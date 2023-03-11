اليابان | الرمزية في الثقافة اليابانية.. عائلات تتخذ لنفسها شعارات تعبر عن مهنتها وهويتها الفريدة

منذ أكثر من ألف عام، جرت العادة بين العائلات الأرستقراطية على استخدام شعارات للتمييز بين عائلة وأخرى وكان يطلق على تلك الشعارات اسم ”كامون“، لكن بمرور الزمن لم تعد تلك الشعارات حكراً على العائلات الأرستقراطية فقط، بل اتسعت دائرة استخدامها لتشمل محاربي الساموراي والتجار وغيرهم. واليوم، يُعتقد بوجود ما بين 20 ألف إلى 25 ألف من الشعارات العائلية المستخدمة في اليابان.

يُعتقد أن كامون، أو الشعارات العائلية، قد دخلت حيز الاستخدام في القرن العاشر تقريبًا بين عائلات الطبقة الأرستقراطية اليابانية.

وهي عبارة عن رموز تحدد انتماءات الأفراد وتصنيف عائلات الطبقة الأرستقراطية. كان للطبقة الأرستقراطية خلال فترة هييآن (794-1185) تسلسل هرمي ثابت قائم على عظم المكانة، على سبيل المثال، عندما تلتقي اثنتان من عربات النبلاء على طريق ما، كان على النبلاء ذوي المكانة الدنيا أن يفسحوا الطريق لكي تمر أولاً عربة النبلاء الذين يفوقونهم مكانةً. لذا كانت هذه الشارات العائلية توضع على العربات حتى لا يحدث لبس في هذا الشأن.



شكل يوضح التمايز في الدوامات المكونة لكل شعار. (بيكستا)



في Heiji monogatari emaki (قصة هيجي إيماكي)، وهي عبارة عن لفافة سردية مصورة تستعرض حرب غينبيه، تظهر عربات النبلاء منخرطة في القتال. والشعار المصور هنا هو كيومون، وهو نوع من الشعار النجمي يرمز إلى تسعة أجرام سماوية، ويُعتقد أنه لدرء الشر. (إهداء من مكتبة البرلمان الوطني)

في مرحلة ما، بدأت هذه الشعارات أيضًا في الظهور على الملابس وأصبحت مستخدمة من قبل محاربي البوشي (الساموراي). ومع بداية فترة موروماتشي (1333-1568)، انتشر استخدام شعارات كامون بين العامة، مثل قيام التجار بوضع الشعارات على لافتات متاجرهم، والتي تحولت فيما بعد إلى شعارات عائلية. تلا ذلك قيام ممثلي الكابوكي (أحد أنواع الفنون المسرحية اليابانية) أيضًا باستخدام هذه الشعارات. بدءاً من فترة إيدو (1603-1868)، سُمح لعامة الناس باختيار شعاراتهم العائلية الخاصة، باستثناء شعار كيكومون (زهرة الأقحوان) الذي يعد الختم الرسمي للعائلة الإمبراطورية، وشعار أؤيمون (زهرة الخطمي الوردي) الخاص بعشيرة توكوغاوا. وبالتالي فقد ترسّخ استخدام الشعارات العائلية بين عامة الناس بحلول نهاية القرن السابع عشر تقريبًا.

الفئات الخمس الرئيسية المستخدمة في شعارات كامون

أما عن الفئات الرئيسية للشعارات المستخدمة في ”كامون“ فهي الحيوانات والنباتات والطبيعة والمباني والسيارات والأواني والأشكال الزخرفية.

في فئة الحيوانات يشيع استخدام السلاحف وطائر الكركية حيث أن كلاهما يرمز إلى طول العمر وهما بالتالي يحملان معنى الرغبة في منح حياة طويلة ومزدهرة لكل أفراد الأسرة.



شعار كامون الذي يعبر عن الرغبة في طول العمر: نوبوريغامي (السلحفاة الصاعدة) وتسورومارو (دائرة طائر الكركية). (بيكستا)

وفي فئة الشعارات التي تتخذ أشكال النباتات، مثل الوستارية والفاوانيا، فهي ترمز إلى الثروة والشهرة (الثروة والمكانة العالية)، فضلاً عن تصوير الإحساس بالأناقة، ويعد شعار عشيرة توكوغاوا أشهر مثال على هذا النوع.

من بين شعارات كامون التي تتخذ أشكال المباني والسيارات، يُستخدم رمز العجلة في ”شعار عربة الثور“ الذي يشير إلى ازدهار طبقة النبلاء. أما عن شعارات كامون التي تتخذ أشكال المباني، فلعل أهم أشكالها ”توري“ المميز لبوابات أضرحة الشنتو في إشارة إلى أن العائلة التي تحمل هذا الشعار هي من كهنة الشنتو.

تُستخدم الشعارات التي تتميز بزخارف من وحي الطبيعة مثل القمر والجبال والرعد للتعبير عن احترام الطبيعة أو للتضرع من أجل حصاد جيد. هناك فئة كوغينوكيمون التي تمثل الأوعية والأشكال الزخرفية ويتم استخدام هذه الأشكال من قبل العائلات العاملة في مجال البناء، وهناك أيضاً فئة هيكيريومون (شعارات الخطوط المتوازية) التي تعد مثالاً آخر للشعارات المزينة بأشكال زخرفية، لكن أصلها غير واضح رغم أن بعض النظريات تشير إلى أنها مستوحاة من شكل التنين.

وبهذه الطريقة يكون لكل شعار عائلي معناه الخاص.



الكامون الخاص بعشيرة أشيكاغا عبارة عن خطين أفقيين داخل دائرة، والتمايز الخاص بهذا الشعار يمكن أن يتضمن خطًا أفقيًا واحدًا أو حتى ثلاثة خطوط أفقية. (بيكستا).

هناك خمسة رموز تُستخدم بشكل متكرر على وجه الخصوص، الوستارية، بولونيا، ريش الصقر، السفرجل المزهر، ونبات الأقصليس الزاحف، وقد أصبحت تُعرف باسم godaimon أي الشعارات الخمسة الرئيسية. لكن في قاموس الشعارات العائلية (Kamon no Daijiten)، يحل البلوط محل البولونيا.



أشكال الكامون الخمسة الرئيسية، من اليسار إلى اليمين: الوستارية، بولونيا، ريش الصقر، السفرجل المزهر، ونبات الأقصليس الزاحف. (بيكستا)

اليوم، يتراوح عدد الشعارات العائلية المستخدمة في اليابان ما بين 20 ألف إلى 25 ألف شعار.

بالإضافة إلى الشعارات الرئيسية المستخدمة رسميًا من قبل العائلات، هناك شعارات تم تغييرها واستخدامها بشكل غير رسمي من قبل الأفراد. وهناك أيضًا شعارات أونامون، حيث يمكن للمرأة بعد أن تتزوج، صنع ”شعار نسائي“ باستخدام عناصر من شعار عائلتها الأصلي. وبهذه الطريقة، يستمر ظهور المزيد والمزيد من الشعارات الجديدة بحيث أصبح من الصعب إحصاؤها.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)