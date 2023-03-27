اليابان | تعرف على الألقاب اليابانية الأكثر انتشارا

إذا تصفحت ألبوم تخرج المدرسة الثانوية وتأملت في الصورة الجماعية للطلاب في صفك فإنك ستجد على يمينك ”ساتو“ وعلى يسارك ”كاتو“. والأستاذ الذي يقف في الوسط هو السيد ”إيتو“. وعند تقليب صفحات الماضي، يتبين أن الكثير من اليابانيين الذين تحتوي ألقابهم على الحرف (藤) ينحدرون من عائلة ”فوجيوارا 藤原“. وهذه المقالة هي الجزء الثاني من أكثر الألقاب انتشارا في اليابان، وستتناول الألقاب التي تحتل المراتب من 4 إلى 10.

تناولنا في الجزء الأول الألقاب الأكثر شيوعا في المراتب الثلاث الأولى.

المرتبة اللقب العدد الإجمالي (مليون شخص) 4 تاناكا 1.35 5 واتانابي 1.15 6 إيتو 1.10 7 ياماموتو 1.09 8 ناكامورا 1.07 9 كوباياشي 1.04 10 كاتو 0.87

المرتبة الرابعة: تاناكا 田中

لهذا الاسم تاريخ عريق، فقد ورد ذكره في ”كوجيكي (سجل الأمور القديمة)“.

فقد ورد اسم ”ياماتو نو تاناكا نو أتاي“ من نسل ”أماتسوهيكوني نو ميكوتو“ أحد الآلهة الذكور الخمسة الذين ولدوا ثمرة تعهد بين ”أماتيراسو أوميكامي (إلهة الشمس)“ وشقيقها الأصغر ”سوسانوو نو ميكوتو“. وهو أقدم ذكر تاريخي لهذا الاسم.

ولكن ”كوجيكي“ لا يعدو أن يكون مجموعة من الأساطير، واسم ”تاناكا“ الفعلي يعني حرفيا ”وسط حقل الأرز“، والذي يُعتقد أنه لقب نشأ تلقائيا من ثقافة زراعة الأرز اليابانية. ومن المعتقد أن سبب وجود الكثيرين الذين يحملون هذا اللقب في غرب اليابان هو أن زراعة الأرز جاءت من القارة الآسيوية وحطت رحالها في كيوشو ثم انتشرت من غرب اليابان.



تقول الأسطورة إنه عندما قضم ”سوسانوو نو ميكوتو“ جوهرة (ماغاتاما) الخاصة بأماتيراسو ولدت الآلهة الخمسة. ويقال إن ”ياماتو نو تاناكا نو أتاي“ هو من نسل أحد هؤلاء الآلهة الخمسة (من الأرشيف القومي لليابان).

المرتبة الخامسة: واتانابي (渡辺 أو 渡邊)

”ميناموتو نو تسونا“ هو الحفيد من الجيل الرابع لـ”ميناموتو نو توؤرو“ ابن ساغا إمبراطور اليابان الثاني والخمسين. هاجر ”ميناموتو نو تسونا“ إلى ”واتانابي تسو (مدينة أوساكا بمحافظة أوساكا)“ واتخذ لنفسه اسم ”واتانابي نو تسونا“. وأصبح بذلك مؤسس لقب واتانابي.

أصبح ”واتانابي نو تسونا“ تابعا لـ”ميناموتو نو يوريميتسو“ وكان فيما يبدو محاربا عظيما وهذا ما أدى لولادة أسطورة أنه قضى –بالمشاركة مع يوريميتسو– على الشيطان ”شوتين دوجي“ الذي كان يعيش في جبل أويياما (شمالي محافظة كيوتو). وقد ذُكرت هذه الحكاية في مجموعة قصائد ”أوتوغيزوشي“ وأعمال أخرى، وأصبحت معروفة على نطاق واسع.



حارب ميناموتو نو يوريميتسو ورجاله الشجعان الشيطان شوتين دوجي الذي كان يتحصن في جبل أويياما. وكان من بين المحاربين واتانابي نو تسونا. لوحة بعنوان ”القضاء على شيطان جبل أويياما من قبل ميناموتو نو يوريميتسو“ (المكتبة المركزية في العاصمة طوكيو، غرفة المقتنيات الخاصة).

يقال إن ذرية ”واتانابي نو تسونا“ أعدت مجموعة من المحاربين اسمها ”واتانابي تو“ لدعم ”ميناموتو نو يوشيتسوني“ إلى جانب عشيرة ميناموتو في حروب ”غينبيي“ بين 1180-1185. يشير الجزء ”تسو“ في ”واتانابي تسو“ –المكان الذي كانوا يتواجدون فيه– إلى ميناء، وبعبارة أخرى من المعتقد أنهم كانوا قوات بحارة حكمت المناطق الساحلية، وهذا السبب في أن هذا اللقب نادر في المناطق الداخلية مثل غونما وناغانو.

