اليابان | 【فيديو】اليابانيون يحتفلون بالفوز على إسبانيا دون عرقلة السير وقطع الطريق أو إتلاف الممتلكات

اليابان في فيديولايف ستايل 02/12/2022 خرج الشباب الياباني إلى تقاطع شيبويا الشهير بوسط طوكيو للاحتفال بالفوز على إسبانيا والتأهل لدور 16 من منافسات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر. وقد توافد الشباب على حي شيبويا قبل بزوغ شمس الصباح، وقد احتفلوا وسط حراسة أمنية مشددة من الشرطة اليابانية. (النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس) المنتخب الياباني المجتمع الياباني جيجي برس

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