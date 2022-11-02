اليابان | النظافة والتصميم والتكنولوجيا: مراحيض فنية في طوكيو لم ترها من قبل!

أعلن مشروع ” THE TOKYO TOILET“ عن ”مرحاض شفاف“، وفاجأ العالم في شهر أغسطس/آب من عام 2020. ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء مراحيض عامة فريدة واحدا تلو الآخر في الحدائق وبجانب الطرق في حي شيبويا في طوكيو. ويتم أيضا إجراء صيانة شاملة للحفاظ على نظافتها، كما أنه يتم تسليط الضوء عليها كمنطقة جذب سياحي جديدة.

المراحيض التي صممها مبتكرون عالميون يتم استخدامها في ثلاثة عشر موقعا

”التنظيف صعب، ولكن أشعر بالسعادة عندما تصبح نظيفة!“

في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفي حديقة إيبيسو في حي شيبويا في طوكيو، ترددت أصوات تلاميذ مدرسة ابتدائية وأطفال روضة أطفال حملوا في أيديهم فراشي الأرضيات والمماسح. وكان الهيكل الخرساني الذي يشبه المتاهة والذي قام الأطفال بتنظيفه مرحاضا عاما، قام مصمم الديكور السيد كاتاياما ماساميتشي بتصميمه. وتم إنشاؤه من قبل مشروع ”TOKYO TOILET“، الذي تروج له مؤسسة نيبون بالتعاون مع حي شيبويا.



مرحاض حديقة إيبيسو الذي تم افتتاحه في شهر أغسطس/آب من عام 2020، وأمامه الأطفال الذين خاضوا تجربة تنظيفه. عمل السيد كاتاياما ماساميتشي على التصميمات الداخلية لمتاجر يونيكلو الرئيسية في نيويورك وباريس وحي جينزا في طوكيو.

شارك في هذا المشروع ستة عشر شخصا، كالمعماريين المشهورين مثل السيد أندو تاداو، والسيد كوما كينغو وغيرهم، والمبتكرون الذين ينشطون على نطاق عالمي مثل السيد كاتاياما، والسيد ساتو كاشيوا، والسيد NIGO وغيرهم. والهدف من هذا المشروع هو إزالة الصورة النمطية عن المراحيض العامة والمتمثلة بـ ”4K (الحرف الأول من الكلمات اليابانية التالية: Kitanai (وسخ)، Kusai (كريه الرائحة)، Kurai (مظلم)، Kowai (مخيف))“، من خلال التصميم المبتكر والخيال الحر. وعلاوة على ذلك، فإن هناك هدفا يتمثل بالمطالبة بتحقيق مجتمع متنوع، من خلال توفير المرافق التي يمكن لأي شخص استخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو وجود إعاقة من عدمه.

وأصبح المرحاض الزجاجي الذي صممه بان شيغيرو، والذي تم وضعه في الخدمة لأول مرة في شهر أغسطس/آب من عام 2020، حديث الساعة في اليابان وخارجها على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الحاضر، تم الانتهاء من ثلاثة عشر مرحاضا من أصل سبعة عشر، ويتم استخدامها من قبل عامة الناس.



”مرحاض شفاف“ في ”حديقة يويوغي فوكاماتشي الصغيرة“. عند قفله، يتحول إلى زجاج مُفَيَّم مثل الزجاج الموجود في أقصى اليمين.



يتناغم التصميم الخشبي المميز للسيد كوما كينغو بشكل رائع مع المساحات الخضراء لحديقة نابيشيما شوتو (اكتمل في 6/2021)

تصميم المشروع بالكامل بما في ذلك أنشطة التنظيف

حتى المرحاض الأنيق أيضا تفسده الأوساخ والروائح الكريهة. لذلك سيركز المشروع أيضا على الصيانة. فبالإضافة إلى التنظيف المنتظم ثلاث مرات في اليوم، سيقوم فني تشخيص حالة المرحاض بفحص حالته كل شهر، وسيقوم بتنظيفه بمواد تنظيف خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم صيانة الجدران الخارجية ومعدات الإضاءة ومراوح التهوية بشكل كامل مرة في السنة. وتم تصميم زي عمال النظافة من طرف السيد NIGO، ويلعب هذا الزي دورا في تحسين الصورة النمطية حول تنظيف المراحيض.

كما تُقام تجارب تنظيف موجهة للأطفال كجزء من أنشطة الصيانة. والهدف هو توعية الناس بأهمية المرافق العامة، وزيادة الوعي لديهم كأعضاء في المجتمع من خلال تنظيف المراحيض. ويقول السيد ياماتو نوبوتاكا ممثل شركة أمينيتي المساهمة والذي تولى مهمة تعليم الأطفال ”عندما تحدثت مع الأطفال، أدركت أنهم يعلمونهم أهمية تنظيف المراحيض في المنازل والمدارس. وأريد منهم أن يحملوا معهم ما تعلموه اليوم، وأن ينقلوه لأصدقائهم“.



