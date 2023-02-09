اليابان | قبل فوات الأوان.. هل حان الوقت لقطع العلاقات السياسية مع «كنيسة التوحيد» في اليابان؟

أصبحت كنيسة التوحيد وعلاقاتها مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم محور جدل حاد منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي. يستكشف الكاتب أصول القضية وتداعياتها ويدعو الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.

ما سبب الغضب؟

تعرضت الروابط بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وكنيسة التوحيد (رسميًا، اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد) لتدقيق شديد منذ اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في 8 يوليو/ تموز 2022. ياماغامي تيتسويا، الرجل الذي تم اعتقاله بتهمة اغتيال آبي كان من أتباع الجيل الثاني الذين اتهموا الكنيسة بالحصول على تبرعات ضخمة من والدته، مما أدى إلى إفلاس الأسرة وجه غضبه والضغينة التي كان يضمرها في قلبه تجاه كنيسة التوحيد ضد آبي، الذي كان لديه سبب للاعتقاد بأنه وثيق الصلة بالمجموعة. لقد تحولت القضية إلى مسؤولية سياسية ضخمة على الحزب الليبرالي الديمقراطي وحكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، بينما أثارت قضايا أوسع حول وضع المنظمات الدينية في اليابان.

بدأت التقارير عن العلاقات بين سياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي وكنيسة التوحيد في الظهور على السطح بعد وقت قصير من اغتيال آبي، واشتد الجدال حتى مع إعلان كيشيدا قراره إقامة مراسم جنازة رسمية لآبي. ساهم رد الفعل العام العنيف ضد هذا القرار، جنبًا إلى جنب مع القلق على نطاق واسع (تجاوز 70٪ في معظم استطلاعات الرأي) من أن الحزب الليبرالي الديمقراطي لم يفعل سوى القليل جدًا لمعالجة قضية كنيسة التوحيد، في انخفاض حاد في معدلات التأييد الشعبي لحكومة كيشيدا.

ما هي كنيسة التوحيد؟

تأسست هذه الحركة، واسمها الرسمي ”اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد“، في العام 1954 على يد سون ميونغ مون بعدما نبذته الكنائس البروتستانتية التقليدية. عرف أعضاؤها أحيانا باسم ”مونيز“، نسبة الى مون الذي ولد وسط عائلة كانت تعمل في الزراعة، فيما باتت اليوم كوريا الشمالية. كان مون على اقتناع بأن دوره هو إكمال المهمة غير المنجزة للمسيح، وهي إعادة البشرية الى حال النقاء من الخطايا. نجحت حركته في استقطاب الأعضاء بشكل سريع، وزاد عددهم من 100 مبشّر الى قرابة 10 آلاف في أعوام قليلة. لدى وفاة مون عام 2012، قالت الكنيسة التي ترتكز تعاليمها على تفسيرات جديدة للإنجيل، إنها تضم في أوساطها زهاء ثلاثة ملايين شخص.

قبل المضي قدمًا، قد نسأل لماذا يرى الشعب العلاقة بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وكنيسة التوحيد بغيضة جدًا. هناك سببان أساسيان لهذا الأمر.

السبب الأول هو ارتباط المنظمة بجمع الأموال الضخم والاحتيالي من معتنقي فكرها، والذي يعود إلى الثمانينيات. وفقًا للعديد من الشكاوى والتقارير، تم إكراه الأعضاء وترهيبهم لتقديم تبرعات ضخمة للكنيسة، مما أدى في بعض الحالات إلى خفض أسرهم إلى حالة من الفقر. وأثارت مثل هذه الاكتشافات تعاطفًا عميقًا مع الجيل الثاني من ضحايا الكنيسة، وامتد حتى إلى قاتل آبي.

