اليابان | تعرف على المصطلحات اليابانية الجديدة المرشحة للفوز بلقب كلمة عام 2022

كانت الفرحة العارمة لعشاق رياضة البيسبول والموضوعات الدسمة مثل المشاكل الاقتصادية والعلاقات المثيرة للمشاكل بين السياسة والدين مصدر إلهام لكلمات وعبارات باللغة اليابانية تم تداولها على نطاق واسع هذا العام. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على قائمة الكلمات والعبارات المرشحة لتمثل هذا العام.

ما هي الكلمات التي يستخدمها الناس

أعلنت دار النشر ’’جييو كوكومين شا‘‘ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عن الكلمات والعبارات المرشحة لتمثل عام 2022. وتجعل الدار التي تنشر ’’المعرفة الأساسية للمصطلحات المعاصرة‘‘ وهو دليل سنوي لأحدث المصطلحات المستخدمة في اللغة اليابانية، تجعل هذه المسابقة التي تحظى بمتابعة على نطاق واسع جزءا رئيسيا من جهودها الدعائية، واختارت مرة أخرى 30 مصطلحا كانت جزءا أصيلا من اللغة اليابانية هذا العام.

وكانت جائحة كوفيد-19 مجددا مصدر إلهام للكثير من المصطلحات المدرجة في القائمة، من ’’سلالة أوميكرون‘‘ للفيروس إلى ’’الملابس الداخلية للوجه‘‘ وهو مصطلح يشير إلى الكمامات الطبية التي تواصل الطلب عليها في عام 2022. ولكن كان لرياضة البيسبول أيضا حضور واسع في القائمة حيث أدرج فيها ضارب ورامي الكرة في الدوري الياباني أوتاني شوهي جنبا إلى جنب مع نجوم محليين مثل ملك إحراز النقاط بطريقة ’’هوم رن (ركضة كاملة)‘‘ موراكامي مونيتاكا ومع ’’الزعيم‘‘ شينجو تسويوشي اللاعب السابق والمدير الحالي لفريق هوكّايدو نيبّون هام فايترز. كما تظهر عبارات تتعلق بمشاكل اقتصادية واضطرابات سياسية والترفيه الشعبي ضمن القائمة، ما يجعل من هذه القائمة مجموعة شاملة من العبارات التي كانت على شفاه الجميع في عام 2022.

وفيما يلي قائمة بجميع المصطلحات أو العبارات الثلاثين المرشحة لتمثل العام، جنبا إلى جنب مع شروحاتنا الموجزة عنها. وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية والكلمة (أو الكلمات) الفائزة هذا العام في 1 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت اليابان.

الكلمات المرشحة لتمثيل عام 2022

インティマシー・コーディネーター

إنتيماشي كودينيتا Intimashī kōdinētā

يعمل ’’منسقو العلاقة الحميمة‘‘ في مواقع تصوير الأفلام والتلفزيون، حيث يطرحون نهجا متخصصا لمشكلة بناء الثقة وضمان الاتفاقات التوافقية بين الممثلين وتوجيه الموظفين عندما تستدعي المشاهد وجود محتوى جنسي بدرجة عالية.

インボイス制度

إينبويسو سيئدو Inboisu seido

من المقرر أن تتغير أنظمة الحساب وتقديم التقارير المتعلقة بضريبة الاستهلاك في اليابان اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، حيث سيكون هناك ’’نظام فواتير‘‘ يشترط على مشغلي الأعمال إصدار فواتير منظمة والاحتفاظ بها لضمان تتبع أكثر دقة لتحصيل الضرائب ودفعها. ومن المتوقع أن يفرض النظام الجديد على الشركات الصغيرة على وجه الخصوص أعباء جديدة من ناحية إعداد التقارير وحفظ السجلات، وقد تم انتقاده باعتباره نظاما يصعب فهمه.

大谷ルール

أوتاني رورو Ōtani rūru

استمتع أوتاني شوهي لاعب لوس أنجلوس آنجلز ضارب ورامي الكرة، بابتكار ’’قاعدة أوتاني‘‘ الجديدة التي تحرره من مطلب سابق لدوري البيسبول الرئيسي بأن يتحول الرامي إلى موقع دفاعي آخر من أجل البقاء في ترتيب الضرب بعد أن يخرج من البقعة التي يقف فيها الرامي. يمكن الآن لأوتاني وغيره من الرماة البقاء في التشكيلة كضاربين معينين حتى لو لم يدخلوا الملعب بغرض الدفاع.

