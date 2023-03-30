اليابان | ياباني يحول النفايات الرقمية إلى أعمال فنية مدهشة!

يهدف الفنان نغاساكا ماغاو إلى تصحيح التفاوتات بين الدول الغنية والعالم النامي، حيث يقوم ببيع أعماله الفنية المصنوعة من النفايات التي تم إنقاذها من أكبر مكب للنفايات الإلكترونية في العالم في غانا ويعيد الأموال إلى مشاريع لتحسين البيئة وخلق فرص عمل للأشخاص الموجودين هناك. يتحدث هنا عن أحلامه لمستقبل ”الرأسمالية المستدامة“.

إعادة الأرباح إلى غانا

عندما دعا ناغاساكا ماغو إلى ”الرأسمالية المستدامة“، فإنه لا يعني استمرار النموذج الذي دعم الاقتصاد العالمي حتى الآن. العكس تماما. أثناء الاستفادة من الرأسمالية، التي عززت الإنتاج الضخم والاستهلاك الشامل، يهدف إلى ”اختراقها“ وإصلاح كوارث التلوث والفقر التي أوجدها النموذج الحالي.

يقول: ”بالنسبة لي، تعني الرأسمالية المستدامة التخلص من هذا الهوس بالنمو، وبناء اقتصاد دائري متوازن، حيث تكمل التنمية الاقتصادية والثقافية وتعزز بعضها البعض. أريد أن أجعل المزيد من الناس يفهمون هذه الفكرة. إذا عملنا معًا، بالإضافة إلى تحسين البيئة الطبيعية قبل فوات الأوان، يمكننا حل الكثير من المشاكل الأخرى التي نواجهها، بما في ذلك تجاهل حقوق الإنسان والتفاوتات الهائلة في الثروة والفرص“.



ناغاساكا في الاستديو الخاص به في منطقة نيهون باشي في طوكيو. تصوير: هاناي توموكو.

في عام 2022، أكمل ناغاساكا 1000 صورة، جمعت مبيعاتها حوالي 800 مليون ين. تم بيع عمل فني كبير بمبلغ 200 مليون ين. يحتفظ ناغاساكا بـ 5٪ من الإيرادات كراتبه الخاص، إلى جانب المزيد من الخصومات للضرائب وتكاليف التشغيل. يذهب كل شيء آخر إلى المشاريع البيئية في أغبوغبلوشي، وهي منطقة أكواخ في أكرا، عاصمة غانا.

لقد أنشأ ناغاساكا بالفعل مصنعًا صغيرًا لإعادة التدوير في غانا يمكنه التعامل مع النفايات الإلكترونية السامة، واشترى الأراضي الزراعية حيث يزرع المزارعون محاصيل تمتص ثاني أكسيد الكربون مثل الزيتون والبن بالإضافة إلى ”الأطعمة الفائقة“ الغنية بالتغذية. لكن بالنسبة لناغاساكا، فإن الرحلة نحو هدفه النهائي قد بدأت للتو.

خلق 30 ألف فرصة عمل

”في النهاية، حلمي هو بناء مدينة ذكية - مكان يمكن أن يشعر فيه 30000 شخص يعيشون في الأحياء الفقيرة اليوم بالفخر ويعيشون حياة كاملة ومرضية دون تدمير صحتهم. تتمثل المرحلة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف في إنشاء أعمال يمكنها توفير الوظائف “. يخطط ناغاساكا لتوسيع مصنع إعادة التدوير الحالي والمشاريع الزراعية، ويحلم في المستقبل ببناء مصنع لإنتاج الدراجات الكهربائية والنارية.

”لدينا علاقات جيدة مع جامعة غانا، أحد المراكز الرائدة للتعليم المستقبلي في المنطقة، لذا لن يكون العثور على مهندسين مهرة مشكلة. في الوقت الحالي، نعمل على مشروع مشترك للبحث عن تقنية جديدة من شأنها أن تجعل الملابس المستعملة قابلة للتحلل البيولوجي وتجعل من الممكن إعادة الملابس المهملة إلى التربة“.

