اليابان | تعرف على كافة المعلومات التي تتعلق بالطوارئ والكوارث في اليابان

يقع الأرخبيل الياباني في منطقة نشاط زلزالي على درجة عالية من الهزات الأرضية وهناك سجلات عديدة للزلازل على مدى تاريخ البلاد. ويتم العمل بشكل دائم على التثقيف بشأن الكوارث في بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية حتى يتمكن الناس من حماية أنفسهم من الكوارث. في هذا الموضوع نضع بين يديكم كافة المعلومات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث وكيفية التصرف في تلك الحالات.

1) الاتصال بالطوارئ

1-1 الطوارئ الطبية، الإصابات، الحرائق، إلخ. (رقم الاتصال 119)

اتصل بالرقم 119 في حالة الطوارئ الطبية أو الإصابات أو الحرائق.

في حالة الطوارئ الطبية أو الإصابات

اتصل بالرقم 119. سيسألك عامل الهاتف ’’هل الحالة حريق أم حالة طبية طارئة؟‘‘ لذا أجب ’’إنها حالة طبية طارئة‘‘. أخبر عامل الهاتف عن نقطة علام بالقرب منك أو بالموقع الدقيق الذي تريد إرسال سيارة الإسعاف إليه. أبلغ العامل بالأعراض وعمر الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة فورية. أعط عامل الهاتف اسمك ورقم هاتفك.

يمكنك التحقق من كيفية استدعاء سيارة إسعاف من هذا الرابط بلغات مختلفة.

في حالة الحريق

اتصل بالرقم 119. سيسألك عامل الهاتف ’’هل الحالة حريق أم حالة طبية طارئة؟‘‘ لذا أجب ’’إنها حالة حريق‘‘. أخبر العامل بموقع الحريق. أعط عامل الهاتف اسمك ورقم هاتفك.

1-2 حوادث المرور والجرائم (رقم الاتصال 110)

إذا كنت متورطا في حادث مروري أو جريمة وتحتاج إلى مساعدة فورية من الشرطة، فاتصل بالرقم 110 للحصول على المساعدة.

عند الاتصال بالرقم 110، سيسألك عامل الهاتف على الأرجح الأسئلة التالية، لذا حافظ على هدوئك وأجب بأكبر قدر ممكن من التفصيل. ماذا حدث وأين ومتى اسمك ورقم هاتفك وصف الشخص الآخر في الحادث أو المجرم (المجرمين)، مثل الجنس وعدد الأشخاص والعمر والملابس إذا كان هناك أي شخص مصاب

إذا لم تتمكن من إجراء المكالمة الهاتفية بنفسك، فاطلب من شخص من حولك المساعدة.

2) الكوارث الطبيعية

2-1 الأعاصير المدارية والأمطار الغزيرة

مع تغير الفصول يلتقي هواء دافئ بهواء بارد، ما يشكل جبهة في الغلاف الجوي. وإذا بقيت الجبهة فوق اليابان، فقد تسقط أمطار غزيرة.

عندما يمر إعصار استوائي أو نظام ضغط جوي منخفض مصحوب بجبهات فوق اليابان، فإن ذلك يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على مساحة واسعة.

عندما يحدث هواء قوي متصاعد بسبب التضاريس أو أسباب أخرى وتتشكل سحب الحمل الحراري (سحب تراكمية) بشكل متكرر في نفس المنطقة، فإن ذلك يتسبب في هطول أمطار موضعية غزيرة.

كن حذرا لأن هطول الأمطار قد يتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات قد تلحق أضرارا كبيرة بالمنطقة.

(1) فيضان الأنهار

بعد هطول أمطار غزيرة قد تفيض الأنهار وتغرق المباني ويجرف الناس بعيدا.

