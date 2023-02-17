نظرا لقيامنا بتعديل وتطويل موقع nippon.com اليابان بالعربي لن يمكنكم تصفح الموقع خلال عملية التطوير. فترة الصيانة: من الساعة 9:30 حتى 18:00 يوم 18 فبراير/ شباط 2023 بالتوقيت المحلي للعاصمة طوكيو. نأسف على هذا الإزعاج ونشكركم على متابعتكم الدائمة لموقعنا. إعلان 17/02/2023

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | إشعار عن صيانة الموقع من الساعة 9:30 وحتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي يوم 18 فبراير/ شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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