اليابان | وصول ”السفن السوداء“.. تعرف على اللقاء الذي غير مجرى التاريخ الياباني الحديث!

في عام 1853، قاد العميد البحري ماثيو بيري أسطولًا من السفن السوداء في محاولة للتعرف على عالم اليابان المعزول. ورغم المخاوف الأولي إلا أنها سرعان ما تحولت إلى فضول، وساهمت المطبوعات الخشبية أحادية الصحيفة في نشر التفاصيل حول الحاشية الأمريكية مع جموع الناس المهتمة بالوافد الجديد.

من الخوف إلى الفضول

وصل العميد البحري الأمريكي ماثيو بيري لأول مرة قبالة سواحل اليابان مع أسطول من السفن إلى أوراغا، مدخل ما يعرف حاليًا بخليج طوكيو، في الثامن من يوليو/ تموز 1853. وفي زيارته الثانية غير المدعوة، ألقت السفن مراسيها في 13 فبراير/ شباط 1854، بالقرب من قريتا يوكوهاما وكوشيبا (كلا الموقعين في مدينة يوكوهاما الحالية). وبدأت المفاوضات بين الجانبين في يوكوهاما في 8 مارس/ آذار، وتم التوقيع على معاهدة السلام والصداقة اليابانية الأمريكية في 31 مارس/ آذار.

وغادر أسطول بيري خليج طوكيو في 14 أبريل/ نيسان، وانتقل إلى ميناء شيمودا الذي كان قد افتُتح حديثًا حينها في محافظة شيزؤكا الحالية، الأمر الذي يعني أن سكان المنطقة كان لديهم قرابة الشهرين لرؤية ”السفن السوداء“ عن قرب. حيث كانت هناك تسع سفن تضم أكثر من 2,000 من أفراد طاقمها، الذين كانوا يأتون بشكل متكرر إلى الشاطئ ويذهلون السكان المحليين ببضائعهم الغربية.

عندما ألقى الأسطول مراسيه لأول مرة قبالة ساحل أوراغا، تسبب في حدوث طفرة في المنطقة، الأمر الذي على إثره جذب الحشود الكبيرة لمشاهدة السفن السوداء. ومن بين السجلات المحفوظة للزوار، كتب أحد العاملين بالشحن أن الأمر ”أشبه بالنظر إلى قلاع عائمة في المحيط“، وذكر ملاحظات مفصلة في يومياته حول العجلات المجدافية للسفن والمدافع التي كانت موجودة على متنها.

في البداية، كان هناك تخوف من قدوم الأسطول. كما وصف أحد الكهنة في مستهل يومياته لفبراير/ شباط 1854 لرئيس أركان أسطول بيري (اتش ايه ادامز) الذي كان يقود مجموعة من الجنود على الشاطئ في يوكوهاما للمرة الأولى، وسجل قائلًا: ”كان القرويون خائفين من اندلاع الحرب إذا فشلت المفاوضات، حيث قاموا بنقل متاعهم المنزلي بعيدًا عن البحر.“

إلا أن هذه المخاوف بشأن الصراع تضاءلت مع تقدم المحادثات، الأمر الذي أفسح المجال لشعور قوي بالفضول، على إثره تفاعل السكان المحليون مع أفراد الطاقم الأمريكي. وكتب الكاهن في أبريل/ نسيان أنه عندما غادرت السفن، ”شعر القرويون بالأسف لرؤية البحارة يغادرون“. وكان من حسن الحظ أن المعاهدة تم الانتهاء منها دون استخدام القوة. ويبدو أن هذا الإحساس بالألفة قد شجع الانفتاح اللاحق على تبني جوانب الثقافة الغربية في الفترة التي سبقت عصر ميجي (1868-1912).



العميد البحري بيري (على اليمين) والقائد آدامز في إحدى الصور التذكارية لوصول السفن الحربية الأمريكية. (من سجلات المحفوظات التاريخية لمدينة يوكوهاما)

الهدايا للحكومة الشوغونية

وبينما كان الأسطول قبالة يوكوهاما وكوشيبا، كان العامة في إيدو (طوكيو قديمًا) مندهشين من البواخر الفخمة المجهزة بعجلات مجدافية عملاقة. حيث كانت حمولة سفينة القيادة (يو إس إس بوهاتان) 2,415 طنًا، والتي كانت أكبر بقرابة الـ 200 طن أو نحو ذلك من السفن اليابانية الكبيرة. وكانت هناك مناطق صيد لسكان إيدو في خليج طوكيو، لذلك خرجت العديد من قوارب الصيد للمنطقة هناك. ومرت سفن أخرى محملة بالبضائع في طريقها إلى العاصمة الشوغونية. لذلك أتيحت الفرصة للعديد ممن كانوا على متن القوارب لمشاهدة الأسطول عن قرب. حيث كانت السفن العملاقة تصنع مشهدًا مهيبًا، وسرعان ما أصبح تواجدها أمرًا معروفًا لدى الجميع في إيدو والمجتمعات الأخرى حول الخليج.



