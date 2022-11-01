اليابان | تعزيز الدفاع الياباني: أشياء يجب التفكير فيها عند صياغة استراتيجية جديدة للأمن القومي الياباني

بينما تدرس حكومة كيشيدا إجراء تغييرات جزئية على سياسة الدفاع اليابانية، يدعو مسؤول دفاعي كبير سابق إلى نوع من الإصلاحات الشاملة والمتماسكة والشاملة التي تتطلبها البيئة الأمنية سريعة التغير والخطيرة بشكل متزايد حول اليابان.

يغذي الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات المتزايدة في مضيق تايوان مخاوف أمنية غير مسبوقة في اليابان، ويبدو أن الإجماع آخذ في الظهور بشأن الحاجة إلى تعزيز قوات الدفاع اليابانية. ومع ذلك، على الرغم من حجم التغييرات التي تحدث من حولنا - التغييرات التي تهدد أسس النظام الدولي بعد الحرب - يظل الجدل حول سياسة الدفاع اليابانية مركّزًا على عدد قليل من الموضوعات والعناوين الرمزية البارزة، مثل النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق على الدفاع ومفهوم ”القدرة على ضرب قواعد العدو“، مع تجنب مناقشة بعيدة المدى لتحديات دفاع اليابان وكيفية مواجهتها.

تعهدت حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بوضع استراتيجية جديدة للأمن القومي في الأشهر القليلة المقبلة. ولكن بالنظر إلى فحوى النقاش، يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت هذه المراجعة ستزود اليابان حقًا بالقدرة على الحفاظ على السلام في المنطقة والدفاع عن أمنها. يجب أن تشمل أي مراجعة أمنية ذات مغزى كل جانب من جوانب الدفاع، بما في ذلك الجوانب التي عادة ما تكون مخفية عن الأنظار، وكذلك تلك التي تجذب الانتباه بشكل طبيعي. من غير المرجح أن يدعم الشعب الياباني حشدًا عسكريًا كبيرًا ما لم يكن جزءًا من مخطط واضح وشامل.

فيما يلي، أحدد بعض القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها في المداولات الجارية لاستراتيجية الأمن القومي الجديدة.

إحدى أكثر المناطق خطورة في العالم

بعد أكثر من ستة أشهر من شن روسيا غزوها لأوكرانيا، يستمر الصراع بلا هوادة، ولا تزال هناك مخاوف جدية من أن موسكو قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية. إن الحرب في أوكرانيا ليست مشكلة أوروبية فقطـ، بل هي مشكلة تهدد النظام الدولي برمته، مع تداعيات حتمية على منطقتنا.

منذ انتهاء حرب فيتنام قبل أكثر من 50 عامًا، تجنبت شرق آسيا أي نزاع مسلح واسع النطاق وممتد. لكن مع وجود ثلاث قوى نووية في المنطقة، فقد أصبحت مكانًا خطيرًا للغاية. أصبحت التدريبات والمناورات الصينية التي تهدف إلى ترهيب تايوان شبه روتينية، وهي تحدث على مقربة من الجزيرة. وقد تم توضيح حقيقة أن هذه الأنشطة تهدد اليابان وكذلك تايوان بشكل واضح في أغسطس/ آب الماضي، عندما سقط صاروخ صيني داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. في غضون ذلك، تواصل سفن الحكومة الصينية دخول المنطقة المتاخمة حول جزر سينكاكو اليابانية. بينما كان العالم منشغلاً بالوضع في أوكرانيا، واصلت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية. في الواقع، أطلقت عددًا أكبر من الصواريخ الباليستية في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة مجتمعة. كما كثف الجيش الروسي نشاطه في المنطقة.

شمال شرق آسيا هي ساحة المعركة الرئيسية لمنافسة القوى العظمى التي ستحدد الشؤون الدولية في السنوات القادمة، لا سيما التنافس بين الولايات المتحدة والصين. لهذا السبب يواصل المجتمع الدولي النظر إلى المنطقة بقلق حتى مع احتدام الصراع في أوكرانيا. تقع اليابان في وسط ساحة المعركة هذه بين الولايات المتحدة والصين. إن التصعيد الحاد للنشاط العسكري - بما في ذلك تجارب الأسلحة النووية - من قبل الدول المجاورة يضع ضغوطًا شديدة على اليابان.

باختصار، تواجه اليابان اليوم تحديات أمنية غير مسبوقة. كأمة، يجب علينا تكريس المزيد من الموارد للدفاع عن أنفسنا، واستقرار المنطقة، واستعادة وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد الدولية والقانون الدولي. من الطبيعي أن تتمكن اليابان من تأمين بقائها فقط بسلام واستقرار المجتمع الدولي. علاوة على ذلك، فإن عدم بذل مثل هذه الجهود سيكون غير مسؤول أمام المجتمع الدولي.

