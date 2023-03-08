اليابان | ارتفاع أسعار المأكولات البحرية اليابانية: هل يمكن أن يرتفع الاستهلاك في عام 2023؟

عاش عشاق المأكولات البحرية عامًا صعبًا في عام 2022، مع ندرة الأسماك المحلية وارتفاع أسعارها. في حين أن بعض المصيد لم ينخفض، وصل عدد أقل بكثير من الأسماك بشكل عام إلى المتاجر والمنازل. لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال الاستخدام الفعال للموارد البحرية وحماية ثقافة المأكولات البحرية اليابانية.

شهدت السنوات الأخيرة ضعف الصيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك التي يتم تناولها بشكل شائع في اليابان مثل سمك الصوري، مما جعل من الصعب على الناس الاستمتاع بالمأكولات البحرية. كان ارتفاع أسعار المأكولات البحرية التي يتم تناولها تقليديًا خلال موسم رأس السنة الجديدة، مثل التونة، سمك السلمون، وسلطعون البحر، يعني أن الكثير من الناس اضطروا إلى الاستغناء عن بعض هذه الأطباق المفضلة خلال العطلة.

أدى الطقس غير الطبيعي في جميع أنحاء العالم، وجائحة كورونا، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى بدوره إلى انخفاض استهلاك الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى. ومن المفارقات، مع ذلك، أن الصيد لمعظم أنواع المأكولات البحرية ظل كما هو إلى حد كبير. يؤيد مسؤول كبير في جمعية مصايد الأسماك اليابانية، التي تروج للأنشطة المصممة لزيادة استهلاك المأكولات البحرية، بقوة أهمية جعل المزيد من الناس في اليابان يستهلكون الأسماك التي يصطادها الصيادون اليابانيون.



أصبح الصوري المشوي بالملح - الذي كان ذات يوم عنصرًا أساسيًا في المنازل اليابانية - أقل شيوعًا. الصورة من كاواموتو دايغو.

المأكولات البحرية الشعبية: من نادر إلى بعيد المنال

شهد موسم الصيد عام 2022 مرة أخرى ضعف المصيد من سمك الصوري في المحيط الهادئ. كانت كمية من سمك الصوري التي تم صيدها مساوية لموسم 2021، والذي كان الأسوأ في التاريخ (حوالي 18000 طن). كان هذا من عشرين إلى واحد على ثلاثين من المستويات المسجلة في أواخر الخمسينيات إلى أوائل الستينيات - فترة المصيد الأكبر - وحوالي عُشر حجم المصيد قبل 10 سنوات فقط. يعتقد الكثيرون أن هذا المصيد السيئ سيستمر في المستقبل المنظور وأن سمك الصوري سيظل أصغر حجمًا من المعتاد، مما يعني أنه سيظل من الصعب الاستمتاع بالأسماك الدهنية الضخمة مثل الماضي.

على الرغم من أن مصيد السلمون في المياه قبالة هوكايدو وأماكن أخرى قد تعافى منذ أكتوبر / تشرين الأول2022، إلا أن إجمالي المصيد لهذا الموسم كان منخفضًا، مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار بطارخ السلمون. وفقًا لوكيل مشتريات في سوبر ماركت كبير لديه معرفة وثيقة بتوزيع المأكولات البحرية، فإن أسماك السلمون التي بيعت مقابل 598 ينًا لكل 100 غرام منذ 10 سنوات أو نحو ذلك تكلف الآن ما يزيد عن 1500 ين.



ارتفع سعر بطارخ السلمون ثلاث مرات تقريبًا خلال السنوات العشر الماضية. الصورة من كاواموتو دايغو.

كان صيد التونة في نهاية العام مخيبا للآمال أيضا، وكان صيد التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ منخفضا بشكل خاص. في سوق تويوسو الشهير للأسماك بطوكيو، كانت أسعار التونة لشهر يناير/ كانون الثاني على الأقل 10000 ين للكيلوغرام الواحد للعديد من أسماك التونة الزرقاء المحلية البرية التي يتم اصطيادها في المياه قبالة أوما بمحافظة أوموري، وهو سعر كان أعلى بنسبة 30٪ من الأسعار في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

سلطعون الملك، منتج بحري آخر يزداد الطلب عليه خلال فصل الشتاء، تعاني الأسواق أيضًا من نقص في المعروض. موقع للتجارة الإلكترونية حيث يبيع المتداولون المتوسطون في سوق تويوسو حزمًا مدرجة من أربعة أرجل السلطعون مدرجة بسعر مرتفع يبلغ 40 ألف ين ياباني. كانت بطارخ الرنجة، التي ظل سعرها دون تغيير بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية، أغلى بنسبة 10٪ إلى 20٪ مقارنة بالعام الماضي.



