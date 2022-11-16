اليابان | كنيسة التوحيد وضحاياها اليابانيون: الحاجة إلى ”محو الأمية الدينية“ للشعب الياباني!

أثار مقتل رئيس الوزراء الآسبق شينزو آبي بالرصاص في يوليو/ تموز الماضي أسئلة جديدة حول علاقة كنيسة التوحيد بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، مع إحياء المخاوف القديمة بشأن ممارسات جمع الأموال. يقدم الباحث الديني ساكوراي يوشيهيدي نظرة ثاقبة على نمو الحركة التي تتخذ من كوريا مقراً لها في اليابان، حيث يعد الولاء الديني أمرًا نادرًا.

ما هي كنيسة التوحيد؟

خضعت كنيسة التوحيد، المعروفة رسميًا باسم اتحاد الأسرة للسلام والتوحيد العالميين، لتدقيق شديد في اليابان منذ أن أخبر الرجل الذي تم اعتقاله بتهمة اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في يوليو/ تموز المحققين أنه كان مدفوعًا بالحقد ضد كنيسة التوحيد. والاعتقاد بأن آبي كانت تربطه علاقات وثيقة بالكنيسة. أشعلت الحادثة عاصفة نارية حول أساليب جمع الأموال الاحتيالية والقسرية التي تنتهجها الجماعة الدينية، فضلاً عن صلاتها بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.

تأسست الحركة عام 1954 على يد الكوري سون ميونغ مون (1920-2012)، باسم ”جماعة الروح القدس لتوحيد المسيحيين في العالم“، ولكن تغيّر اسمها مع السنوات لتصير اليوم ”اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد“، وتنشط خصوصاً في كوريا الجنوبية، واليابان، والولايات المتحدة. (*١) والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد اليهودية المسيحية، وهي تبشر بأن البشرية سقطت من النعمة نتيجة عهدة حواء، وأن القمر نفسه كان المسيح الثاني الذي تم إرساله لتطهير البشرية من خلال ”مراسم البركة“ (انظر أدناه). يدور الجدل منذ فترة طويلة حول مذهب تلك الجماعة الدينية، المعروف بحفلات الزفاف الجماعية وأنشطة جمع الأموال والتبرعات. ومع ذلك، فإن عدد أتباع للجماعة في اليابان يتراوح بين 50 و70 ألفًا، وفقًا لساكوراي. هذا هو أكثر من ضعف عدد أتباعها في كوريا الجنوبية.

يؤمن أتباع الجماعة بأن الخالق أراد للإنسان اختبار سعادة الحب. لكن أدم وحواء فشلا في تحقيق ذلك الهدف، فساد الحب الأناني الأرض. أراد الخالق ترميم ما تخرّب، بإرساله مخلّصين كثر للبشرية، من بينهم المسيح الذي لم يستطع إكمال مهمته لأنه لم يتزوج.

في عام 1964، ضمنت كنيسة التوحيد في اليابان الوضع القانوني لشركة دينية، مما منحها حق الحصول على معاملة ضريبية تفضيلية. في عام 1968، أنشأت ذراعًا سياسيًا منفصلاً، الاتحاد الدولي المناهض للشيوعية من أجل النصر على الشيوعية. يقول الخبراء إن العلاقات المثيرة للجدل للحركة مع سياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي يمكن إرجاعها إلى هذه الحملة المسيحية ضد الشيوعية. وفقًا لساكوراي، فإن الحملة المستمرة وراء الكواليس للتأثير على سياسة الحكومة هي سمة أساسية لاتحاد كنيسة التوحيد كحركة دينية.