オーディオブック

أوديوبوكّو Ōdiobukku

اكتسبت ’’الكتب المسموعة‘‘ بالتدريج شعبية بين القراء اليابانيين، ولا سيما خلال عصر الهواتف الذكية حيث يتزايد عدد القراء الذين يختارون الاستماع إلى الكتب المفضلة لديهم أثناء التنقل أو القيام بالأعمال المنزلية. وخلال هذا العام اشتهرت أيضا كلمة ’’ميميكاتسو (الأنشطة التي تعتمد على الأذن)‘‘ والتي تهدف إلى تطوير الذات من خلال استخدام محتوى يتعلق بتعلم اللغات أو الشؤون الراهنة.

OBN

تشير عبارة ’’old boys’ network (شبكة الفتيان الكبار)‘‘ –كما هو الحال في البلدان الأخرى– إلى شبكات العلاقات الشخصية وخاصة بين الرجال، والتي تشكل ثقافة مكان العمل وتحدد الرابحين في عالم الشركات والحكومة. ففي المنظمات التي تتمتع فيها شركات OBN بتأثير قوي على نحو خاص، يمكن اتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقة، ما يترك النساء خارج العملية تماما كما يشير البعض.

オミクロン株

أوميكورون كابو Omikuron kabu

اكتشفت ’’سلالة أوميكرون‘‘ من فيروس SARS-CoV-2 لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021 في جنوب أفريقيا. ونظرا لكونها أكثر ضراوة من السلالات السابقة، فقد تسببت في حدوث الموجة السادسة من عدوى كوفيد-19 في اليابان، على الرغم من أن قدرتها الكبيرة على الانتشار ترافقت مع انخفاض شدة الأعراض لدى المرضى المصابين بها.

顔パンツ

كاؤ بانتسو Kao pantsu

ظهر مصطلح ’’ملابس داخلية للوجه‘‘ للتعبير عن فكرة أن الظهور في الأماكن العامة بدون كمامة على وجه المرء أصبح أمرا محرجا في عصر جائحة فيروس كورونا.

ガチ中華

غاتشي تشوكا Gachi Chūka

اكتسبت عبارة 街 中華 (ماتشي تشوكا) التي تعني ’’المطعم الصيني الودي المجاور لك‘‘، رواجا مؤخرا باعتبارها وصفا لأماكن يمكن تناول فيها وجبات رامين وأرز مقلي تلبي الأذواق اليابانية. وفي الوقت نفسه، فإن مطاعم غاتشي تشوكا هي مطاعم غاتشي أو ’’كاملة‘‘ يمكن العثور عليها في إيكيبوكورو ومناطق أخرى يجتمع فيها الصينيون للاستمتاع بمأكولات بلادهم. وتزداد شعبية مثل هذه المطاعم في وقت أصبح فيه السفر إلى الخارج أقل احتمالا.

キーウ

كيو Kīu

كان اسم العاصمة الأوكرانية يكتب بشكل شائع على النحو التالي ’’Kiev‘‘ وأصبح الآن يكتب ’’Kyiv‘‘ ليصبح أكثر انسجاما مع نطقه في اللغة الأوكرانية. ومع استمرار الغزو الروسي للبلاد، أصبح اسم المدينة يتردد في الأخبار أكثر من أي وقت مضى، وقد غيرت وسائل الإعلام اليابانية كتابة اسم المدينة بحروف الكاتاكانا من キ エ フ (كيفو) إلى هذا الإصدار الجديد キーウ.

きつねダンス

كاتسوني دانسو Kitsune dansu

أدت فرقة تشجيع فريق هوكّايدو نيبّون هام فايترز المعروفة باسم ’’الفتيات المقاتلات‘‘ ما يعرف باسم ’’رقصة الثعلب‘‘ على أنغام أغنية للثنائي الكوميدي النرويجي Ylvis لعام 2013 التي حققت نجاحا باهرا وكانت بعنوان ’’الثعلب (ماذا يقول الثعلب؟)‘‘. ولاقت حركات الرقص والموسيقى التي تأسر الأسماع نجاحا كبيرا في الملعب، حيث ترك المشجعون مقاعدهم لتقليد حركات الرقص خلال ألعاب الـ’’هوم‘‘ لفريق فايترز.