أصبحت غانا أرض إغراق رقمية على نطاق عالمي، وواحدة من الوجهات الرئيسية للخردة الإلكترونية التي يتم تصديرها من البلدان الغنية. ولكن ليس فقط أجهزة الكمبيوتر الفائقة والثلاجات والهواتف المحمولة التي ينتهي بها المطاف هنا. في كل أسبوع، يصل حوالي 15 مليون قطعة من الملابس المستعملة من بلدان حول العالم، ويُفترض أن يتم التبرع بمعظمها ”لإعادة التدوير“ أو ”للتبرعات“. يتم إلقاء حوالي 40٪ من هذه النفايات بشكل غير قانوني في البحر حول أكرا. أدت الألياف الكيماوية والأجزاء البلاستيكية مثل الأزرار وملحقات السوستة إلى تلوث بحري خطير. لم يتم صنع فن ناغاساكا من النفايات الإلكترونية فحسب - بل إنه يعمل أيضًا مع الملابس المهملة وقطع الملابس القديمة غير المرغوب فيها.

تساءل ناغاساكا عما إذا كان من الممكن إعادة بعض هذه النفايات إلى الأرض، وبدأ مشروعًا بحثيًا مع الجامعة المحلية، لخلط الألياف المسحوقة مع روث البقر، وحطام الخشب، ومواد أخرى لإنتاج تربة عالية الجودة.

”من الصعب العثور على النسب الصحيحة للتحضير. إذا نجحنا، فسنكون قادرين على استخدام التربة في مزارعنا الخاصة، مما سيساعد أيضًا كنقطة انطلاق نحو بناء إطار عمل لاقتصاد عالمي أفضل مبني على إعادة التدوير وإعادة التدوير“.

من فنان شارع إلى مناضل بيئي

ما الذي دفع ناغاساكا لأن يصبح شديد الشغف بالمشاكل البيئية في الأحياء الفقيرة في أكرا؟

ويوضح قائلاً: ”حتى قبل خمس سنوات تقريبًا، كنت فنان شوارع. كنت محظوظًا إذا جنيت مليون ين سنويًا. لم أدفع أي ضرائب أو اشتراكات معاشات تقاعدية. كنت في الأساس منقطعًا عن المجتمع. ثم في عام 2017 زرت أغبوغبلوشي، وغيرت حياتي“.

عندما كان طفلاً، كان ناغاساكا شخصًا منعزلاً، يحب قضاء وقته في نسخ صور الحيوانات والنباتات من الموسوعات. بعد المدرسة الثانوية، ذهب للدراسة في كلية بونكا للأزياء، حيث ازدهرت مواهبه وانتهى بانتظام بالمركز الأول في مسابقات الموضة - باستثناء مسابقة التخرج، عندما انتهى به المطاف في المركز الثاني. لسوء الحظ، هذا يعني أنه فاته منحة دراسية للذهاب والدراسة في إنجلترا.

في محاولة يائسة للدراسة في الخارج، توسل ناغاساكا إلى والدته للمساعدة. ”أعلم أن لدي موهبة. من فضلك: دعيني أذهب وأكمل دراستي في الخارج!“ لكن والدته لم تتأثر.



يصبح ناغاساكا مستغرقًا تمامًا في عمله عندما يقوم بالرسم. تصوير: هاناي توموكو.

لجمع الأموال في أسرع وقت ممكن، تولى وظيفة ”مضيف“ في نادٍ في كابوكيتشو، وهي منطقة أضواء حمراء سيئة السمعة في شينجوكو. في البداية، افتقر إلى الثقة ولم يكن متأكدًا من كيفية التفاعل مع العملاء الإناث، ولكن بعد ثمانية أشهر، كان المضيف الأول في الملهى. على الرغم من نجاحه، فقد استقال بعد عام واحد فقط، وخاب أمله من أسلوب حياة فارغ لكسب الرزق، ولكن يبدو أنه لا يقدم أي هدف أو لديه مستقبل. مع توفير ما يقرب من 30 مليون ين ياباني، أطلق علامته التجارية الخاصة للأزياء. لقد أقنعته تجربته كمضيف في ملهى ليلي أنه مقدر له النجاح كرجل أعمال بعلامته التجارية الخاصة.