الحاجة إلى التخطيط بعيد المدى

وعدت حكومة كيشيدا بمراجعة استراتيجية الأمن القومي بحلول نهاية العام بهدف تعزيز دفاع اليابان بشكل كبير. بالتأكيد حان الوقت لاعتماد استراتيجية جديدة للأمن القومي، فالعالم مختلف تمامًا عما كان عليه عندما تم اعتماد استراتيجية الأمن القومي الحالية في عام 2013. قبل الحرب في أوكرانيا بوقت طويل، كانت البشرية تواجه تهديدات عالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا، والتي تتطلب تعاونًا عالميًا وثيقًا. ومع ذلك، فقد أدى العداء المتزايد بين الولايات المتحدة والصين إلى كشف النقاب عن حقبة جديدة من المنافسة بين القوى العظمى، حيث أصبح مثل هذا التعاون أكثر صعوبة من أي وقت مضى. يجب أن يكون الغزو الروسي لأوكرانيا بمثابة جرس إنذار لليابان. يجب ألا نؤخر المهمة الحيوية المتمثلة في مراجعة وتجديد نظام الأمن القومي لدينا.

لكن هذا ليس إصلاحًا يمكننا تنفيذه بين عشية وضحاها. يستغرق تعزيز قدرتنا الدفاعية بعض الوقت. زيادة الإنفاق الدفاعي اليوم لن يحسن قدرتنا غدًا. وبينما من المهم الرد على أنواع التهديدات العسكرية التي نراها من حولنا، كما تجلى في الحرب في أوكرانيا أو التدريبات البحرية الصينية، يجب علينا أيضًا أن نتطلع إلى السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة.

هناك الكثير مما يجب فعله، ولكن عندما يتصرف المرء على عجل، فهناك ميل القيام بإصلاحات شكلية، مع التركيز فقط على الاحتياجات الأكثر وضوحًا وإلحاحًا. في نهاية المطاف، هناك حاجة إلى نهج استراتيجي أكثر استدامة. في وقت مثل هذا، يجب علينا أن نفعل أكثر من تعزيز دفاعاتنا الخارجية. يجب أن يكون إصلاحنا شاملاً، ويشمل جوانب غالبًا ما تكون غير مرئية للأمن القومي، مثل الدعم اللوجستي والتدابير الحكومية بكاملها.

الردع والأركان الثلاثة

يجب أن يكون الهدف، أولاً وقبل كل شيء، ردع العدوان. استراتيجية الدفاع الوطني التي لا يمكنها صد العدوان إلا بعد حدوثه هي استراتيجية فاشلة. لردع العدوان بشكل فعال، يجب أن نبني القدرة على القتال ويكسب الحرب، ويجب أن ننقل هذه الرسالة بشكل استراتيجي إلى جيراننا.

ومع ذلك، يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لليابان إنشاء مثل هذا النظام بمفردها، فالبلد محاطة بالقوى النووية، لذلك فإن تبني فكرة دفاع اليابان عن نفسها بشكل مستقل يعد أمر غير واقعي بشكل جلي.

في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تم بناء سياسة الدفاع اليابانية على ثلاث ركائز: جهود الدفاع المستقلة الخاصة بها، التحالف الياباني الأمريكي، والتعاون متعدد الأوجه مع الشركاء الآخرين داخل المنطقة وخارجها. وغني عن القول إن دفاع اليابان عن نفسها ”بنفسها“ يجب أن يكون الركيزة الأساسية لسياستنا الدفاعية في المضي قدمًا، ولكن يجب الحفاظ على الركائز الثلاث في نفس الوقت.

التركيز على القدرة الكلية

بالإضافة إلى سبق، هناك نقاط أساسية في وضعها في الحسبان أثناء وضع الخطط الدفاع اليابانية.

أولاً، يجب أن نخلق نظامًا يمكن للأمة ككل أن تقاتل فيه حقًا، بدلاً من محاولة تحقيق توازن ثابت مع قوة عسكرية لدولة معينة.

