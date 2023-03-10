اليابان | المعجزات لا تنقطع: نبذة عن مانغا ’’كونودوري‘‘

تصور المانغا (قصص مصورة) الشهيرة بعنوان ’’كونودوري‘‘ والتي بيع منها أكثر من 9 ملايين نسخة عند نهاية السلسلة، طبيب توليد يعمل مع فريقه في أحد المستشفيات. وتتناول في أحداثها قضايا الحمل والولادة بما في ذلك مواضيع مثل علاج الخصوبة والولادة في سن متقدمة. وعلى مدار السلسلة بأكملها تتجلى قناعة المؤلف بأن الحمل والولادة معجزتان.

من غير المرجح أن يتواصل المرء مع طبيب توليد أو ممرضة رعاية الأمهات إلى أن تدخل المرأة مرحلة الحمل والولادة، بمعنى آخر، ليس قبل أن تصبح المرأة في عقدها الثاني من العمر على أقرب تقدير.

قد تذهب المرأة من حين لآخر إلى قسم أمراض النساء والتوليد في أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية، لكنه في الحقيقة لا يصبح مكانا مألوفا لها إلا عندما تكون حاملا. حيث تذهب بانتظام طوال فترة الحمل لإجراء فحوصات ما قبل الولادة، ومنذ ولادتها وحتى تخريجها من المستشفى مع طفلها، تقضي المرأة وقتا أطول مع الطاقم في جناح الولادة مقارنة بالوقت الذي تمضيه مع أفراد الأسرة أثناء زيارتهم لها في المستشفى.

إن الأيام التي تقضيها المرأة في المستشفى مكثفة ومن المرجح أن تترك انطباعا قويا لدى الأمهات الجدد. ففي نهاية المطاف إنه المكان الذي تشارك فيه المرأة مخاوفها وحماستها بشأن الولادة، حيث يمكنها الحصول على دعم ما بعد الولادة بينما تشق طريقها نحو مرحلة رعاية الأطفال غير المألوفة لها.

وكل هذا يشكل سببا إضافيا لأن تكون جودة طاقم هذا القسم في غاية الأهمية.

التركيز على الولادة في اليابان المعاصرة

تدور أحداث سلسلة القصص المصورة ’’مانغا‘‘ بعنوان ’’كونودوري‘‘ في قسم أمراض النساء والتوليد في أحد المستشفيات. نُشرت هذه المانغا للمؤلف ’’سوزونوكي يو‘‘ من عام 2012 إلى عام 2020 في مجلة أسبوعية، وبيعت حتى الآن أكثر من 9 ملايين نسخة. كما بُثت المانغا كمسلسل درامي تلفزيوني في عام 2015 ومرة أخرى في عام 2017.

تتناول هذه المانغا مواضيع مختلفة تتعلق بتلك المراحل المهمة من حياة المرأة بناء على تجربة المؤلف الشخصية في رعاية زوجته في غرفة التوليد والدهشة التي أصابته من ’’معجزة الحمل والولادة‘‘. الشخصيات الرئيسية في السلسلة هي كونودوري ساكورا الطبيب الذي يعمل في قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى عام وزملاؤه الأطباء وممرضات رعاية الأمهات.

تغطي السلسلة قضايا اجتماعية رئيسية في اليابان المعاصرة مثل علاجات العقم وتقدم سن الحمل والولادة واكتئاب ما بعد الولادة والتبني التام –حيث يتم منح جميع حقوق الأبوين بالولادة إلى الأبوين بالتبني– بالإضافة إلى قضايا عالمية تتعلق بالولادة كالإجهاض وتشوهات الكروموسومات والعناية المركزة لحديثي الولادة. تتملك النساء اللواتي يستشرن الطبيب ساكورا مجموعة متنوعة من المخاوف. حيث تتردد بعضهن في طلب إجراء تخدير قطني (لتخفيف ألم الولادة) بسبب اعتقاد راسخ بين الكثير من اليابانيين بأن آلام الولادة ضرورية للأمومة. في حين تطلب أخريات ببساطة المساعدة، مثل فتاة حامل في مرحلة المدرسة الثانوية تأتي برفقة والدتها.

يبذل ساكورا وطاقمه كل يوم قصارى جهدهم للتعامل مع كل حالة، وأحيانا لا يكونون متأكدين مما يجب عليهم فعله، وفي أوقات أخرى تندلع مناقشات محتدمة. وهم يشكلون فريقا رائعا محترفا ومليئا بالدفء الإنساني إلى الحد الذي يجعل المرء يتمنى أن يتمكن من تجربة الولادة تحت رعايتهم.