المرتبة السادسة: إيتو 伊藤

كما هو الحال في اللقب (佐藤) الذي حلّ في المرتبة الأولى، فإن وجود المقطع (藤) يشير إلى الانحدار من نسب عائلة فوجيوارا (藤原). يقال إنه نظرا لانتقال ”بيتو موتوكاغي“ من فرع هيديساتو (فوجيوارا) الشمالي لعائلة فوجيوارا إلى إقليم ”إيسي 伊勢国 (محافظة ميي)، فإن المقطع (伊) دُمج مع المقطع (藤) ليصبح اللقب ”إيتو (伊藤)“.

عملت عائلة إيتو لصالح عشيرة ”هييكي“، ولكنهم هزموا في حروب غينبيي وتناثروا في أرجاء ”إقليم أوواري (محافظة آيتشي)“ و ”إقليم مينو (محافظة غيفو)“. وحتى يومنا الحالي، هناك الكثير من أفراد عائلة إيتو في محافظات ميي وآيتشي، وغيفو.



كان فوجيوارا (إيتو) كاغيكييو محاربا شجاعا وكان يعرف باسم ”أكو شيتشي بيوي“، وقد لعب دورا فعالا في حروب غينبيي. وينحدر الرجل من نسل ”بيتو موتوكاغي“ مؤسس أسرة إيتو. لوحة ملونة بعنوان ”المحارب المغوار أكو شيتشي بيوي كاغيكييو“ (المكتبة المركزية في العاصمة طوكيو، غرفة المقتنيات الخاصة).

المرتبة السابعة: ياماموتو 山本

الاسم مشتق من ”ياما نو موتو (سفح الجبل)“. ونظرا لأن 70% من الأراضي اليابانية مكونة جبال ومناطق هضاب، يمكن العثور بسهولة على أسر تحمل هذا اللقب في مختلف أرجاء البلاد.

المرتبة الثامنة: ناكامورا 中村

النظرية المقبولة على نطاق واسع تقول إن وسط القرية يسمى باللغة اليابانية ”ناكامورا“، وبالتالي فإن الأشخاص الذين سكنوا في تلك المناطق أخذوا ذلك اللقب. وعلى الرغم من أن من يسكن في حقل أرز كان يأخذ لقب ”تاناكا“ إلا أن من كان يسكن في وسط الحقل كان يطلق عليه لقب ”ناكامورا“. والصفة المميزة أن كثيرا ممن ينحدرون من سلالة محاربي الساموراي كانوا يعيشون في وسط القرى.

المرتبة التاسعة: كوباياشي 小林

تعود أصول هذا اللقب إلى التموضع الجغرافي حيث يعني ”غابة صغيرة“.

خلال عصر كاماكورا، كانت هناك مجموعة من محاربي الساموراي تعرف باسم ”كوباياشي تو“ تنحدر من عشيرة ”كانمو هييشي“، وكانت ذات نفوذ في كوباياشي بمدينة فوجيؤكا التابعة لمحافظة غونما. وقد يكون هذا أصل لقب كوباياشي في منطقة كانتو. وفي مناطق أخرى مثل مدينة إييدا بمحافظة ناغانو ومدينة موبارا بمحافظة تشيبا تضمنت أماكن اسمها كوباياشي، وفي جميع تلك المناطق من المعتقد أنها حكمت من قبل عشائر قوية لقبها كوباياشي.

المرتبة العاشرة: كاتو 加藤

بدأ هذا اللقب مع ”فوجيوارا كاغيميتشي 藤原景通“ من الفرع الشمالي لعائلة فوجيوارا. فبعد نجاحه في حرب التسع سنوات (1051-1062) والتي دارت رحاها في أوشو (توهوكو)، عُيين كاغيميتشي مسؤولا رفيع المستوى في إقليم كاغا (محافظة إيشيكاوا) وأصبح يطلق عليه اسم ”فوجيورا (藤原) من كاغا (加賀)“ ثم تحور الاسم في النهاية إلى كاتو (加藤). انتقلت سلالته إلى مينو وتوسعت أكثر باتجاه الشرق، واليوم عدد أفراد عائلة فوجيوارا في تشوبو وكانتو وتوهوكو أكثر من عددهم في إيشيكاوا، مسقط رأس عائلة كاتو.

المراجع

قائمة الألقاب اليابانية الأكثر انتشارا والنص مستمدة من ”الإصدار النهائي: الفهم الجيد المثير للاهتمام! شعار العائلة والألقاب“ (الإشراف على شعار العائلات: تاكاساوا هيتوشي، الإشراف على ألقاب العائلات: موريؤكا هيروشي، دار النشر: سيتوشا). أما بالنسبة لعدد الأفراد من ذوي اللقب الواحد، فهو مقتبس من موقع ألقاب اليابانيين الإلكتروني (باللغة اليابانية).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من اليابانية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)