لكنه لم يكن يعرف أول شيء عن الأعمال التجارية، وفي غضون عام استنفد مدخراته واستنفد رأس ماله. ”هذا ما يعنيه عندما يتحدثون عن تبخر الأموال وأنا أحدق في جبال المخزون غير المباع في يأس تام.“

بعد أن فقد كل شيء، أصبح فنان شارع - أحد الخيارات القليلة المتاحة له والتي لم تتطلب أي رأس مال. سافر إلى البلاد مع لوازم الرسم الخاصة به، وعاش خارج سيارة مستعملة قديمة، لكن صوره لم تُباع. قرر أنه بحاجة إلى تحسين مهاراته كفنان، وفي عام 2012 انطلق إلى نيويورك، وهو يبلغ من العمر 27 عامًا.

”قضيت ثمانية عشر شهرًا في نيويورك ، أعمل كفنان في الشوارع. في ذلك الوقت، نقلت عملي إلى حوالي 500 معرض، لكن لم ينظر أي منهم حتى إلى أعمالي. لقد كانت تجربة محبطة للغاية“.

بعد عودته إلى اليابان لبعض الوقت، انطلق مرة أخرى، هذه المرة لفرنسا. حتى الآن، كان يبلغ من العمر 30 عامًا. استقر في باريس، وسافر في جميع أنحاء أوروبا. عندما كان يصنع لافتات دهان حية وحيوية ويؤدي وظائف غريبة أخرى من أجل تغيير بسيط أو مقابل طعام أو مشروب، أصبح فقط مدركًا للمعنى الكئيب للرأسمالية الحديثة. ما عليك سوى الابتعاد عن الشوارع الرئيسية الفاتنة لهذه المدن المتلألئة، للعثور على أشخاص يبحثون في يأس عبر صناديق القمامة بحثًا عن الخردة. إلى جانب صور النساء الجميلات، بدأ في إنشاء أعمال تعبر عن آماله في السلام. بعد ذلك، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، هزت باريس الهجمات الإرهابية المنسقة في باتاكلان وأجزاء أخرى من المدينة.

”كانت المدينة كلها خائفة. في هذا الجو المتوتر، أدركت أن الصور التي صنعتها حتى ذلك الحين لا تعني شيئًا. لم يخدموا أي غرض للناس أو المجتمع على الإطلاق. فقدت شغفي للرسم. لا يبدو أن أيًا منها منطقي بعد الآن“.

الجانب المظلم للرأسمالية الاستهلاكية

بعد وقت قصير من عودته إلى اليابان، كان يتصفح إحدى المجلات ذات يوم عندما صادف صورة استوقفته. كانت صورة سموكي ماونتن، وهو حي فقير شهير ومكب نفايات في الفلبين، حيث يختار الناس عيشًا محفوفًا بالمخاطر من أكوام القمامة المشتعلة. لم يستطع التخلص من الشعور الذي نشأ عن الصورة. ولأنه عازم على معرفة المزيد عن المشكلة، فقد دهش لمعرفة أحد الأحياء الفقيرة وفرز القمامة في غانا يسمى أغبوغبلوشي. في كل عام، قرأ، يتم إحضار 250 ألف طن من النفايات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، ويغطي المكب والأحياء الفقيرة مساحة تقارب 150 هكتارًا.

في يونيو/ حزيران 2017، قرر أن يزور المنطقة ويرى بنفسه. كان الواقع أسوأ من أي شيء كان يمكن أن يتخيله. نهر أسود كالسخام. طمس السماء غيوم كثيفة من الدخان الأسود اللاذع. روائح احتراق البلاستيك والمطاط ممزوجة بروث الحيوانات ومخلفات الطعام المتعفنة، مما ينتج عنه رائحة كريهة خانقة ومثيرة للدوار تجعل التنفس صعبًا. وبينما كان ناغاساكا يتجول في المنطقة واضعًا قناع الغاز الذي أحضره معه من اليابان، نظر إليه ”الزبالون“ في العمل على أكوام الخردة وصرخوا في وجهه ”لماذا أتيت إلى هنا؟“.

