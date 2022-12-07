اليابان | الضرائب في اليابان.. مفهوم الضريبة وأنواعها وأهدافها والقواعد الأساسية لها

تعد الضريبة من المصادر المالية المهمة التي استخدمتها الدول عبر التاريخ لتحقيق جزء من إيراداتها، وتعبّر الضريبة عن مساهمات الأفراد والشركات الماليّة لخدمة المجتمع والمصلحة العامة، حيث يكون الهدف منها تعظيم رفاهيّة المجتمع والاقتصاد وتنميتهم، ويتناول هذا المقال مفهوم الضريبة وأنواعها وأهميّتها ومبادئها.

المواطنون غير اليابانيين والضرائب

يتعين على المواطنين غير اليابانيين بموجب الشروط التالية دفع ضرائب في اليابان:

الأشخاص الذين يكسبون دخلا في اليابان:

← كقاعدة عامة، تُفرض ضريبة الدخل على الدخول التي يجنيها الأفراد.

← كقاعدة عامة، تُفرض ضريبة الدخل على الدخول التي يجنيها الأفراد. الأشخاص الذين لديهم عنوان مسجل في اليابان اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني.

← تُفرض أيضا ضريبة سكن على الأفراد. (يختلف مبلغ الضريبة وفقا للدخل في العام السابق).

تُفرض ضريبة الاستهلاك أيضا عندما تقيم في فندق أو تأكل في مطعم، وما إلى ذلك.

ضريبة الدولة والضريبة المحلية

يتم تقسيم الضرائب اليابانية إلى ضرائب دولة وضرائب محلية بحسب الجهة التي ستُدفع لها الضريبة.

الضرائب المدفوعة للحكومة المركزية مثل ضريبة الدخل للأفراد، تسمى ضرائب حكومية.

الضرائب المدفوعة لإدارة المحافظة أو البلدية مثل ضريبة السكن على الأفراد، تسمى ضرائب محلية.

1) ضريبة الدخل على الأفراد

ضريبة الدخل على الأفراد هي ضريبة تُفرض على الدخل الشخصي المكتسب في سنة تبدأ من 1 يناير/كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.

يتم احتساب الضريبة على النحو التالي:

إجمالي الدخل - المصروفات وما إلى ذلك = صافي الدخل (أ) صافي الدخل (أ) - الخصومات (انظر 1-3) = الدخل المستوجب للضريبة (ب) الدخل المستوجب للضريبة (ب) × معدل الضريبة

يرتفع معدل الضريبة تدريجيا مع زيادة الدخل المستوجب للضريبة (ب).

1- 1 دافع الضرائب ونطاق الدخل الشخصي المستوجب للضريبة

يختلف نطاق ضريبة الدخل الفردي وفقا لأنواع الإقامة التالية:

(1) مقيمون

يُطلق على الأشخاص الذين لديهم عنوان مسجل (’’محل إقامة‘‘) في اليابان، أو الذين لديهم إقامة لأكثر من عام حتى الوقت الحاضر (باستثناء (2) المقيمين غير الدائمين) اسم ’’مقيمون‘‘.

← يخضع دخل المقيم من كافة الموارد في جميع أنحاء العالم والتي يتم اكتسابها داخل اليابان وخارجها لضريبة الدخل.

’’محل إقامة Domicile‘‘ و’’مَسكَن Residence‘‘

يشير مصطلح ’’محل إقامة‘‘ إلى القاعدة الرئيسية ومركز حياة الفرد. يتم الحكم عليها بموضوعية من خلال الظروف مثل إن كان الشخص يعمل أو لديه عائلة في اليابان.

يشير مصطلح ’’مَسكَن‘‘ إلى الموقع الذي يقيم فيه الفرد بشكل مستمر لفترة معينة ولكنه لا يعتبر أساسا ومركزا لحياة الفرد.

(2) مقيمون غير دائمين

هم أولئك الذين يندرجون ضمن مصطلح ’’مقيمون‘‘ على النحو المحدد في (1) أعلاه ولا يحملون الجنسية اليابانية والذين كان الوقت الذي قضوه في محل الإقامة أو المسكن داخل اليابان خلال فترة السنوات 10 الماضية، 5 سنوات أو أقل في المجموع.