国葬儀

كوكوسوغي Kokusōgi

تردد في الأخبار هذا العام عبارة ’’جنائز رسمية‘‘ عندما قرر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء سابقا آبي شينزو. يذكر أنه في عام 1947 أوقف العمل بنظام لإقامة الجنائز الرسمية يعود لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وكان ينص على أن مثل تلك المراسم لا تقام إلا للأباطرة والإمبراطورات بالإضافة إلى شخصيات مناسبة يرشحها رئيس الوزراء. ولكن الدستور الحالي لا يحتوي على أي أساس فيما يتعلق بمثل تلك المراسم في العصر الحديث. ومع ذلك أقامت البلاد عددا قليلا من الجنائز الرسمية لرؤساء وزراء يابانيين كانت آخرها جنازة آبي. (تردد هذا المصطلح أيضا في الأخبار فيما يتعلق بطقوس وفاة الملكة إليزابيث الثانية).

こども家庭庁

كودومو كاتيي تشو Kodomo katei chō

من المقرر أن تباشر ’’وكالة الأطفال والعائلات‘‘ أعمالها في أبريل/نيسان عام 2023 باعتبارها هيئة خارجية جديدة تابعة لأمانة مجلس الوزراء. فقد شهد شهر يونيو/حزيران من هذا العام سن قانون أساسي جديد للأطفال يضع المبادئ الأساسية لحماية حقوق الأطفال. وينوه المراقبون إلى أنه بما أن وزارة التربية والتعليم تحتفظ بمسؤولية الإشراف على تعليم الأطفال، فإن هذه الوكالة الجديدة ستشكل نهجا يحدث شرخا عموديا للإدارة في مجال اهتمامات الشباب.

宗教2世

شوكيو 2-سيي Shūkyō 2-sei

’’الجيل الثاني من المؤمنين‘‘ هم الأطفال المولودون لأبوين ينتمون لديانات معينة، فقد نشأوا في بيئة تخضع لسيطرة قوية من أديان ومعتقدات والديهم وأفراد الأسرة الآخرين. وصاغ عالم الاجتماع المتخصص في الدراسات الدينية تسوكادا هوتاكا هذا المصطلح الذي أصبح واسع الاستخدام في أعقاب مقتل رئيس الوزراء سابقا آبي شينزو، حيث قال المسلح الذي تم اعتقاله في مكان الحادث إن والدته كانت منغمسة بعمق في كنيسة التوحيد، ويبدو أن علاقة آبي مع الجماعة الدينية دفعت المتهم إلى الإقدام على إطلاق النار على آبي.

知らんけど

شيران كيدو Shiran kedo

تعني ’’أظن‘‘ أو ’’ليس الأمر كما لو أنني أعرف على أية حال‘‘. وهذه العبارة التي يتم إلقاؤها عادة في نهاية أي بيان، هي طريقة للتهرب من المسؤولية عن محتوى ما قاله المتحدث للتو. استخدمت هذه العبارة على نطاق واسع من قبل المتحدثين اليابانيين في منطقة كانساي في السنوات الأخيرة، وشقت طريقها إلى طوكيو وأماكن أخرى في كانتو حيث اتخذها الشباب على وجه الخصوص كطريقة لقلب ما قالوه للتو رأسا على عقب.

سباي فاميلي Spy × Family

انطلقت سلسلة مانغا إندو تاتسويا في مارس/آذار عام 2019، وعُرضت على الشاشة الصغيرة كمسلسل أنيمي في أبريل/نيسان من هذا العام. وفي هذا المسلسل، يتتبع جاسوس رفيع المستوى هدفه من خلال إنشاء عائلة مزيفة تلتحق ابنتها بنفس المدرسة التي يرتادها طفل السياسي الذي يتجسس عليه. ولكنه لا يدري أن زوجته الجديدة قاتلة محترفة، وابنته المتبناة لديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين ما يتيح لها رؤية والديها بالتبني على حقيقتهما. وكان مسلسل الأنيمي Spy × Family أحد أكثر الأعمال نجاحا هذا العام بسبب اللمسات الكوميدية التي تخللت الحبكة القصصية وعدد من العبارات التي لاقت انتشارا واسعا.

