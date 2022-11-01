اليابان في فيديولايف ستايل 01/11/2022 عززت شرطة طوكيو الإجراءات الأمنية في حي شيبويا، أثناء احتفالات الهالوين التي كانت ليلة أمس، خاصة بعد جادث التدافع المميت الذي وقع في كوريا الجنوبية وتسبب في مصرع 153 شخصا أثناء احتفالات الهالوين. وقد عبر بعض الشباب الياباني عن مخاوفهم وقلقهم من احتفالات الهالوين هذا العام. يُظهر الفيديو تقاطع شيبويا الشهير المزدحم قبل احتفالات الهالوين. (النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس) الشرطة احتفال جيجي برس الشباب الياباني

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | 【فيديو】شرطة طوكيو تكثف الإجراءات الأمنية في شيبويا أثناء احتفالات الهالوين بعد حادث تدافع في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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