يقول ناغاساكا إنه كان يخشى على حياته. هزته التجربة وفتحت عينيه على الحياة المنغمسة في الذات وغير المركزة التي كان يعيشها. قرر زيارة الموقع مرة أخرى في اليوم التالي، ومرة أخرى في اليوم التالي.



ناس يحرقون النفايات الإلكترونية لاستخلاص المعادن القابلة لإعادة الاستخدام. الآلاف من الناس يكسبون رزقهم هنا من خلال بيع الخردة التي تم انتشالها من المكب. تصوير: ماغو كرييشن.

بدأ يتحدث مع الرجال العاملين في المكب، الذين استرخوا تدريجياً عندما اعتادوا على وجوده. لقد فهم القليل عن حقيقة ”مقبرة الإلكترونيات“ هذه. تمتلئ سحب الدخان الضار التي تتصاعد من الحرائق بالسموم القاتلة: الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم وثنائي الفينيل متعدد الكلور، على سبيل المثال لا الحصر. إن استنشاق هذا الكوكتيل السام يومًا بعد يوم يعني أن العديد من الرجال الذين يعملون هنا يعانون من أمراض خطيرة في منتصف الثلاثينيات من عمرهم. في مقابل هذا العمل المهلك جسديًا، قد يكسبون ما يعادل 500 ين ياباني مقابل 12 ساعة في اليوم، إذا كانوا محظوظين.

كانت الأرض حول المكب مغطاة بمجموعة متشابكة من النفايات الإلكترونية المهملة: ثلاجات وأفران ميكروويف ولوحات دوائر كهربائية ولوحات مفاتيح وأجهزة ألعاب وهواتف ذكية. . . بإلقاء نظرة فاحصة، لاحظ ناغاساكا أن العديد من العناصر الموجودة في أكوام المعدن والبلاستيك تم ختمها بفخر بشعار ”صنع في اليابان“. يقول ناغاساكا إن المشهد جعله يشعر بالخجل. ”لم أستطع تحمل ذلك. جعلني أرغب في خنق نفسي“.



تصوير: هاناي توموكو.

”عندما كنت فنان شارع، كنت ألتقط الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أو أحيانًا السلع ذات العلامات التجارية، في أمريكا أو فرنسا، وأعيد بيعها بربح في اليابان. والآن أدركت أنني كنت أكسب لقمة العيش من هذه الأشياء التي كانت تكلف الناس حياتهم في نهاية المطاف. لم أستطع إخراج الفكرة من عقلي“.

أعادت زيارة ناغاساكا إلى أغبوغبلوشي حقيقة الجانب المظلم للرأسمالية. كان يعتقد أنه رأى بالفعل التفاوتات التي أحدثتها المجتمعات الرأسمالية الاستهلاكية للإنتاج الضخم، عندما تعثر في الأزقة الخلفية من الشوارع الرئيسية الفاتنة للمدن الكبرى في الدول الغنية. لكن هذا ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. لم يستطع تجاهل الحقيقة التي كان يراها الآن. تم بناء الحياة المريحة للناس في الاقتصادات المزدهرة والمتقدمة على خلفية تضحيات أناس مثل أولئك الذين التقى بهم في أغبوغبلوشي، بحثًا عن الخردة وسط جحيم سام من النفايات الصناعية ونفايات المستهلك المهملة.

بعد أسبوع في أغبوغبلوشي، قدم ناغاساكا وعدًا للأشخاص الذين التقى بهم هناك. كان يأخذ بعض النفايات الإلكترونية معه إلى اليابان ويصنع منها قطعًا فنية. كان سيبذل قصارى جهده لجعل المزيد من الناس يدركون حقيقة أغبوغبلوشي، وإذا تمكن من بيع فنه، فسيستخدم المال لبناء مصنع لإعادة التدوير في المجتمع. يقول الآن إنه يمثل بداية مهمة حياته منذ تلك اللحظة.



