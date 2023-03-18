اليابان | تعرف على سيارة أحلام اليابانيين

مجتمع 19/03/2023

كانت السيارة المصنعة في الخارج رمزا رئيسيا ذا مكانة مرموقة في أحد الأوقات، ولكن مسحا أجري مؤخرا في اليابان أظهر أن الناس من جميع الأعمار اختاروا لكزس اليابانية باعتبارها سيارة أحلامهم.

احتلت علامة سيارة لكزس من تويوتا المركز الأول في مسح أجري عن سيارات الأحلام في اليابان، متفوقة بذلك على علامتي بورش وفيراري.

فقد استطلعت شركة تأجير السيارات Park24 آراء 5225 من مستخدميها واحتلت لكزس المركز الأول من بين علامات السيارات المفضلة بنسبة 16%. تلتها بورش في المرتبة الثانية بنسبة 10%، بينما احتلت كل من فيراري وبي إم دبليو ومرسيدس المرتبة الثالثة بنسبة 9%. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أن بدأ إجراء المسح في عام 2015 التي تتفوق فيها علامة تجارية محلية على الكثير من العلامات التجارية الكبرى الأخرى لتتصدر الترتيب. وقد احتلت لكزس المركز الأول في كل فئة عمرية من المراهقين حتى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما واختار المراهقون أيضا علامة تويوتا العادية في المرتبة الثانية.

أما عن سبب الاختيار فقال 51% من المشاركين إنهم أحبوا التصميم. في حين أن 28% قالوا إنها ’’منحتهم إحساسا بالمكانة‘‘ وذكر 25% أنهم شعروا بأنها ’’ذات أداء جيد‘‘. وبينما اختار 37% من المشاركين لكزس بسبب تصميمها، وأعجب 46% بقيمة مكانتها.

وبالنسبة لشكل الهيكل، كانت سيارات الدفع الرباعي الأكثر شعبية بنسبة 28%. ثم جاءت السيارة المدمجة (العائلية الصغيرة) في المرتبة الثانية بنسبة 22%، في حين احتلت كل من سيارتي ’’ميني فان‘‘ و’’ركوب صغيرة‘‘ المرتبة الثالثة بنسبة 13%.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)