ربما تلعب المانغا دور وسيط يسمح بتقديم حتى المحتوى الأكثر جدية وثقلا بطريقة خفيفة ووجدانية.

تربى ساكورا في دار للأيتام بعد وفاة والدته، وهو دائما جاد ومباشر في مقاربته لكل حالة حمل وولادة. لكن جديته تضمحل بمشاهد فكاهية، مثلا عندما تناكفه ممرضة رعاية الأمهات مخضرمة، وتتوالى القصص بزخم يجعلك تقلّب الصفحات لمعرفة ما سيحدث في الحلقة القادمة.

يوم آخر يعني معجزة أخرى

هناك الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالحمل والولادة. لنأخذ مثالين فقط عن تلك القضايا، لا يزال معدل الآباء الذين يأخذون إجازة الأبوة من العمل منخفضا، وللأسف من الشائع جدا تعرض الحوامل لمضايقات في مكان العمل (يشار إليها في اليابان باسم ’’ماتاهارا، أي مضايقة الأمومة‘‘ وذلك عندما تتعرض المرأة للمضايقة أو المعاملة غير العادلة لمجرد أنها حامل أو عندما تأخذ إجازة أمومة ورعاية أطفال).

ولعل هناك الكثير من المشكلات التي لن تدري عنها شيئا ما لم تحدث لك.

تصور هذه المانغا بوضوح المعاناة النفسية والعاطفية التي تتعرض لها النساء أثناء الحمل والولادة، بالإضافة إلى المخاطر الجسدية مثل الولادة المبكرة وانفصال المشيمة المبكر وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل.

تعاني 25% من الأمهات في اليابان من اكتئاب ما بعد الولادة من المحتمل أن يصيبهن في غضون أقل من عام بعد الولادة، ومن المحزن القول إن الانتحار هو أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأمهات. يختلف الشعور بالتأثيرات من امرأة لأخرى، حتى مع ما يسمى بالولادة الطبيعية. وإذا أدرك القراء هذه النقطة من خلال قراءة هذه المانغا، فربما تتغير بعض الأشياء.

انتهت سلسلة كونودوري في عام 2020، لكن ساكورا عاد من جديد في عام 2022 للتعامل هذه المرة للتعامل مع جائحة كوفيد-19.

تبدأ النسخة الخاصة من هذه المانغا والتي تحمل عنوان ’’كونودوري وفيروس كورونا الجديد‘‘ بإدخال امرأة حامل مصابة بكوفيد-19 إلى المستشفى أثناء حالة الطوارئ التي أعلن عنها ربيع عام 2020. وتصور القصة ساكورا وفريقه الطبي وهم يكافحون لمعالجة المشاكل التي لم يواجهوا مثلها من قبل.

المناقشات بين أعضاء الفريق متوترة وتنطلق من مسألة إن كان يتوجب على جميع الحوامل المصابات بالفيروس الخضوع لعملية ولادة قيصرية، بالإضافة إلى الضغط الذي تتعرض له الأم الجديدة عندما تنفصل عن طفلها فور ولادتها وانتشار العدوى التي تتولى رصدها ممرضات رعاية الأمهات عاملات في جناح كوفيد-19. الضغط الذي يراد إيصاله للقارئ يشابه مشاهدة فيلم وثائقي.

يقول ساكورا في نهاية هذا الإصدار الخاص: ’’اليوم ستكون هناك معجزة أخرى. الأم تحمل وتلد. وعائلتها ترحب بالطفل. لا يمكن أن تكون هناك أي أخبار أفضل وأكثر بهجة من ذلك في هذا العالم‘‘.

نعم، كونودوري ساكورا دائما صريح وإيجابي. وكلماته تعكس قناعة المؤلف العميقة.

يوما ما ستنحسر الجائحة، فما هي المعجزات التي سيشهدها ساكورا وفريقه في هذا العالم الجديد؟

كونودوري (المجلدات 1–32)

المؤلف سوزونوكي يو

دار النشر هي كودانشا، ونشرت المانغا على أجراء في مجلة مونينغو في 2012-2020، كما نُشر إصدار خاص في يونيو/حزيران عام 2022.

كما نشرتها كودانشا باللغة الإنكليزية باسم ’’Kounodori: Dr. Stork‘‘ (المجلدات 1-29) في الفترة 2019-2022.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)