スマホショルダー

سوماهو شورودو Sumaho shorudā

كانت حقائب للهواتف الذكية تعلق على الكتف من الأشياء الشائعة بين الناس من مختلف الأعمار. يتراوح شكل تلك الحقائب من مجرد غطاء بسيط إلى حقائب متعددة الجيوب يمكن استخدامها كمحفظة أو حقيبة صغيرة.

青春って、すごく密なので

سيئيشونتّي سوغوكو ميتسو نانودي Seishuntte, sugoku mitsu nanode

وُجهت دعوات لسكان اليابان خلال جائحة كوفيد-19 لحثهم على تجنب ’’سان ميتسو (المحاذير الثلاثة)‘‘ وهي الأماكن المحصورة والمغلقة والمزدحمة وتلك التي يكون فيها اتصال وثيق مع الآخرين. ولكن سوي واتارو مدرب البيسبول في مدرسة سينداي إيكوي غاكوئن، سلط الضوء على حجم الضغوط الممارسة على الأجيال الشابة عندما صرح بتأثر أن ’’الشباب يفضلون التقارب‘‘ في مقابلة له بعد أن أصبح فريق مدرسته هو الأول من منطقة توهوكو على الإطلاق الذي يفوز ببطولة البيسبول الصيفية المرموقة التي تجرى على مستوى البلاد.

#ちむどんどん反省会

#تشيمو دوندون هانسيكاي #Chimu dondon hanseikai

كان هذا الهاشتاغ رائجا بين محبي دراما صباحية تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعنوان ’’تشيمو دوندون‘‘ الذين أرادوا مواكبة آخر التطورات المثيرة من خلال ’’اجتماعات متابعة‘‘ بعد كل حلقة جديدة من الدراما. يذكر أن هذه الدراما تتبع قصة امرأة شابة من أوكيناوا وهي تتنقل ضمن سلسلة متواصلة من التجارب والمحن، ما يبقي المشاهدين في إثارة متلاحقة.

丁寧な説明

تييني نا سيتسوميي Teinei na setsumei

’’تفسير شامل ودقيق‘‘ هذا ​​ما وعد رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بتقديمه للجمهور فيما يتعلق بقرار إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء سابقا آبي شينزو والتي أثارت ردود فعل عنيفة من قبل الكثير من دوائر المجتمع.

てまえどり

تيمايدوري Temaedori

تحث هذه الحركة الرامية لتقليل الهدر في الطعام، المتسوقين على اختيار السلع القابلة للتلف الموضوعة في الصفوف الأمامية من رفوف العرض، والتي عادة ما يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها أقرب من تلك الموجودة في الخلف، وذلك إذا كان المتسوقون يعتزمون استهلاكها بعد وقت قصير من شرائها. وهذه العبارة تجمع بين الكلمتين ’’تيماي (أمام)‘‘ و’’تورو (يأخذ)‘‘.

ヌン活

نونكاتسو Nunkatsu

شهد الاستمتاع بشرب شاي فاخر بعد الظهر في أحد الفنادق الفخمة انتشارا هائلا بين مجموعات معينة من الناس. وهذا التوجه جاء جزئيا كرد فعل على المشاعر الناجمة من الحجر أثناء جائحة كوفيد-19 حيث يبدو أن الناس باتوا أكثر نشاطا (كاتسو) في فترة ما بعد الظهر (نون، من الكلمة الإنجليزية noon).

بيغ بوس Big Boss

منح أسطورة البيسبول الياباني شينجو تسويوشي نفسه لقب ’’الزعيم‘‘ عند عودته إلى دوري البيسبول الياباني للمحترفين باعتباره مديرا لفريق هوكّايدو نيبّون هام فايترز المتعثر.

村神様

موراكامي ساما Murakami-sama

لعب ضارب الكرة في فريق ياكولت سوالوز للبيسبول موراكامي مونيتاكا موسما رائعا، حيث حقق 56 ’’هوم رن‘‘ وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يفوز باللقب الثلاثي والذي يتألف من متوسط أعلى معدل لضرب الكرة وأكثر لاعب يحقق ’’هوم رن‘‘ وأكثر من حقق فرص ’’رن باتيد إن‘‘. وكان أداء اللاعب الشغوف البالغ من العمر 22 عاما موضع نقاش المعجبين به على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفوا أداءه بأنه يشبه أداء الآلهة وذلك بعد استبدال ’’كامي‘‘ المقطع الأخير من اسمه ’’موراكامي 村上‘‘ بمقطع آخر له نفس اللفظ ولكن يكتب بطريقة أخرى ويعني إله ’’神‘‘، وإضافة اللاحقة التشريفية ’’ساما (بمعنى سيد)‘‘ لزيادة التعظيم.