اتخذ الإجراءات التالية لحماية حياتك:

جهز نفسك

من المهم أن تتحقق بانتظام من المناطق التي من المرجح أن تغمرها المياه ومواقع مراكز الإخلاء والطرق الآمنة التي تقود إليها من منزلك والمرافق الأخرى، باستخدام خريطة المخاطر أو بطرق أخرى.

هذه خريطة توضح المناطق التي من المرجح أن تتأثر بالكوارث الطبيعية.

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة هذا الموقع الإلكتروني.

في حالة الأمطار الغزيرة

إذا كنت تشعر أنك في خطر وفقا لمعلومات الوقاية من الكوارث الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) أو وكالات أخرى، فيجب أن تبدأ في الإخلاء بناء على قرار منك. إذا أصدرت الإدارة المحلية في بلديتك أوامر بالإخلاء، فقم بالإخلاء من الأماكن الخطرة وانتقل إلى مكان أكثر أمانا. انظر ’’3 الإخلاء‘‘ لمعرفة الكيفية.

(2) الانزلاقات الأرضية (الانزلاقات الطينية)

الانزلاقات الأرضية هي تحركات جماعية للصخور والحجارة والحطام والأتربة على منحدر أرضي بسبب الأمطار الغزيرة. وتشكل تلك الانزلاقات خطرا بيئيا يمكن أن يؤدي إلى تآكل الجبال والمنحدرات الساحلية وتدمير المباني وإغلاق الطرق. إليك كيفية حماية نفسك من هذه الكوارث:

جهز نفسك

من المهم التحقق بانتظام من المناطق التي يحتمل أن تتعرض لانزلاق أرضي ومواقع مراكز الإخلاء والطرق الآمنة إليها من منزلك أو مرافق أخرى، باستخدام خريطة المخاطر أو بطرق أخرى.

في حالة الأمطار الغزيرة

إذا كنت تشعر أنك في خطر وفقا لمعلومات الوقاية من الكوارث الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) أو وكالات أخرى، فيجب أن تبدأ في الإخلاء بناء على قرار منك. إذا أصدرت الإدارة المحلية في بلديتك أوامر بالإخلاء، فقم بالإخلاء من الأماكن الخطرة وانتقل إلى مكان أكثر أمانا. انظر ’’3 الإخلاء‘‘ لمعرفة الكيفية.

2-2 الزلازل

تقع اليابان على منطقة حزام ناري (حزام المحيط الهادئ) التي تتميز بحدوث زلازل متكررة. هناك العديد من الصفائح التكتونية وتؤدي تحركاتها إلى حدوث زلازل.

عند حدوث زلزال من الضروري حماية نفسك أولا، ثم الحفاظ على سلامتك من خلال التعاون مع مجتمعك.

فيما يلي الإجراءات التي يجب اتباعها فيما يتعلق بالزلازل والتي يجب أن تأخذها دائما في الحسبان:

جهز نفسك

ضع خطة عائلية حول مكان الإخلاء عند حدوث زلزال. شارك في التدريب على الطوارئ بمنطقتك، وتحقق من خطط الإخلاء وافهمها. قم بإعداد حقيبة إسعافات أولية وما يكفي من الطعام والماء لمدة ثلاثة أيام على الأقل (لسبعة أيام إن أمكن). اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط الأثاث وما إلى ذلك. رتب الأثاث في غرفة مع مراعاة هذه المخاطر.

ملاحظة عن مقدار وشدة الهزة الأرضية

مقياس قوة الزلزال Magnitude يقيس حجم الطاقة المنبعثة من مصدر الزلزال. عندما تزيد القيمة بمقدار 1 وحدة، تزداد الطاقة حوالي 32 مرة.

مقياس شدة الزلزال Intensity يحدد قوة الاهتزاز الناتج عن الزلزال في مكان معين. تقسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية JMA الشدة إلى 10 درجات (0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، سالب 5 ، زائد 5 ، سالب 6 ، زائد 6 ، 7).

يمكنك العثور على هذه المعلومات على التلفزيون والراديو وعلى الإنترنت.

