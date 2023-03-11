اليابان | الصبر والمثابرة في الأمثال اليابانية

في هذه المقالة نتطرق لبعض الأمثال اليابانية التي تشجع على المثابرة أو تجنب التسرع أو قبول الأمر الواقع عندما لا يكون هناك سبيل لتغييره.

الكفاح المتواصل

حتى لو كان النجاح بطيئًا، فإياك واليأس من المثابرة، هذا باختصار ما تحاول بعض الأمثال اليابانية لفت النظر إليه. ففي بعض الأحيان، قد يؤدي مجرد الانتظار إلى تغيير نحو الأفضل.

(七転び八起き) (نانا كوروبي يا أوكي). ”تتعثر سبع مرات وتقوم في الثامنة“ يعبر هذا المثل عن الصمود على الرغم من الفشل المتكرر، وأن تستمر في السعي لتحقيق مبتغاك. وغالبًا ما يرتبط المثل بالدمية دائرية الشكل ذات اللونين الأحمر والأبيض التي تعرف بـ دمية داروما، وهي التي صممت على شكل راهب بوذي يسمى بودهيدهارما، الذي عكف على تأملٍ طويل الأمد بثبات ودون حراك لدرجة أدت إلى ذبول ذراعيه وساقيه.

(石の上にも三年) (إيشي نو أويه ني مو سن نين). ”امكث على حجر ثلاث سنوات“ وسوف يسخن في النهاية، في هذا المثل تشجيع على الصبر وقوة التحمل.

(塵も積もれば山となる) (تشيري مو تسوموريبى ياما تو نارو). ”إذا تراكم الغبار، فسيصبح جبلًا“، وبعبارة أخرى، يمكن أن تؤدي العديد من الإجراءات الصغيرة المستمرة بمرور الوقت إلى نتائج كبيرة ومهمة بشكل غير متوقع.

(待てば海路の日和あり) (ماتيبى كايرو نو هييوري أري) ”اصبر وسوف يهدئ البحر“. يضرب هذا المثل في التريث وعدم الاستعجال بشأن اتخاذ القرارات حتى يحين الوقت المناسب، فإذا كانت الأجواء عاصفة في الخارج، فانتظر حتى تهدأ الأوضاع.

الاهتمام

هناك ثلاثة أمثال متشابهة تعبر عن فكرة أن أي شخص معرض لارتكاب الأخطاء، ولكن يمكن أيضًا فهمها على أنها رسائل تحذيرية من الإهمال أو نفاد الصبر الناجم عن الثقة المفرطة. وبعبارة أخرى هي أمثلة مرادفة لتوخي الحذر عند المضي قدمًا في أمر ما.

(猿も木から落ちる) (سارو مو كي كارا أوتشيرو) ”حتى القرود تسقط من على الأشجار“، في إشارة إلى أن حتى أصحاب الخبرات قد يواجهون إخفاقات غير متوقعة.

(河童の川流れ) (كابّا نو كاوا ناغارى). ”جرفت مياه النهر الـ كابّا بعيدًا“ على الرغم من ضعف احتمالية حدوث الأمر، حيث يُعرف المخلوق الأسطوري بأنه يعيش في المياه ويفترس السباحين الفقراء، إلا أن هذا المثل أيضًا يشير إلى الثقة المفرطة وعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية.

(弘法にも筆の誤り) (كوبو نيمو فوديى نو أيامارى) كان (كوكاي) أحد الكهنة الأوائل الذين نشروا البوذية في اليابان، أو كوبو دايشي، الاسم الذي اشتهر به بعد وفاته. وكان معروفًا بحسن خطه، إلا أنه مع ذلك كما يشير المثل: ”حتى كوبو أخطأ بفرشاته“. (ليس هذا هو المثل الياباني الوحيد المعروف الذي يشير إلى خط كوبو).

(石橋をたたいて渡る) (إيشيباشي أو تاتايتى واتارو). ”اضرب الجسر الحجري قبل عبوره“ لربما ينهار على الرغم من متانة مظهره، في إشارة إلى الأشخاص الذين لا يتسرعون عند الإقدم على أمر ما.

الثقة المفرطة

في هذه المختارات الأخيرة من الأمثال نتعرف على مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل الصبر هو الحل الأمثل.

(捕らぬ狸の皮算用) (تورا نو تانوكي نو كاوا زنيو). ”يعوّل على الربح من جلد التانوكي قبل اصطياده“. التانوكي: حيوان كلب الراكون الياباني. في إشارة لما قد يفعله صائد الحيوانات مفرط الثقة في قدراته، الأمر الذي قد يؤدي إلى خيبة أمل، بمعنى أنه لا يجب التعويل على أمر جيد قبل حدوثه.

(泣く子と地頭には勝てぬ) (ناكو كو تو جيتو نيوا كاتينو). ”لا يمكن هزيمة طفل يبكي أو مشرف القصر“، يضرب هذا المثل للتحذير، حيث أن كلًا من أصحاب الأنامل الصغيرة والـ (جيتو) مشرفي القصور في القرون الوسطى المشهورين بالاستبداد، ليسوا عرضة للإقناع بالعقل. ففي مثل هذه الحالات يبدو أن الحل الوحيد هو الاستسلام للأمر الواقع.

(生兵法は大怪我の基) (ناما بيوهو وا أوكيغا نو موتو). ”التكتيات العسكرية البدائية تؤدي إلى إصابات خطيرة“، يضرب هذا المثل للتروي وعدم التهور عندما يكون المرء يحظى بقليل من الخبرة أو المهارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية والترجمة منه. صورة الموضوع: جبال الألب اليابانية الجنوبية. صورة العنوان من بيكساتا)