ويشدد ساكوراي على أنه ”لا يفعلون ذلك في العراء“، ويقارن استراتيجية كنيسة التوحيد باستراتيجية جماعة أوم شينريكيو المسؤولة عن هجمات غاز السارين المميتة عام 1995 على مترو الأنفاق في طوكيو. “كان لدى أوم شينريكيو أوهام حول السيطرة السياسية على اليابان. لقد اعتقدوا أن بإمكانهم جذب المزيد والمزيد من التابعين أو المؤمنين بأفكارهم، وفي نهاية المطاف تقديم مرشحين سيفوزون في الانتخابات. إن كنيسة التوحيد أكثر واقعية. إنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الفوز عن طريق مرشحيهم، ولكن من خلال الاستفادة من قوة تصويت الكتلة، فإنهم يعتقدون أن بإمكانهم السيطرة على عدد كافٍ من السياسيين لممارسة تأثير على البلد ككل”.

تشتهر كنيسة التوحيد أيضًا بممارسة الضغط والأنشطة السياسية الأخرى في الولايات المتحدة. صحيفة واشنطن تايمز، وهي صحيفة أمريكية محافظة، مملوكة لمنظمة تابعة لكنيسة التوحيد.

النظرة اليابانية تجاه الدين

بشكل عام، لا يعتبر اليابانيون أنفسهم متدينين أو ينتمون لدين ما، بل لديهم انفتاح على العديد من الديانات التي يمارسون أحيانًا بعض طقوسها بغض النظر عن فكرة الإيمان بها من عدمه. يسأل المسح الوطني حول الشخصية الوطنية اليابانية، الذي أجراه معهد الرياضيات الإحصائية كل خمس سنوات، المستجيبين عما إذا كان لديهم أي معتقد ديني شخصي. منذ المسح الأول في عام 1953، أجاب أكثر من نصف المستجيبين بالنفي، وفي الاستطلاع الأخير (في 2018)، أجاب 74٪ بالنفي.

أرست الروحانية لديانة الشنتو الأصلية الأسس لروحانية منتشرة وغير مركزة ومرنة. عندما دخلت البوذية اليابان في القرن السادس، دخلت في صراع مع معتقدات وممارسات الشنتو الأصلية. لكن بحلول عصر نارا (710-794)، لم تكن الديانتان تتعايشان فحسب، بل اندمجتا في شكل من التوفيق بين المعتقدات، شينبوتسو شوجو، التي تعاملت مع الشنتو كامي على أنه تجسيد لمختلف الآلهة البوذية.

يقول ساكوراي: ”البوذية تتطور باستمرار منذ وصولها إلى اليابان“. ”منذ عهد ميجي [1868-1912]، انحرفت البوذية اليابانية عن القاعدة [في البلدان الأخرى] حيث يتزوج الرهبان ويكون لديهم عائلات بدلاً من دخول الأديرة، وتكون زعامة المعابد وراثية. كانت المرحلة التالية في التطور هي صعود شينشوكيو، وهي ديانات جديدة متجذرة في البوذية العلمانية “التي ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعدًا.

في الوقت نفسه، كان للمسيحية تأثير قوي على المواقف اليابانية تجاه الدين في العصر الحديث. يقول ساكوراي: ”لدى اليابانيين اليوم صورة عن الإيمان الديني كشيء له هدف واضح للعبادة، وكنيسة منظمة ينتمي إليها المرء، وطقوس واحتفالات مجتمعية“. ”من وجهة النظر اليابانية، التواجد على لفائف معبد أو ضريح لا يعتبر دينًا. هذا هو السبب في أن معظم اليابانيين لا يعتبرون أنفسهم متدينين، على الرغم من أنهم يشاركون في أنشطة دينية مثل الصلاة في الأضرحة أو المعابد في العام الجديد، وزيارة قبور الأجداد، وإقامة الشعائر البوذية التذكارية للموتى“.

على الرغم من هذا النقص العام في الحماسة الدينية، وجدت العديد من الأديان والطوائف الجديدة تربة خصبة في اليابان. كيف نفسر هذا التناقض الظاهري؟

البحث عن الجماعة

يقول ساكوراي إن الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي شهدت أسرع توسع للأديان الجديدة في اليابان. كانت فترة النمو الاقتصادي السريع، عندما كان الملايين يهاجرون من المجتمعات الريفية إلى المدن بحثًا عن عمل. وبعيدًا عن منازلهم وعائلاتهم، كان الكثير منهم جائعًا للإحساس بالانتماء للمجتمع.