عندما يحدث زلزال

حافظ على هدوئك عند حدوث زلزال. ما يجب القيام به يعتمد على مكان وجودك. يرجى مراعاة ما يلي:

التزم الهدوء عندما تكون في منزلك أو داخل مبنى

احمِ رأسك من الأجسام الساقطة أو المتحركة، وانزل تحت طاولة متينة أو أي أثاث آخر وابق هناك حتى يتوقف الاهتزاز.

احمِ رأسك من الأجسام الساقطة أو المتحركة، وانزل تحت طاولة متينة أو أي أثاث آخر وابق هناك حتى يتوقف الاهتزاز. عندما تكون بالخارج

قم بتغطية رأسك بحقيبة أو ما شابه ذلك للحماية مما يسقط من اللوحات الإعلانية أو الجدران أو زجاج النوافذ من المباني المجاورة، وانتقل إلى مكان آمن.

قم بتغطية رأسك بحقيبة أو ما شابه ذلك للحماية مما يسقط من اللوحات الإعلانية أو الجدران أو زجاج النوافذ من المباني المجاورة، وانتقل إلى مكان آمن. أثناء قيادة السيارة

حافظ على هدوئك إذا شعرت بالاهتزاز واركن السيارة إلى اليسار وأوقف المحرك. اترك المفتاح داخل سيارتك واخرج منها وامشِ إلى مكان آمن قريب. تحقق من جميع مصادر الحريق

يمكن أن تؤدي الحرائق التي تعقب الزلازل إلى تفاقم الضرر. عندما يتوقف الاهتزاز أطفئ مواقد الغاز وسخانات الغاز داخل المطبخ.

إذا حدث حريق حاول إخماده بمطفأة.

بعد وقوع زلزال لا تشعل النار خوفا من تسرب الغاز أخلِ إلى مكان آمن

قد يؤدي الزلزال إلى انهيار المباني والتسبب في نشوب حرائق. في المناطق الجبلية هناك خطر حدوث انهيارات أرضية. عندما يتوقف الاهتزاز انتقل على الفور إلى ملجأ الإخلاء الذي حددته الإدارة المحلية لبلديتك.

أنزل قاطع التيار الكهربائي قبل الإخلاء، لأنه قد يحدث حريق بسبب الأجهزة الكهربائية بعد عودة الكهرباء في حال انقطاع التيار جراء الزلزال. تعاون مع مجتمعك

ملاحظة حول التحذير المبكر من الزلازل

عندما تكون شدة الهزة الأرضية العظمى المتوقعة أقل من 5 فإن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية JMA تصدر تحذيرا مبكرا من الزلازل للمناطق التي من المتوقع أن تحدث فيها هزة بشدة 4 درجات أو أكبر.

يُبث التحذير على التلفزيون والراديو وشبكات الهاتف المحمول ونظام البث اللاسلكي لمعلومات الكوارث وما إلى ذلك.

لتحميل فيديو عن الزلازل والإنذارات المبكرة من الزلازل (باللغات الإنجليزية والصينية والكورية واليابانية) انقر هنا.

عندما ترى أو تسمع الإنذار المبكر بالزلازل، لا داعي للذعر وقم بحماية نفسك!

2-3 تسونامي

عندما يحدث زلزال كبير في قاع البحر فإن قاع المحيط يرتفع ثم ينخفض. وهذه الحركات تزيح الماء فوقها محدثة أمواجا تنطلق في كل اتجاه. وهذه الأمواج تصبح أمواج تسونامي مدمرة.

ليس صحيحا أن مستوى المياه دائما ينخفض قبل حدوث تسونامي.

جهز نفسك

من المهم معرفة مكان وجود مراكز الإخلاء على خريطة المخاطر والتحقق من طرق الإخلاء الآمنة من منزلك إلى أقرب ملجأ.

