اليابان | انخفاض عدد اليابانيين المغتربين للسنة الثانية على التوالي!

مجتمع 09/11/2022

تظهر إحصاءات وزارة الخارجية اليابانية أنه حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، كان هناك 1.3 مليون مغترب ياباني يعيشون في الخارج. وكان عددهم في الولايات المتحدة والصين الأكبر حيث يمثل 40% من إجمالي عدد المغتربين اليابانيين.

وجد استطلاع لعام 2022 بشأن المقيمين اليابانيين في الخارج أجرته وزارة الشؤون الخارجية أنه حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كان هناك 1.3 مليون مواطن ياباني يعيشون في الخارج إما لفترة طويلة (أكثر من 3 أشهر) أو كمقيمين دائمين. وقد مثّل هذا انخفاضا بنسبة 0.9% تقريبا عن العام الذي سبقه حيث انخفض عددهم بمقدار 12824 شخصا، في تراجع للعام الثاني على التوالي. وانخفض عدد المقيمين لفترات طويلة بمقدار 20678 ليصل إلى 807238، في حين زاد عدد المقيمين الدائمين بمقدار 7854 ليصل إلى 537662.

وكان عدد المقيمين اليابانيين في الخارج قد ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 مليون في عام 2019. ولكن انخفض هذا العدد بأكثر من 65 ألفا خلال العامين الماضيين من جائحة كوفيد-19.

وكانت منطقة لوس أنجلوس الكبرى تضم أكبر عدد من المقيمين اليابانيين، حيث بلغ عددهم 67 ألفا، تبعتها بانكوك بـ 59 ألفا ومنطقة نيويورك ميتروبوليتان بـ 39 ألفا وسنغافورة بـ 36 ألفا ولندن الكبرى بـ 32 ألفا. ومنذ عام 2011 ارتفع عدد المقيمين في بانكوك بأكثر من 20 ألفا، بينما انخفض عدد اليابانيين المقيمين في شنغهاي بمقدار 19 ألفا وفي نيويورك بمقدار 15 ألفا.

وحسب الدولة، كان 32% (429 ألفا) من اليابانيين الذين يعيشون في الخارج موجودين في الولايات المتحدة و 8% (107 آلاف) يقيمون في الصين. أما في البلدان الأخرى فقد كان هناك 93 ألف ياباني يعيشون في أستراليا و 82 ألفا في تايلاند و 70 ألفا في كندا و 63 ألفا في بريطانيا و 48 ألفا في البرازيل و 42 ألفا في ألمانيا و 41 ألفا في كوريا الجنوبية و 36 ألفا في فرنسا.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)