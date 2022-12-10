اليابان | علاج العقم في اليابان

لايف ستايل 10/12/2022

يحتاج الأزواج الذين يتلقون علاج العقم في اليابان 6.4 سنوات في المتوسط، من الوقت الذي يقررون فيه إنجاب أطفال وحتى يتحقق الحمل بالفعل.

أجرت شركة فيرينغ فرماسيوتيكس، دراسة استقصائية إلكترونية في اليابان حول الموضوع الحساس الذي يتعلق بعدم القدرة على الإنجاب. أجريت هذه الدراسة الاستقصائية من شهر فبراير حتى شهر أبريل عام 2022 واستهدفت نحو 217 فرداً، قد سبق تشخيصهم بالعقم أو تشخيص شريكهم. وقد سُئل المشاركون في هذه الدراسة عن الإجراءات التي مروا بها إلى أن يتم التشخيص والمرحلة الحالية من العلاج.

وجدت الدراسة أن 197 من المجيبين اختاروا الخضوع لعلاج العقم. ومن بين هؤلاء حدث حمل ل 115 حالة، و51 حالة مازالت تكمل العلاج، فيما توقفت 31 حالة فقط عن تلقي العلاج. ومن بين 197 حالة الذين تلقوا علاج العقم، هناك 113 حالة قد سبق لهم أو يخضعوا حالياً للتلقيح الصناعي في المختبر (أطفال الأنابيب).

وفي المتوسط، يستغرق الأمر حوالي 6.4 سنوات منذ أن قرر الزوجان إنجاب طفل عن طريق الخضوع لعلاج العقم وحتى حدوث الحمل الفعلي. وبإمعان النظر لهذه الدراسة من كثب، يأخذ الأزواج في المتوسط 3.2 سنوات من عدم القدرة على الإنجاب بشكل طبيعي إلى إجراء الفحوصات الطبية في المستشفى، و1.3 سنة من الشخيص وحتى بدء العلاج، و1.9 سنة من العلاج حتى يتحقق الحمل.

وأجرت شركة فيرينغ فارماسيوتيكس دراسة استقصائية مماثلة في كوريا الجنوبية، الهند، سنغافورا، فيتنام، وإندونيسيا. يقدم الرسم البياني التالي مخلصاً لنتائج الدراسة لليابان وكوريا الجنوبية والهند.

كشفت الدراسة الاستقصائية في اليابان أنه في حين تعتبر الفترة الزمنية من مرحلة التشخيص وحتى بدء العلاج نسبياً قصيرة، إلا أن الفترة الزمنية من بدء العلاج وحتى حدوث الحمل تكون طويلة، والنتائج التي من المحتمل أن تكون بسبب الفئات العمرية الأكبر سناً من المشاركين.

وتعليقاً على هذه النتائج، يشير ايشيهارا أوسامو، البروفيسور في كلية التغذية بجامعة كاغاوا للتغذية، إلى أن ”السن الذي يتزوج فيه الأفراد وينجبوا طفلهم الأول وكذلك من يختار الخضوع لعلاج العقم عن طريق التلقيح الصناعي قد أخذ في الارتفاع“. ويضيف أنه هناك حاجة إلى فعل المزيد لتقصير متوسط طول المدة التي يستغرقها الأفراد الذين لديهم صعوبة في الحمل الطبيعي حتى يقرروا طلب المساعدة الطبية.

يتزايد أعداد الأزواج الذين يتلقون فحوصات وعلاج العقم عاماً بعد عام مع زيادة الرغبة في الزواج وإنجاب الأطفال في وقت لاحق. ففي الماضي، كان على الأزواج تحمل الأعباء المالية الكبيرة لعلاج العقم، ولكن منذ شهر أبريل عام 2020، جعلت الحكومة العلاج الأساسي للعقم جزء من تغطية التأمين الصحي الوطني.

وفقاً للجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد، تمت ولادة 60381 طفلاً عن طريق التلقيح الصناعي في المختبر (أطفال الأنابيب) في عام 2020.

المقالة الأصلية باليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)