السيد ياماتو، أخصائي تشخيص المراحيض، وهو يشرح الاختلافات في أنواع المنظفات وآثارها من خلال عرض عملي توضيحي.



الأطفال وهم يقومون بتنظيف الأرض بقوة باستخدام فراشي الأرضيات.

أصبحت زيارة مراحيض مشروع ”THE TOKYO TOILET“ طفرة هادئة بين عشاق الهندسة المعمارية ومحبي الفن. وتحظى المطاعم ذات المراحيض النظيفة بشعبية كبيرة، ولكن ربما تكون المدينة التي تحول المراحيض إلى موارد سياحية فريدة من نوعها في العالم. ويقول السيد ياماتو أيضا ”إن المراحيض العامة النظيفة تساعد على تحسين صورة المدينة بأكملها. وفي حي شيبويا المزدحم في الليل، تكون المراحيض متسخة في كثير من الأحيان، لكني أرغب في الاستمرار في صيانتها على أكمل وجه من الآن وصاعدا“.

وفاز مرحاض ”حديقة ناناغودوري (Hi Toilet)“ الذي أشرف عليه فريق السيد ساتو كازو بشكل رئيسي بالميدالية الذهبية لجائزة ”iF DESIGN AWARD 2022“ وهي إحدى جوائز التصميم الثلاث الكبرى في العالم. ويقوم المخرج الألماني المولد فيم فيندرز، والمعروف بفلم ”الجنة فوق برلين (Wings of Desire)“، بتصوير فيلم تدور أحداثه في مراحيض مشروع ”THE TOKYO TOILET“. وسنقوم فيما يلي بالتعريف بستة من مراحيض طوكيو، التي يتم تسليط الضوء عليها الآن من جميع أنحاء العالم، والتي تم الانتهاء منها بين عام 2021 وشهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022.



المجسم الأبيض الضخم الذي يظهر عند المخرج الغربي لمحطة إيبيسو هو مرحاض عام صممه السيد ساتو كاشيوا (اكتمل في 7/2021). يستخدمه الكثير من الأشخاص، ويتطلب الكثير من الجهد للحفاظ على نظافته.



مرحاض ”حديقة ناناغودوري“ الذي تم استخدام نظام الأوامر الصوتية فيه والمناسب لهذا العصر الذي يتطلب عدم التلامس (اكتمل في 8/2021)

■ نيغو

”مرحاض جينغومايئ العام“ (جينغومايئ 1-3)

السيد نيغو هو مصمم أزياء بدأ حياته المهنية في حي هاراجوكو في طوكيو قبل أن يطير محلقا بتصاميمه إلى العالم، وهو الآن المدير الفني لشركة KENZO. ومفهوم المرحاض الذي عمل عليه في جينغومايئ، والذي يمكن القول إنها قاعدته الخلفية، هو عبارة عن ”ابتكار جديد من خبرات الماضي“. وهو تصميم مناسب لحي هاراجوكو، حيث تغلغلت الثقافة الأمريكية في وقت مبكر في طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تم تصميمه على طراز منزل للجيش الأمريكي حيث يتعايش الحنين مع الحداثة.



على طراز منزل منفصل بقي في مدينة كبيرة (اكتمل في 5/2021).



تصميم خارجي قديم يذكرنا بواشنطن هايتس (مساكن الجيش الأمريكي) التي كانت موجودة في حي يويوغي في الماضي.



مجهز بكرسي مرحاض للغسيل بالماء الدافئ وكرسي أطفال، ويمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم فُغرات (فتحات شرج ومثانة اصطناعية) وغير ذلك.

■ كوما كينغو

”مرحاض حديقة نابيشيما شوتو“ شوتو 2-10-7

استخدم السيد كوما كينغو الذي قام بتصميم الملعب الوطني المحاط بدفء الخشب، الكثير من الخشب هنا أيضا. ويتمتع هذا المرحاض بحضور قوي، مع تناغمه مع الحديقة التاريخية التي كانت في الأصل مسكنا في الضواحي لعائلة كيشو توكوغاوا. وهناك خمسة أكواخ مغطاة بأخشاب الأرز الياباني، ومتصلة بممرات تُسمى ”ممرات الغابة“، لضمان التهوية، ومن الممكن أن تكون ملعبا للأطفال أيضا.



يبدو أن أخشاب شجر الأرز الياباني من مختلف العروض والأطوال تم ترتيبها بشكل عشوائي، ولكنه في الواقع تصميم وفقا لحسابات دقيقة.



ممرات الغابة التي توفر التهوئة والأمان.



حتى داخل غرف المرحاض مثل الغابة.