”كانت الديانات الجديدة القائمة على البوذية في ذلك الوقت تستهدف العمال في المصانع الصغيرة والمتاجر ومنحتهم شعورًا بالانتماء. كما أنهم كانوا بارعين في بناء منظماتهم، كما يقول ساكوراي. كانت سوكا غاكاي هي الأسرع نموًا بين هذه الديانات الجديدة، وهي حركة علمانية متجذرة في بوذية نيتشيرين. خلال تلك السنوات، جندت سوكا غاكاي ما بين ستة وسبعة ملايين عضو. عقدت اجتماعات إقليمية مرة في الشهر، وكان الأعضاء يتواصلون مع بعضهم البعض بشكل متكرر ويهتمون ببعضهم البعض. قامت المنظمة بوظيفة أسرة أو قرية بديلة“.

كان لكنيسة التوحيد جاذبية مماثلة، على الرغم من أن توسعها الأولي حدث بشكل أساسي في حرم الجامعات، حيث تركت الحركات اليسارية الراديكالية في الستينيات عددًا كبيرًا من الطلاب معزولين. في الستينيات والسبعينيات، انتشرت المنظمة تحت ستار الرابطة الجماعية لبحوث المبادئ. في الثمانينيات، وسط اقتصاد مزدهر، كثفت جهود التجنيد وجمع الأموال ووسعت نطاقها - وواجهت مشاكل خطيرة.

”المبيعات الروحية“

ربما يكون أكبر مصدر لسمعة الحركة السيئة في اليابان هو طرق جمع الأموال، ولا سيما ”المبيعات الروحية“ التي تسببت في ضجة عامة في الثمانينيات. كان الأعضاء يذهبون من باب إلى باب ويقدمون سلعًا كورية مثل الجينسنغ والأوعية الرخامية، غالبًا باستخدام أساليب البيع الفجة. أصبح الأشخاص الضعفاء مقتنعين بأن مشاكلهم مرتبطة بأجيال أجداد يعانون في الجحيم وتم إقناعهم بشراء سلع باهظة الثمن (مثل الأختام والجرار) والخدمات (مثل العرافة و ”مشورة الأجداد“ التي تدعي تحديد المشاكل المتجذرة في لماضي العائلي للشخص) لعكس تلك الكارما. نتيجة لهذه الممارسات، تعرضت كنيسة التوحيد للعديد من الدعاوى القانونية وتم تشويه سمعتها على نطاق واسع في الصحافة.

”منذ أواخر الثمانينيات فصاعدًا ، اضطرت كنيسة التوحيد إلى تعديل نهجها وتجنيد أعضاء جدد دون الكشف عن هويتها الحقيقية. وجذبت الناس من خلال خدمات مثل قراءة الكف وقراءة الثروة - تستهدف الأفراد في منتصف العمر وكبار السن وكذلك الشباب - ثم دعتهم إلى الندوات وغيرها من الأحداث. كما حولت تركيزها في جمع الأموال من “المبيعات الروحية” إلى الحصول على تبرعات كبيرة من الأعضاء“.

يبدو أن والدة ياماغامي تيتسويا، مطلق النار الذي تم القبض عليه في مكان اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، دفعت ما مجموعه أكثر من 100 مليون ين ياباني، بما في ذلك أموال التأمين على حياة زوجها. يحمّل ياماغامي كنسية التوحيد، مسؤولية الصعوبات المالية التي تواجهها عائلته نظراً إلى أن والدته قدمت تبرعات كبيرة لها.

