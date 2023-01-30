اليابان | تراجع معدل الجرائم عام 2021 في اليابان

مجتمع 30/01/2023

تشهد اليابان منحى تنازليا في عدد الجرائم المسجلة فيها على مدار 19 عاما متتاليا حتى عام 2021. وأثناء جائحة فيروس كورونا تراجعت السرقات إلى حد كبير، كما يسهم تزايد انتشار كاميرات المراقبة في انخفاض معدل الجريمة. ومن ناحية أخرى، تشهد البلاد منحى تصاعديا لعدد حالات إساءة معاملة الأطفال والجرائم الإلكترونية.

يشير تقرير عام 2022 بشأن الجرائم الصادر عن وزارة العدل اليابانية إلى أن عدد الحالات التي اعتبرت جرائم جنائية خلال عام 2021 انخفض بنسبة 7.5% إلى 568104 مقارنة بـ 614231 جريمة في العام الذي سبقه، وهو أقل رقم منذ عام 1945. وشكلت نسبة السرقات أكثر من ثلثي إجمالي الجرائم.

فقد تراجع عدد جرائم القتل بمقدار 55 حالة على أساس سنوي إلى 874، وانخفض عدد السرقات بمقدار 259 ليصل إلى 1138، كما تراجع عدد الحرائق المتعمدة بمقدار 37 ليصل إلى 749.

وشهد عام 2021 ما إجماليه 175041 واقعة اعتقال، منها 90009 لأشخاص ليس لديهم سوابق و85032 واقعة اعتقال لأصحاب سوابق.

وانخفض معدل العودة إلى الإجرام بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 48.6%. وهذا التراجع الطفيف يتعارض مع الاتجاه التصاعدي المسجل في السنوات الأخيرة.

وانخفض عدد حالات الاحتيال المتخصصة مثل الاحتيال عبر الهاتف ’’أوري أوري ساغي‘‘ بنسبة 11.1% على أساس سنوي ليصل إلى 6600. في غضون ذلك، ارتفع عدد الجرائم الإلكترونية بنسبة 23.6% ليصل إلى 12209 حالة. وزادت انتهاكات قانون حيازة الماريغوانا بنسبة 15.4% لتصل إلى 7169 حالة، كما ارتفعت حالات إساءة معاملة الأطفال بنسبة 1.9% لتصل إلى 2174 حالة، وكلاهما آخذ في الارتفاع في السنوات الأخيرة.

وشهد عام 2021 انخفاضا في عدد الاعتقالات بسبب الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل الأحداث (أعمارهم بين 14 و19 عاما) بنسبة 9.5% إلى 20399. يذكر أن هذا الرقم مستمر في الانخفاض منذ عام 2004. كما أظهر عدد حالات اعتقال الأحداث منحى تنازليا في عام2021 حيث بلغ 186.5 حالة لكل 100 ألف نسمة من السكان بتراجع بنسبة 9.3% على أساس سنوي. والرقم المسجل عام 2021 يبلغ تقريبا ثُمن عدد الحالات المسجلة عام 1981 عندما بلغت ذروتها.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: محققون يقومون بفحص المنطقة القريبة من موقع حادث طعن بجامعة طوكيو في حي بونكيو بطوكيو في 15 يناير/كانون الثاني 2022، حقوق الصورة لجيجي برس)