عند وجود خطر حدوث تسونامي

إذا بدأت في الإخلاء عندما ترى أمواج تسونامي قادمة إلى الخط الساحلي فإن الأوان قد فات. ضع في اعتبارك ما يلي عند الإخلاء:

إذا شعرت بهزة شديدة أو حتى ضعيفة (ولكن طويلة) في منطقة ساحلية أو عند مصب نهر، فاترك المنطقة فورا وانتقل إلى أرض مرتفعة أو مبنى مرتفع.

على الرغم من أنك قد لا تشعر بأي اهتزاز ولكن تتلقى تحذيرا رسميا من حدوث تسونامي من وكالة JMA أو تعليمات إخلاء من الإدارة المحلية، عندها اترك المنطقة الساحلية أو مصب النهر على الفور وانتقل إلى أرض مرتفعة أو مبنى مرتفع.

استمع وابحث عن المعلومات الصحيحة عبر التلفزيون أو الراديو أو شبكات الهاتف المحمول أو نظام البث اللاسلكي لمعلومات الكوارث أو الموقع الإلكتروني لوكالة JMA باللغة الإنجليزية أو نصائح الأمان.

عادة ما تضرب أمواج التسونامي بشكل متكرر. لذلك ابتعد عن المناطق المعرضة للخطر إلى أن يتم رفع التحذير أو توصية الإخلاء.

أعلام التحذير من تسونامي

اعتبارا من يونيو/حزيران عام 2020، تُستخدم أعلام مربعة باللونين الأحمر والأبيض تسمى ’’أعلام تسونامي‘‘ على الشاطئ، وما إلى ذلك لتنبيه الناس بصريا إلى حقيقة أنه قد تم إصدار تحذير من تسونامي كبير أو تسونامي بسيط أو توصية بإمكانية حدوث تسونامي.

يمكّننا استخدام ’’أعلام تسونامي‘‘ من إبلاغ الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع والأشخاص الذين يسبحون في المياه ويصعب عليهم سماع التحذير بسبب صوت الأمواج أو الرياح والرعايا الأجانب، بأن تحذيرا من التسونامي قد صدر.

يرجى زيارة هذا الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات عن ’’أعلام تسونامي‘‘ باللغة الإنجليزية.

2-4 الثورانات البركانية

يوجد في اليابان 111 بركانا نشطا.

عندما يثور أحد البراكين فقد يتسبب بأضرار ودمار يهددان الحياة.

للبقاء في أمان وحماية نفسك من الثورانات البركانية، إليك ما عليك القيام به:

جهز نفسك

ابحث بانتظام عن المناطق الخطرة من خريطة المخاطر.

عندما تذهب لتسلق الجبال، قم بإعداد ما يلي: تحقق من وجود تحذير من ثوران بركاني أو مستوى الإنذار من ثوران بركاني الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية JMA وخريطة الخطر وما إلى ذلك التي تعدها الإدارات المحلية قدم إشعار تسلق للجبال جهز معدات اتصال وخوذة



ملاحظة بخصوص مستوى الإنذار من ثوران بركاني:

هو إجراء يهدف لإتاحة معلومات فورية –وفقا لحالة النشاط البركاني– عن ’’المناطق التي تتطلب تحذيرا‘‘ و’’الإجراءات التي يجب اتخاذها‘‘.

يشمل هذا الإنذار 48 بركانا بين البراكين النشطة الموجودة في اليابان (حتى أبريل/نيسان عام 2021).

هناك 5 مستويات للإنذار من ثوران بركاني على النحو التالي:

انقر هناك لمراجعة معلومات عن التحذيرات البركانية ومستويات الإنذار من ثوران بركاني (إنجليزي).

عندما يُرجح أن يثور بركان أو أنه ثار بالفعل

قم بالإخلاء بنفسك (إذا لزم الأمر) بناء على إشعار الثوران البركاني والتحذير البركاني ومستوى الإنذار من ثوران بركاني الصادرة عن وكالة JMA.