في سبتمبر/ أيلول 2022، أصدرت وكالة شؤون المستهلك اليابانية تقريرًا عن الشكاوى المتعلقة بـكنيسة التوحيد المقدمة إلى مراكز شؤون المستهلك في جميع أنحاء البلاد. وفقًا للتقرير، في السنة المالية 2020-2021، دفع الأعضاء للمنظمة ما يقرب من 2.7 مليون ين في المتوسط. تلقى الخط الساخن المخصص للمستهلكين الذي أنشأته الحكومة في سبتمبر/ أيلول سيلًا من المكالمات، يتعلق جزء كبير منها بالأموال التي تم جمعها لغرض ”تحرير الأسلاف“. في بعض الحالات، استمرت المدفوعات التي تتراوح من حوالي 100 ألف ين إلى عدة ملايين على مدى عقد من الزمان.

وفقًا للمبدأ الإلهي لسون ميونغ مون، سقط الجنس البشري من النعمة عندما زنت حواء مع الملاك الساقط لوسيفر، الذي أصبح فيما بعد الشيطان. نتيجة لهذا الانحراف عن محبة الله، ورث جميع نسل آدم سلالة ملوثة وانفصلوا عن الله. في النهاية أرسل الله يسوع لفداء البشرية، لكن خطة الله لتطهير سلالة البشرية الخاطئة من خلال الزواج من يسوع وتأسيس أسرة لم تؤت أكلها. كخطة ب، أرسل الله المسيح سون ميونغ مون، الذي جسد المجيء الثاني. حفلات الزفاف الجماعية هي جزء من تلك الخطة. الفكرة هي أنه عندما يتحد اثنان من المؤمنين، يختارهما المسيح ويطابقهما، كرجل وزوجة ببركة المسيح، فإن أطفالهما يولدون أحرارًا من الخطيئة.

وكان مون على اقتناع بأن دوره هو إكمال المهمة غير المنجزة للمسيح، وهي إعادة البشرية إلى حال النقاء من الخطايا. نجحت حركته في استقطاب الأعضاء بشكل سريع، وزاد عددهم من 100 مبشّر إلى قرابة 10 آلاف في أعوام قليلة.

ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك في العقيدة. وفقًا لعقيدة مون، فإن اليابان هي ”أمة حواء“ وهي مسؤولة عن سقوط كوريا، ”أمة آدم“. نتيجة لذلك، من العدل والملائم أن تخدم اليابان كوريا. من بين النساء اليابانيات اللواتي تزوجن وفقًا لمعتقدات كنيسة التوحيد، يعيش الآن ما يقدر بنحو 7000 امرأة في كوريا الجنوبية.

يؤكد ساكوراي أن ”الغرض من كنيسة التوحيد في اليابان هو جمع الأموال لإرسالها إلى كوريا الجنوبية“. (تم جمع الملايين أيضًا في الولايات المتحدة من خلال مؤسسات الأعمال التابعة للكنيسة مثل تاجر الأسماك بالجملة True World Foods، الذي يزود مطاعم السوشي في جميع أنحاء البلاد).

الحاجة إلى محو الأمية الدينية

كيف تمكنت مثل هذه الجماعة الدينية من تأمين ولاء وتفاني الكثير من المؤمنين بها في اليابان؟

يقول ساكوراي: ”أحد الأسباب الرئيسية هو أن اليابانيين يفتقرون إلى معرفة مسبقة بالدين. نتيجة لذلك، لم يجدوا شيئًا غريبًا بشكل خاص حول مذاهب الزواج الجماعي أو أن مون باعتباره المسيح المنتظر. حتى أنهم يقبلون التعليم القائل بأن أسلافهم جميعهم يعانون في الجحيم ولا يمكن إنقاذهم إلا من خلال “أعمالهم الصالحة” في شكل تبرعات مالية. لن يقبل أحد ممن درسوا في المسيحية السائدة أو عبادة الأسلاف اليابانية التقليدية ذلك“.