← يخضع ① دخلهم المكتسب داخل اليابان و ② دخلهم المكتسب خارج اليابان طالما أنه يُدفع داخل اليابان أو يتم تحويله إلى اليابان، يخضع لضريبة الدخل.

(3) غير المقيمين

يُطلق على الأشخاص غير المؤهلين لوضيعة مقيم اسم غير مقيمين.

← يخضع دخلهم المكتسب داخل اليابان فقط، مثل الراتب والأجور والمدفوعات الأخرى المقدمة لقاء عملهم وما إلى ذلك، يخضع لضريبة الدخل.

1-2 تقديم الإقرار الضريبي والدفع

يتم تقدير ضريبة الدخل ذاتيا مع احتساب الدخل السنوي والضريبة المفروضة عليه. يقدم دافعو الضرائب إقرارا ضريبيا إلى مكتب الضرائب لتحديد الضرائب التي يلزم دفعها بينما تتم تسوية المبلغ المقتطع (انظر 1-4) خلال تاريخ محدد. يطلق على هذا الإجراء اسم تقديم الإقرار الضريبي.

(1) الأشخاص الذين يتعين عليهم تقديم إقرار ضريبي

لا يحتاج معظم الأشخاص الذين يتلقون رواتب وأجور إلى تقديم إقرار ضريبي، حيث يتم تحديد التزاماتهم الضريبية من خلال اقتطاع ضريبة الدخل الخاصة بهم (انظر 1-4) وتسويتها لاحقا في الراتب النهائي المدفوع لهم في السنة التقويمية (انظر 1-4).

ولكن يجب على الأشخاص الذين ينطبق عليهم أي مما يلي تقديم إقرار ضريبي:

الأشخاص الذين يعملون لدى جهة واحد وتتجاوز القيمة الإجمالية لدخلهم بخلاف الراتب ومخصصات نهاية الخدمة، 200 ألف ين.

الأشخاص الذين يعملون لدى أكثر من جهة وتتجاوز القيمة الإجمالية لدخل الراتب الذي لم تتم تسويته في الراتب النهائي للسنة ودخلهم بخلاف الرواتب ومخصصات نهاية الخدمة، 200 ألف ين.

الأشخاص الذين لديهم دخل من الأعمال التجارية أو تداول الأسهم ويلتزمون بدفع ضريبة الدخل وفقا للحسابات.

في حالة وجود أي ضريبة يجب دفعها، يتعين على دافعي الضرائب دفع هذا المبلغ بالكامل بحلول تاريخ الاستحقاق (لا يرسل مكتب الضرائب أي إخطارات بخصوص هذا).

ويمكن استخدام الطرق التالية لدفع الضرائب:

التحويل التلقائي من حسابك المصرفي المحلي. الدفع عبر الإنترنت عن طريق الدفع المباشر أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. الدفع عبر الإنترنت ببطاقتك الائتمانية. الدفع نقدا مع استخدام إيصال دفع الضرائب (في البنوك أو مكاتب البريد أو المتاجر الصغيرة أو مكاتب الضرائب).

(2) الأشخاص المؤهلون لاسترداد جزء من الضريبة عن طريق تقديم إقرار ضريبي

إذا تبين أنك مؤهل للحصول على خصم (انظر 1-3) من الضريبة المقتطعة (انظر 1-4)، فيمكنك استرداد الجزء الزائد من الضريبة التي دفعتها عن طريق تقديم إقرار ضريبي. سيتم تحويل المبلغ المسترد إلى حسابك البنكي في مكتب بريد أو أحد البنوك.

إذا لم تكن قد دفعت ضريبة دخل زائدة مع الضريبة المقتطعة أو ما شابه ذلك، فلست مؤهلا لاسترداد جزء من الضرائب.

(3) متى يجب تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضرائب

يجب إجراء الاستشارات والدفعات المتعلقة بضريبة الدخل لكل سنة ضريبية في الفترة ما بين 16 فبراير/شباط و 15 مارس/آذار من العام التالي.