حزم من أرجل سلطعون الملك تباع بمبلغ 34000 ين ياباني. أدى نقص الإمدادات منذ عام 2021 إلى ارتفاع الأسعار. كاواموتو دايغو.

وفرة الإنتاج الياباني!

يبدو أن كل هذا يشير إلى أن المصيد الضعيف لجميع أنواع المنتجات البحرية، من الأكثر شيوعًا إلى الأعلى جودة، يعني أن الحصول على المنتجات البحرية المحلية ككل يصعب الحصول عليه بشكل متزايد. ومع ذلك، فإن العكس هو الصحيح. كميات صيد السردين، الماكريل، المحار، البونيتو (كاتسو)، والبولوك (سوكيتودارا) كلها بمستويات مماثلة للسنوات السابقة.

تم إدراج هذه الأصناف الخمسة من قبل وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك على أنها الخمسة الأوائل من حيث العائد للسنة المالية 2021 (بناءً على الوزن؛ تم قياس وزن المحار بدون القشرة). من إجمالي المحصول البحري البالغ 3.4 مليون طن، كان 1.1 مليون طن - حوالي الثلث - يتكون من السردين والماكريل. على الرغم من ذلك، لا يشعر المرء بوجود وفرة من هذين الصنفين في محلات السوبر ماركت أو أقسام المواد الغذائية في المتاجر الكبرى. وبدلاً من ذلك، أدى التوزيع والاستهلاك غير المتكافئين إلى الانطباع بأن جميع أنواع المأكولات البحرية تعاني من قلة المصيد وبالتالي فهي باهظة الثمن.



السردين الطازج الذي يزيد وزنه عن 100 غرام والمعروف باسم أوبا. كاواموتو دايغو.

هذه ليست بأي حال من الأحوال أنواع مختلفة من الأسماك التي لا تحظى بشعبية لدى المستهلكين. السردين لذيذ عندما يتم تقديمه على شكل ساشيمي أو مشوي بالملح أو تمبورا. يحظى الماكريل بشعبية كبيرة ويستخدم في أطباق أكثر من السردين، بما في ذلك الماكريل المشوي بالملح والماكريل المطبوخ في حساء الميسو والماكريل المتبل (شيم-سابا) وأرز الماكريل بالكاري وبرغر الماكريل والأطعمة الشهية المحلية الفريدة لمحافظة فوكوي.

أشارت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والتي حققت في أنماط استهلاك هذين النوعين من الأسماك (مسح حجم شحن المنتجات البحرية حسب الاستخدام، المنشور في أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إلى أن السردين المشحون إلى أسواق الأسماك في حالة غير مجمدة (أي للاستهلاك الطازج) يمثل فقط 14.1٪ من إجمالي الحجم المشحون. وشكلت الاستخدامات الأخرى للسردين ومنتجات السردين نسبًا عالية للغاية. وشمل ذلك ”زيت السمك والأسمدة“ (40.8٪) و ”أعلاف لتربية الأسماك وصيد الأسماك“ (34.4٪). تم تخصيص 13.8٪ فقط من مصيد الماكريل لبيع الأسماك الطازجة للاستهلاك الآدمي، وشكلت منتجات الأسماك المعلبة 27.6٪. وإجمالاً، ذهب 45.3٪ من مصيد الماكريل إلى أعلاف الأسماك وطُعمها.

كما يتم تصدير كميات كبيرة من محاصيل السردين والماكريل. وفقًا لإحدى الشركات التجارية التي تتعامل مع المنتجات البحرية، يتم تصدير الماكريل المحلي إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا؛ ويشير أحد الممثلين إلى أن ”الماكريل الياباني يُدخن ويُقدم كطبق تقليدي في بلدان الجنوب الأفريقي“. الماكريل المشوي بالملح، طبق مألوف يقدم في كل من المنزل والمطاعم وكذلك في علب الغداء في اليابان، يتم استيراده بشكل أساسي من النرويج. تخلق حقيقة تصدير الماكريل الذي يتم صيده محليًا واستهلاك الماكريل المستورد في اليابان مشاعر مختلطة بين العديد من اليابانيين.



الماكريل المحلي المتوفر في السوق في اليابان هو عمومًا سمكة أكبر تزن 500 غرام على الأقل. الصورة من كاواموتو دايغو.

زيادة استهلاك الأسماك المحلية

وفقًا لأحد الأشخاص المرتبطين بميناء صيد في محافظة ميياغي، فإن أحد أسباب عدم تمكن اليابانيين من الوصول إلى المصيد المحلي هو ”لأن السردين والماكريل يتم فرزهم في الميناء، وتلك غير الكبيرة والدهنية توضع في مجموعة مخصصة للتجميد. لا يتم شحنها كأسماك طازجة “. حتى في حالة وجود بعض الأسماك الكبيرة في صيد اليوم، ”في كثير من الحالات، يوجد عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يعملون في الميناء بحيث يكون من المستحيل فصل بعض الأسماك عن الشحن والاستهلاك في اليابان“.

