اليابان | بالصور والفيديو.. الخطاط الياباني فؤاد هوندا يبدع في كتابة الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى

لدى السيد هوندا كوئيتشي ”فؤاد هوندا“ خطاط الخط العربي طلابا في جميع أنحاء اليابان، ويقوم بنقل جمال الحروف العربية وسحر الثقافة الإسلامية من خلال طريقته الفريدة في التعليم. وفي هذه المقابلة قمنا بالاقتراب أكثر من مصدر دافعه الإبداعي القوي وأفكاره الفريدة، مع القيام بتصوير مشاهد أعماله الفنية في ورشته الخاصة.

نشر الخط العربي في اليابان بأسلوب تعليمي فريد

في صف الخط الذي تم افتتاحه في غرفة في أحد مباني منطقة سويدوباشي في طوكيو، كان المشاركون من النساء اليابانيات بشكل رئيسي، ولكن ما يقومون بكتابته هو الحروف العربية. وكان ما يمسكونه بأيديهم ليست الفرشاة، بل أقلاما مصنوعة من القصب أو الخيزران قاموا بقصها بأنفسهم. ويقومون باستخدام أوراق سميكة ولامعة أيضا، ويغمسون الأقلام في الحبر، ثم يرسمون الحروف عليها.

ومعظم الطلاب لا يجيدون اللغة العربية. أما بالنسبة للخط الياباني، فهناك من قال إنه ”ما سبق له أن تعلمه في خارج المدرسة“. ومع ذلك، أمسك الجميع بأقلام الخط بملامح جادة، وكانوا يقابلون آيات قرآنية. لقد تجاوزوا الحدود التي بين الدول وحواجز اللغة والدين، وانسحروا بـ ”جمال الحروف العربية“ و ”متعة الخط العربي“ بإخلاص.

وكان من يعلمهم هو السيد هوندا كوئيتشي رئيس الجمعية اليابانية للخط العربي. وعندما يكون الطالب مضطربا، يلتقط السيد هوندا قلم الخط الخاص به، ويقوم بإنشاء تصاميم رائعة بشكل ارتجالي، بما في ذلك أماكن توزيع الحروف. وأحيانا يقوم بتشبيه ذلك بالموسيقا، ويشرحه بشكل فريد قائلا ”هذا الحرف مثل ربع درجة موسيقية، وذلك مثل نصف درجة موسيقية. ونقوم بوضع النقاط على الحروف كما لو أننا نقوم بضرب آلة الصنج الموسيقية“.



السيد هوندا وهو يقوم بحماس بتوجيه كل طالب وجها لوجه.

تقوم الجمعية اليابانية للخط العربي حاليا بافتتاح أحد عشر صفا في طوكيو، ويوكوهاما، وناغويا، وأوساكا وغيرها من المدن، ولديها ما يقرب من ثلاثمئة طالب في جميع أنحاء اليابان. ويُقال إنه لا توجد تقريبا صفوف للخط حيث يمكن تعلم الخط بلا تكلُّف في الدول العربية. حيث يصبح معظم متعلمي الخط تلامذة عند أساتذتهم، ويتعلمون من خلال تقليد ما يرونه. وتستذكر إحدى الطالبات تجربتها قائلة ”سبق لي أن تعلمت الخط العربي عندما كنت أعيش في الإمارات العربية المتحدة بسبب عمل زوجي. ولكن لم يكن هناك كتاب تعليمي، وكنت أقوم بكتابة الحروف فقط، لذلك لم يتحسن مستواي كثيرا. وبعد أن قابلت السيد هوندا، أصبحت أسيرة للخط العربي لأول مرة“.

