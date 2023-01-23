اليابان | التحول للاحتراف... هانيو يوزورو يعيد صياغة المفهوم التقليدي للمتزلج الفني على الجليد

أدى أسطورة التزلج الفني على الجليد هانيو يوزورو، الذي أعلن عن عزمه التحول للاحتراف في مؤتمر صحفي في يوليو/تموز، أول عرض جليدي من إنتاجه في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. كان البرنامج مليئا بالمفاجآت التي بددت أي شكوك حول كونه ما يزال يحافظ على المهارات التي جعلته مشهورا. فما هي الاحتمالات المترتبة أمامه وهو يعيد ابتكار جوهر المتزلج الفني على الجليد؟

’’سأبقى دائما رياضيا‘‘

في بيان أحدث موجات صادمة عبر اليابان والعالم، أعلن المتزلج الفني على الجليد هانيو يوزورو عزمه التحول إلى الاحتراف في مؤتمر صحفي عقد في 19 يوليو/تموز.

احتل هانيو مكانة ريادية في عالم التزلج الفني على الجليد بإحرازه ميداليات ذهبية أولمبية متتالية في سوتشي بروسيا عام 2014 وفي بيونغتشانغ بكوريا عام 2018. وهذا ما جعل سبب تخليه عن ممارسة هذه الرياضة كهاوٍ صادما بشكل أكبر. وبينما أشار إلى أنه سيظل رياضيا يواصل مواجهة تحديات جديدة، قال أيضا: ’’أعتقد أن التزلج الفني على الجليد أمر غريب. لماذا من يعتبرون رياضيين نشطين وعاملين هم من الهواة فقط؟ ففي لعبة البيسبول على سبيل المثال، إذا فاز لاعب بيسبول في المدرسة الثانوية ببطولة البيسبول في المدرسة الثانوية اليابانية في كوشيئن ثم أصبح محترفا، فهل يعتقد أي شخص أن لاعب البيسبول هذا ’’تقاعد‘‘ من لعبة البيسبول؟ أنا مثل لاعب البيسبول في هذا الأمر حيث أعتقد أن هذا هو بداية مسيرتي. الأمر المهم الآن هو ما أظهره للعالم مما أقدر على القيام به من الآن فصاعدا ومدى جديتي في القيام بذلك‘‘.

أشار هانيو بهذا البيان إلى شيء غريب في عالم التزلج الفني على الجليد. ففي معظم الرياضات الأخرى بما فيها البيسبول وكرة القدم، إن المحترفين فقط من اللاعبين والفرق هم من يكونون في القمة. وبالتالي فإن الهواة يكونون في مرتبة أدنى منهم. ولكن في التزلج الفني على الجليد، فإن من يتنافس في البطولات هم ’’الهواة‘‘، في حين أن أولئك الذين يغادرون دائرة التنافس ويظهرون في عروض تزلج على الجليد وما شابه ذلك يعتبرون ’’محترفين‘‘. وهذا هو سبب وجود تصور بأن ’’المحترفين‘‘ متقاعدون من الرياضة.

يطرح هانيو فكرة معارضة في تصريحاته. حيث كان لموقفه في قلب المفهوم التقليدي تأثير قوي بين عشاق التزلج الفني على الجليد في جميع أنحاء العالم.



هانيو أثناء إعلانه الصادم عن قرار تحوله إلى الاحتراف في مؤتمر صحفي عقد في 19 يوليو/تموز (حقوق الصورة جيجي برس).

عرض يغير المفاهيم التقليدية

بدأ هانيو بعد المؤتمر الصحفي من خلال قناته على اليوتيوب بنشر مقاطع فيديو لجلساته التدريبية ومقاطع أخرى. وبذلك بدأ خطوته الأولى في عالم التزلج الاحترافي. أدى هانيو في الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني عرض تزلج على الجليد في يوكوهاما سمي ’’برولوغ (عمل تمهيدي)‘‘ بالإضافة إلى عروض أخرى في بداية ديسمبر/كانون الأول في مدينة هاتشينوهي بمحافظة آوموري.

وقد بدى واضحا أن أداءه خلال عرضه الأول كان مختلفا عن أي عرض آخر. ففي برنامج يكتمل بفقرات رقص جماعي تؤدى في بداية ونهاية العرض، ينفرد المتزلجون في معظم الأحيان بعرضين. وعادة ما يستمر البرنامج لأكثر من ساعتين بقليل ولكن العروض الفردية خلاله لا تستغرق سوى جزءا صغيرا من الوقت الإجمالي.

ولكن عرض ’’برولوغ‘‘ لهانيو تميز بظهوره بمفرده في كامل البرنامج. حيث أدى 8 عروض فردية خلال برنامج استمر 90 دقيقة تقريبا. ويتطلب مثل هذا العمل البطولي قوة بدنية مذهلة وقدرة على التحمل.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد فقط. فقد تضمن البرنامج قفزات رباعية ومحاور ثلاثية وقفزات مركبة وحركات أخرى صعبة للغاية بالإضافة إلى خطوات رقص تضاهي كل ما فعله أثناء وجوده في حلبة المنافسة. تطلب هذا العرض عالي الجودة جهدا هائلا من هانيو لإكمال هذا البرنامج الطويل بمفرده ناهيك عن أدائه عالي المستوى طوال وقت العرض.

