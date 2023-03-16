اليابان | بمناسبة يوم الفتيات: عرض كنوز إيواساكي كوياتا من دمى ”هينا“ في طوكيو

بمناسبة مهرجان الدمى ”هيناماتسوري“ الذي يوافق 3 مارس/آذار، يعرض متحف سييكادو بونكو للفنون في طوكيو دمى ”هينا“ مزخرفة من مقتنيات إيواساكي كوياتا الرئيس الأخير لشركة ميتسوبيشي زايباتسو القوية.

حرفية متقنة

تحتفل اليابان بيوم الفتيات –المعروف أيضا باسم مهرجان الدمى ”هيناماتسوري“– في 3 مارس/آذار من كل عام. وتكريما لهذه الفعاليات ينظم متحف ”سييكادو بونكو للفنون“ معرضا بعنوان ”أوهينا ساما: مرحبا بكم في سكن إيواساكي كوياتا“ والذي يعرض دمى ”هينا“ وغيرها من الأشياء التي كان يقتنيها إيواساكي كوياتا الرئيس السابق لشركة ميتسوبيشي زايباتسو. أنتجت الدمى المزخرفة على مدى 3 سنوات في بدايات عصر شووا (1926-1989) في متجر الدمى الشهير ماروهيي أوكي بناء على طلب من كوياتا رئيس شركة زايباتسو القوية من الجيل الرابع وابن شقيق إيواساكي ياتارو رجل الأعمال السياسي في عصر مييجي. كان السعر المتداول آنذاك هو 20 ألف ين، وهو ما يعادل في قيمته اليوم 100 مليون ين.



دمى هينا من صنع أوكي هييزو الخامس من مقتنيات عائلة إيواساكي. يوجد في الخلفية لوحة بيوبو ذهبية قابلة للطي من تصميم كاواباتا غيوكوشو بعنوان بوكوبايزو بيوبو (أزهار برقوق الحبر). هذه التحف تتبع متحف سييكادو بونكو للفنون وتعرض لأول مرة.



فتاة في البلاط تحمل دورق كواينوتشوشي وتلبس كيمونو مطرزا بشكل متقن.



تم تزيين حلي وكيمونو وأدوات الدمى بشعار هانابيشيمون المزهّر المصنوع ببراعة.

ولدى دميتي ولي العهد المركزي والأميرة، دايريبينا، وجهان جميلان ملمسهما ناعم ولونهما شاحب ومستديران مثل أوجه الأطفال، ما يذكرنا بدمى غوشو التي يفضلها نبلاء البلاط في كيوتو. الكيمونو والأدوات التي تحملها الدمى مزينة بشعارات هانابيشيمون التي تكون مطرزة ومطلية ومنقوشة، والتي استخدمها صانع الدمى بدلا من شعار عائلة إيواساكي. يمكن تسمية كل واحدة منها رائعة من روائع حرفة ذلك العصر.

تم الكشف عن دمى هينا تلك لأول مرة في عام 1929 في منزل عائلة إيواساكي الجديد في توريإيزاكا في حي روبّونغي في طوكيو حاليا. كانت تلك الدمى معروضة في غرفة الضيوف بالمنزل على هيكل مهيب يشبه المدرج يسمى ”هينادان“ وفي الخلفية لوحة قابلة للطي تحمل عنوان بوكوبايزو بيوبو وهي من إبداع كاواباتا غيوكوشو رائد رسامي عصر مييجي.



صورة من الأرشيف لدمى عائلة إيواساكي.

لم شمل الدمى في متحف عائلة إيواساكي

كان كوياتا رجل مثقف يستمتع بحفلات الشاي وشعر الهايكو والرسم الياباني. كما أنه صنع اسما له باعتباره مقتنيا للأعمال الفنية من شرق آسيا. ومن بين القطع المفضلة لديه، كوب شاي خزفي محدد ككنز قومي يعرف باسم ”يوهين تينموكو“ والذي كان مملوكا سابقا من قبل شوغونية توكوغاوا، لكنه لم يستخدمه أبدا خوفا من تدهور قيمته. يكشف الفرش الراقي في سكنه عن إحساس جمالي شخصي رفيع وشبكة معارف واسعة مع فنانين.



كوب الشاي يوهين تينموكو المحدد ككنز قومي.

