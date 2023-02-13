اليابان | شوكولاتة عيد الحب... اليابانيون يواجهون ارتفاعات مريرة في الأسعار!

لايف ستايل 13/02/2023

عادة ما تكون الفترة التي تقترب من عيد الحب في اليابان وقتًا مهمًا لمبيعات الشوكولاتة، لكن التضخم يدفع بالأسعار إلى الارتفاع مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وجدت مقارنة أجراها تيكوكو داتا بنك لشوكولاتة عيد الحب الفاخرة المعروضة للبيع في المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى أن 80 من 135 علامة تجارية قد زادت أسعارها في عام 2023 عن العام السابق. ارتفاع بنحو 7٪ يعني أن متوسط سعر قطعة من الشوكولاتة أصبح 390 ينًا. ارتفع متوسط سعر الشوكولاتة المنتجة في اليابان 18 ينًا لتصل إلى 355 ينًا، بينما ارتفع سعر الشوكولاتة المستوردة 33 ينًا لتصل إلى 433 ينًا.

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف حبوب الكاكاو، وهي المكون الرئيسي للشوكولاتة، فقد أصبح السكر والحليب والصناديق ومواد التعبئة الأخرى أكثر تكلفة، مما أجبر الشركات على رفع أسعارها. كما أثر انخفاض سعر صرف الين على تكلفة العلامات التجارية المستوردة.

وفي الوقت نفسه، أصبح المستهلكون الذين يشعرون بضغوط متزايدة لدفع ثمن الضروريات أكثر إحجامًا عن شراء الشوكولاتة. وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من العلامات التجارية بتقليل عدد القطع في كل عبوة أو جعل القطع أصغر في محاولة للحفاظ على أسعار معقولة.

وتقدم النساء عادة في عيد الحب هدايا من الشوكولاتة للرجال، وبعد شهر، يصبح على الرجال رد الهدية بمثلها في ”اليوم الأبيض“ الذي يوافق 14 مارس/ آذار. لكن الأمر لم يعد يقتصر في اليابان على العشاق والأحبة فقط، إذ اتسع نطاق متلقي الهدايا في العيدين ليشمل زملاء العمل، المدير، أفراد العائلة، والأصدقاء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)