بعضٌ من الأشخاص يشاهدون السفن من قرية كوياسو (التي أصبحت الآن جزءًا من يوكوهاما). من مجموعة الصور المعبرة عن ردود الأفعال تجاه وصول السفن السوداء. (بإذن من متحف محافظة سايتاما للتاريخ والفولكلور)

في الجولة الأولى من مفاوضات المعاهدة، أقام الشوغن (الحاكم العسكري) مأدبة عشاء. وكتب أحد المسؤولين اليابانيين الذي كان حاضرًا آنذاك عن البحارة الأمريكيين أنهم كانوا يقطّعون طعامهم بسكاكين صغيرة ويستخدمون ما يشبه المجارف الصغيرة للأكل، ويبدو أنهم كانوا معجبين بسكاكينهم وشوكهم. كما أشار إلى أنهم لم يقربوا الساشيمي (السمك النيء)، وأنهم فضلوا شرب الـ ميرين على الـ شوتشو أو الساكي (على الرغم من أن الـ ميرين يستخدم حاليًا أساسًا في الطبخ، إلا أنه كان مشروبًا شائعًا في ذلك الوقت). وهناك أيضًا سجلات بالهدايا التي قدمها العميد بيري. حيث قدم الآلات الموسيقية والأسلحة والأدوات الزراعية ومعدات التلغراف والعطور والمشروبات الكحولية والأثاث وغيرها من الأشياء إلى الحاكم العسكري والإقطاعيين والتجار. وهناك أيضًا لفائف من الصور التي تبين هذه الهدايا، مما يشير إلى الاهتمام الكبير بالمنتجات الغربية بين اليابانيين.



العميد البحري ماثيو بيري ورجاله يصلون إلى المأدبة في يوكوهاما. (من سجلات المحفوظات التاريخية لمدينة يوكوهاما)

أيضًا أحضر بيري نموذجًا لقاطرة بخارية لإظهار براعة الصناعة الأمريكية. بسرعته التي تبلغ حوالي 30 كيلومترًا في الساعة ودخانه الأسود الذي ينفثه أثناء السير، ولم يكن مختلفًا عن القاطرات الأكبر المعتمد في فكرته عليه. ووضع بيري مسارًا دائريًا له طوله حوالي 100 متر تم تحديده بالقرب من مكان انعقاد المفاوضات، وتجمعت الحشود لمشاهدة العرض. وكانت العربات كبيرة بما يكفي فقط لحمل طفل يبلغ من العمر ست سنوات، ولكن يبدو أن بعض الحاضرين صعدوا على العربة أثناء سيرها حول المسار. ووصفت أحد السجلات التاريخية لبعثة بيري المشهد بالـ ”المضحك“ حيث كان هناك أحد مسؤولي الشوغن متشبثًا بالسقف و ”يبتسم باهتمام شديد“.



إحدى مطبوعات كواربان (المطبوعات الخشبية) في تقريرها عن القاطرة البخارية المهداة. (من سجلات المحفوظات التاريخية لمدينة يوكوهاما)

المعلومات الترفيهيه لسكان إيدو

من عام 1853 إلى العام الذي يليه، تم نشر العديد من مطبوعات كاوارابان، أو المطبوعات الخشبية أحادية الصحيفة، في إيدو. وكانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للأخبار للمواطنين، بأسلوب معلوماتي ترفيهي مشابه لـ ”العروض التليفزيونية الواسعة الانتشار“ حاليًا. وشملت أول مطبوعة من الـ كاوارابان لتغطية وصول السفن السوداء كلمات ورسوم إيضاحية لنقل حجم السفن وعدد المدافع التي كانت على متنها، بالإضافة إلى التحصينات الدفاعية لخليج طوكيو وكيف كان الإقطاعيون يستعدون في المناطق المجاروة الأخرى. وأظهر البعض من تلك المطبوعات أيضا جنودًا في طريقهم من إيدو لتعزيز الدفاعات في أماكن متفرقة أخرى، وسرعان ما التقط القراء المتحمسون هذه المطبوعات التي تضم أفرادًا من الساموراي في دروعهم وخوذاتهم.



رسوم مطبوعات كاواربان للسفن الأمريكية. (من سجلات المحفوظات التاريخية لمدينة يوكوهاما)

كما قدمت معلومات حول الكيفية التي أعلنت بها الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا عام 1776، وأن عاصمتها هي واشنطن. وبالطبع كانت هناك بالتأكيد بعض المعلومات الخاطئة، إلا أن العامة من الناس في إيدو كانوا قادرين بشكل عام على معرفة المزيد عن الولايات المتحدة وأسطول بيري من خلال مطبوعات الـ كاوارابان.