لم يعد من الممكن تقييم القوة العسكرية فقط من خلال حجم القوات المسلحة لبلد معين. بنفس القدر من الأهمية، فإن القدرة على استخدام المعلومات كسلاح، السيطرة على الفضاء السيبراني، استخدام أجهزة إنفاذ القانون مثل خفر السواحل لأغراض أمنية أمرًا ضروريًا. علاوة على ذلك، على الرغم من أن الردع يعمل على نيات الدول التي تشكل تهديدًا، فمن الصعب دائمًا التأكد من نيات بلد آخر، ولهذا السبب فإن النهج الأكثر واقعية هو اكتساب القدرة على الرد على الغزو وصده. في هذه الحالة، من الضروري تأمين الذخيرة وقطع الغيار والوقود وزيادة قدرة النقل وتعزيز قدرات الدعم اللوجستي مثل الأنظمة الطبية في زمن الحرب.

يجب أن نركز أيضًا على القدرة على البقاء للحد من مدى الضرر الذي يحدث في حالة وقوع هجوم. ويجب أن ندرك أن هناك أكثر من تهديد محتمل. يمكن للصين وروسيا العمل بشكل منسق. يمكن أن تنظر كوريا الشمالية إلى هجوم من جانب الصين على أنه فرصة للمطالبة بنصيبها من الغنيمة. يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع تهديدات متعددة في وقت واحد.

ثانيًا، نظرًا لأن اليابان لا تستطيع الدفاع عن نفسها بمفردها، فمن الضروري أن نجهز أنفسنا للقتال جنبًا إلى جنب مع حليفتنا الولايات المتحدة وشركائنا داخل المنطقة وخارجها. هذا يعني أنه يجب علينا مواكبة التطورات في التكنولوجيا العسكرية في البلدان الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة. من المهم بشكل خاص أن نلبي متطلبات الجيش الأمريكي فيما يتعلق بالأمن السيبراني. أنظمة الدفاع اليوم متصلة بشبكات الكمبيوتر. لذلك، من الضروري تقليل تعرض المعدات والشبكات للهجمات، وإجراء فحوصات الأهلية للأفراد الذين يصلون إلى الشبكات. على أساس هذه الجهود، من الضروري تقديم طريقة جديدة للتفكير حول تقسيم الأدوار للمعارك متعددة الأبعاد على الأرض والبحر، الجو، الفضاء، والفضاء السيبراني.

ثالثًا، يجب أن نفهم أن الحرب في القرن الحادي والعشرين - أكثر مما كانت عليه في الماضي - ستختبر القوة والمرونة الشاملة للأمة. وهذا يعني أنه يجب علينا حشد تعاون كل قطاع في برنامج دفاع وطني متكامل.

غالبًا ما توصف القوات العسكرية بأنها مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، وينطبق هذا إلى حد ما على قوات الدفاع الذاتي اليابانية. لكن المجتمع المدني هو المصفوفة التي يستمد منها الجيش الأفراد والإمدادات والمرافق. لقد حان الوقت لكي تواجه اليابان التحدي المتمثل في تأمين وتطوير أفراد دفاع مؤهلين على خلفية انخفاض معدل المواليد في البلاد. لا يمكن النظر إلى الناس على أنهم تكلفة. إنهم أصول تكتسب قيمة مع التعليم والتدريب. نظرًا لأن الأفراد العسكريين مطالبون بمواجهة خطر الموت في ساحة المعركة، فلا يمكننا الاعتماد على نفس الاستراتيجيات التي نستخدمها لتجنيد موظفين مدنيين آخرين.

هناك أيضًا حاجة ملحة لإحياء صناعة الدفاع الضعيفة. يشار إلى أن تسليم الأسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان قد يتأخر بسبب الأولوية المعطاة للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. ستنهار القدرة الدفاعية اليابانية من حيث الإنتاج والقاعدة التكنولوجية ما لم يُسمح للصناعة اليابانية بالاستثمار في قطاع الدفاع بحرية.

يجب أن نعترف أيضًا بخطر لجوء المعتدي إلى الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، وهي احتمالات تم التطرق إليها فيما يتعلق بأوكرانيا. بالإضافة إلى إقامة دفاع قوي ضد أسلحة الدمار الشامل، يجب أن نسرع في بناء ملاجئ قد يلجأ إليها الناس في أسوأ السيناريوهات.

قوة الدفاع هي القوة الوحيدة التي تلعب دور صد العدوان، لكنها ليست سوى وسيلة واحدة للأمن القومي. فقط عندما يتم وضعها بشكل مناسب في خضم الجهود الشاملة للأمن القومي الشامل يمكن للقوة العسكرية المجددة أن تعمل على النحو المنشود وأن تكسب قبول الشعب. آمل أن تقدم استراتيجية الأمن القومي القادمة مثل هذا المخطط الشامل بطريقة سهلة الفهم.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: حاملة الطائرات جي إس إيزومو التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. بإذن من مكتب الأركان البحرية بوزارة الدفاع. جيجي برس)