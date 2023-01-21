اليابان | هل يقنع نظام NISA الجديد اليابانيين على التحول من الادخار إلى الاستثمار؟

مجتمع 22/01/2023

على الرغم من أن اليابان قد حافظت على سياستها الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، إلا أن الكثير من الناس في البلاد ما زالوا يفضلون الادخار عضوا عن استثمار أموالهم. فهل سيؤدي توسيع برنامج NISA –الذي يسمح للأفراد باستثمارات معفاة من الضرائب– إلى تعزيز التحول من الادخار إلى الاستثمار؟

من المقرر أن تعمل اليابان اعتبارا من يناير/كانون الثاني عام 2024 على تجديد نظام NISA للإعفاءات الضريبية الخاصة بالاستثمارات الصغيرة والذي يُروج له باعتباره أداة فعالة لبناء الأصول الشخصية على المدى المتوسط إلى الطويل. والأشخاص الذين يستثمرون ضمن برنامج NISA –والكلمة اختصار لحساب نيبّون للتوفير الفردي (Nippon Individual Savings Account)– معفون من حوالي 20% من الضرائب التي تُفرض عادة على مكاسب رأس المال والأرباح من الاستثمارات السنوية.

وبموجب نظام NISA الجديد، سيتم دمج النوع الإدخاري من NISA’’تسوميتاتي‘‘ مع النوع العام من NISA في إطار عمل تسوميتاتي جديد لأغلب الصناديق المشتركة، وسيزيد الحد الأقصى للاستثمار السنوي من 400 ألف ين حاليا إلى 1.2 مليون ين. كما سيتم إلغاء نظام Junior NISA المخصص للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، في حين سيتم استبدال النوع العام من NISA بما يسمى بإطار نمو الاستثمار الذي سيشمل الأسهم المدرجة في البورصة. وسيكون متاحا جنبا إلى جنب مع إطار عمل تسوميتاتي، وستتم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 1.2 مليون ين إلى 2.4 مليون ين. وفي الوقت نفسه، سيُزاد حد الإعفاء الضريبي مدى الحياة إلى 18 مليون ين، يمكن استخدام ما يصل إلى 12 مليون ين منها ضمن إطار نمو الاستثمار.

وبموجب النظام الجديد أيضا سيُلغى الحد الحالي لفترة الإعفاء الضريبي على مكاسب رأس المال، ولن يوضع أي حد. ويتوافق النظام الجديد مع الحاجة المتزايدة للاستعداد للتقاعد من خلال إدارة الأصول طويلة الأجل، وذلك بالنظر إلى ارتفاع متوسط أعمار السكان.

نظام NISA الحالي

نظام NISA الجديد (بدءا من 2024)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)