يقال إن أعضاء الحركة يقرأون صفحات الوفيات في الصحف، ويذهبون إلى أهل الشخص المتوفى حديثاً، ويقولون لهم إنه تواصل معهم، وإنه غير سعيد بمكانته في عالم الأرواح، وأن على العائلة شراء مكان أفضل له، وكانوا يطلبون مبالغ توازي خمسين ألف دولار للمساعدة على ما يسمونه ”ترقية المتوفى في عالم الأرواح“ أو ما يمكن تشبيهه بصكوك الغفران. وربما والدة قاتل آبي، تيتسويا ياماغامي، واحدة من أولئك الذين خسروا أموالهم بطريقة مماثلة.

السبب الثاني يتعلق بمذاهب الكنيسة، المبنية بشكل فضفاض على التقليد المسيحي. تؤمن الكنيسة بأن كوريا الجنوبية هي بلد آدم، في حين أن اليابان تُمثِّل بلد حواء التي ينبغي أن تخدم زوجها. ويدفع اليابانيون في الكنيسة رسوما مضاعفة مقارنة بنظرائهم الكوريين، إذ تلعب الكنيسة بحسب بعض التقارير على عُقدة الذنب عند بعض اليابانيين تجاه ما فعلته دولتهم أثناء الحرب العالمية الأولى ضد الكوريين، ومن ثم تأخذ الكنيسة أموالهم ليُكفِّروا عن ذنوب أجدادهم تجاه كوريا. وبالطبع يُسبِّب هذا الاعتقاد الكاره للذات اليابانية حنقا تجاه الكنيسة من طرف الكثير من اليابانيين، في حين يتجاهل بعض اليمينيين هذا الاعتقاد المؤسس عند الكنيسة مقابل الاهتمام بموقفها المناهض للصين.

تاريخياً، يمكن إرجاع العلاقة بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وكنيسة التوحيد إلى التحالف المناهض للشيوعية في الحرب الباردة بين الكنيسة والفصائل اليمينية التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي. ما يعنيه هذا هو أن الجناح المحافظ للحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي عزز صعود القومية اليابانية، تحالف عن بمحض إرادته وبسذاجة مع منظمة معادية لليابان بشكل أساسي. في ظل هذه الظروف، كان من الطبيعي أن يطالب الشعب بمساءلة الحزب الحاكم.

استجابة بطيئة وغير كافية

لا يبدو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي ولا إدارة كيشيدا يفهمان ما هي المشكلة المحفوفة بالمخاطر. بل على العكس من ذلك، كان الافتراض السائد أن الضجة ستنفجر. حتى الآن، هناك اتجاه قوي بين السياسيين في الحزب الليبرالي الديمقراطي لجمع كنيسة التوحيد مع مجموعات الدعم الأخرى. وبما أن التعاون الانتخابي مع هذه الجماعات - دينية كانت أم غير دينية - هو أمر قانوني، فإنهم يفشلون في إدراك خطورة المشكلة. باختصار، ظهرت فجوة واسعة بين تصور الحزب للقضية ورؤية الشعب بشكل عام.

وسط تزايد الاتهامات، استجاب الحزب الليبرالي الديمقراطي بإجراء مسح لأعضاء البرلمان، ونشرت نتائجه في 8 سبتمبر/ أيلول 2022. وانتقد الاستطلاع نفسه باعتباره سطحيًا وغير موثوق به، ولم يذهب رد الحزب المقترح إلى أبعد من مراجعة مدونة قواعد السلوك التي تم تبنيها مؤخرًا. علاوة على ذلك، استمرت قائمة أعضاء البرلمان للحزب الليبرالي الديمقراطي الذين لديهم روابط بكنيسة التوحيد في النمو حتى بعد نشر نتائج الاستطلاع. وبينما دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي رسميًا سياسييه المحليين إلى الكشف عن العلاقات مع الكنيسة وقطعها، لم يبذل أي جهد إضافي للتأكد من مدى هذه العلاقات قبل الانتخابات المحلية الموحدة المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان 2023.