إذا أصدرت الإدارة المحلية تعليمات إخلاء، قم بالإخلاء والانتقال إلى مكان آمن.

عندما تتلقى تحذيرا بالإخلاء أو يحدث ثوران بركاني أثناء صعودك جبلا، اتبع التعليمات التالية: غادر فوهة البركان ومحيطها على الفور. قم بالإخلاء والانتقال إلى كوخ جبلي أو ملجأ. ارتدِ خوذة لتغطية رأسك.



3) الإخلاء

3-1 مراكز الإخلاء

مركز الإخلاء هو موقع أو منشأة إخلاء مؤقتة يمكن أن تنقذ حياتك أثناء الكوارث.

عندما يُرجح حدوث كارثة أو أنها حدثت بالفعل اتبع ما يلي:

قم بالإخلاء من المكان الخطير بناء على توصية بالإخلاء وما إلى ذلك، وانتقل إلى مكان آمن في أسرع وقت ممكن.

تحقق بانتظام من أماكن وجود مراكز الإخلاء في منطقتك.

يمكن العثور على تلك المراكز على خريطة المخاطر أو المواقع الإلكترونية للبلديات.

إذا بدا أن الذهاب إلى مركز إخلاء أكثر خطورة بسبب حدوث فيضان أو لأسباب أخرى، فانتقل إلى مكان آمن آخر أو إلى مبنى كبير قوي قريب. أقل ما يمكن فعله هو الصعود إلى الطابق العلوي أو فوقه والقيام بما يلزم للبقاء على قيد الحياة.

3-2 تقديم معلومات عن الإخلاء

معلومات الإخلاء هي إرشادات صادرة عن الإدارة المحلية للمنطقة التي أنت فيها عندما يُرجح وقوع كارثة أو عندما تحدث. وهنا بعض الأمثلة:

مستوى الإنذار 3: إخلاء كبار السن

ما هذا المستوى؟

هو توصية للأشخاص الذين سيستغرقون وقتا للاستعداد للإخلاء أو أن إخلاءهم يستغرق وقتا، مثل كبار السن والأطفال الصغار، بسبب وجود خطر وقوع كارثة تتسبب بأضرار.

هو توصية للأشخاص الذين سيستغرقون وقتا للاستعداد للإخلاء أو أن إخلاءهم يستغرق وقتا، مثل كبار السن والأطفال الصغار، بسبب وجود خطر وقوع كارثة تتسبب بأضرار. عندما يُعلن عن هذه المعلومات

يجب على جميع الأشخاص المذكورين أدناه البدء في الإخلاء من مكان الخطر: كبار السن أشخاص ذوو إعاقة الأطفال الأمهات الحوامل وغيرهن ممن يصعب عليهن الإخلاء بأنفسهن ويستغرقن وقتا في الإخلاء مساعدو الأشخاص في البنود i-iv المذكورين أعلاه الشخص الذي يشعر بالخطر

يجب على جميع الأشخاص المذكورين أدناه البدء في الإخلاء من مكان الخطر:

هذا أيضا هو الوقت المناسب للأشخاص الآخرين لإرجاء أنشطتهم المعتادة والاستعداد للإخلاء إذا لزم الأمر.

مستوى الإنذار 4: تعليمات الإخلاء

ما هذا المستوى؟

هو توصية للأشخاص عندما يرتفع خطر الضرر الناجم عن الكارثة.

