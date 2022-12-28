اليابان | لا وقت نضيعه: ’’تايبا‘‘ كلمة يابانية جديدة تمثل عام 2022

هذا العام باللغة اليابانية

اللغة اليابانية 28/12/2022

اختارت سانسيئيدو دار النشر اليابانية المشهورة بإصدارها للقواميس كلمة ’’تايبا (اختصار لعبارة أداء الوقت)‘‘ باعتبارها الكلمة التي تمثل عام 2022، ما يعكس رغبة الشباب في عدم إضاعة ثانية واحدة.

مواكبة عصر السرعة

أصبحت كلمة ’’kosupa (كوسوبا)‘‘ الصيغة المختصرة من المصطلح الإنجليزي ’’cost performance (أداء التكلفة)‘‘ والذي يشير إلى ’’القيمة مقابل المال‘‘، أصبحت جزءا أساسيا من اللغة اليابانية. وقد اختارت سانسيئيدو دار النشر اليابانية المشهورة بإصدارها للقواميس كلمة مشتقة من ذلك المصطلح وهي ’’taipa (تايبا)‘‘ من العبارة الإنجليزية ’’time performance (أداء الوقت)‘‘ باعتبارها الكلمة التي تمثل عام 2022.

تُستخدم تايبا للحديث عن استغلال الوقت بفعالية، وترتبط بشكل خاص بأعضاء جيل زيد ’’Z‘‘ الذين ولدوا تقريبا بين عامي 1995 و 2010. فهم في سعيهم وراء أداء أمثل للوقت، يمكن أن يشاهدوا الأفلام والدراما مع تسريع الفيديو لضعف السرعة أو أن يشاهدوا نسخا مختصرة منها تضم النقاط الرئيسية للحبكة الدرامية وعند الاستماع للأغاني فإنهم ينتقلون فورا إلى الأجزاء الجذابة منها.

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فإن تعلم الاستفادة القصوى من الوقت هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ أنفسهم من الغرق في محيط من المحتوى عبر الإنترنت ومواكبة محادثات الأصدقاء.

كما أثار إعجاب لجنة التحكيم في دار النشر الاختصار الشديد لكلمة ’’بافومانسو (من performance الإنجليزية)‘‘ إلى مجرد ’’با‘‘. وعلى الرغم من هذا الإيجاز، إلا أن تايبا استحوذت على المركز الأول وذلك بسبب الانتشار الواسع لكلمة ’’كوسوبا‘‘. وقال أحد المحررين إن مثل هذا الاختصار الجريء غير معهود من قبل منذ أن اُختزل اسم دوري المحيط الهادئ للبيسبول إلى ’’با ريغو‘‘.

في حين أن دار النشر ’’شوغاكوكان‘‘ اختارت لتمثيل العام كلمة ’’ Kīu (كيو)‘‘ وهي التهجئة اليابانية الجديدة لاسم العاصمة الأوكرانية والتي أصبحت أكثر قربا من اللفظ الأوكراني لها بعد أن كان تلفظ سابقا ’’كييفو‘‘.