في 17 أكتوبر / تشرين الأول، حاول كيشيدا وقف النزيف في الدعم والتأييد الشعبي بالإعلان عن تحقيق حكومي يستهدف كنيسة التوحيد وتكتيكاتها لجمع التبرعات. بموجب قانون المؤسسات الدينية، يمكن لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا إرسال أسئلة إلى منظمة دينية يشتبه في ارتكابها انتهاكات، وبناءً على نتائج التحقيق، طلب أمر من المحكمة بحل المجموعة بصفتها منظمة دينية. شركة. مع هذا، تضخم الجدل من مسألة حكم الحزب - أي ما إذا كان الحزب الليبرالي الديمقراطي سينفصل بشكل حاسم عن كنيسة التوحيد - إلى قضية أوسع بكثير، مما أثار أسئلة أساسية حول علاقة المجتمع الياباني ليس فقط بكنيسة التوحيد، ولكن مع أي مجموعة دينية وأعضائها.

لكن هل هذه الاستجابة الحاسمة على ما يبدو تعالج المشكلة الجوهرية حقًا؟ حتى لو تم حل اتحاد الأسرة للسلام والتوحيد العالميين رسميًا، فإن المؤمنين بها وبتعاليمها سيبقى. علاوة على ذلك، على عكس المجموعتين اللتين تم حلهما سابقًا بموجب القانون (بما في ذلك طائفة أوم شينريكيو)، تتمتع كنيسة التوحيد بشبكة عالمية واسعة النطاق ستندفع بالتأكيد إلى دعم المجموعة اليابانية.

يجب فرض عقوبات صارمة على السياسيين

هناك حاجة بالتأكيد إلى إجراءات قوية وحاسمة، ولكن يجب توجيهها أولاً وقبل كل شيء لمعالجة الشكوك العميقة للشعب على الفور فيما يتعلق بعلاقات الحزب الليبرالي الديمقراطي بكنيسة التوحيد. تتمثل الخطوة الأولى في إجراء تحقيق شامل مع السياسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي على المستويين الوطني والمحلي. والثاني قطع كل العلاقات السياسية مع المجموعة.

فيما يتعلق بالخطوة الأولى، يجب أن يكون التحقيق مفصلاً وشاملاً، ويجب الكشف عن نتائجه للشعب وشرحها بالكامل. لا ينبغي أن يقتصر على السياسيين الحاليين؛ على العكس من ذلك، يجب أن يكون التركيز الرئيسي على العلاقة بين كنيسة التوحيد ورئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي. يجب على الحزب الليبرالي الديمقراطي والحكومة أن يهدئوا شكوك الشعب بأن الدعم من كنيسة التوحيد ساعد في إبقاء آبي في السلطة لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر قياسية.

بالنسبة للخطوة الثانية، يجب أن تلتزم الأحزاب السياسية بطرد أي عضو في البرلمان أو مجلس محلي يثبت فيما بعد أن له صلات بكنيسة التوحيد. هذه الخطوة لا مفر منها إذا كان المسؤولون المنتخبون لدينا يريدون استعادة ثقة الشعب. تشارك كنيسة التوحيد بنشاط في السياسة اليابانية لعقود من الزمن، ومن المؤكد أنها ستستأنف مغازلة السياسيين بمجرد أن تخفت الأضواء الإعلامية عنها بالتدريج.

هناك الكثير من السوابق لمثل هذه العقوبة القاسية. في أعقاب فضيحة 1988-1989، حتى رئيس الوزراء السابق ناكاسوني ياسوهيرو اضطر للتخلي عن عضويته في الحزب الليبرالي الديمقراطي. تم استبعاد فناني الترفيه اليابانيين من الأعمال الاستعراضية عندما تبين أن لديهم علاقات وثيقة مع ”القوى المعادية للمجتمع“، أي العصابات الإجرامية. يجب أيضًا معاملة كنيسة التوحيد، بما لها من تاريخ في جمع التبرعات القسرية والاحتيالية، كقوة معادية للمجتمع. من المحتمل أن بعض السياسيين لم يكونوا على دراية بنوع التنظيم الذي كانوا يتعاملون معه، لكن أولئك الذين يواصلون الحفاظ على العلاقات مع الكنيسة الآن بعد أن ظهرت الحقيقة يجب إجبارهم على ترك أحزابهم، أو حتى مناصبهم العامة.

