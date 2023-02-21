اليابان | مستقبل قاتم ينتظر اليابان.. لماذا يعزف اليابانيون عن الزواج والإنجاب؟

مجتمع 21/02/2023

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة نيبون أن 13.7٪ فقط من الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 17 و19 عامًا يعتقدن أنهن ”سيتزوجن بالتأكيد“.

عندما سألت مؤسسة نيبون 1000 شاب ياباني تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا، ”هل ترغبون في الزواج في المستقبل؟“ قال أكثر من 40٪ من الشبان والشابات ”نعم“. إضافة إلى الردود التي تقول ”نعم أفضل“، أدى هذا إلى دفع المجموع إلى أكثر من 60٪ ممن أرادوا الزواج.

ومع ذلك، عند سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيتزوجون، أجاب 19.2٪ فقط من الشباب و13.7٪ من الشابات ”بالتأكيد“.

السبب الأكثر شيوعًا الذي قدمه أكثر من 60٪ من الشباب الذين قالوا إنهم سيتزوجون ”بالتأكيد“ أو ”على الأرجح“ هو ”أن أكون مع الشخص الذي أحبه“. من ناحية أخرى، قال 44.2٪ من الشابات و36.3٪ من الشباب أن السبب هو أنهم يريدون ”أطفال“. أبرز هذا أن الناس في هذه الأيام لا يربطون دائمًا بين الزواج والأطفال.

من بين الشباب الذين أجابوا بأنهم ”ربما لن يفعلوا“ أو ”بالتأكيد لن“ يتزوجوا، كان السبب الرئيسي لـ 47.3٪ أنهم ”ليس لديهم شريك أو لا يمكنهم العثور عليه“. من بين الشابات، أجابت الأغلبية، بنسبة 52.3٪، بأنهن ”يشعرن براحة أكبر لكونهن عازبات“، وهي استجابة أعلى بكثير من نسبة 44.1٪ التي قالت إنهن ”ليس لديهن شريك أو لا يمكنهن العثور عليه“. بالإضافة إلى ذلك، اعتقدت الشابات أكثر من الرجال أن هناك مزايا من عدم الزواج، مع 36.9٪ لا يردن أطفال، و35.1٪ لا يردن أن يفقدن حريتهن، و22.5٪ لديهن أولويات أعلى من تكوين أسرة.

عندما تم سؤالهم ”هل تريدون إنجاب أطفال؟“ قال أكثر من نصف المستجيبين ”نعم“ أو ”بشكل عام، نعم“. ومع ذلك، يعتقد 10.0٪ فقط من الشابات و14.7٪ من الشباب أنهم بالتأكيد سينجبون أطفالًا. كان يُنظر إلى العبء المالي على أنه أكبر عقبة أمام تكوين أسرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)