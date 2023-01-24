اليابان | استطلاع.. ربع اللاجئين الأوكرانيين يريدون الاستقرار في اليابان

لايف ستايل 24/01/2023

وجدت دراسة أجرتها مؤسسة نيبّون استطلعت فيها آراء اللاجئين الأوكرانيين في اليابان أن الكثيرين منهم يأملون في الإقامة في البلاد لفترة طويلة الأمد.

في استطلاع للآراء أجرته مؤسسة نيبّون، ذكر ما يقرب من 25% من اللاجئين الأوكرانيين الموجودين حاليا في اليابان أنهم ’’يريدون البقاء في اليابان لأطول فترة ممكنة‘‘، معربين عن نيتهم الاستقرار في البلاد. وعند الأخذ في الاعتبار عدد المستجيبين للمسح الذين ’’يرغبون في البقاء باليابان في الوقت الحالي إلى أن يصبح الوضع في أوكرانيا مستقرا‘‘ ، فإن النتائج تشير إلى أن أكثر من 65% من اللاجئين يريدون البقاء لفترة طويلة في اليابان.

استهدف استطلاع الآراء الذي أجري عبر الإنترنت الأوكرانيين النازحين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر ويتلقون مساعدة من مؤسسة نيبّون. وامتدت فترة الاستطلاع من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى أوائل ديسمبر/كانون الأول، استجاب له 750 شخصا. فمن بين 2179 نازحا (حتى 9 ديسمبر/كانون الأول)، قدمت مؤسسة نيبّون دعما لـ 1608 أشخاص لتغطية نفقات السفر والمعيشة.

وقد سُئل المستجيبون للمسح عن الدعم الآخر الذي يحتاجونه، بعيدا عن المزايا والاحتياجات اليومية. والإجابة الأكثر شيوعا كانت بنسبة 55.9% وهي المساعدة في ’’الترفيه ومشاهدة المعالم السياحية‘‘، تبعتها ’’فرص العمل والتدريب المهني‘‘ بنسبة 39.2% ثم ’’ربط من يريدون تلقي الدعم مع مجموعات دعم محلية‘‘ بنسبة 36.7% وأخيرا ’’تكوين علاقات صداقة مع يابانيين‘‘ بنسبة 36.0%.

وفيما يتعلق بظروفهم ومشاعرهم في الأسبوعين الأخيرين، أجمع ما يقرب من 70% من النازحين على أنهم ’’يواجهون صعوبة في النوم‘‘ وهذه النسبة هي إجمالي الردود التي ذكرت صعوبات في النوم ’’كل يوم تقريبا‘‘ و’’كثيرا نسبيا‘‘ و’’أحيانا‘‘. كما ذكر حوالي 60% من المستجيبين أنهم ’’يشعرون بالوحدة‘‘، ونفس العدد من الأشخاص أجابوا أن ’’تركيزهم مشتت‘‘.

وفيما يتعلق بقسم الإجابة على أسئلة مفتوحة، في حين أن البعض أعرب عن امتنانه، كان هناك أيضا عدد من التعليقات التي تشير إلى الصعوبات التي يواجهها اللاجئون، حيث قال أحدهم ’’تقدمت للالتحاق ببرنامج لتدريس اللغة اليابانية فأرسلت إلى مدرسة بعيدة عن أصدقائي الذين يعيشون في اليابان. أريد الانتقال إلى طوكيو حتى أتمكن من حضور فعاليات ومقابلة أصدقائي والعثور على وظيفة‘‘. وأشار آخر إلى أنه ’’بالكاد توجد أي فعاليات تبادل للاجئين الأوكرانيين في المنطقة التي أعيش فيها‘‘.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)