لسوء الحظ، يبدو أن قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي مقتنعة بأن الجدل سوف يهدأ من تلقاء نفسه. كان هذا الموقف واضحًا بوضوح من قرارها الاستعانة بوزير التنشيط الاقتصادي السابق ياماغيوا دايشيرو لرئاسة فريق عمل فيروس كورونا التابع للحزب بعد أيام فقط من إجباره على الاستقالة من منصبه الوزاري بسبب التعتيم على العلاقات الوثيقة مع كنيسة التوحيد.



ياماغيوا دايشيرو يرد على أسئلة الصحافة بعد إعلان استقالته من منصب وزير التنشيط الاقتصادي. جيجي برس.

ضربة لسياسة المحافظين

يعود تحالف الكنيسة مع سياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى ذروة حقبة الحرب الباردة. كان جد شينزو آبي، رئيس الوزراء كيشي نوبوسوكي (1957-1960)، لديه علاقة أيديولوجية وثيقة مع كنيسة التوحيد المناهضة للشيوعية. لعب الاتحاد الدولي للنصر على الشيوعية، وهو ذراع سياسي للكنيسة تأسس عام 1968، دورًا مهمًا في سياسات الحرب الباردة، حيث ساعد في نشر الأيديولوجية المناهضة للشيوعية ودعم السياسات المحافظة. كانت القوة الرئيسية وراء هذه الحركات المحافظة مثل الحملة من أجل قانون مكافحة التجسس في الثمانينيات.

في عام 2015، خلال إدارة آبي، وافقت الحكومة على طلب المنظمة لتغيير اسمها الرسمي إلى اتحاد الأسرة للسلام العالمي والتوحيد (على الرغم من أن طلبًا سابقًا قد تم رفضه على أساس أنه يمكن استخدام تغيير الاسم لإخفاء التورط السابق للكنيسة في أنشطة غير قانونية أو مثيرة للجدل). تشير التقارير الإعلامية إلى أن آبي لعب أيضًا دورًا مركزيًا في الجهود المبذولة لتعزيز الآفاق الانتخابية لمرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي الضعفاء من خلال تقديمهم لممثلي الكنيسة. وتهدد هذه الظروف وغيرها بتأجيج الصراع المرير بين أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين يريدون الكشف عن كل العلاقات مع الكنيسة وقطعها وأولئك الذين يريدون إبقاء العلاقة مستترة وفي حالة من الغموض.

كان المعلقون الإعلاميون المحافظون المتحالفون مع الجناح اليميني للحزب الليبرالي لديمقراطي صامتين بشكل واضح في أعقاب هذه الاكتشافات. على الرغم من حرصهم المعتاد على الدفاع عن آبي وغيره من السياسيين المحافظين، إلا أنهم بالكاد يستطيعون التغاضي عن علاقات الحزب الليبرالي الديمقراطي مع الكنيسة التي تتعارض عقائدها بشكل واضح مع القومية اليابانية. من خلال رفض اتخاذ موقف بشأن هذه القضية، فإنهم يخاطرون بعزل الشعب.

وكلما طال الجدل بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وكنيسة التوحيد، زاد الضرر الذي سيلحقه بالقضية المحافظة، مما أدى في النهاية إلى تآكل قاعدة الحزب الليبرالي الديمقراطي. ما يحتاجه الحزب الليبرالي الديمقراطي والسياسة اليابانية في المستقبل هو إعادة بناء أيديولوجية محافظة ومعسكر محافظ يكسب ثقة الشعب مرة أخرى.