يقول السيد هوندا ”إن فن الخط مُدرج في التعليم المدرسي، لذلك من السهل على اليابانيين الانسجام مع الخط العربي“. وقد قام بمنهجة طريقة التعليم، حيث قام بنفسه بإعداد المواد التعليمية لتعليم الخطوط العربية الرئيسية الثمانية، مع قيامه بإدخال الجوانب الجيدة في صفوف الخط الياباني. وبفضل ذلك، كان هناك الكثير من آراء الطلاب التي تقول ”حتى لو لم أفهم معاني الكلمات، فإن كتابتها ممتعة، لأنه سأصبح قادرة على كتابة حروف جميلة“

وفي عام 2016، تمت دعوته إلى ”مدرسة الأمير للفنون التقليدية“، وهي مدرسة فنية أسسها الملك تشارلز ملك بريطانيا عندما كان وليا للعهد، وتولى إقامة دورة مكثفة قصيرة للخط العربي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أساليبه التعليمية ونظرياته الفريدة تجذب الانتباه حتى في الدول الأخرى، كقيامه بإلقاء محاضرات في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في الإمارات العربية المتحدة.



يقوم السيد هوندا بتهجئة الحروف العربية المصممة بشكل دائري بشكل ارتجالي. عندما يبدأ السيد هوندا بكتابة نموذج، يتجمع الطلاب حوله بشكل طبيعي ويصفقون بمجرد اكتماله.



قام السيد هوندا بكتابة كتاب تعليمي لكل خط من الخطوط. لقد تضررت كتب الطلاب الذين يحضرون الدروس لسنوات طويلة بشكل كبير، ولكنهم مازالوا يستخدمونها بعناية مع القيام بإصلاحها.

أفكار فريدة ومبتكرة مع الحفاظ على التقاليد

لقد تعرف السيد هوندا على الخط العربي في أواخر السبعينيات. وكان ذلك بعد تخرجه من قسم اللغة العربية في جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، وإقامته لحوالي خمس سنوات في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا في السعودية، للعمل كمترجم في شركة يابانية. وقد أسر قلبه جمال الحروف العربية التي لامسها عن قرب هناك، وتلقى تعليمه على يد خطاط سعودي كان زميلا له في العمل.

وبعد عودته إلى اليابان، تعلم الخط العربي بنفسه. وفي عام 1988، عندما كانت سمعته كخطاط تزداد تدريجيا، تتلمذ على يد السيد حسن شلبي التركي لإعادة تعلم الأساليب السليمة. وبعد أكثر من عشر سنوات من الاستمرار بمراسلته لتصحيح أعماله عبر البريد الدولي، حصل في عام 2000 على ”الإجازة في الخط“. وخلال ذلك أيضا، حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة المسابقة الدولية للخط العربي. وبالإضافة إلى إقامة معارض فردية في اليابان، وكذلك في المملكة العربية السعودية، وتركيا، وماليزيا، وغيرها من الدول، فقد تمت دعوته أيضا للمشاركة وعرض أعماله في المعارض الفنية حول العالم.



السيد هوندا في منزله وورشته في مدينة زوشي.

ويتميز السيد هوندا بأفكار جريئة ومبتكرة، مع قيامه بالتعامل مع فن الخط التقليدي بشكل جدي. ففي ورشته، يقوم بصقل أفكار التصميم الخاصة به، حيث قام بإمساك صفيحة طويلة ورفيعة من الألومينيوم، وجعلها على شكل أحد الحروف، ثم جرب الكتابة.

ويقول السيد هوندا ”إن فن الخط ثنائي الأبعاد، ولكن إذا اعتبرنا أن الحروف العربية ثلاثية الأبعاد مثل شريط موبيوس، فإنه يمكننا رسم الخطوط التي تصل بين الأجزاء السميكة والأجزاء الرقيقة بشكل جميل. وعلاوة على ذلك، فإنني أعتبر الخط العربي فنا رباعي الأبعاد، حيث يمر الوقت من بداية الكتابة وإلى نهايتها“.



يبحث هوندا بكل جهده عن شكل جميل للحروف من خلال قيامه بثني صفيحة الألومنيوم.



أقلام خط من صنع الأستاذ هوندا. بمجرد أن يتم تثبيت اقتراح التصميم، يقوم بشحذ رأس القلم لتسهيل الكتابة، ثم يقوم بالكتابة به على الورق.

