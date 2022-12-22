اليابان | دراسة: تدني اللياقة البدنية بين اليابانيات في منتصف العمر.. تعرف على الأسباب

لايف ستايل 22/12/2022

وجدت دراسة استقصائية أجرتها وكالة الرياضة اليابانية أن هناك اتجاه يشير إلى تدني اللياقة البدنية بين اليابانيات في سن الأربعينات والخمسينات من العمر.

أظهرت نتائج دراسة استقصائية للسنة المالية 2021 أجرتها وكالة الرياضة اليابانية حول اللياقة البدنية والتمارين الرياضية أن النتائج الإجمالية في اختبارات اللياقة البدنية بين الفتيات والنساء زادت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات للفئة العمرية التي تتراوح بين سن الطفولة إلى أوائل الثلاثينات من العمر والفئة من أواخر الخمسينات إلى السبعينات من العمر. وفي تناقض صارخ، انخفضت النتائج بشكل ملحوظ بين النساء في الأربعينات وأوائل الخمسينات من العمر. وبتحديد النتيجة في عام 2012 عند ’’100‘‘ نقطة، كانت النتيجة في السنة المالية 2021 هي 95.6 نقطة للنساء في الفئة العمرية 40 إلى 44 عاما، و 95.7 نقطة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 49 عاما، و 96.8 للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 54 عاما.

أما بالنسبة للرجال، فقد كانت النتيجة في عام 2021 لنفس الفئات العمرية 100.6 و 98.0 و 98.9 على التوالي، ما يبرز تراجع اللياقة البدنية بين نظرائهم من الإناث. وأشار الخبراء المشاركون في إعداد الدراسة إلى أن الاختلاف قد يعود إلى حقيقة أن النساء في تلك الفئات العمرية مشغولات بوظائفهن وأعمالهن المنزلية وتربية الأطفال، وأنه لا توجد أماكن كافية لممارسة التمارين الاعتيادية للنساء على وجه الخصوص.

وعند مقارنة نتائج اختبارات اللياقة البدنية لعام 2021 بعام 2019 –قبل جائحة كوفيد 19 مباشرة– لم يظهر اتجاه عام واضح، حيث تحسنت نتائج بعض الفئات العمرية في اللياقة البدنية بينما انخفض البعض الآخر.

يوضح الجدول أدناه خريطة حرارية لعادات ممارسة التمارين الرياضية لكل فئة عمرية بناء على ما إذا كان الأفراد يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. تظهر النتائج أن عدد النساء في سن العمل اللاتي يمارسن الرياضة كان قليلا نسبيا كما هو موضح باللون الأزرق، وأن عدد اللاتي يمارسن الرياضة قد انخفض مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات.

أجريت الدراسة الاستقصائية في الفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، واستهدفت 48 ألف شخص على مستوى البلاد تتراوح أعمارهم بين 6-79 عاما. وبالإضافة إلى إجراء اختبارات اللياقة البدنية في 6 إلى 8 فئات مختلفة للشباب (6-19 عاما) والبالغين (20-64 عاما) وكبار السن (65-79 عاما)، تناولت الدارسة أيضا عادات ممارسة التمارين من قبل المشاركين.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)