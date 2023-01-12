اليابان | قطار خط نوتو ساتوياما ساتومي.. مشاهدة المعالم السياحية بين أحضان الطبيعة

قطار خط (نوتو ساتوياما ساتومي) الجديد يقدم لمحبي الرحلات، تجربة فريدة من خلال مشاهدة معالم المدينة والاستمتاع بالمواقع والنكهات المحلية لشبه جزيرة نوتو. قمنا مؤخرًا بأخذ جولة في القطار، الذي يسير ويتوغل بين أحضان المناظر الطبيعية الريفية الخلابة أثناء مروره على طول ساحل خليج ناناؤ.

تقع شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا تقريبًا باتجاه منتصف جزيرة هونشو الرئيسية، وتبرز في بحر اليابان مثل شكل إبهام مقلوب. وتضم سواحلها مناظر مختلفة بشكل مثير للاهتمام، مع تشكيلات صخرية مثيرة ومنحدرات حادة في الغرب وشواطئ هادئة في الشرق.

ويمكن لزوار الجزء الشرقي من شبه الجزيرة الاستمتاع بجولة ممتعة في قطار مشاهدة المعالم السياحية خط (نوتو ساتوياما ساتومي)، الذي يمتد على طول المياه الهادئة لخليج ناناؤ. ويسير القطار في رحلته بين محطتي ناناؤ و أناميزو بوتيرة هادئة، ويستغرق ساعة من الوقت، أي 20 دقيقة أطول من القطار المحلي العادي، ويوفر إطلالات خلابة على الأراضي الزراعية والبحر وجزيرة نوتو القريبة.



محطة ناناؤ، هي نقطة انطلاق قطار خط ساتوياما ساتومي، على بعد ساعة و 30 دقيقة من محطة كانازاوا على خط ناناؤ التابع لقطارات سكة حديد أى آر إيشيكاوا.

القطارات التابعة لسكة حديد أى آر إيشيكاوا ذات اللون الأزرق الغامق تستحضر في شكلها مياه بحر اليابان. والتصميمات الداخلية محلية الصنع تعبيرًا عن صميم شبه جزيرة نوتو، وتتميز بأعمال شبكية من خشب بلدة (تاتسوروهاما) شديد الدقة، وهي حرفة محلية تمتد لـ 400 عام، وألواح زخرفية زاهية مطعمة بطلاءات مدينة واجيما.



تضم عربات القطار مساحة لعرض الأعمال الحرفية التقليدية.



يمكن للمسافرين حجز عُلب الأوبينتو (عُلب وجبات الطعام) لرحلتهم التي تضم السوشي المُعد من مطعم نوبوزوشي الشهير في محطة واكورا أونسن (سعر تذكرة القطار + 3050 ين ياباني). وتتوفر أيضًا مجموعة مختارة من الحلويات عن طريق الحجز المسبق (سعر تذكرة القطار + 2030 ين).

ويتوقف القطار لمدة 15 دقيقة في محطة نوتو ناكاجيما، حيث يمكن للركاب الترجل من القطار والتعرف على تاريخ الخط من خلال زيارة عربة كانت مخصصة لخدمات السكك الحديدية البريدية معروضة في الجوار.



كانت عربة بريد السكك الحديدية، وهي واحدة من اثنتين فقط متبقيتين في البلاد، في الخدمة حتى عام 1986.



مكان فرز البريد داخل العربة. حيث كان يتم تسليم البطاقات البريدية المختومة الموضوعة في صندوق البريد مع ختم بريد خاص.

وبعد مغادرة محطة نوتو ناكاجيما، يسير القطار عبر مناظر ساتوياما (القرى الجبلية) قبل ظهور خليج ناناؤ مرة أخرى. والطريق إلى محطة أناميزو يتبع الساحل، ويتوقف القطار لفترة وجيزة في ثلاث مواقع خلابة على طول الطريق.



تحتوي العربة على مقاعد مقصورية تتسع لأربعة أشخاص بالإضافة إلى مقاعد مطلة على الخارج حتى يتمكن الركاب من الاستمتاع بالمنظر بارتياح.



ميناء الصيد في بلدة فوكاؤرا يمتد على خليج هادئ.



منصة صيد تقليدية تطل على سطح بحر ناناؤ الهادئ الذي يشبه المرآة. الصيادون يصعدون فوق المنصة في انتظار سمك بورا، وهو نوع من السمك البوري، لاصطياده بشباكهم.



يهاجر البجع في فصل الشتاء على المستنقعات حول خليج ناناؤ.

وقبل أن يغلب النعاس الركاب إثر روعة المناظر الطبيعية الهادئة والخلابة، يصلون إلى محطة أناميزو، حيث نهاية الخط. وهناك، يمكن لعشاق المحار تناول طعامهم المفضل، والذي يتم تقديمه شهيًا وساخنًا في مطعم (أتسوأتسو تيه). والمطعم يدار بواسطة السكك الحديدية ويوفر مقاعد بجانب رصيف القطار أو فوق القضبان على جسر الركاب العلوي.

