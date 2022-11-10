اليابان | كيف يؤثر ضغط العمل الشديد سلبا على المعلمين في اليابان!

لايف ستايل 10/11/2022

لا يزال المعلمون اليابانيون يعملون عند مستويات غير صحية بسبب حجم العمل الإضافي، وأكثر من نصف المعلمين لا ينصحون الآخرين باتخاذ مهنة التدريس كمسار وظيفي.

كان هناك تحسن طفيف في وضع معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية المجهدين بالعمل في اليابان، والذين يظلون منشغلين حتى في أيام العطلات للاضطلاع بمهام تشمل الإشراف على أنشطة الأندية الطلابية. فقد أجرى معهد أبحاث النهوض بمستويات المعيشة استطلاعا شمل 10010 معلم في شهر يونيو/حزيران كانت نسبة الاستجابات المقبولة 92.1% من المستطلعة آراؤهم.

تظهر النتائج أن متوسط الوقت الذي يقضيه المعلم في المدرسة في يوم العمل كان 11 ساعة و21 دقيقة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل بثماني دقائق من متوسط 11 ساعة و29 دقيقة في الاستطلاع السابق (2015)، إلا أنه لا يزال مرتفعا. ولكن عند إضافة الوقت الذي يقضيه المعلم في العمل من المنزل، يرتفع المتوسط إلى 12 ساعة و7 دقائق، وهو ما يتجاوز يوم العمل المحدد (7 ساعات، 45 دقيقة) بأكثر من أربع ساعات.

كما وجد الاستطلاع أن المعلمين يعملون بمتوسط 3 ساعات و24 دقيقة في عطلات نهاية الأسبوع بسبب مسؤولياتهم المتعلقة بأنشطة الأندية الطلابية ومهام أخرى. وعند جمع كل ساعات العمل خلال شهر يصبح الناتج 293 ساعة و46 دقيقة. وهذا المتوسط أقل بـ 6 دقائق مقارنة بالمسح السابق، لكنه لا يزال يتجاوز ساعات العمل المحددة بمقدار 123 ساعة و16 دقيقة. يعرّف قانون الصحة والسلامة المهنية ’’خط كاروشي karōshi‘‘ بالعمل الإضافي لأكثر من 100 ساعة في الشهر السابق لظهور مشكلة صحية. وبمعنى آخر، يوجد الكثير من المعلمين في وضع خطير يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بصحتهم.

قال الكثير من المشاركين في المسح عند سؤالهم عما يجب القيام به لتحسين وضع العمل، إن هناك حاجة لإجراء تغييرات بشأن كيفية تقسيم المهام عن طريق اتخاذ تدابير مثل الاستعانة بجهات خارجية للإشراف على تنقل الأطفال من وإلى المدرسة وتحصيل الرسوم. ودعوا أيضا إلى تقليل عدد الاجتماعات المدرسية، وكان الطلب الأكثر ورودا والموجه إلى الحكومة المركزية والإدارات المحلية هو تعيين المزيد من المعلمين. وعند سؤالهم عن عبء العمل المرتبط بمراجعة دورة الدراسة في اليابان، أشار معلمو المدارس الابتدائية والإعدادية إلى الوقت اللازم لإعداد الفصول الدراسية وتصحيح علامات مناهج اللغات الأجنبية أو الأخلاق، بينما ذكر مدرسو المدارس الثانوية العمل المتعلق بإعطاء دروس في المواطنة والتمويل الشخصي.

وعند سؤالهم إن كانوا يوصون بمهنة التدريس كمسار وظيفي، قال 57.6% من المشاركين ’’لا‘‘. وكانت الأسباب الأكثر ذكرا هي عبء العمل الثقيل وساعات العمل الطويلة والضغط النفسي الشديد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)