استخدم ناغاساكا بعض عائدات مبيعات عمله لشراء أقنعة واقية من الغاز للرجال الذين يعملون في المكب. من تصوير ماغو كرييشن.

أعمال فنية تستحق الملايين

في مارس/ آذار 2018، بيعت قطعة من فن النفايات الإلكترونية لناغاساكا بعنوان ابن غانا مقابل 15 مليون ين ياباني في معرض مخصص لعمله في معرض في جينزا بطوكيو. كيف اجتذب عمل فني مصنوع من النفايات الصناعية المعاد استخدامها مثل هذا الثمن الباهظ؟ يعتقد ناغاساكا أنه نتيجة ”قلب“ استغلال أماكن مثل أغبوغبلوشي من قبل الناس في العالم الغني.

”فقرهم هو الوجه الآخر لازدهار شعوب البلدان الغنية. إنه مثل وجهين لعملة واحدة. هذا ما يعطي القطع قوتها ومعناها. إذا صنعت نفس الأعمال من مكونات إلكترونية حصلت عليها من أكيهابارا، فربما لن تكون ذات قيمة على الإطلاق“.



عمل فني بعنوان ”أبناء غانا“. تصوير ماغو كرييشن.

عندما بدأ ناغاساكا في تكوين سمعة طيبة لفنه غير العادي، أصبح المدراء التنفيذيون في الشركات الحساسة للمناخ المتغير في ذلك الوقت مهتمين بعمله كرمز ملموس للجهود التي كانوا يبذلونها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدأت قطعه في البيع بأسعار تصل إلى ملايين أو عشرات الملايين من الين. في بعض الأحيان، تم بيع عمل واحد بمئات الملايين.

”حتى سنوات قليلة مضت فقط، كنت في قاع المجتمع. لقد انتقلت من ذلك لأصبح شخصًا الآن يربح مليارات الين سنويًا من بيع أعمالي الفنية. . . يتم الاستفادة من كل ذلك من تضحيات الناس في الأحياء الفقيرة. من الطبيعي أن أعيد الأموال إلى مشاريع لتحسين بيئتهم. انها أقل يمكنني القيام به. آمل أن يساعد الدخل من صوري في دفع عجلة الاقتصاد، وأن يؤدي ذلك إلى تطوير ثقافة تثري معنويات الناس وتحل بعض المشكلات التي نواجهها - ليس فقط البيئة، ولكن أيضًا مشاكل العلاقات الإنسانية والأماكن حيث يعمل الناس. تكمن جذور كل ما أفعله في فكرة الرأسمالية المستدامة - نموذج جديد حيث يوجد توازن أفضل بين الاقتصاد والثقافة والبيئة. اقتصاد دائري حيث كل هذه العناصر متوازنة وتعزز بعضها البعض. أريد المساعدة في تقليل الهوة التي تخرج بين الدول الغنية والعالم النامي“.

من الناحية المثالية، يقول ناغاساكا، سيأتي اليوم الذي لن يكون فيه قادرًا على إنشاء هذه الأعمال الفنية التي تغلف الظلام في قلب الرأسمالية. ستكون القيمة الحقيقية لفنه هي أن تصبح المواد التي يستخدمها غير متوفرة. في الوقت الحالي، يواصل الرسم على لوحة عالمية، ويشارك العالم رؤيته الملهمة لمستقبل أفضل لجميع البشر، أينما وُلدوا.



تماثيل مصنوعة من مواد تم التقاطها من مكب أغبوغبلوشي. تصوير: هاناي توموكو.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية في 31 يناير/ كانون الثاني 2023، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ناغاساكا ماغو يعمل مع النفايات الإلكترونية التي تم إحضارها من مكب أغبوغبلوشي في غانا، هاناي توموكو)