* وكقاعدة عامة، لا يستقبل مكتب الضرائب الاستشارات أو تقديم الإقرار الضريبي في أيام إغلاقها (عطلات نهاية الأسبوع والعطلات القومية وما إلى ذلك). تاريخ استحقاق دفع ضريبة الدخل هو 15 مارس/آذار.

* إذا كان تاريخ الاستحقاق (15 مارس/آذار) يوافق عطلات نهاية الأسبوع أو الأعياد القومية، عندئذ يُمدد إلى يوم العمل التالي.

(4) في حالة مغادرة اليابان

إذا غادرت اليابان وألغيت تسجيل عنوانك داخل اليابان، فيجب تسوية ضريبة الدخل في الراتب النهائي للعام الخاص بك أثناء وجودك في اليابان.

إذا كنت يتعين عليك تقديم إقرار ضريبي بسبب انطباق إحدى الحالات المذكورة في (1) عليك، فعليك القيام بذلك ودفع أي ضريبة مستحقة عليك قبل مغادرة اليابان.

إذا قمت بتنفيذ أي إجراءات تتعلق بدفع الضرائب بعد مغادرة اليابان، فيجب عليك تعيين وكيل عنك يقيم في اليابان لدفع الضرائب وإرسال ’’إقرار بتسمية شخص لإدارة الشؤون الضريبية لدافع الضرائب من أجل ضريبة الدخل وضريبة الاستهلاك‘‘ إلى مكتب الضرائب ذي الاختصاص. ويهتم الوكيل بالإجراءات بعد مغادرة اليابان.

1-3 التخفيضات الضريبية الرئيسية

يتم تطبيق قدر معين من الخصومات على حسابات ضريبة الدخل الخاصة بك (انظر معادلة حساب الضريبة المذكورة في 1 أعلاه) إذا استوفيت ما يلي، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل فرد:

* في حالة غير المقيمين (انظر 1-1 (3))، يتم تطبيق أنواع محدودة فقط من الخصومات.

(1) إذا قدمت دعما اقتصاديا للأسرة

إذا كنت تقدم دعما ماليا لأحد أفراد الأسرة وكان إجمالي دخل هذا المُعال هو 480 ألف ين أو أقل (380 ألف ين أو أقل في عام 2019 أو قبله)، يمكنك الحصول على قدر معين من الخصم على حساب ضريبة الدخل الخاص بك.

إذا كان أحد أفراد عائلتك المعالين غير مقيم (انظر 1-1 (3))، يجب عليك إرفاق الوثائق التالية بنموذج الإقرار الضريبي أو إبرازها عند تقديم نموذج الإقرار الضريبي الخاص بك في مكتب الضرائب: القيد العائلي (نسخة من koseki الخاص بعائلتك). إشعارات تحويل الأموال أو غيرها من الوثائق لإثبات أنك تدعم فردا من عائلتك غير مقيم.



(2) إذا كنت متزوجا

إذا كنت متزوجا وتستوفي متطلبات معينة، فسيتم تطبيق مبلغ معين من الخصم على دخلك.

إذا كان الزوج(ة) غير مقيم (انظر 1-1 (3))، فعليك إرفاق الوثائق التالية بنموذج الإقرار الضريبي أو إبرازها عند تقديم نموذج الإقرار الضريبي في مكتب الضرائب: شهادة زواج (نسخة من القيد العائلي، وما إلى ذلك). إشعارات تحويل الأموال أو غيرها من الوثائق لإثبات أنك تقدم دعما لزوج(ة) غير مقيم.



(3) إذا كنت تدفع تأمينا اجتماعيا

إذا كنت تدفع تأمينا اجتماعيا (تأمين صحي، معاش تقاعدي قومي، تأمين معاش الموظفين، وما إلى ذلك) لنفسك ولزوجتك وأفراد أسرتك الآخرين الذين يعتمدون عليك في معيشتهم، فيمكنك الحصول على خصم من الدخل اعتمادا على قيمة أقساط التأمين.