تحدي الجماعات الدينية

بالإضافة إلى التداعيات السياسية، فإن الجدل يواجه كل من الطوائف الجديدة والجماعات الدينية التقليدية بضرورة إعادة التفكير في طبيعة ونطاق نشاطهم في المجتمع الياباني. أحد الأسئلة المهمة هو كيفية كبح التبشير وجمع الأموال غير اللائق والخطير مع حماية حرية الدين والمعتقدات. والآخر هو ما إذا كان من المناسب للمنظمات الدينية أن تحصل على إعفاءات ضريبية ومعاملة خاصة أخرى.

في حالة صدور الأمر بحل كنيسة التوحيد، سنواجه أيضًا مسألة كيفية التعامل مع الاندماج الاجتماعي لأعضاء الطائفة، مع مراعاة الكراهية والنبذ التي واجهها أتباع جماعة أوم شينريكيو السابقين. من المأمول أن تتصالح الكنيسة مع المجتمع الياباني بالامتناع عن الأنشطة السياسية والتكريس لعقيدتها. سيؤدي ذلك إلى انتشار روح التسامح الديني بين المجتمع الياباني والكنيسة.

الدين مسألة حساسة للغاية، مرتبطة بنظرة كل فرد للحياة والموت. أصدرت مجموعات دينية يابانية أخرى بيانات على جانبي القضية، ومن غير المرجح أن ينتهي النقاش في أي وقت قريب. مع استمرار الخطاب الاجتماعي، لا بد أن تظهر أسئلة أخرى.

لا نهاية تلوح في الأفق

بالنظر إلى هذه العوامل وغيرها، فإن الحزب الليبرالي الديمقراطي مخطئ بشكل كبير إذا كان يتوقع أن تهب العاصفة في أي وقت قريب.

إذا قدمت الحكومة طلبًا لحل كنيسة التوحيد، فسيتم ترك حل المشكلة للنظام القضائي. بالنظر إلى القضايا السابقة، سوف يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل حتى تصدر المحكمة العليا حكمًا. في هذه الأثناء، بافتراض أن ياماغامي سيُحكم عليه بالمسؤولية القانونية عن أفعاله، فإن الإجراءات الجنائية - من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العليا - قد تطول لسنوات، وستتلقى بلا شك تغطية إعلامية عن كثب.

ثم هناك مسألة التشريع الذي تم سنه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لتنظيم استجداء التبرعات من قبل الجماعات الدينية ومساعدة ضحايا الممارسات التعسفية. تمت صياغة القانون على وجه السرعة وتم إقراره تحت ضغط شديد من أحزاب المعارضة، ومن المؤكد أن صياغته للمفاهيم القانونية الرئيسية ستكون إشكالية. من غير الواضح، على سبيل المثال، ما إذا كان سيوفر الراحة لأفراد الجيل الثاني وغيرهم ممن كانت أسرهم فقيرة بسبب مطالب الكنيسة. لكن من شبه المؤكد أن القانون سيفتح الباب لمجموعة من الدعاوى القضائية والإجراءات الأخرى من قبل أعضاء الطائفة والأعضاء السابقين والأقارب، وستستمر الحملة من أجل تشريع أقوى بلا شك.

سوف يستغرق الأمر سنوات لحل القضايا التي أثارها الجدل حول كنيسة التوحيد، بما في ذلك الإرث السلبي للحرب الباردة اليابانية المحافظة والدور المناسب للدين في الحياة اليابانية. لكن هذه العملية لها بالفعل تأثير كبير على التغييرات في السياسة اليابانية والمشاعر السياسية في القرن الحادي والعشرين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: عضوة سابقة في كنيسة التوحيد تتحدث إلى المراسلين في طوكيو في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2022، حول نشأتها كطفلة لاثنين من المؤمنين المتدينين. جيجي برس)