هو توصية للأشخاص عندما يرتفع خطر الضرر الناجم عن الكارثة. عندما تصدر التوصية

يجب على جميع الأشخاص الإخلاء بأمان من مكان الخطر والتوجه إلى أحد المكانين التاليين: مركز إخلاء أماكن آمنة أخرى (منازل آمنة للأقارب أو الأصدقاء، نزل، إلخ)

يجب على جميع الأشخاص الإخلاء بأمان من مكان الخطر والتوجه إلى أحد المكانين التاليين:

علاوة على ذلك، عندما تتحقق من خريطة المخاطر وما إلى ذلك ويمكن أن تتوصل إلى أن الشروط الثلاثة التالية تنطبق عليك، فقد يكون من الممكن البقاء في المنزل مع ضمان سلامتك:

غير موجود في منطقة بها خطر انهيار للمنازل أو تدمرها بسبب الفيضانات (منطقة الفيضانات المحتملة التي تسبب انهيار المنازل، إلخ) تعيش في مبنى مرتفع بدون خطر فيضانات يمكن التحمل حتى ينحسر الفيضان مع وجود مخزون كافٍ من الماء والغذاء

مستوى الإنذار 5: تدابير السلامة في حالات الطوارئ

ما هذا المستوى؟

يتم تقديم هذه التدابير عندما يزداد الوضع سوءا وتكون الكارثة قد حدثت بالفعل أو على وشك الحدوث.

يتم تقديم هذه التدابير عندما يزداد الوضع سوءا وتكون الكارثة قد حدثت بالفعل أو على وشك الحدوث. عندما تصدر التدابير

إذا لم تكن قد قمت بالإخلاء، فتأكد من سلامتك على الفور لأن حياتك في خطر. إذا بدا أن الذهاب إلى مركز الإخلاء أكثر خطورة –بالحد الأدنى– يرجى اتخاذ الإجراءات التالية فورا لحماية حياتك: الإخلاء إلى طابق أعلى من مبنى كبير قريب الإخلاء إلى مكان أكثر أمانا قليلا في الطابق الثاني أو أعلى من المنزل، وإجراءات أخرى

إذا لم تكن قد قمت بالإخلاء، فتأكد من سلامتك على الفور لأن حياتك في خطر. إذا بدا أن الذهاب إلى مركز الإخلاء أكثر خطورة –بالحد الأدنى– يرجى اتخاذ الإجراءات التالية فورا لحماية حياتك:

ملاحظة بخصوص تعليمات الإخلاء حسب مستوى الإنذار

ما هو مستوى الإنذار؟:

هو إرشادات حول الاستجابة المناسبة عندما يرجح حدوث فيضانات أو انزلاقات أرضية.

اعتبارا من عام 2019 يتم إصدار مستويات الإنذار جنبا إلى جنب مع تعليمات الإخلاء ومعلومات الطقس للوقاية من الكوارث.

هناك خمسة مستويات:

3-3 كيفية الإخلاء

عندما تقوم فعليا بالإخلاء، ضع في اعتبارك ما يلي:

إطفاء جميع النيران قبل الإخلاء

أخذ الحد الأدنى من المتعلقات الشخصية وحملها في حقيبة الظهر، بحيث يمكن استخدام كلتا اليدين بحرية.

ملاحظة بخصوص خدمة رسائل الطوارئ في حالات الكوارث

تنشغل خطوط الهاتف في أوقات الكوارث، مثل عند حدوث زلزال كبير.

في مثل هذه الحالة، تتم إتاحة خدمة رسائل الطوارئ في حالات الكوارث.

الخطوط العريضة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات:

الاتصال برسائل الطوارئ في حالات الكوارث (171)

عند الاتصال بالرقم 171 من خط أرضي أو هاتف محمول، يمكن بسهولة تسجيل الرسائل وتشغيلها باتباع تعليمات التشغيل.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المواقع التالية:

NTT:

https://group.ntt/en/disaster/service/171.html

NTT EAST:

https://www.ntt-east.co.jp/en/saigai/voice171

NTT WEST:

https://www.ntt-west.co.jp/dengon/english

لوح رسائل الكوارث (ويب 171) (باللغات الإنجليزية والصينية والكورية واليابانية)

يمكنك التسجيل والتحقق من معلومات الأمان عن طريق إدخال رقم من خطك الأرضي أو هاتفك المحمول باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

قم بزيارة الموقع التالي لاستخدام الخدمة:

https://www.web171.jp/web171app/topRedirect

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المواقع التالية:

NTT EAST:

https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171

NTT WEST:

https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171

لوح رسائل الكوارث (على شبكات الهاتف المحمول)

يوفر مشغلو الهاتف المحمول أيضا خدمات لوحة الرسائل.