■ إيتو تويو

”حمام يويوغي هاتشيمان العام“ (يويوغي 5-1-2)

قام السيد إيتو تويو، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، والمعروفة باسم جائزة نوبل للهندسة المعمارية، بإنشاء ثلاثة مجسمات على شكل الفطر في غابة ضريح يويوغي هاتشيمان. ويتميز الحائط الخارجي المغطى بقطع السيراميك المستديرة بتدرج جميل للألوان، ويتناغم بشكل مثالي مع اللون الأخضر الذي ينتشر خلفه. وتم الفصل بين غرف الحمامات الثلاث الخاصة وتوزيعها، وتحتوي كل غرفة على وظائف متعددة مثل كراسي الأطفال وغيرها.



حمام يويوغي هاتشيمان العام القائم على مفهوم ”الفطرات الثلاث (Three Mushrooms)“ والذي تم إنشاؤه في وسط الغابة (اكتمل في 7/2021)



عندما تكون الأنوار مضاءة في الليل يبدو السقف الدائري وكأنه يطفو.



غرف المرحاض الخاصة واسعة، وسهلة الاستخدام من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.

■ ساتو كاشيوا

”المرحاض العام عند المخرج الغربي لمحطة إيبيسو“ (جنوب إيبيسو 1-5-8)

قام السيد ساتو كاشيوا، أحد المخرجين الفنيين الرائدين في اليابان والمسؤول عن إستراتيجيات العلامات التجارية لشركات مثل يونيكلو وراكوتين غروب، قام بإنشاء مرحاض مربع ناصع البياض أمام محطة إيبيسو. وإن أقصى درجات البساطة وجذب اهتمام الناس هي القيمة الحقيقية لتصميم كاشيوا.



تمثال إيبيسو المطل على مرحاض المخرج الغربي العام لمحطة إيبيسو.



الجزء المكعب من المرحاض محاط بفتحات من الألومنيوم، لذلك لا يمكن معرفة أنه مرحاض للوهلة الأولى.



تم جعل المدخل في الجهة الخلفية لأنه يوجد أمام المحطة حيث حركة المرور كبيرة. الفتحات التي تسمح للضوء بالدخول توفر إنارة للممرات.



سيتم استخدام العلامات التوضيحية التي ابتكرها السيد كاشيوا، والتي تكون سهلة الرؤية وتعطي انطباعا ناعما، في جميع مراحيض المشروع. يرتدي عامل النظافة لباسا من تصميم السيد NIGO.

■ ساتو كازو / Disruption Lab Team

مرحاض حديقة ناناغودوري (هاتاغايا 2-53-5)

قام السيد ساتو كازو الذي فاز بالعديد من جوائز الإعلانات، وتولى منصب مدير الابتكار في TBWA HAKUHODO، بخوض تحدي تطوير مرحاض يعمل بالأوامر الصوتية. ويعود ذلك إلى أن الكثير من الناس لا يرغبون في لمس مقابض الأبواب مباشرة في المراحيض العامة، وغالبا ما يدوسون على المقابض بأقدامهم. ونال التصميم الذي يبدو ككرة مستديرة من جانب الطريق إعجابا كبيرا أيضا.



مرحاض حديقة ناناغودوري الذي يبدو كمجسم لكرة بيضاء.



عند النظر إليه من جانب مدخل المرحاض، يبدو الشكل وكأنه فطر مقطوع إلى نصفين.



تعمل الأوامر الصوتية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة عند المدخل. يمكن فتح وإغلاق الباب وتشغيل مقعد المرحاض دون استخدام اليدين.

■ أوشيرو توموهيتو

مرحاض حديقة هيروهيغاشي (هيرو 4-2-27)

يتولى السيد أوشيرو توموهيتو منصب مدير الابتكار المسؤول عن قسم الاستدامة في يونيكلو. ويبدو المرحاض ذو التصميم الصلب مثل نصب تذكاري حجري قد انتصب في داخل الحديقة من الماضي. وتعرض لوحة الإضاءة الخلفية 7.9 مليارات نمط إضاءة.



سيتم افتتاح مرحاض حديقة هيروهيغاشي والذي يمتزج مع المناظر الطبيعية في 7/2022.



السعي إلى البساطة وسهولة الاستخدام. يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم فُغرات، ومجهز بكرسي للأطفال، ومنضدة لتبديل حفاضات الأطفال وغير ذلك.



تقول لوحة الإضاءة الخلفية، والتي تصبح أكثر سحرا في الليل، ”من غير الممكن رؤية نفس النمط مرتين“. ويركز على النباتات المحيطة به أيضا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، المقابلات والنص والصور: قسم التحرير في nippon.com، صورة العنوان الرئيسي: أطفال يتراكضون حول مرحاض حديقة نابيشيما شوتو)