أشهر 10 كلمات جديدة في عام 2022 حسب سانسيئيدو

タイパ، تايبا. صيغة مختصرة من ’’تايمو بافومانسو (أداء الوقت)‘‘، وهي تدل على مستوى الرضا المكتسب مقارنة بالوقت المنقضي. من الممكن استخدام عبارة ’’تايبا غا إي (أداء جيد للوقت)‘‘، على سبيل المثال، لوصف الاستخدام الفعال للوقت. 構文، كوبون. كلمة تشير إلى تركيب جملة أو بناء نحوي يعكس أسلوب الكتابة بين مجموعة معينة من الأشخاص. وخير مثال على ذلك ’’أوجيسان كوبون‘‘ هو أسلوب يستخدمه الرجال في منتصف العمر (أوجيسان) عند كتابة الرسائل، حيث تتخلل الرسائل الكثير من الرموز التعبيرية ’’إيموجي‘‘ والتعابير المألوفة. きまず، كيمازو. صيغة مختصرة من الصفة ’’كيمازوي (محرج)‘‘ وتستخدم للتعجب. عندما تصبح الأمور محرجة للغاية، يمكن للمتحدثين التعبير عن أقصى درجات الإحراج بكلمة ’’كيمازيتّو (مشتق من kiam-Z)‘‘. メタバース، ميتاباسو. ميتافيرس هي نسخة واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد للإنترنت وقد تصدرت عناوين الصحف العالمية، وكانت موضوع الكثير من النقاش في اليابان في عام 2022. 〇〇くない، –كوناي. تُستخدم اللاحقة ’’كوناي‘‘ عادة لنفي الصفات (المنتهية بحرف إي). فعلى سبيل المثال الصفة ’’ساموي (بارد)‘‘ تصبح عادة ’’ساموكوناي (غير بارد). ولكن مؤخرا بدأت اللاحقة ’’كوناي‘‘ تُستبدل باللاحقة ’’جاناي‘‘، وهي عبارة لفظية ذات تطبيق أوسع، سواء كجزء من الجملة أو للدلالة على السؤال. ガクチカ، غاكوتشيكا. اختصار للسؤال الشائك والذي من شبه المؤكد أن القائمين على التوظيف في اليابان يسألونه لكل الباحثين عن عمل حول المكان الذي ركزوا فيه جهودهم بشكل خاص ’’تشيكارا أو إيريرو‘‘ خلال أيام دراستهم ’’غاكوسي جيداي‘‘. 一生، إيشّو. وتعني حرفيا ’’مدى الحياة‘‘ ولكن تم تعديل الكلمة لتأخذ ببساطة معنى ’’وقت طويل‘‘ أو ’’أزمنة‘‘، كما هو الحال عند وصف أخذ قيلولة طويلة 酷暑日، كوكوشوبي. بدأت جمعية الطقس اليابانية في استخدام هذا المصطلح في عام 2022، والذي يمكن ترجمته على أنه ’’يوم شديد الحرارة‘‘ للإشارة إلى الأيام التي ترتفع فيها درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية. فمع الاحتباس الحراري كانت هناك حاجة لإضافة كلمات جديدة إلى قائمة الكلمات المعروفة مثل ’’موشوبي 猛暑日 (يوم شديد الحرارة)‘‘ عندما ترتفع الحرارة فوق 35 درجة ، و’’ماناتسوبي 真 夏日 (يوم في منتصف الصيف)‘‘ عندما تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية. ولم يتم اعتماد كوكوشوبي رسميا من قبل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. 闇落ち، ياميؤتشي. وتعني حرفيا ’’السقوط في الظلمة‘‘، وهي تمثل رحلة الانحدار الأخلاقية لعضو شريف سابق في المجتمع يسلك مسارا يقوده إلى الجانب المظلم. リスキリング، ريسوكيرينغو. هذه الكلمة الدخيلة على اللغة اليابانية مأخوذة من كلمة ’’reskilling (إعادة صقل المهارات)‘‘ من اللغة الإنجليزية. وقد انتشرت الكلمة في اليابان عام 2022 سواء بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة جديدة تماما أو الذين يطورون مهاراتهم. وقد أدرجت هذه الكلمة –بالإضافة لمصطلحات أخرى– في قائمة الكلمات المرشحة لتمثيل هذا العام.

أشهر الكلمات الجديدة في عام 2022 حسب شوغاكوكان

キーウ، كيو (الكلمة الفائزة). وهي التهجئة الجديدة لاسم العاصمة الأوكرانية كييف حسب الاسم الأوكراني للمدينة، عوضا عن الاسم الروسي لها (كييفو باللغة اليابانية).

国葬儀، كوكوسوغي (الكلمة الوصيفة). تسبب قرار إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق آبي شينزو بعد مقتله في يوليو/تموز في اندلاع جدل كبير. ويبدو أن استخدام الحكومة لكلمة ’’كوكوسوغي‘‘ بدلا من كلمة ’’كوكوسو‘‘ الأكثر شيوعا، يشير إلى أن المراسم كانت مختلفة إلى حد ما عن الفعاليات السابقة.

メタバース، ميتاباسو (الكلمة الوصيفة). اختارت شوغاكوكان أيضا الفضاء الافتراضي المتخيل باعتباره إحدى الكلمات الرئيسية التي دخلت اللغة في عام 2022.

(النص الأصلي منشور باللغة اليابانية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ممثلون عن دار النشر سانسيئيدو يعلنون كلماتهم لهذا العام في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حقوق الصورة لسانسيئيدو)