العميد بيري، كما صورته مطبوعات كاوارابان. (من سجلات المحفوظات التاريخية لمدينة يوكوهاما)

مع بدء مفاوضات المعاهدة، حولت المطبوعات تركيزها إلى التفاعلات بين أفراد الطاقم واليابانيين في يوكوهاما. وقدم أحدهم وصفًا دقيقًا للغاية لقائمة الطعام في المأدبة التي عُدت للجمع الأمريكي. فعلى سبيل المثال، تم ذكر طبق الـ ناماسو، وهو طبق من شرائح السمك المتبل بالخل، به أصداف ومحار دموي، وكان هناك أيضًا الـ غوبو (نبات القرطب) و أودو (أراليا كورداتا- نوع من النباتات المعمرة) في الحساء. كما أشار إلى أن الأطباق الأخرى كانت تشمل بطارخ الـ موتسو (نوع من الأسماك)، والتوفو المسلوق مع مرق الداشي، وسمك الدنيس البحري المشوي. ولم يذكر المقال حينها مصدرًا، إلا أن الكاتب ربما قد يكون سأل مسؤولًا من أفراد الشوغن.



أحد المتاجر في إيدو يبيع مطبوعات كاواربان التي تنشر أخبار السفن السوداء. (من مجموعة الصور المعبرة عن التفاعلات تجاه وصول السفن السوداء). (بإذن من متحف محافظة سايتاما للتاريخ والفولكلور)

وتحدثت مطبوعات كاوارابان عن الهدايا التي تبادلها بيري مع الشوغن، وعرض السومو الذي أقيم في حفل الاستقبال في يوكوهاما. حيث أراد الشوغن أن يُظهر للأمريكان، الذين كان من بينهم ضباطًا يتمتعون ببنية جسدية جيدة، أن هناك أيضًا يابانيون كبار الحجم، لكن سجلات رحلة بيري أظهرت موقفًا رافضًا للمصارعين، حيث ذكرت: ”كانوا جميعًا هائلي الحجم لدرجة أنهم بدوا وكأنهم فقدوا ملامحهم الجسدية، كما لو كانوا مجرد كتلة من الدهون“.



بعضًا من مصارعي السومو كما صورتهم مطبوعات كاوارابان في استعراضٍ لقوتهم. (من سجلات المحفوظات التاريخية لمدينة يوكوهاما)

تم نشر العشرات من مطبوعات كاوارابان المختلفة بعد وصول أسطول بيري، حيث قيل أن كل واحدة منها وصلت إلى حوالي 1,000 نسخة. وهذا رقم ضئيل مقارنة بتداول الصحف اليوم، لكن العدد الإجمالي المطبوع في تلك الفترة القصيرة كان غير مسبوق خلال فترة عصر إيدو (1603-1868)، وقد أعطت الناس صورة مفصلة عن مفاوضات المعاهدة.

تحول أساسي

نمت التقارير وتطورت من حيث الدقة كلما طالت فترة وجود الأسطول الأمريكي. فعلى سبيل المثال، عندما وصلت السفن لأول مرة، وُصفت بأنها ”سفن أجنبية“ أو ”سفن سوداء“، لكنها أصبحت فيما بعد ”سفنًا أمريكية“. كما أصبحت كلمة (جين) أو ”أجنبي“ أقل شيوعًا، وظهرت ملفات تعريفية لعدد من الأفراد الأمريكيين.

وفي هذه الأثناء، سجل لو سين، المترجم الصيني الذي كان يعمل مع الأسطول الأمريكي، في مذكراته أن أحد حراس الشوغون أشار إلى أنه من المهين بالنسبة له، كرجل صيني متعلم، التحدث بلغة بلد بربري مثل الولايات المتحدة. وهذا الأمر يُظهر تعجب الحارس من مسألة توظيف شخص صيني للترجمة للغربيين، وربما زعزع شعوره باحترامه تجاه الصينيين. وهناك أيضًا سجلات تاريخية لسكان إيدو حول كيفية قيام أفراد من الطاقم الأمريكي بمهام خطيرة مثل تنظيف قيعان السفن.

كان لظهور أسطول بيري دليل دامغ للمجتمع الياباني على توغل القوى الغربية إلى آسيا. كما نقل رسالة مفادها أن هناك دولًا وأجناسًا مختلفة في العالم. وقد يمر بعض الوقت قبل أن تضع اليابان نصب عينيها التحديث للوقوف إلى جانب الغرب، ولكن مما لا شك فيه أن الحدث غير بشكل جذري من تفكير الشعب الياباني.



العميد البحري بيري لحظة وصوله إلى الشاطئ في يوكوهاما، من لوحات الفنان ويلهلم هاين. (من مجموعة المحفوظات التاريخية لمدينة يوكوهاما)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في السادس من يناير/ كانون الثاني 2023، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: سفينة يو إس إس بوهاتان، سفينة القيادة للأسطول الأمريكي. من مجموعة المحفوظات التاريخية لمدينة يوكوهاما)