وبعد الانتهاء من العرض الأول، تحدث هانيو عن أدائه قائلا: ’’مع افتتاح العرض، كنت أفكر في القرار الذي اتخذته والتزامي بالتحرك خطوة بخطوة نحو حلمي‘‘. وأضاف ’’لقد خططت للعرض بحيث يكون منتدى للنقاش يمكنني من خلاله مشاركة تجربتي التي اكتسبتها من جديد مع الجمهور واكتساب الطاقة التي منحوني إياها على مر السنين أثناء انتقالي من جزء إلى آخر خلال البرنامج‘‘.

ويتضح من خلال تصريحات هانيو أنه قد تولى تخطيط وإنتاج العرض بنفسه. ومثل هذا الإنتاج الذاتي يعتبر تحديا جديدا لم يقوم به أحد من قبل.

دعونا نلقي نظرة على بعض تفاصيل البرنامج الذي خطط له هانيو. أحد الأجزاء سمي ’’روميو وجولييت‘‘. كان هذا هو البرنامج النشط الذي قام بأدائه في المسابقة الحرة في بطولات العالم للتزلج الفني على الجليد لعام 2012 عندما أحرز ميدالية برونزية. في البداية تم عرض صور من موسم عام 2011-2012 وخلال ذلك الوقت ظهر هانيو في حلبة التزلج. وبدأ أداءه بعد انتهاء عرض تلك الصور.

كان لتسلسل العرض والانتقال من فقرة إلى أخرى تأثير كبير على الجمهور. حيث أكد ظهوره الشخصي على الجليد تزامنا مع تذكيرهم بالإنجازات الرئيسية التي أحرزها في حياته المهنية على قدراته التي كان يمتلكها بالفعل في عمر 17.

يعتبر أداؤه في البطولات أسطوريا الآن ولذلك كان هذا العرض بمثابة هدية لمعجبيه. وقد ارتدى خلال العرض الزي نفسه الذي ارتداه في بطولات عام 2012. وأثبت أنه لايزال يحتفظ بنفس البنية الجسدية وهذا يعكس إرادته القوية في الحفاظ على أسلوب تدريبه.



انتقل هانيو بسلاسة من التزلج التنافسي إلى الاحتراف في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 في حلبة بيا أرينا إم إم بمحافظة كاناغاوا (حقوق الصورة جيجي برس).

موهبة الرياضي تكمن في مواجهة التحديات

تضمن العرض فقرة أسئلة وأجوبة بعد انتهاء أول فقرتين من البرنامج، أجاب هانيو خلالها على الأسئلة التي تم إرسالها إليه مسبقا. كان أحد الأسئلة التي وجهت له في أول عروضه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني ’’هل مازال بإمكاننا أن نطلق عليك اسم ’رياضي‘؟‘‘.

وأجاب قائلا: ’’بالرغم من أن تحولي إلى لاعب محترف يعني أنني لم أعد ’’رياضيا‘‘ هاويا، إلا أنني شخصيا ما زلت أشعر بأني في خضم منافسة. لقد طورت قوتي وتعلمت أشكالا جديدة من التعبير. سيكون شرف كبير لي إذا واصل الناس مناداتي بـ ’’رياضي‘‘.

كانت القوة التي أظهرها هانيو كمتزلج محترف مماثلة لقوته عندما كان منافسا. كما أنه قبل التحدي المتمثل في تصور وإنتاج عرضه الخاص. وكما يقول البعض ’’تكمن موهبة الرياضي في قبول التحديات‘‘. وبناء على هذا المنطق فإن حقيقة أن هانيو لم يقدم عرضا طويلا فحسب بل قدمه أيضا بمفرده يؤهله بالتأكيد ليحصل على لقب ’’رياضي‘‘.

وتشير تصريحاته عندما قال ’’إنه شرف لي إذا واصل الناس مناداتي برياضي‘‘ إلى أنه ما يزال يشعر بالاعتزاز والفخر لحصوله على مثل هذا اللقب.

شكك هانيو يوزورو بعد أول عرض جليدي له بعد أن أصبح محترفا في فكرة أن تخليه عن المشاركة في المنافسات كان بمثابة تقاعد. إلا أن التشجيع الحار له من قبل المتفرجين الذين بلغ عددهم 7900 قد بدد كل التساؤلات حول نجاحه.

إذا أقيمت العروض الجليدية الخاصة به في نهاية المطاف في الخارج، سيتمكن المشجعون في جميع أنحاء العالم من رؤيته كرياضي يواجه تحديات جديدة، تماما كما كانوا يفعلون خلال أيام منافساته كهاوٍ. وها هو الفصل الثاني من أسطورة هانيو قد بدأ لتوه بالظهور.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: هانيو يوزورو يؤدي أول عرض جليدي له بعد أن أصبح محترفا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 في حلبة بيا أرينا إم إم بمحافظة كاناغاوا. حقوق الصورة وكالة فرانس برس/جيجي برس)