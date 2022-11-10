اليابان | نصف اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما مستمرون في العمل

لايف ستايل 10/11/2022

يتزايد عدد المسنين المنخرطين في سوق العمل في اليابان للتعويض عن الأعداد المتناقصة من السكان الذين هم في سن العمل.

بلغ عدد المسنين العاملين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 9.09 مليون في اليابان في عام 2021، في ارتفاع للعام الثامن عشر على التوالي. وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية والاتصالات فقد بلغت نسبة توظيف من هم في سن 65 وما فوق 25.1% من إجمالي الوظائف، في حين أنها شكلت 50.3% ممن تتراوح أعمارهم بين 65 و 69 عاما، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة توظيف تلك الفئة العمرية مستوى 50%.

فمع انخفاض عدد سكان اليابان وارتفاع متوسط العمر فيها، أصبح من الصعب بشكل متزايد على المجموعة السكانية العاملة الآخذة في التناقص، دعم الأعداد المتزايدة من كبار السن المعتمدين على نظام الرعاية الاجتماعية. وفي أبريل/نيسان 2021 دخل القانون المعدل بشأن استقرار توظيف المسنين حيز التنفيذ. ويلزم القانون الشركات بتبني أنظمة تسمح للناس بمواصلة العمل حتى سن السبعين.

ارتفع عدد العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 69 عاما مقارنة بعام 2013، حيث بدأت مجموعة كبيرة من جيل طفرة المواليد في اليابان في بلوغ سن 65 عاما. واعتبارا من عام 2017، شوهدت زيادة مماثلة من العمال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما هم من جيل طفرة المواليد.

(النص الأصلي منشور باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)