تسامح العرب الذين أنشأ الأساليب الحرة

وبالطبع فإن الأسلوب أيضا فريد وليس له مثيل. ففي أعمال الخط العربي عادة ما يتم تزيين المناطق المحيطة بالحروف بأنماط مثل الزخارف النباتية والهندسية، لكن السيد هوندا يقوم برسم الصحراء، أو سماء الليل، أو الفضاء، أو غير ذلك على الخلفية بأكملها، ثم يقوم بتوزيع الحروف في داخلها.

وللوهلة الأولى، تبدو وكأنها لوحات أكثر من كونها أعمالا فنية لكتابة الخط، لكن الحروف تحافظ جيدا على التنسيق التقليدي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكوين الذي يزيل الزخرفة المفرطة له جمالية مشابهة للخط الياباني الذي يستغل المساحات الفارغة.

ويقول السيد هوندا ”إن هناك الكثير من الساخرين أيضا بين العرب، لكنهم لحسن الحظ متسامحون مع خطي وأسلوبي وطريقة تعليمي. فعلى سبيل المثال، في الخط العربي، من الشائع إعادة غمس القلم في الحبر قبل الانتهاء من كتابة كامل الحرف، لكنني أركز على ”الكتابة بخط متصل“ مثل الخط الياباني. وتم نشر ذلك في إحدى الصحف المحلية، وقام الناس حتى بمدحي قائلين ”إن هوندا رائع!“.



عمل فني قام فيه برسم آيات القرآن وهي ترتفع مع شمس الصباح بمحاذاة منحدرات الكثبان الرملية.



خطوط القلم الدقيقة والتدرج الجميل في الخلفية يجعل جمال الحروف يبرز أكثر.

ما لفت انتباهي في ورشته كان عملا فنيا ضخما مستوحى من أوعية ”يوهين تينموكو“ والتي هي أوعية لشرب الشاي من عصر سلالة سونغ الصينية، ويُقال إنه ”يمكن رؤية الفضاء في داخلها“. وحول حروف لفظ الجلالة ”الله“ التي في المنتصف توجد قصاصات من الورق ملصقة ومكتوب عليها أسماء الله الحسنى، مما يجعلها تبدو وكأنها كواكب تطفو في الفضاء.

وشرح لي السيد هوندا ذلك العمل الفني قائلا ”هذه ”أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون“. والرقم 99 ليس مجرد رقم، فهو يعني ”الكثير“ كما في قصص ألف ليلة وليلة. بعبارة أخرى، هناك شيء مشترك مع الثمانية ملايين إله في اليابان“. وهكذا فإن السيد هوندا يقوم بدمج الخط العربي بشكل جميل مع الأساطير اليابانية والفن الصيني.



عمل فني متأثر بأوعية ”يوهين تينموكو“، ويوحي إلى الثمانية ملايين إله.



أسماء الله الحسنى.

لقد قام بالتدريس كأستاذ في جامعة دايتو بونكا، وكانت ورشته مليئة بالكتب عن اللغة العربية وفن الخط، بالإضافة إلى المسودات غير المكتملة. وعندما قلت له ”إنك بالفعل جسر مع الدول العربية“، نفى السيد هوندا ذلك قائلا ”لم أصبح جسرا بعد“، وقال ضاحكا ”إذا لم يكن أساس الجسر متينا، فسوف ينهار بسرعة“.

ويقول السيد هوندا ”إن اللغة العربية والثقافة الإسلامية والقرآن الكريم أشياء عميقة حقا. وقد بدأت مؤخرا في فهم القليل عنها فقط. وإن نشاطي الإبداعي كخطاط للخط العربي أيضا سيبدأ بشكل حقيقي من الآن وصاعدا“.



مسودات قيد التنفيذ وُضعت على المكتب، بالإضافة إلى كتاب ”اللغة العربية الممتعة“ للسيد هوندا المعروف كرائد كتب المدخل إلى اللغة العربية، وغيرها من الأشياء الأخرى.



السيد هوندا وهو يقوم بإجراء تصحيحات على العمل الذي أوشك على الانتهاء. لا يبدو أن رغبته الإبداعية ستتضاءل في الوقت الحالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صور وفيديوهات الورشة: كاواموتو سيا، المقابلة والنص وصور صف الخط: هاشينو يوكينوري من nippon.com)