メタバース

ميتاباسو Metabāsu

تحظى خدمات ميتافيرس التي تقارب العالمين المادي والرقمي الافتراضي المحسن، باهتمام متزايد حيث تعزز اليابان الاستثمار في Web3 وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الأخرى في محاولة للتحول الرقمي.

ヤー！パワー！

يا! باوا! Yā! Pawā!

اجتذب الممثل الكوميدي ناكاياما كينّيكون المتابعين إلى حسابه على تيكتوك من خلال مقاطع فيديو يردد فيها بحماس عبارة ’’يا! باوا!.

ヤクルト1000

ياكوروتو 1000، Yakuruto 1000

حقق المشروب الحاوي على بكتيريا بروبيوتيك يباع تحت الاسم التجاري ’’ياكوروتو 1000‘‘ نجاحا باهرا منذ أن أصبح متاحا على نطاق واسع في المتاجر بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2021. يحتوي المشروب على سلالة مميزة من بكتيريا العصيات اللبنية، ويكتسب بشكل مطرد محبين جدد يزعمون أن له فوائد صحية مثل قدرته على خفض التوتر وتحسين النوم.

リスキリング

ريسوكيرينغو Risukiringu

تكتسب إعادة تشكيل المهارات –لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والمجالات الرقمية الأخرى– اهتماما في الشركات التي تتطلع إلى تدريب الموظفين على أعمال مختلفة، وبين الموظفين الراغبين في تطوير أو تغيير حياتهم المهنية.

ルッキズム

روكيزومو Rukkizumu

’’الحكم من المظهر‘‘ أو الميل إلى الحكم على الآخرين من خلال مظهرهم أو صفاتهم الجسدية، وهو مصدر قلق متزايد في المجتمع ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للتعليقات السلبية وغيرها من الإساءات التي تستهدف المستخدمين أن تلحق ضررا جسيما.

令和の怪物

رييوا نو كايبوتسو Reiwa no kaibutsu

أطلق معجبو فريق ’’لوتي مارينز‘‘ على نجم رماية كرة البيسبول ساساكي روكي لقب ’’وحش رييوا‘‘ تيمنا باسم العصر الحالي لليابان بسبب إنجازاته في الملعب. ففي 10 أبريل/نيسان حقق ساساكي أول مباراة مثالية في اليابان منذ 28 عاما وأصبح أصغر لاعب بيسبول محترف في دوري البيسبول الياباني للمحترفين يحقق هذا الإنجاز. وكاد أن يكرر الرقم القياسي في ظهوره التالي في الملعب، ولكن مدير الفريق أخرجه من المباراة في نهاية الشوط الثامن لحماية ذراعه التي يرمي بها.

悪い円安

واروي إن-ياسو Warui en-yasu

أعلن وزير المالية سوزوكي شونئيتشي أن تراجع قيمة الين ’’سيء (واروي)‘‘ لليابانيين حيث أدت العوامل الاقتصادية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة حالة عدم اليقين حول العالم. وقد انخفضت قيمة العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 32 عاما أمام الدولار الأمريكي، حيث دخلت نطاق 150 ينا للدولار الواحد لفترة وجيزة في أكتوبر/تشرين الأول. وأدى التراجع السريع للين الياباني إلى تفاقم التضخم، ما أثر على ميزانيات الأسر بسبب ارتفاع تكلفة أشياء مثل الطاقة والمستلزمات اليومية.

(النص الأصلي باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: من اليسار: ’’رقصة الثعلب‘‘ لفريق فايترز، حقوق الصورة لجيجي برس. موراكامي مونيتاكا يحتفل بتحقيقه ’’هوم رن‘‘ السادس والخمسين، حقوق الصورة لجيجي برس. امرأة ترتدي ’’ملابس داخلية للوجه‘‘، حقوق الصورة لبيكستا. جنازة آبي شينزو الرسمية، حقوق الصورة لجيجي برس. لين ينخفض إلى أقل من مستوى 150 أمام الدولار، حقوق الصورة لجيجي برس. قارورة ياكوروتو 1000، حقوق الصورة لكيودو إيميجيز)