قد يكون أحد العوامل المساهمة هو عدم وجود أي فرصة للتعرف على الدين في المدارس اليابانية. ينص الدستور، الذي تمت صياغته مع الوعي بالضرر الذي تسببه الشنتوية، على الفصل بين الدين والدولة، وبالتالي يحظر التعليم الديني في المدارس العامة. لكن ساكوراي يعتقد أنه لا يزال من الممكن تقديم مقدمة عامة غير طائفية للدين.

”كجانب من جوانب محو الأمية الثقافية، يجب أن نبدأ في تنمية المعرفة الأساسية للدين في المدرسة الابتدائية، بما في ذلك تعليم حول تنوع الديانات الرئيسية في العالم“، كما يقول. وهذا من شأنه أن يعزز تطوير المعايير الأساسية في مجتمعنا، وهو نوع من الحكمة التقليدية فيما يتعلق بالدين، وسيكون الناس بطبيعة الحال متشككين في التعاليم التي تختلف كثيرًا عن تلك المعايير. بدون محو الأمية الدينية، يكون الناس أعزل بشكل أساسي ضد المزاعم الخيالية للمبشرين”.

ساكوراي، الأستاذ في جامعة هوكايدو في سابورو، لديه سنوات من الخبرة في تقديم المشورة للطلاب المتورطين في الطوائف الدينية، وكذلك آبائهم. لكنه يقر بأن هناك حدًا لما يمكن أن تنجزه الاستشارة. ”في سابورو يوجد اثنان من الدوجو تديرهما طائفة تسمى ألف، والتي استولت عليها من أوم شينريكيو البائد. أعرف طلاب جامعيين التحقوا وكانوا لا يزالون أعضاءً عندما تخرجوا. تتبع ألف تعاليم أساهارا شوكو “زعيم أوم شينريكيو الذي تم إعدامه”، وتواصل تجنيد الطلاب في جميع أنحاء البلاد. إن تهديد جماعة أوم للمجتمع لم ينته بعد“.

وفقًا لساكوراي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية لمثل هذا التبشير الديني. بدأوا بالمحادثات عبر الإنترنت، مع إخفاء هوية المجموعة. إذا بدا الهدف واعدًا، فسيخلقون فرصة للقاء شخصيًا - في مقهى، على سبيل المثال - ثم دعوه للمشاركة في حدث ما أو مجموعة دراسة، ورسم الهدف تدريجيًا. أثناء جائحة كورونا، شعر الكثير من الطلاب بالوحدة لأنهم لم يتمكنوا من تكوين صداقات، واستجابوا لمثل هذه الدعوات دون تفكير”.

ما الذي يمكن للحكومة فعله لحماية الشعب؟

لكن أليس التبشير الديني وجمع الأموال محميًا بقوة الدستور مع ضمانه لحرية الدين؟

يصر ساكوراي على أن ”هناك قيود متأصلة على الحرية الدينية“. ”أنت حر في تصديق ما تريد. لكن لا يمكنك التعدي على حرية الآخرين خلال هذه العملية. لا يجوز إخفاء هويتك الحقيقية عند تجنيد أتباع أو حرمان الناس من سلطتهم في الحكم المستقل عن طريق تأجيج مخاوف لا أساس لها“.

لكن لماذا الغضب حول علاقات المشرعين بكنيسة التوحيد؟ على الرغم من أن الدستور ينص على أنه ”لا يجوز لأي منظمة دينية أن تحصل على أي امتيازات من الدولة، ولا تمارس أي سلطة سياسية“، إلا أنه لا يحظر مشاركة المنظمات الدينية في السياسة أو الانتخابات”. تشتهر سوكا غاكاي (المرتبطة تاريخيًا بحزب كوميتو) تعبئة أتباعها في وقت الانتخابات، وهي مجرد واحدة من العديد من الجماعات الدينية اليابانية المشاركة في السياسة.

