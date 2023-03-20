اليابان | تزايد الجرائم المُبلغ عنها في اليابان لأول مرة منذ 20 عامًا!

مجتمع 20/03/2023

قد تكون الزيادة الأولى في الجرائم المبلغ عنها في اليابان منذ عقدين من الزمن بسبب تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا.

وجد ملخص مؤقت لوكالة الشرطة الوطنية لإحصاءات الجريمة لعام 2022 في اليابان أن عدد الجرائم المبلغ عنها ارتفع بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي ليصل إلى 601389 جريمة، كان هذا أول ارتفاع على أساس سنوي منذ عقدين.

انخفض عدد الجرائم المبلغ عنها في اليابان بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية بعد أن بلغ ذروته في عام 2002 عند 2.85 مليون قضية. ومع ذلك، في عام 2022، كان عدد ”جرائم الشوارع“ (بما في ذلك السرقات في الشوارع، سرقة الحقائب، سرقة الدراجات، الاعتداءات الجسدية، الابتزاز) أعلى بنسبة 14.4٪ عن العام السابق، في حين أن عدد الجرائم التي تنطوي على السطو (السطو، انخفضت حالات الاقتحام والدخول للمنازل) على أساس سنوي بنسبة 1.9٪. يُعتقد أن هذه الاتجاهات تعكس التأثير الناجم عن تخفيف قيود فيروس كورونا.

في عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 9536 جريمة كبرى، بزيادة قدرها 715 حالة أو 8.1٪ عن العام السابق. وشملت هذه الجرائم جرائم القتل، السرقة، الحرق العمد، الاغتصاب وهتك العرض، الخطف والاتجار بالبشر. ظلت حالات القتل والسرقة دون تغيير تقريبًا عند 853 و1148 حالة على التوالي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الاغتصاب وهتك العرض على أساس سنوي للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت 1656 و4708 حالة على التوالي.

وارتفعت حالات الاحتيال الخاص بنسبة 20.8٪ في عام 2022 لتصل إلى 17520 حالة، مسجلاً ثاني زيادة سنوية على التوالي. وزادت الخسائر المالية من مثل هذه الجرائم بنسبة 28.2٪ لتصل إلى 36.1 مليار ين، وهي أول زيادة منذ ثماني سنوات. وكانت أكثر أنواع الاحتيال الخاصة شيوعًا هي عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأموال، تليها حالات الاحتيال أو الفواتير الخاطئة.

في مجال الجرائم الإلكترونية، ارتفعت حالات طلب الفدية، التي تتضمن برامج خبيثة تقوم بتشفير البيانات على أجهزة الكمبيوتر للمطالبة بالمال مقابل إلغاء التشفير، إلى رقم قياسي بلغ 230 حالة، بزيادة قدرها 57.5٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي حالات الاحتيال في التحويلات المصرفية عبر الإنترنت 1131 حالة، بزيادة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وبلغت الخسائر 1.53 مليار ين.

أبلغت الشرطة مكاتب توجيه الأطفال بحالات إساءة المعاملة المشتبه بها التي تشمل 115.730 طفلاً دون سن 18 عامًا في عام 2022، بزيادة قدرها 7.1٪ عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الاستشارات المتعلقة بحالات العنف المنزلي إلى 84493 استشارة، بزيادة قدرها 1.7٪ على أساس سنوي. كلا الرقمين كانا مستويات قياسية.

في يوليو/ تموز 2022، قُتل رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي بالرصاص أثناء إلقائه خطابًا في الشارع. ربما تكون هذه الحالة قد أثرت في الردود على استطلاع أجرته وكالة الشرطة الوطنية في أكتوبر/ تشرين الأول؛ انخفضت النسبة المئوية لمن يصفون اليابان بأنها ”دولة آمنة“ على أساس سنوي بمقدار 7.3 نقطة لتصل إلى 68.6٪ إجمالاً.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ضباط الشرطة (على اليمين) يتفقدون جدار مرآب للسيارات متعدد الطوابق حيث تم العثور على ما يعتقد أنه آثار رصاصة بالقرب من الموقع الذي اغتيل فيه رئيس الوزراء شينزو آبي. التقطت الصورة في 13 يوليو/ تموز 2022، في نارا، جيجي برس)