(4) إذا كنت تدفع أقساط تأمين على الحياة

إذا دفعت مبلغا معينا من أقساط التأمين على الحياة و/أو أقساط تأمين على رعاية طبية طويلة الأجل و/أو أقساط تأمين معاشات التقاعد، فيمكنك الحصول على خصم ضريبي بمبلغ معين.

(5) إذا أنفقت مبلغا كبيرا على النفقات الطبية

إذا كانت قيمة إجمالي المصروفات الطبية التي ينفقها دافع الضرائب و/أو الزوج(ة) و/أو أفراد الأسرة الآخرون الذين يعتمدون على دافع الضرائب في معيشتهم تتجاوز مبلغا معينا، فيمكنك الحصول على خصم ضريبي اعتمادا على مبلغ النفقات الطبية.

1-4 الاستقطاع وتسوية نهاية العام

الأشخاص الذين يتلقون رواتب وأجور يدفعون ضريبة الدخل وفق نظام الضريبة المقتطعة. عندما يتم دفع رواتبهم أو أجورهم، يقوم صاحب العمل بخصم (اقتطاع) ضريبة الدخل منهم.

تتم تسوية الضريبة في الراتب النهائي أو الأجر في السنة التقويمية (تسوية نهاية السنة).

يصدر رب العمل سجل استقطاع ضريبي يتضمن أيضا الراتب الإجمالي السنوي ويتم تقديمه إلى متلقي الراتب.

1-5 حالات خاصة حسب اتفاقية ضريبة الدخل

إذا أبرم بلدك واليابان اتفاقية ضريبة دخل، فقد يتم إعفاؤك من ضريبة الدخل عند استيفاء متطلبات معينة.

2) ضرائب السكن على الأفراد

2-1 تعريف ضرائب السكن على الأفراد

هي ضريبة يتعين دفعها لإدارات المحافظات والبلديات ذات الاختصاص القضائي على عنوانك اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني.

وهذه الضرائب مكونة من شقين، شق متدرج حسب الدخل يقيّم على أساس الدخل في السنة السابقة، وشق من نسبة ثابتة لا تتغير قيمته بغض النظر عن مقدار الدخل.

تُدفع ضريبة السكن على الأفراد المستحقة للمحافظة التي تقطن بها إلى إدارة بلديتك جنبا إلى جنب مع تلك الخاصة ببلديتك.

2-2 كيف تدفع ضريبة السكن على الأفراد

هناك طريقتان لدفعها:

① تحصيل خاص: تستقطع الشركة التي تعمل لديها ضريبة السكن على الأفراد من راتبك وتدفعها إلى إدارة بلديتك. وكقاعدة عامة، لا يتعين على الموظفين أنفسهم دفع الضرائب لمكتب البلدية.

② تحصيل عادي: عندما تتلقى طلبا مكتوبا للضرائب من إدارة بلديتك، اذهب بنفسك إلى مكتب البلدية حاملا معك الطلب الذي تلقيته ومقدار الضرائب المشار إليه فيه.(*١)

2-3 متفرقات

يرجى الانتباه لما يلي فيما يتعلق بضرائب السكن على الأفراد:

① يجب دفع الضرائب إلى البلدية التي كان لديك فيها عنوان مسجل في 1 يناير/كانون الثاني. حتى إذا غادرت اليابان في 2 يناير/كانون الثاني أو بعد ذلك، فلا يزال يتعين عليك دفع الضريبة.

② عندما يقوم أولئك الذين يدفعون الضرائب عن طريق التحصيل الخاص (انظر 2-2①) بإنهاء عملهم، يجب عليهم دفع المبلغ المستحق المتبقي من الضريبة عن طريق التحصيل العادي (انظر 2-2②). ولكن هناك طريقة أخرى لدفعها إلى بلديتك، وهي مطالبة الشركة التي كنت تعمل بها باستقطاع الضرائب من أي راتب أو تعويض إنهاء للخدمة سيتم دفعه لك.

③ إذا لم تتمكن من دفع ضرائب السكن الخاصة بالأفراد قبل مغادرة اليابان، فيجب عليك تعيين وكيل ضرائب مقيم في اليابان يدفعها نيابة عنك، وإخطار مكتب البلدية باسم ذلك الشخص.