يوضح بائع في سوق تويوسو للأسماك ”أننا نتطلع إلى شراء الماكريل الذي لا يقل عن 500 غرام والسردين الذي لا يقل عن 100 غرام. لا يمكننا بيع أي شيء أقل من ذلك“. في حين يمكن بيع سمك الصوري الأصغر قليلاً في السوق باعتبارها ”سمكة موسمية“، لا يمكن بيع السردين والماكريل التي يتم اصطيادها على مدار العام والتي تكون أصغر من حجم السوق القياسي إلا بأسعار منخفضة للغاية.



يتم تمييز المصيد الكبير من الماكريل والسردين الأصغر حجمًا لاستخدامات أخرى غير الاستهلاك البشري. الصورة من كاواموتو دايغو.

حددت وكالة مصايد الأسماك الأهداف التالية: زيادة أعداد الأسماك التي يتم اصطيادها من خلال تحسين سياسات إدارة الموارد وتحقيق زيادات كبيرة في معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ومع ذلك، هذا ليس الأمر بهذه البساطة كما يبدو.

خلال فترة الثلاث سنوات من السنة المالية 2000 إلى السنة المالية 2002، كان معدل الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية عند مستوى قياسي منخفض بلغ 53٪. بحلول السنة المالية 2021، تحسنت هذه النسبة إلى 59٪، لكن لم يكن هناك سبب يذكر للاحتفال. بلغ استهلاك الفرد من المنتجات البحرية في السنة المالية 2001، 40.2 كيلوغرام. منذ ذلك الحين، استمر الرقم في الانخفاض حتى وصل إلى 23.0 كيلوغرامًا في السنة المالية 2021. ما يعنيه هذا هو أن معدل الاكتفاء الذاتي يبدو أنه قد تحسن فقط بسبب انخفاض الطلب. هذا يمكن أن يعني فقط أن ثقافة وعادات استهلاك المأكولات البحرية في اليابان آخذة في الانخفاض.

والأسوأ من ذلك أنه حتى عندما ينتقد اليابانيون انخفاض أسماك الصوري وغيرها التي تم صيدها، فقد أصبحوا أقل اهتمامًا بشراء واستهلاك المنتجات البحرية المحلية. بالإضافة إلى الماكريل المستورد من النرويج، فإن الماكريل المستخدم في الطبق الشعبي المعروف باسم آجي نو هيراكي (إسقمري الحصان المشوي والمفتوح والمجفف) يتم استيراده إلى حد كبير من كوريا الجنوبية وهولندا، وشرائح سمك السلمون كوهو المستورد من تشيلي يشيع استخدامه في السلمون المشوي المستهلك في اليابان. يرجع هذا الاتجاه جزئيًا إلى حقيقة أنه على عكس المنتجات البحرية المحلية التي يتم إحضارها إلى الموانئ التي تعاني من نقص الموظفين والعمال وتشق طريقها من خلال نظام توزيع معقد، فإن المنتجات البحرية المستوردة تأتي مباشرة إلى الشركات التجارية، ويتم بيعها للمتداولين المتوسطين، ثم يتم شحنها إلى تجار التجزئة والمطاعم في نظام توزيع أكثر سلاسة. بمجرد أن أصبحت المنتجات البحرية المستوردة شائعة على موائد العشاء اليابانية، بدأت جودتها في التحسن، مما زاد من صعوبة إعادة المستهلكين إلى المنتجات البحرية المحلية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مجرد رفع مستوى الوعي بهذه القضية بين المستهلكين اليابانيين وإتاحة المزيد من الفرص لهم لشراء السردين المحلي والماكريل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الكمية السنوية المستهلكة ومعدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو ما سيؤدي بدوره إلى لتحسين نظام التوزيع المحلي من الميناء إلى مائدة العشاء. تتطلب حماية صناعة صيد الأسماك اليابانية زيادة المصيد مع الحفاظ على ممارسات الإدارة المناسبة، وتحسين أنظمة الفرز والتوزيع في الموانئ، وتغيير مواقف المستهلكين. لذلك ينبغي أن يمثل عام 2023 بداية الجهود المبذولة لتحسين استخدام الموارد المحلية من أجل الأجيال القادمة.



هيشيكو، وهو طعام شهي محلي يتكون من الماكريل المخلل في عجينة نخالة الأرز، ويتم تصنيعه بشكل متزايد باستخدام الماكريل الدهني المستورد من النرويج. تتبع بعض المطاعم سياسة استخدام الماكريل المحلي فقط كطريقة لجذب العملاء. الصورة من بيكستا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صيد سمك الماكريل والسردين صغير الحجم، الصورة من كاواموتو دايغو)