NTT DOCOMO:

http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi

KDDI (au):

http://dengon.ezweb.ne.jp

SoftBank/Y!mobile:

http://dengon.softbank.ne.jp

راجع المواقع الإلكترونية التالية لمزيد من التفاصيل:

NTT DOCOMO:

https://www.docomo.ne.jp/info/disaster/disaster_board/index.html

KDDI (au):

https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon

SoftBank:

https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon

Y!mobile:

https://www.ymobile.jp/service/dengon

3-4 معلومات مفيدة عن الطقس في حالة الكوارث

تنشر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية JMA تنبؤات مفيدة للأحوال الجوية في أوقات الكوارث. يمكنك العثور على هذه المعلومات من التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت.

معلومات عن الأمطار الغزيرة والزلازل (متعددة اللغات)

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

معلومات إدارة الكوارث:

ابحث عن أحدث المعلومات عن الكارثة من الرابط التالي:

https://www.jma.go.jp/jma/en/menu.html

الفيضانات (فيضانات الأراضي المنخفضة)

https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:inund

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

الفيضانات (فيضان الأنهار)

https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:flood

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

الانزلاقات الأرضية (انهيار كتلة من الأرض من جبل أو جرف)

https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:land

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

الإنذارات البركانية

معلومات عن البراكين

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/map_0.html

ملاحظة بخصوص التحذير من أمطار غزيرة

قد تصدر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية JMA تحذيرا طارئا من هطول أمطار غزيرة.

يصدر تحذير الطوارئ هذا عند توقع هطول أمطار غزيرة من النوع الذي يحدث مرة واحدة فقط كل عدة عقود، وربما يكون قد حدثت أضرار مميتة.

ملاحظة: خريطة مخاطر محدثة آنيا

تحدد وكالة JMA المناطق ذات المخاطر الوشيكة للفيضانات والانزلاقات الأرضية في خريطة للمخاطر محدثة في الوقت الفعلي، بناء على التنبؤ بالمطر، إلخ.

تُحدّث الخريطة في الوقت الفعلي على موقع JMA كل 10 دقائق.

احصل على أحدث المعلومات عن منطقتك عبر شبكات الهاتف المحمول وانتقل إلى مركز إيواء مبكرا.

ملاحظة: ’’إرشادات للسلامة‘‘، تطبيق للحصول على معلومات محدّثة عن الكوارث

يوجد تطبيق للسياح الأجانب في اليابان يوفر معلومات محدثة عن الكوارث.

عن طريق تنزيل هذا التطبيق على الهاتف، يتم إخطارك مسبقا بالتنبيهات التالية للكوارث القريبة منك: إنذار مبكر بحدوث زلازل (التنبؤ بهزة قوية) تحذير من تسونامي (تحذير للتوجه لمأوى في مناطق مرتفعة مع اقتراب حدوث تسونامي) تحذير خاص من الأحوال الجوية، إلخ (احتمال حدوث أخطر هطول للأمطار الغزيرة أو العواصف منذ عقود) إشعار ثوران بركاني (توصية لاتخاذ إجراءات وقائية بسبب ثوران بركان) معلومات عن الأعاصير المدارية (توصية لاتخاذ إجراءات وقائية بسبب اقتراب إعصار مداري)

يمكنك أيضا العثور على المعلومات المفيدة التالية: مخطط لما يجب فعله في أوقات الكوارث بطاقات اتصال للتحدث مع اليابانيين بالقرب منك. روابط لمعلومات مفيدة:



Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android

iPhone:

https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)