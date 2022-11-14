اليابان | كورونا يغيّر عادات حفلات الزفاف في اليابان

لايف ستايل 14/11/2022

ساورت غالبية من تزوج في عام 2021 شكوك جدية بشأن إقامة مناسبة كبيرة وسط جائحة كوفيد-19 التي لا تزال مستمرة.

أظهر مسح عن توجهات الزفاف في عام 2022 أجرته مجلة ’’زيكي‘‘ الصادرة عن شركة ’’ريكروت‘‘ التي توفر معلومات عن الزفاف أن 83.8% ممن تزوجوا في عام 2021 كانوا يشعرون بدرجة من التردد بشأن إقامة مراسم زفاف واستقبالات وحفلات. وكانت هذه النسبة أدنى قليلا مما كانت عليه في عام 2020 والتي بلغت 90%، ولكن من الواضح أن إقامة تجمعات بمشاركة عدد كبير من الناس كان مصدر قلق كبير للعروسين.

أجري المسح بين أبريل/نيسان ومايو/أيار عام 2022 حيث تم إرساله بالبريد إلى 5838 شخصا أقاموا حفلات زفاف واستقبال في عام 2021، وتلقت المجلة 4016 ردا مقبولا.

بلغ متوسط التكلفة الإجمالية للمناسبات المتعلقة بالزفاف مثل المراسم أو حفلات الاستقبال 3.03 مليون ين في عام 2021، بزيادة قدرها 115 ألف ين مقارنة بالعام السابق. ولكن هذا المبلغ لا يزال أقل بنحو 500 ألف ين من متوسط التكاليف ما قبل الجائحة. وكان العامل الرئيسي وراء تراجع التكلفة هو انخفاض عدد الضيوف المدعوين. فقد كان متوسط عددهم ما قبل الجائحة من 60 إلى 70 شخصا مقارنة بـ 42.8 ضيفا في عام 2020 و 43.2 ضيفا في عام 2021. وقد أدى ذلك إلى زيادة متوسط التكلفة للضيف الواحد ليبلغ 98 ألف ين. وارتفع إجمالي المبلغ المنفق على هدايا الزفاف بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق لكنه ظل عند 1.8 مليون ين تقريبا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)