3) ضريبة الاستهلاك

تُؤخذ ضريبة استهلاك بنسبة 10% (معدل الضريبة القياسي) عند شراء السلع والخدمات في اليابان. في حالة شراء الطعام والشراب باستثناء المشروبات الكحولية وتناول الطعام بالخارج، فتكون نسبة الضريبة 8% (معدل الضريبة المخفض).

4) ضريبة السيارات

4-1 ضريبة السيارات/ ضريبة المركبات الخفيفة

(1) ضريبة السيارات/ ضريبة المركبات الخفيفة مع خصم ضريبي على أساس الأداء البيئي

عند شراء سيارة أو مركبة خفيفة:

عندما تشتري سيارة أو مركبة خفيفة يتعين عليك دفع ضريبة السيارات أو ضريبة المركبات الخفيفة مع خصم ضريبي على أساس الأداء البيئي.

(يتم تحديد مقدار الخصم الضريبي المستند إلى الأداء البيئي وفقا لكفاءة السيارات أو المركبات الخفيفة في استهلاك الوقود وعناصر أخرى.)

(2) ضريبة السيارات/ ضريبة المركبات الخفيفة والخصم الضريبي وفقا لحجم المحرك

- إذا كنت تمتلك سيارة:

الأشخاص الذين لديهم سيارة (حجم محرك يزيد عن 660 سم مكعب) بحلول 1 أبريل/نيسان، ملزمون بدفع ضريبة عنها مع تطبيق خصم ضريبي وفقا لحجم محركها.(*٢)

(تحسب قيمة الخصم الضريبي بناء على حجم المحرك وعوامل أخرى.)

- إذا كنت تمتلك مركبة خفيفة:

الأشخاص الذين يمتلكون سيارة خفيفة بحلول 1 أبريل/نيسان ويبلغ حجم محركها 660 سم مكعب أو أقل ملزمون بدفع ضريبة المركبات الخفيفة مع تطبيق خصم ضريبي وفقا لحجم محركها.(*٣)

(تحسب قيمة الخصم الضريبي بناء على حجم المحرك وعوامل أخرى.)

4-2 ضريبة وزن المركبة

عند فحص سيارتك أو مركبتك الخفيفة:

يتم فرض ضريبة وزن المركبة بحسب وزنها عند فحصها.

5) ضريبة أملاك

أنت ملزم بدفع ضريبة أملاك إذا كان لديك أي مما يلي بحلول 1 يناير/كانون الثاني من كل عام:

① أرض أو ② مبانٍ أو ③ أصول قابلة للإهلاك

① أرض أو ② مبانٍ أو ③ أصول قابلة للإهلاك عليك أن تعلن عن الأصول القابلة للإهلاك التي لديك.

يحسب مكتب البلدية المبلغ الذي يجب دفعه بناء على قيمة الأصول.

ادفع الضريبة إلى مكتب البلدية الذي تقع فيه ممتلكاتك.

6) استفسارات حول الضرائب

6-1 الضرائب الحكومية

(1) عبر الهاتف (مركز اتصال)

يجيب متحدثون باللغة الإنكليزية على الاستفسارات العامة حول الضرائب الحكومية في مراكز اتصال دفع الضرائب التالية:

مكتب الضرائب في طوكيو 03-3821-9070

مكتب الضرائب في أوساكا 06-4965-8298

مكتب الضرائب في ناغويا 052-971-20-59

(2) أجوبة أسئلة شائعة عن الضرائب

يمكنك العثور على الأسئلة الشائعة والإجابات العامة عنها عبر هذا الرابط.

(3) الموقع الإلكتروني لوكالة الضرائب القومية

يتيح هذا الموقع الإلكتروني معلومات مفيدة حول التقديم ودفع الضرائب الحكومية.

6-2 استفسارات عن الضرائب المحلية

للاستفسارات عن الضرائب المحلية يرجى استخدام ما يلي:

الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات

إرشادات حول ضريبة السكن على الأفراد للمقيمين الأجانب، انقر هنا. اسأل في مكتب المحافظة أو البلدية في المنطقة التي تعيش فيها للحصول على مزيد من التفاصيل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)