يوضح ساكوراي: ”فيما يتعلق بكنيسة التوحيد، تكمن المشكلة في أن السياسيين أخفوا علاقاتهم مع الجماعة“. ”الكشف علنًا عن أنهم كانوا يتلقون دعمًا تنظيميًا من مجموعة استمرت في إلحاق الأذى بالشعب من خلال المبيعات الروحية الاحتيالية ومطالبات التبرعات المفرطة، سيكون بمثابة الاعتراف بأنهم وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصلحة البلاد وشعبها“.

كيف إذن يجب أن تتعامل السلطات مع كنيسة التوحيد الآن بعد أن ظهر التهديد للعلن؟

”النهج الأكثر واقعية هو التماس أمر بحل الجماعة بموجب الفقرة 1 من المادة 81 من قانون الهيئات الدينية. يجب على الحكومة بدء العملية من خلال عرض القضية على مجلس المؤسسة الدينية، الذي يضم علماء شرعيين ودينيين بالإضافة إلى ممثلين عن الجماعات الدينية، وإعلان النتائج للشعب“.

تنص المادة 81 على أنه يمكن لوكالة الشؤون الثقافية أو المدعين العامين أو السلطات المختصة الأخرى طلب أمر محكمة بإلغاء الوضع القانوني للمنظمة ”عندما ترتكب المؤسسة الدينية فعلًا من الواضح أنه يضر بالصالح العام بشكل كبير“. تم تنفيذ هذا الحكم مرتين فقط: في عام 1995، عندما صدر أمر بحل جماعة أوم شينريكيو، وفي عام 2002، عندما تم إلغاء وضع مجموعة معبد Myōkakuji بسبب الممارسات الاحتيالية المشابهة لـ ”المبيعات الروحية“ لكنيسة التوحيد.

حتى وقت قريب، أعرب المسؤولون الحكوميون عن شكوكهم بشأن ما إذا كان الإجراء سينطبق على كنيسة التوحيد، بالنظر إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أي من أعضاء الجماعة أو توجيه تهم لهم فيما يتعلق بأي جريمة. ولكن مع تصاعد الغضب العام يومًا بعد يوم، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في 17 أكتوبر/ تشرين الأول أن حكومته ستفتح تحقيقًا بموجب قانون المؤسسات الدينية. هذا يمكن أن يفتح الطريق لحل الجماعة.

يقول ساكوراي: ”إنها وسيلة بسيطة جدًا وفعالة لتصحيح العلاقة بين الدين والسياسة“. ”إذا طلبت الحكومة أمر الحل، فليس أمام الجماعة خيار سوى الإفصاح عن معلومات داخلية إذا كانت تريد الدفاع عن نفسها، وهذا يعني الكشف عن عمليات الجماعة. ولكن حتى بدون ذلك، فإن قلة قليلة من السياسيين يرغبون في الحفاظ على العلاقات مع مجموعة أدى سلوكها إلى طلب حلها. سيكون الأشخاص العاديون أكثر حذراً أيضًا، لذلك هناك فوائد كبيرة لهذه العملية“.

ومع ذلك، فإن أمر الحل يلغي ببساطة الوضع القانوني لمنظمة دينية، لكنه لا يضمن إنهاء أنشطة الجماعة.

يقر ساكوراي بأن ”الجماعات التابعة، مثل الاتحاد العالمي للسلام والاتحاد النسائي من أجل السلام العالمي باليابان، ستستمر في الوجود“. لا شك أن الحركة ستعيد تنظيم نفسها وتواصل أنشطتها. هناك حد لما يمكن للتنظيم القانوني إنجازه. لهذا السبب نحتاج إلى تعزيز محو الأمية الدينية وإعطاء الناس الأدوات للدفاع عن أنفسهم”.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بقلم كيمي إيتاكورا من Nippon.com. الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: نساء يابانيات وأتباع آخرون لكنيسة التوحيد في كوريا الجنوبية يتظاهرون في سيؤول في 18 أغسطس/ آب 2022 احتجاجًا على ”اضطهاد“ المؤمنين في اليابان. أ ف ب/ جيجي برس)