ويستغرق المحار المستزرع في العادة عامين أو ثلاثة أعوام حتى يمكن حصاده، ولكن بفضل وفرة العوالق في خليج ناناؤ، يصبح المحار المحلي جاهزًا للتسويق في غضون عام واحد فقط. وعلى الرغم من صغر حجمه إلى حد ما، إلا أنه سميك وعصيري وشهي.



يفتح مطعم (أتسوأتسو تيه) أبوابه كل عام من منتصف يناير/ كانون الثاني حتى منتصف مارس/ آذار في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وهو حصري لركاب قطار خط (نوتو ساتوياما ساتومي)، لكن من الضروري الحجز مسبقًا.

وخط سير الرحلة المقترح لاستكشاف منطقة (أوكو نوتو) هو السفر من محطة ناناؤ أو محطة واكورا أونسن إلى محطة أناميزو بالقطار والتوجه من هناك إلى مدينة واجيما بالحافلة. وبعد قضاء الليل في واجيما، العودة إلى أناميزو بالحافلة في اليوم التالي والسفر إلى ناناؤ بالقطار المحلي. تذكرة الرحلة لمدة يومين والتي تبلغ تكلفتها 3,000 ين مناسبة للسفر بقطار نوتو وحافلات أوكو نوتو وتسمح بالتوقف غير المحدود على طول الطريق.

وتشتهر مدينة واجيما بالخشب المطلي الجميل وأسواقها الصباحية النابضة بالحياة. وحقول الأرز المتدرجة في تلال شيرويونى سينمايدا، على بعد 20 دقيقة فقط من محطة واجيما بالحافلة، وهي أيضًا بقعة ساحرة تستحق المشاهدة.

وتلال شيرويونى سينمايدا المنحوتة والمنحدرة باتجاه بحر اليابان، هي مشهد مميز في أي وقت من السنة، ولكن بشكل خاص في فصل الخريف، عندما ينضج الأرز ويتحول إلى اللون الذهبي، وفي فصل الشتاء، عندما يتتبع الثلج الخطوط العريضة للحقول. والنمط الهندسي المعقد الذي تشكله حقول الأرز هو العامل الأكثر جذبًا في رحلة خط (نوتو ساتوياما ساتومي)، وهو أول موقع في اليابان يتم تسجيله تحت تصنيف أنظمة التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية ، في عام 2011.



يحتوي المنحدر الذي تبلغ مساحته أربعة هكتارات والمواجه للبحر على 1,004 حقل أرز، تبلغ مساحة أصغرها 50 سم مربع فقط. وكل العمل، من زراعة الشتلات إلى حصاد الأرز، يتم يدويًا، حيث أن الحقول صغيرة جدًا لاستيعاب الآلات الزراعية. الصورة من بيكستا.



يقام في كل عام من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول إلى أوائل مارس/ آذار مناسبة (أزيه نو كيراميكي) (وميض سفح الجبل) التي تضاء فيها الحقول وتضم 25,000 مصباح (إل إي دي) يعمل بالطاقة الشمسية ويحدد معالم الحقول.

والتوقف للاستمتاع بغروب الشمس على خليج ناناؤ في طريق العودة من مدينة واجيما يعد طريقة أخرى للاستمتاع بجمال منطقة أوكو نوتو. ويمكن الترجل في محطة واكورو أونسن، وهي محطة واحدة قبل ناناؤ، ومنها على بعد 20 دقيقة سيرًا على الأقدام للوصول إلى وسط منتجع المياه الحارة. وفي متنزه يوتَّاري، الواقع على طول شاطئ الخليج، يوجد حوض مياه دافئ للأقدام مجاني تغذيه الينابيع الحرارية في المنطقة، حيث يمكن للزوار نقع أقدامهم بتروي أثناء مشاهدة غروب الشمس فوق جزيرة نوتو عبر أشجار الصنوبر، حيث يكتسي الأفق باللون الوردي- البرتقالي.



يقوم القطار برحلة العودة في وقت متأخر بعد الظهيرة في فصل الخريف.



مضيفات القطار في خط نوتو ساتوياما ساتومي.

قطار خط نوتو ساتوياما ساتومي

مواعيد التشغيل: بين محطتي ناناؤ — أناميزو في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية فقط خلال جائحة فيروس كورونا

التذكرة: البالغون 1350 ين، والأطفال 930 ين (ذهاب فقط)

الجدول الزمني: مغادرة محطة ناناؤ: 8:55 صباحًا، 12:30 ظهرًا، 3:32 مساءً؛ والمغادرة من محطة أناميزو، الساعة 11:00 صباحًا والساعة 2:15 ظهرًا

الحجوزات: مركز حجز قطار نوتو السياحي، 0768-52-2300 (متاح باللغة اليابانية فقط)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: قطار مشاهدة المعالم السياحية (خط ساتوياما ساتومي) يشق طريقه عبر ريف منطقة أوكو نوتو. وألوان العربات الزرقاء الداكنة تستحضر زرقة المياه لبحر اليابان والتشطيب اللامع يذكرنا ببلاط السقف الأسود التقليدي الذي تشتهر به المنطقة. حقوق جميع الصور لسكة حديد نوتو)