميع الفئات العمرية.

بعد شرح ما هو تشات جي بي تي للمشاركين في الاستطلاع، قال ما مجموعه أكثر من 40٪ إنهم إما مهتمون بالتأكيد باستخدامه أو سيجربونه إذا أتيحت لهم الفرصة، بينما قال حوالي 30٪ إنهم إما غير مهتمين جدًا أو غير مهتمين على الإطلاق باستخدامه. قال ما يزيد قليلاً عن 25٪ أنهم غير متأكدين من استخدام تشات جي بي تي.

حسب الفئة العمرية، كانت أعلى نسبة من الرجال الذين يرغبون بالتأكيد في استخدام 22.9٪ تشات جي بي تي لمن هم في العشرينات من العمر، يليهم من في الثلاثينات والشباب، بينما كانت أعلى نسبة بين النساء 11.4٪ لمن هم في سن المراهقة.

من بين الأمثلة المحددة لكيفية استخدام تشات جي بي تي من أولئك الذين لديهم خبرة مع روبوت المحادثة، قال رجل في الأربعينيات من عمره من محافظة كاناغاوا إنه فحص إجراءات تغيير باقة الهاتف الخلوي. سأله رجل في الستينيات من عمره من محافظة إهيمي عن طرق كسب المال، واستخدمه رجل في العشرينات من عمره من محافظة تشيبا في مسائل رياضية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)