كان منزل كوياتا مثيرا للإعجاب. تم الإشراف على الأعمال الفخارية المعلقة على الجدران في المنزل من قبل خبير السيراميك والتزجيج كوموري شينوبو. القاعة الرئيسية مزينة بقطع فنية من قبل ماكي توشيتاكا المتخصص في المنحوتات الخشبية لمؤدي فن ”نو“، بينما تم تزيين المدخل وغرفة الطعام بأعمال للرسام مايدا سيئسون الذي قام أيضا بتعليم كوياتا وزوجته. يمكن للمرء أن يتخيل فقط مدى الإعجاب والذهول الذي اعترى ضيوف المنزل.



أعمال فخارية في منزل عائلة إيواساكي.



دمية لمؤدي فن ”نو“ أوميواكا روكورو في مسرحية ”هاغورومو“. المنحوتة الخشبية من إبداع ماكي توشيتاكا وهي مصنوعة من قطعة خشب واحدة بما في ذلك القاعدة.

احترق منزل إيواساكي في توريإيزاكا في القصف الجوي الذي طال طوكيو في مايو/أيار عام 1945، وتوفي كوياتا نفسه بسبب المرض بعد فترة وجيزة من الحرب. ثم توفيت أرملته تاكاكو عام 1975، وبعد ذلك تفرقت الدمى عن بعضها البعض.

أمضى شخص من كيوتو كان من مفتونا بدمى دايريبينا سنوات يتعقب جميع الدمى الخمس عشرة. وفي عام 2018 تم التبرع بها لمتحف سييكادو بونكو للفنون والذي له صلة بعائلة إيواساكي.



يعد مبنى ”مييجي سييميي كان“ الذي يضم مساحة معرض سييكادو مارونوؤتشي، ملكية ثقافية مهمة تم تشييدها خلال عصر شووا.

تم افتتاح متحف سييكادو بونكو للفنون في عام 1992 في حي سيتاغايا بطوكيو، ويضم 6500 قطعة تتمحور حول مقتنيات عائلة إيواساكي، بما في ذلك سبعة كنوز قومية. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، أقام المتحف معارض في صالة عرض داخل مبنى مييجي سييميي في مارونوؤتشي، وهي منطقة طورتها ميتسوبيشي زايباتسو لأول مرة. المبنى محدد كملكية ثقافية مهمة على المستوى القومي، ويساعد منح التقدير لدمى هينا في هذا المكان على استحضار أجواء الأيام التي احتفل فيها كوياتا بدمى هيناماتسوري في مقر إقامته.

الهدف الأصلي من دمى هيناماتسوري هو الصلاة من أجل نمو الفتيات الصغيرات بصحة وعافية، لكن كوياتا وزوجته تاكاكو لم يوفقا أبدا في الإنجاب. من الصعب تصديق أن هذا لم يكن له أي تأثير على أسباب طلبهما لهذه المجموعة من الدمى الرائعة التي تشبه الأطفال. على الرغم من أن هذه الممتلكات الثمينة تُظهر الاهتمامات الفنية لعائلة ثرية، إلا أنها تمثل أيضا شهادة على حب الزوجين لبعضهما البعض.



دميتا دايريبينا جميلتان تعكسان الحب العميق الذي كان كوياتا يكنّه لزوجته تاكاكو.

أوهينا ساما

المكان: معرض متحف سييكادو بونكو للفنون في مارونوؤتشي، الطابق الأول من مبنى مييجي سييميي كان، 2-1-1 مارونوؤتشي، حي تشييودا، طوكيو

تاريخ المعرض: 18 فبراير/شباط حتى 26 مارس/آذار عام 2023، مغلق أيام الاثنين

ساعات عمل المعرض: من 10:00 صباحا إلى 5:00 مساء، الجمعة 10:00 صباحا حتى 6:00 مساء، آخر وقت للدخول قبل 30 دقيقة من موعد الإغلاق

رسوم الدخول: البالغون 1500 ين، طلاب الجامعات والمدارس الثانوية 1000 ين، طلاب المرحلة الإعدادية والصغار مجانا

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. حقوق الصور لهاناي توموكو ما لم يذكر خلاف ذلك. صورة العنوان: دميتا دايريبينا من مقتنيات عائلة إيواساكي، حقوق الصورة لمتحف سييكادو بونكو للفنون)